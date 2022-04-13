"Счастье не за горами", - в Украине уничтожен российский танк с красноречивой надписью. ФОТО

В сеть попали кадры бесславного конца российского танка с красноречивой надписью.

Как сообщает Цензор.НЕТ, фото опубликовал в телеграме советник руководителя МВД Антон Геращенко.

Он подчеркнул: "ВСУ помогли оркам "найти счастье" в Украине. Детали: нашей любимой рубрикой является "было – стало". Оркотанк до и после судьбоносной встречи с нашими Героями. Хорош".

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