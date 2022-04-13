РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
7951 посетитель онлайн
Новости Фото Агрессия России против Украины Война
50 431 53

"Счастье не за горами", - в Украине уничтожен российский танк с красноречивой надписью. ФОТО

В сеть попали кадры бесславного конца российского танка с красноречивой надписью.

Как сообщает Цензор.НЕТ, фото опубликовал в телеграме советник руководителя МВД Антон Геращенко.

Он подчеркнул: "ВСУ помогли оркам "найти счастье" в Украине. Детали: нашей любимой рубрикой является "было – стало". Оркотанк до и после судьбоносной встречи с нашими Героями. Хорош".

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": "Колонна "парадной" Кантемировской танковой армии РФ разбита на Харьковщине. Два современных Т-80 захвачены исправными", - Бутусов. ВИДЕО

..Счастье не за горами, - в Украине уничтожен российский танк с красноречивой надписью 01

Автор: 

танк (2260) уничтожение (6995) ВСУ (6610)


Поделиться:
Смотрите Цензор.НЕТ в YouTube
Топ комментарии
+30
Ну все. Танк не той підбили. Біда, біда
показать весь комментарий
13.04.2022 03:27
+23
это другая его сторона, следопыты, баушки приподьездные....
показать весь комментарий
13.04.2022 04:12
+20
а может сегодня, путен сдохнет?
показать весь комментарий
13.04.2022 03:15
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
а может сегодня, путен сдохнет?
показать весь комментарий
13.04.2022 03:15 Ответить
Е , ні... Спершу падла мусить помучитися добряче. Просто так здохнути , то йому вже не вийде ...
показать весь комментарий
13.04.2022 03:36 Ответить
даже если он сегодня сдохнет , они молчать пол года будут .вон жирик сдох и то они неделю труп туда -сюда таскали . типО он живой . это пока замену ему не выбрали .тут наверное вообще на палку натянут и веревками руки дергать будут
показать весь комментарий
13.04.2022 08:15 Ответить
Ну все. Танк не той підбили. Біда, біда
показать весь комментарий
13.04.2022 03:27 Ответить
Ошибочка вийшла. Шо поробиш. Вже назад не склєїш
показать весь комментарий
13.04.2022 03:36 Ответить
Повністю згоден, те саме я побачив теж. Цензор поспішає випікати новини щоб нагодувати голодних, нехтуючи якістю
показать весь комментарий
13.04.2022 03:29 Ответить
это другая его сторона, следопыты, баушки приподьездные....
показать весь комментарий
13.04.2022 04:12 Ответить
Радше боєц антоша гєращєнка у перервах між своїми повідомленнями Photoshop-ом балується (зрозуміло що під свист ворожих куль).
Між скидувань через свою сторінку координатів для обстрілів, потрібно щось вставляти для утримання симпатій пересічних фоловерс.

