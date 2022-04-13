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Российские войска со стороны РФ продвигаются на восток Украины, - Maxar опубликовал спутниковые снимки. ФОТО

Спутниковая компания Maxar Technologies опубликовала новые снимки, свидетельствующие о продвижении российских войск в Белградской области к востоку Украины.

Об этом идет речь в Twitter Maxar Technologies, передает Цензор.НЕТ.

Спутниковые снимки показывают, что российские войска продолжают продвигаться на восток Украины.

Военные развертывания наблюдались вдоль трассы 14к-34 и коридора, ведущего от Солотов и Валуйков на западе России (Белградская область РФ. – Ред.), до границы с Украиной", - говорится в сообщении.

В компании уточняют, что снимки сделаны 11 апреля 2022 года.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Спутник показал, что Россия развернула дополнительные силы на границе Беларуси и Черниговщины. ФОТО

Российские войска со стороны РФ продвигаются на восток Украины, - Maxar опубликовал спутниковые снимки 01


Российские войска со стороны РФ продвигаются на восток Украины, - Maxar опубликовал спутниковые снимки 02

Также смотрите: Россия стягивает военную авиацию на аэродром "Липецк-2", – СМИ. ФОТО

Российские войска со стороны РФ продвигаются на восток Украины, - Maxar опубликовал спутниковые снимки 03


Российские войска со стороны РФ продвигаются на восток Украины, - Maxar опубликовал спутниковые снимки 04

Автор: 

армия РФ (19340) спутник (232) фото (1360)


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Топ комментарии
+49
ех, якби не згорнули ракетну програму в 2019-му можна було б ударити по скупченням орків.
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13.04.2022 08:01
+23
Дебіле, а де ті ракети середньої дальності? Де Грім 2, де Нептун? Блін, виродки зелені, що вже не насплітають, щоб свої злочини виправдати. Падли ви, то на ваших руках сьогодні стільки смертей і руйнувань. І відповідати вам за то таки прийдеться.
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13.04.2022 08:38
+21
Щоб вас грім побив і блискавка, потвори.
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13.04.2022 08:06
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Правила форума Совет форумчан
была б авиация - там просто один самолет пролетелся бы.

