"Спалился" на слове "паляниця": в Ривном задержан 42-летний гражданин РФ со взрывчаткой. ФОТОрепортаж

В Ривном задержан гражданин РФ со взрывчаткой. 42-летний мужчина не смог выговорить слово "паляниця".

Об этом сообщает патрульная полиция Ривненщины, передает Цензор.НЕТ.

В полицию еще 22 марта поступил вызов от небезразличного жителя Ривненщины о подозрительном мужчине. По словам заявителя, он двигался по улице Словацкого автомобилем Skoda Octavia с государственными номерными знаками, зарегистрированными в Ривненской области. Автомобиль был перегружен.

42-летний уроженец г. Гомель путался в объяснениях, не мог объяснить цель пребывания в Ривном. Во время поверхностной проверки инспекторы обнаружили у него блокнот и записи, которые вызвали подозрение, и сверток, замотанный скотчем с неизвестным веществом, вероятно, взрывным.

"Мужчина не мог произнести слово "паляниця", по его мнению, это слово значит сооружение с балок. На место патрульные вызвали работников СБУ, которые в дальнейшем обнаружили у россиянина паспорт гражданина РФ для выезда за границу, внутренний паспорт РФ, военный билет РФ, документы, подтверждающие наличие недвижимости в РФ и АР Крым, а также административный протокол, составленный на него ФСБ РФ", - говорится в сообщении.

Сегодня работники СБУ ему объявили подозрение в незаконном обращении со взрывчатыми веществами.

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