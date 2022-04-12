РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
11523 посетителя онлайн
Новости Фото Война
37 318 89

"Спалился" на слове "паляниця": в Ривном задержан 42-летний гражданин РФ со взрывчаткой. ФОТОрепортаж

В Ривном задержан гражданин РФ со взрывчаткой. 42-летний мужчина не смог выговорить слово "паляниця".

Об этом сообщает патрульная полиция Ривненщины, передает Цензор.НЕТ.

В полицию еще 22 марта поступил вызов от небезразличного жителя Ривненщины о подозрительном мужчине. По словам заявителя, он двигался по улице Словацкого автомобилем Skoda Octavia с государственными номерными знаками, зарегистрированными в Ривненской области. Автомобиль был перегружен.

42-летний уроженец г. Гомель путался в объяснениях, не мог объяснить цель пребывания в Ривном. Во время поверхностной проверки инспекторы обнаружили у него блокнот и записи, которые вызвали подозрение, и сверток, замотанный скотчем с неизвестным веществом, вероятно, взрывным.

"Мужчина не мог произнести слово "паляниця", по его мнению, это слово значит сооружение с балок. На место патрульные вызвали работников СБУ, которые в дальнейшем обнаружили у россиянина паспорт гражданина РФ для выезда за границу, внутренний паспорт РФ, военный билет РФ, документы, подтверждающие наличие недвижимости в РФ и АР Крым, а также административный протокол, составленный на него ФСБ РФ", - говорится в сообщении.

Сегодня работники СБУ ему объявили подозрение в незаконном обращении со взрывчатыми веществами.

Смотрите также: СБУ о задержании Медведчука: "Наручники ждут тебя. И таких же предателей Украины, как ты!". ФОТО

Спалился на слове паляниця: в Ривном задержан 42-летний гражданин РФ со взрывчаткой 01

Спалился на слове паляниця: в Ривном задержан 42-летний гражданин РФ со взрывчаткой 02
Спалился на слове паляниця: в Ривном задержан 42-летний гражданин РФ со взрывчаткой 03

Автор: 

задержание (6678) Ровно (530) патрульная полиция (1813)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Telegram
Топ комментарии
+44
показать весь комментарий
12.04.2022 23:33
+41
показать весь комментарий
12.04.2022 23:29
+34
Слушна порада - є новий тест.....

"Яка нафіг Паляниця ! Нехай вчать Цвинтар, Дзвіниця, В'язниця, Шибениця, Домовина".
показать весь комментарий
12.04.2022 23:44
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Посидить в споруді з балок тепер
показать весь комментарий
12.04.2022 23:28 Ответить
показать весь комментарий
12.04.2022 23:29 Ответить
" Деревянный макинтош " йому личить ліпше
показать весь комментарий
12.04.2022 23:36 Ответить
«Поляница» от слова полено, нет? Нет? Черт, опять наврали, они мне «ВВ, у вас самый правильный украинский на свете!»
А с кораблем что? Говорят, что из-за постоянных штормов не может вернуться в родную гавань? Вернулся? В родную дальше некуда? Ну, хоть тут успокоили.
показать весь комментарий
16.04.2022 11:41 Ответить
Ха-ха-ха! Анекдот...
показать весь комментарий
12.04.2022 23:29 Ответить
Ось якою паляниця є зброєю.
показать весь комментарий
12.04.2022 23:30 Ответить
Слушна порада - є новий тест.....