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13.04.2022 07:53 Ответить
у самандрика нет столько торпед и бомбов
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13.04.2022 10:47 Ответить
ех, якби не згорнули ракетну програму в 2019-му можна було б ударити по скупченням орків.
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13.04.2022 08:01 Ответить
Бубачка - гівнюк!
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13.04.2022 09:01 Ответить
Новина!!!
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13.04.2022 09:06 Ответить
воно не лох...
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13.04.2022 13:14 Ответить
Ну десь у тих краях, раптом, з невідомих причин, чомусь зруйнувалися залізничний міст і залізничне полотно. Може через "змореність" металу.
Можливо, що й на інших гілках метал також "зморився"...
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13.04.2022 09:05 Ответить
І зараз є чим вдарити, нема лише політичної волі
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13.04.2022 11:10 Ответить
"Бєлград" - це було трошки раніше. На знімках - не Югославія.
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13.04.2022 08:02 Ответить
Щоб вас грім побив і блискавка, потвори.
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13.04.2022 08:06 Ответить
Будуть робити спробу відрізати Україну від моря.
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13.04.2022 08:12 Ответить
Нас і так вже відрізали. Вони весь південь хочуть забрати. Щоб хтось годував крибсіян. І вода була.
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13.04.2022 08:22 Ответить
Воду вже пустили. Зараз питання в тому,чи відповість той, хто віддав наказ розмінувати прохід з Криму.
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13.04.2022 08:40 Ответить
Медвечука нам всунули, щоб на хайпі ніхто про Крим не питав.
Але ж окрім тої мразоти ще є шуфрич, новінський, тощо.
Їх навіть не шукають.
Вчора читала що верещучка якісь шаттли до Криму запускала, якраз на 23 лютого.
То це та **** накладала розмінувати і прибрати військових ?
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13.04.2022 08:45 Ответить
Воду "пустили" аж у Джанкойський район. Далі вона самопливом не тече...
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13.04.2022 09:08 Ответить
Поставлять насоси. Якщо затримаються.
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13.04.2022 09:31 Ответить
Є вже ракета,яка долетить до насосної станції.
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13.04.2022 09:53 Ответить
какие насосы? ))) их нужно иметь. те которые там стояли 8 лет назад давно сдали в металлолом. это не серийно выпускаемая продукция. если по проекту например А то все смонтировано и спроектировано под А, туда Б не втулишь. что бы водой из Днепра наполнить водохранилища которых 12 шт по всему АРК, нужно восстанавливать систему насосных станций и подьемов воды. думаю пару лет.
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13.04.2022 09:58 Ответить
Та привезуть. Чи й проблема
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13.04.2022 10:07 Ответить
Насосов мало. За 8 лет русло канала потрескалось, часть плит вообще украли..
Даже если пустить воду - она вся на первых 10 км утечет в землю.
Нужно русло восстанавливать, а это не просто.
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13.04.2022 11:09 Ответить
они давно уже трубьі проложили
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13.04.2022 11:38 Ответить
какие трубы? ))))) ты там на месте, сфотографируй, посмеемся))))
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13.04.2022 14:17 Ответить
https://www.crimea.kp.ru/daily/27287.5/4424460/
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13.04.2022 15:05 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=8hRqPGl9CeQ несмешн
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13.04.2022 15:09 Ответить
девушка, это видео фуфло умалешенного, от которого на засРашке кончает вся биомасса, ни разу в жизни не бывшая в АРК. 1. у мня в Крыму дом с 06 г, в Приморский всегда осенью ездили на охоту, в мае на рыбалку. как раз охотились на озерах и водохранилищах. в 2015 УСЕ, высохло. у меня на фирме работает 4 переселенца из АРК, север Крыма, Красноперекопск там ЖОПА. и Черноморское один, не лучше.
1. это не СКК
2. не днепровская вода
3. по этой канализации в месяц пройдет меньше чем по СКК за 1 час.
4. не путай воду для лохов, с водой для того, что бы Крым снова не стал пустыней.
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13.04.2022 15:49 Ответить
ладно уговорил... иправдаЗлой
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13.04.2022 17:01 Ответить
тебе наверное нужно обьяснять как в первом классе. например у тебя дом, свой прект, окно 273 см на 194 см. где ты возьмешь на замену? "привезуть" ?
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13.04.2022 14:15 Ответить
А ви спеціаліст?
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13.04.2022 14:19 Ответить
АРК по уровню выше чем Каховка. воду нужно толкать вверх. для этого по всей длине канала построены больше сотни насосных станций. насос качает воду на следующий уровень который выше предудущего. насос это не как миксер или пылесос, это как микроавтобус. он не лежит на земле, под него 65 лет назад сделан специальный фундамент, с креплениями, определенных размеров. насосы такого типа не выпускают 50 лет. новые невозможно поставить на старое место. что бы установить современные 1. нужно их заказать на заводе изготовителе, они не продаются в магазине. минимум год-два. 2. для новых насосов нужно переделывать фундамент и место для установки. это новые монтажные работы-несколько месяцев. 3. для того, что бы выполнить монтажные работы нужна старая тех документация, из Укргидропроекта, г.Харьков, и на базе предыдущих исследований и проектов, выполнить новый проект на каждую (!) насосную станцию. на вскидку, как не специалиста, можно начать в 2022, завершить в 2024.
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13.04.2022 14:54 Ответить
Та не повторюйте той наратив з водою. До сраці московитам та вода. Природу не переробиш. Якщо приречений Крим природою бути сухим, він ним і буде, хоч є вода, хоч ні. Московитам треба відрізати нас від морів, щоб положити нашу економіку. Ось і вся відповідь.
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13.04.2022 11:41 Ответить
Ракетна програма тут ні до чого. Коли ввели вимоги обмеженню кількості ракет середньої дальності, Україна скоротила їх чисельність до норми. Але ж скорочення приносило непогані гроші, то ж президенти збували їх і надалі - "успіхи в економіці " потрібні були. Але і після того мабуть ракет на складах було чимало. Вся країна бачила по ТБ, як вони яскраво підріваються.
А хто відповів? Патрони, снаряді,ракети,РПГ і багато чого "само піднялось в повітря".
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13.04.2022 08:14 Ответить
Якраз ракетна програма тут і " при чому".
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13.04.2022 08:26 Ответить
Дебіле, а де ті ракети середньої дальності? Де Грім 2, де Нептун? Блін, виродки зелені, що вже не насплітають, щоб свої злочини виправдати. Падли ви, то на ваших руках сьогодні стільки смертей і руйнувань. І відповідати вам за то таки прийдеться.
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13.04.2022 08:38 Ответить
упороті порохоботи,звичайно ж,знають,хто справді напав на Україну...

