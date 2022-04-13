Российские войска со стороны РФ продвигаются на восток Украины, - Maxar опубликовал спутниковые снимки. ФОТО

Спутниковая компания Maxar Technologies опубликовала новые снимки, свидетельствующие о продвижении российских войск в Белградской области к востоку Украины.

Об этом идет речь в Twitter Maxar Technologies, передает Цензор.НЕТ.

Спутниковые снимки показывают, что российские войска продолжают продвигаться на восток Украины.

Военные развертывания наблюдались вдоль трассы 14к-34 и коридора, ведущего от Солотов и Валуйков на западе России (Белградская область РФ. – Ред.), до границы с Украиной", - говорится в сообщении.

В компании уточняют, что снимки сделаны 11 апреля 2022 года.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Спутник показал, что Россия развернула дополнительные силы на границе Беларуси и Черниговщины. ФОТО





Также смотрите: Россия стягивает военную авиацию на аэродром "Липецк-2", – СМИ. ФОТО