"Яка нафіг Паляниця ! Нехай вчать Цвинтар, Дзвіниця, В'язниця, Шибениця, Домовина".
показать весь комментарий
12.04.2022 23:44 Ответить
Ще є тест "мертвi бджоли не гудуть"
показать весь комментарий
13.04.2022 00:01 Ответить
це вже для них будуть тортури)
показать весь комментарий
13.04.2022 07:19 Ответить
👍😂
показать весь комментарий
13.04.2022 09:48 Ответить
А ще спитати в них яка різниця між небіжчик та небіж.
показать весь комментарий
13.04.2022 07:52 Ответить
Споруда з балок - то колодязь....туди його догори рачки і скинути
показать весь комментарий
12.04.2022 23:31 Ответить
А чим криниця від кирниці відмінна?
показать весь комментарий
13.04.2022 01:21 Ответить
чЬо?
показать весь комментарий
13.04.2022 02:06 Ответить
Рускаязичній чєлюсті нічого тут робити.
показать весь комментарий
12.04.2022 23:32 Ответить
тут є про тест на слово "паляниця" https://www.youtube.com/watch?v=SQFwxgpWT4o
показать весь комментарий
12.04.2022 23:32 Ответить
😄👍
показать весь комментарий
12.04.2022 23:36 Ответить
показать весь комментарий
12.04.2022 23:41 Ответить
показать весь комментарий
12.04.2022 23:50 Ответить
Сьогодні працівники СБУ йому оголосили підозру у незаконному поводженні з вибуховими речовинами….
и ФСЁ ???????
показать весь комментарий
12.04.2022 23:33 Ответить
показать весь комментарий
12.04.2022 23:33 Ответить
Воно що, думало що це "полєнніца"?))
показать весь комментарий
12.04.2022 23:33 Ответить
клубніка
показать весь комментарий
12.04.2022 23:43 Ответить
я з вуст руснявих чув "Паланіца" (наголос на і)
показать весь комментарий
12.04.2022 23:53 Ответить
А був відосік, тіпочка якогось питають "а шо таке паляниця?". І той рівно за п'ять секунд до отримання киздюлів відповідає "полуніца? ну ето же клубніка?"
показать весь комментарий
12.04.2022 23:59 Ответить
А кавун, це те чим коней підковують, сам чув від расєянкі..
показать весь комментарий
13.04.2022 00:06 Ответить
і машинка чудова , на укр номерах де воно падло таку взяло скотина
показать весь комментарий
12.04.2022 23:36 Ответить
у родственника моего знакомого подобную тупо просто отобрали вооружённые орки в окрестностях Энергодара слава богу жив остался вот такая она судьба человека который годами копил денег трудясь в поте лица
показать весь комментарий
13.04.2022 01:01 Ответить
таких кацапів до війни заїхало тисячі
показать весь комментарий
13.04.2022 06:28 Ответить
зацените прикол - поймали чудика.... )))
https://twitter.com/i/status/1498401607825993732
показать весь комментарий
12.04.2022 23:36 Ответить
лошара, первый левел диверсанта. Продвинутые уже через неделю тяжёлых тренировок могут сказать слово "нісенітниця".А еще через неделю знают разницу между домівкою і домовиною.
показать весь комментарий
12.04.2022 23:37 Ответить
Бо воно тупе, та ще й з зайвою хромосомою.
показать весь комментарий
12.04.2022 23:47 Ответить
і можуть цю різницю висловити українською ?

не треба ******* , тупий кацап нездатний цим оволодіти за два тижні
показать весь комментарий
12.04.2022 23:47 Ответить
уважно читай, напівшановний. "знати різницю" і "висловити українською" - це зовсім різні рівні.
показать весь комментарий
12.04.2022 23:52 Ответить
Я думаю, що Ви занадто високо оцінили інтелектуальні здібності москалів.
показать весь комментарий
12.04.2022 23:54 Ответить
Вы просто не в курсе, как их там дрессируют