https://youtu.be/iSK5sNcyYyM Рятувальники розкритикували радника глави МВС Антона Геращенка
показать весь комментарий
13.04.2022 05:01 Ответить
Я не утверждаю что это один и тот же танк, но очевидно же что это две разных стороны танка.
показать весь комментарий
13.04.2022 03:45 Ответить
Ха...Без башни сразу и не разберешь.
Опять же-искать счастье поехал не один экипаж,но вот этот именно его уже нашел.Кацапские свиносамки ипотеку закроют.Ну и опять же-выходные костюмы экипажа можно своим пихарям подарить.Профит.
показать весь комментарий
13.04.2022 07:02 Ответить
От счастья сорвало башню!
показать весь комментарий
13.04.2022 14:06 Ответить
показать весь комментарий
13.04.2022 14:11 Ответить
Та ж колимага, вид зі смаленого правого борту.
показать весь комментарий
13.04.2022 03:46 Ответить
Писала одна рука. Правда не художник-каліграфіст.
показать весь комментарий
13.04.2022 03:50 Ответить
Ні, рука одна, подивись на "г", з характерним загібом на кінці горизонтальної палички.
показать весь комментарий
13.04.2022 06:07 Ответить
Нажаль яка рука робила загіб на літері встановити нє прєдставляєтся вазможним,ібо екіпаж танка - три свинособаки, а рук залишилося три-дві лівих і одна права.І судячи з семи пальців,що залишилися на цих кінцівках-загіб могла зробити люба з них.
показать весь комментарий
13.04.2022 07:16 Ответить
да без разницы абы побольше ..тот или не тот.. тут и не утверждают в статье что именно тот
показать весь комментарий
13.04.2022 06:13 Ответить
і різні танки, але надписів мабуть багато на цьому брухті
показать весь комментарий
13.04.2022 08:34 Ответить
А може це фото з протилежної сторони?
показать весь комментарий
13.04.2022 08:45 Ответить
Може бути інша сторона.
показать весь комментарий
13.04.2022 08:51 Ответить
А в голову не приходит что это другая сторона танка? Или надпись всегда только с одной стороны? Думайте прежде чем писать комменты.
показать весь комментарий
13.04.2022 09:14 Ответить
Нех шастать
показать весь комментарий
13.04.2022 03:24 Ответить
ой зрадазрада, ВСУ кацапский танк подбили. ыыыы.
показать весь комментарий
13.04.2022 04:34 Ответить
Порівнюючи "до" і "після" ми бачимо абсолютно різні машини. Може тоді вже будемо офіційно постійно брехати і видавати бажане за дійсне? Отака маленька брехня породжує велику недовіру. Мені наприклад противно що якесь псевдопатріотичне чмо вважає мене лохом. Тобто зегенерати вважають що люди мають вірити в будь що всупереч очам своїм.
показать весь комментарий
13.04.2022 05:32 Ответить
танк той самий, фото з обох боків
наносити написи могли різні орки
показать весь комментарий
13.04.2022 06:42 Ответить
ага... вірую, алілуя...
показать весь комментарий
13.04.2022 07:19 Ответить
Можеш не вірити, но що ти підерас вірять всі
показать весь комментарий
13.04.2022 10:55 Ответить
в спам, кацап.
показать весь комментарий
13.04.2022 06:48 Ответить
Танки таки різні на двох фотках. Але кацапам (у другому танку) це вже не допоможе. Агов , зрадота цензорівська ! Далі серете в калісони від безсилої зради ?
показать весь комментарий
13.04.2022 03:39 Ответить
Звісно різні: один з баштою, другий без.
показать весь комментарий
13.04.2022 08:40 Ответить
"счастье было где то рядом но вдруг ****** снарядом" новий девіз рашисранської армії
показать весь комментарий
13.04.2022 03:45 Ответить
Отакі речі російська пропаганда використовує для того щоб заявляти що "укроЗМИ" створюють фейки. Оці всі що кажуть "Гоп" до того, як перескочили, тільки шкодять.
показать весь комментарий
13.04.2022 04:06 Ответить
В чем тут можно разоблачить фейк? Даже если бы на втором фото был бы не танк, а допустим расхераченный БТР с такой же надписью, то что от этого изменилось бы?
Кто сказал, что представление "до и после" относится именно к конкретной единице техники, а не к надписи "счастье не за горами"?
У футбольных фанатов есть собственные клубные кричалки, а у какого-то воинского соединения что, собственная "фирменная" "писАлка" запрещена что ли?
показать весь комментарий
13.04.2022 11:55 Ответить
А Геращенко один з "найкращих" у цій дурній справі.
показать весь комментарий
13.04.2022 04:11 Ответить
Сколько танков с такой надписью ?
Может, там целая дивизия намылилась в рай...
показать весь комментарий
13.04.2022 04:18 Ответить
айааййай зрадазра. нет так написано. а может борт другой, или танк кацапский другой.
но все равно зраднейшая зрадулька.
показать весь комментарий
13.04.2022 04:36 Ответить
Як посміли?
показать весь комментарий
13.04.2022 05:00 Ответить
вся "активна ОПа"чужеземці, тому для них саме голандське існування в житті.
показать весь комментарий
13.04.2022 05:12 Ответить
нижче пункт прочитай (розгорни повністю)
показать весь комментарий
13.04.2022 05:48 Ответить
там,напевне вся танкова рота з таким девізом. А буква "Р" однакова тільки під різним нахилом. Хлопці будуть шукати інші танки
показать весь комментарий
13.04.2022 05:13 Ответить
Це не той що на першому фото. Треба ще закошмарити декілька орківських танків для порівняння
показать весь комментарий
13.04.2022 05:59 Ответить
Быстрей всего конечно другой, но может и тот. Просто ещё одна надпись с другого борта.
показать весь комментарий
13.04.2022 06:46 Ответить
Слава ЗСУ, ТрО, партизанам, патриотам, фермерам, ромам, жінкам з пиріжками і консервацією!
Любимо вас і пишаємось вами!
💙💛🇺🇦❤️
показать весь комментарий
13.04.2022 06:47 Ответить
Це різні танки, на підбитому було написано "месть не за горами. Є фото. Підбили його в Запорізькій області
показать весь комментарий
13.04.2022 07:20 Ответить
Чи вже можна святкувати ювелей 20 000 орків?
показать весь комментарий
13.04.2022 08:23 Ответить
Етнос, що складає 1% від загалу населення України, захопив спочатку всі виробничі потужності України, а тепер і політичну владу. Отака муйня, картина маслом.
показать весь комментарий
13.04.2022 10:11 Ответить
Це інший танк, літери не схожі.
показать весь комментарий
13.04.2022 11:35 Ответить
Сглазили идиоты
показать весь комментарий
13.04.2022 13:29 Ответить
 
 