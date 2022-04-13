"Счастье не за горами", - в Украине уничтожен российский танк с красноречивой надписью. ФОТО
В сеть попали кадры бесславного конца российского танка с красноречивой надписью.
Как сообщает Цензор.НЕТ, фото опубликовал в телеграме советник руководителя МВД Антон Геращенко.
Он подчеркнул: "ВСУ помогли оркам "найти счастье" в Украине. Детали: нашей любимой рубрикой является "было – стало". Оркотанк до и после судьбоносной встречи с нашими Героями. Хорош".
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+30 Oleksandr Onys
показать весь комментарий13.04.2022 03:27
+23 tyson giger
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+20 шеколадный зае%ец
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Між скидувань через свою сторінку координатів для обстрілів, потрібно щось вставляти для утримання симпатій пересічних фоловерс.
https://youtu.be/iSK5sNcyYyM Рятувальники розкритикували радника глави МВС Антона Геращенка
Опять же-искать счастье поехал не один экипаж,но вот этот именно его уже нашел.Кацапские свиносамки ипотеку закроют.Ну и опять же-выходные костюмы экипажа можно своим пихарям подарить.Профит.
наносити написи могли різні орки
Кто сказал, что представление "до и после" относится именно к конкретной единице техники, а не к надписи "счастье не за горами"?
У футбольных фанатов есть собственные клубные кричалки, а у какого-то воинского соединения что, собственная "фирменная" "писАлка" запрещена что ли?
Может, там целая дивизия намылилась в рай...
но все равно зраднейшая зрадулька.
Любимо вас і пишаємось вами!
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