https://www.facebook.com/watch/?extid=CL-UNK-UNK-UNK-UNK_GK0T-GK1C&v=1599527020420045
показать весь комментарий
13.04.2022 00:05 Ответить
От коли вони взнають, що таке "путня" і "милниця" - то буде "уровень бога"
Мало українців знають, що це.
показать весь комментарий
12.04.2022 23:57 Ответить
я не знаю.
показать весь комментарий
13.04.2022 00:07 Ответить
В багатьох селах Галичини і Покуття:
путня - відро
милниця - велика миска (таз) - очевидно походить від призначення - для миття посуду.
показать весь комментарий
13.04.2022 00:10 Ответить
тоді Вам по бартеру - карафка і фотель ))
показать весь комментарий
13.04.2022 00:20 Ответить
Ну фотель я знаю з літератури ( багато читав в молодості) - крісло.
А карафка... щось з посуду може....
показать весь комментарий
13.04.2022 00:31 Ответить
думав, що буде навпаки )) Фотель мало хто знає, бо після двадцятих вже стали вживати русифіковний переклад, а от знищена русифікацією карафка вже декілька місяців тому з'явилася і у гугл-перекладачі. Це слово в українській мові таке ж старе, як і порцеляни (послін), як і цибуля (себойяс), і багато інших слів... тому ми завжди були ближче до Європи, ніж до мєря та замиголи.
показать весь комментарий
13.04.2022 00:47 Ответить
Ну от бачиш -я карафку майже вгадав - щось на слух співзвучне.
А фотель широко використовувалось в літературі 19го століття.
Не памятаю творів, але "вмостився в зручному фотелі" - запамятав.
показать весь комментарий
13.04.2022 00:51 Ответить
за карафку +
а фотель я теж запозичив з української літератури видання початку 20 сторіччя.
показать весь комментарий
13.04.2022 01:08 Ответить
От скажеш, що таке "краплики"?
Підказка - я їх із великим задоволенням споживаю раз на рік вже 33 роки (відтоді як женився)
показать весь комментарий
13.04.2022 00:43 Ответить
не знаю, більш того - ніколи не чув.
показать весь комментарий
13.04.2022 00:51 Ответить
Якщо би погуглив -то знайшов би мабуть, бо і рецепти вже викладають.
Мені, як сказали, що я буду їсти - щось не дуже зрадів.
Коротко - пельмені з оселедцем.

Детально - далеко не у всіх селах нашого краю, але трохи є (аж дивно, звідки взялося в цих краях).
Традиційна різдвяна страва(готують тільки на перший та на другий святий вечори - і все, через рік).
В одних селах - у вигляді пельменів, в інших у вигляді вареників (як тут кажуть - пирогів).
Головне фарш - мілко-мілко нарубане філе оселедця, просмажене з цибулею і дуже трохи моркви.
Коли в СРСР оселедець був дефіцитом - використовували солену кільку.

Якщо правильно зготоване - відірватись не можна - можу відразу штук сорок вмолоти.

показать весь комментарий
13.04.2022 01:03 Ответить
дякую. Погуглю.
показать весь комментарий
13.04.2022 01:10 Ответить
Дякую - було цікаве листування.
Удачі.
показать весь комментарий
13.04.2022 01:34 Ответить
Як приклад на скору руку:

показать весь комментарий
13.04.2022 01:44 Ответить
Ти чого *******? Можливо десь і кажуть "мидниця" - я не заперечую.
Але мені не потрібні словники - поїдь в село Поточище Городенківького району і побачиш, як там вимовляють це слово. І в навколишніх селах.
Написано чітко -місцевий діалект. А він може відрізнятись залежно від місцевості.

P.S.

На майбутнє - тримай себе в руках.
показать весь комментарий
13.04.2022 01:57 Ответить

У галичан загалом, у львів'ян зокрема є багато гарних слів, про значення котрих не відразу здогадається навіть українець-східняк. А орки від того просто зависнуть міжвушним ґанґлієм.
показать весь комментарий
13.04.2022 00:40 Ответить
Але ці слова є в словнику української мови з приміткою "місцеве вживання".
показать весь комментарий
13.04.2022 00:44 Ответить
Так і є.
...Нагадалося, що колись давно, ще коли телеканал ZiK був цікавим, бо не належав *********** (земля йому скловатою ще за життя), була на тому каналі цікава передача - "Говірник". Там розповідали про суто західно-українські діалектні слова (волинські, галицькі, закарпатські, буковинські, гуцульські...). І обов'язково було коротеньке кумедне відео із прикладом вживання якого-небудь цікавого слова. Наприклад, https://www.youtube.com/watch?v=2w6cH0lD-Fk шрайбати .
показать весь комментарий
13.04.2022 01:55 Ответить
нет - во время стресса сразу всплывает акцент на любом языке
показать весь комментарий
13.04.2022 00:46 Ответить
Але вони, гниди, не можуть знати, що таке "повзунець".
показать весь комментарий
13.04.2022 00:48 Ответить
Не знати якихось слів - це одна історія. Зовсім інша, коли болєзноє вивихне щелепу об паляницю, суницю, синицю чи молодицю.
А ще інша - коли пекельні борошна гугло-перекладу зносять йому підлогу мозку, що аж мова з пащі вивалюється.
показать весь комментарий
13.04.2022 02:06 Ответить
У лужицких сербов "домовина" имеет совершенно другой смысл. У них есть организация с таким названием, в Баутцене.
показать весь комментарий
13.04.2022 10:43 Ответить
Janssen-Cilag


