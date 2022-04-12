"Спалился" на слове "паляниця": в Ривном задержан 42-летний гражданин РФ со взрывчаткой. ФОТОрепортаж
В Ривном задержан гражданин РФ со взрывчаткой. 42-летний мужчина не смог выговорить слово "паляниця".
Об этом сообщает патрульная полиция Ривненщины, передает Цензор.НЕТ.
В полицию еще 22 марта поступил вызов от небезразличного жителя Ривненщины о подозрительном мужчине. По словам заявителя, он двигался по улице Словацкого автомобилем Skoda Octavia с государственными номерными знаками, зарегистрированными в Ривненской области. Автомобиль был перегружен.
42-летний уроженец г. Гомель путался в объяснениях, не мог объяснить цель пребывания в Ривном. Во время поверхностной проверки инспекторы обнаружили у него блокнот и записи, которые вызвали подозрение, и сверток, замотанный скотчем с неизвестным веществом, вероятно, взрывным.
"Мужчина не мог произнести слово "паляниця", по его мнению, это слово значит сооружение с балок. На место патрульные вызвали работников СБУ, которые в дальнейшем обнаружили у россиянина паспорт гражданина РФ для выезда за границу, внутренний паспорт РФ, военный билет РФ, документы, подтверждающие наличие недвижимости в РФ и АР Крым, а также административный протокол, составленный на него ФСБ РФ", - говорится в сообщении.
Сегодня работники СБУ ему объявили подозрение в незаконном обращении со взрывчатыми веществами.
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А с кораблем что? Говорят, что из-за постоянных штормов не может вернуться в родную гавань? Вернулся? В родную дальше некуда? Ну, хоть тут успокоили.
"Яка нафіг Паляниця ! Нехай вчать Цвинтар, Дзвіниця, В'язниця, Шибениця, Домовина".
и ФСЁ ???????
https://twitter.com/i/status/1498401607825993732
не треба ******* , тупий кацап нездатний цим оволодіти за два тижні
https://www.facebook.com/watch/?extid=CL-UNK-UNK-UNK-UNK_GK0T-GK1C&v=1599527020420045
Мало українців знають, що це.
путня - відро
милниця - велика миска (таз) - очевидно походить від призначення - для миття посуду.
А карафка... щось з посуду може....
А фотель широко використовувалось в літературі 19го століття.
Не памятаю творів, але "вмостився в зручному фотелі" - запамятав.
а фотель я теж запозичив з української літератури видання початку 20 сторіччя.
Підказка - я їх із великим задоволенням споживаю раз на рік вже 33 роки (відтоді як женився)
Мені, як сказали, що я буду їсти - щось не дуже зрадів.
Коротко - пельмені з оселедцем.
Детально - далеко не у всіх селах нашого краю, але трохи є (аж дивно, звідки взялося в цих краях).
Традиційна різдвяна страва(готують тільки на перший та на другий святий вечори - і все, через рік).
В одних селах - у вигляді пельменів, в інших у вигляді вареників (як тут кажуть - пирогів).
Головне фарш - мілко-мілко нарубане філе оселедця, просмажене з цибулею і дуже трохи моркви.
Коли в СРСР оселедець був дефіцитом - використовували солену кільку.
Якщо правильно зготоване - відірватись не можна - можу відразу штук сорок вмолоти.
Удачі.
Але мені не потрібні словники - поїдь в село Поточище Городенківького району і побачиш, як там вимовляють це слово. І в навколишніх селах.
Написано чітко -місцевий діалект. А він може відрізнятись залежно від місцевості.
P.S.
На майбутнє - тримай себе в руках.
У галичан загалом, у львів'ян зокрема є багато гарних слів, про значення котрих не відразу здогадається навіть українець-східняк. А орки від того просто зависнуть міжвушним ґанґлієм.
...Нагадалося, що колись давно, ще коли телеканал ZiK був цікавим, бо не належав *********** (земля йому скловатою ще за життя), була на тому каналі цікава передача - "Говірник". Там розповідали про суто західно-українські діалектні слова (волинські, галицькі, закарпатські, буковинські, гуцульські...). І обов'язково було коротеньке кумедне відео із прикладом вживання якого-небудь цікавого слова. Наприклад, https://www.youtube.com/watch?v=2w6cH0lD-Fk шрайбати .
А ще інша - коли пекельні борошна гугло-перекладу зносять йому підлогу мозку, що аж мова з пащі вивалюється.
@JanssenSillag
· 6 ч
Это уже расцветшая Россия будущего? А, нет, простите, это Россия сегодня.
https://twitter.com/i/status/1513884025697492998
ЗЫ: вы вообще всё это серьёзно?
https://site.ua/yuriy.gudimenko/skazi-vrag-i72vl80