@JanssenSillag

· 6 ч

Это уже расцветшая Россия будущего? А, нет, простите, это Россия сегодня.

https://twitter.com/i/status/1513884025697492998
показать весь комментарий
12.04.2022 23:37 Ответить
пофестивалил.... ))
показать весь комментарий
12.04.2022 23:48 Ответить
Теперь всем в цивилизованном мире понятно почему украинские граждане так ожесточённо уничтожают асвабадителей..
показать весь комментарий
13.04.2022 00:13 Ответить
Штирлиц шел по Берлину и никак не мог понять, что же выдает в нем русского разведчика - то ли парашют за спиной, то ли автомат ППШ , болтающийся на шее, то ли буденовка, лихо заломленная набок.

ЗЫ: вы вообще всё это серьёзно?
показать весь комментарий
12.04.2022 23:38 Ответить
Лише Україна придумала пароль, який ворог знає, але вимовити не може
показать весь комментарий
12.04.2022 23:38 Ответить
показать весь комментарий
13.04.2022 00:27 Ответить
за такую "паляницю" уже одного *******..... )))
показать весь комментарий
13.04.2022 03:08 Ответить
Нет. Это не нами придумано. Это придумали евреи, и на иврите это называется шибболет. Этот термин так и вошел в мировую практику.

https://site.ua/yuriy.gudimenko/skazi-vrag-i72vl80
показать весь комментарий
13.04.2022 02:24 Ответить
Тому що мова має значення !
показать весь комментарий
12.04.2022 23:41 Ответить
"Армія, мова, віра" (С) Порох
показать весь комментарий
12.04.2022 23:42 Ответить
а собственность в Крыму на чьи доки? если исключительно кацапские - то это как минимум + мошеничество в особо крупных размерах, что ли.
показать весь комментарий
12.04.2022 23:43 Ответить
Паляниця- це Український шиболет для кацапні😂😂😂 Потрібно теж так і поступати з цими»скрепними» як і древні Іудеї з тими, що не вміли вимовити правильно «шиболет»…
показать весь комментарий
12.04.2022 23:49 Ответить
Бл..ть не може існувати країни в якій живуть такі ДОВБОЙОБИ....Гірше москаля може бути хіба що його смердюча тінь... "Не може вимовити слово"...
показать весь комментарий
12.04.2022 23:50 Ответить
хай живе Українська мова. Слава Україні
показать весь комментарий
12.04.2022 23:51 Ответить
показать весь комментарий
12.04.2022 23:53 Ответить
Паляніца, паляніца, кукулуза, кукулуза - так, так -відповів кулемет.
показать весь комментарий
13.04.2022 00:06 Ответить
Авто,було переванажене ... Вявили пакунок... Але,ж :- авто було перевантажене...?
показать весь комментарий
13.04.2022 00:16 Ответить
Поляниця то по приколу, головне ЧОМУ москалюга спокійно на тачці вже другий місяць війни шастає по Украіні з купою кацапських документів, коли заіхав до нас, може вчора ?
показать весь комментарий
13.04.2022 00:21 Ответить
Пля... 42 роки, а клепки - ніц нема.
показать весь комментарий
13.04.2022 00:42 Ответить
на палю падлюку !
показать весь комментарий
13.04.2022 01:12 Ответить
скажи поленница- клубника...
показать весь комментарий
13.04.2022 01:55 Ответить
Агент кличка кодовая- ватная голова 003 -прибыл за салом..за салом...пароль тында каракум..
показать весь комментарий
13.04.2022 02:00 Ответить
За знайдену вибухівку в країні з військовим станом? Дивно м'яке покарання.
показать весь комментарий
13.04.2022 08:24 Ответить
Заборони на вїзд в Україну кацапам нема. Візового режиму нема."Паляниця"- дискримінація по мовній ознаці. Добре що хоч вибухівка була,а так і висунути нічого. Риболов-браконьєр.
показать весь комментарий
13.04.2022 14:18 Ответить
 
 