ні.. це не Ху..ло...
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13.04.2022 08:49 Ответить
Как удобно все сбросить на *****! Мы перестанем развивать армию, свернем все оборонные программы....а если шо, то все свернем на *****...мы ж говорили что он нападать не будет, а он взял и напал...вот жеж ж нехороший какой
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13.04.2022 08:57 Ответить
Ти в армії, зєлупок?
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13.04.2022 08:58 Ответить
Сучище зелене, а хто тому ***** в глаза заглядав, пасрєдінє дагаварівался, хто ракетну програму заблокував, хто Чонгар розмінував, хто верещав не нагнітайтє..?! Тому й напав, бо все для того ви приготували, про все добазарились. І ти, падло, ще свою пащеку тепер розкриваєш? І чого ж то Джонсон в Україну приїздив? Ніяких думок? От гниди зелені, ніяк не вгомоняться.
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13.04.2022 09:00 Ответить
А хто ***** перешийки з Криму розмінував і артилерію звідти прибрав? Га, неупоротий ти наш непорохобот?
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13.04.2022 09:12 Ответить
Дороги з Криму не були замінованими в принципі. Москоська армада жвавенько наступала по дорогах, не зустрівши жодного спротиву... А от зі сторони Криму теритрія все ще замінована - кацапи мінували у 2014му...
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13.04.2022 09:28 Ответить
вони убли заміновані. але їх розмінували. останні сапери звідти виїхали за тиждень до початку війни.
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13.04.2022 10:14 Ответить
Зепіл-типілоїд, що курим?
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13.04.2022 08:42 Ответить
Ми всі бачили як в Чехії горіли склади.
Хто то зробив?
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13.04.2022 08:46 Ответить
Тобто коли не достатньо захищені складі підривають на 3му році війни - це - вина тільки ***** і керівницство України тут ні до чого.
А коли не готові до повномасштабного вторгнення - це вина виключно керівництва Україні, а не *****...логічно...для політичной кампанії.
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13.04.2022 09:05 Ответить
А як їх захистити достатньо?
Цим мають спецслужби займатись.
У нас цілий чонгар розмінував хтось і прізвищ ми не почули.
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13.04.2022 09:30 Ответить
Цим мають займатися охоронні підрозділи, яких має бути по-перше - достатньо для охорони, по-друге - в них має бути достатньо технічного оснащення. На все це потрібні гроші, які виділяє влада. Нагадаю, підрив був не один. І навіть після першого влада не зробила нічого.

"У нас цілий чонгар розмінував хтось і прізвищ ми не почули."
Так. І за це теж мають відповісти ті, хто це зробив.

Кожен має нести відповідальність за своє. У свій час.
А не казати в залежності від того, як тобі вигідно, що в одному випадку - то вина виключно *****, в а іншому - вже не *****, а керівництва України. Бо і там, і там це зроблене за наказом *****, і там, і там це про*об керівницства України.
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13.04.2022 09:36 Ответить
Я вам нижче написала. Так вже хочеться вам у всьому звинуватити одну людину.
Наголосувались вже в 2019 ? То майте тепер.
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13.04.2022 09:47 Ответить
"Так вже хочеться вам у всьому звинуватити одну людину."

Ви якось цікаво читаєте, що розумієте все навпаки. На выдмыну выд вас - я якраз за те, хоб кожен выдповыдав за свої про*оби і проти подвійних стандартів, коли в одному випадку ви все валите на нашу владу, а у другому - змімаєте з нашої влади будь-яку відповідальність - у залежності від ваших політичних уподобаннь. Зрозумійте - зараз не час для передвиборчої кампанії!

"Наголосувались вже в 2019 ?"

Ви чудово знаєте, що у 2019му я голосував за Гриценка і проти обох у 2му турі. Бо обидва не достойні. Можливо, якщо б переміг мій кандидат - мені було б соромно за нього також...можливо.
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13.04.2022 10:15 Ответить
Хилете ви, а не я.
Я ж вам кажу, що Порошенко розвивав ЗСУ. А Зеленський ні. І це факт. А ви мені знову щось інше городище. Тіпа два поганці. Я не обвинувачую Зе за напад. Я не обвинувачую Порошенка за диверсії, які були вчинені проти України. Просто армія могла би бути кращою. Могла. І нам зараз було би легше. Хіба я щось погане кажу чи хочу? Для себе, для вас?
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13.04.2022 14:24 Ответить
Давайте розділимо одразу деякі речі.
Є в нас ворожа агентура, інспірована по горизонталі і вертикалі, просто продажні люди у всіх сферах і структурах.
Але. При Порошенку була чітка державна політика на зміцнення армії. А в Зеленського навпаки. Засунули подалі як дещо другорядне.
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13.04.2022 09:46 Ответить
Відсутність підсилення охорони складів навіть після того, як їх почали підривати - це чітка державна політика на зміцнення армії?

І так, я згоден щодо претензій до Зеленського щодо саботажу ракетної програми і з інших причин також у мене до нього дуже багато претензій. Але я проти подвійних стандартів - кожен має відповісти за своє у свій час.
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13.04.2022 10:01 Ответить
Особисто Порох мав ставити чергових ?
Вина виконавців.
Його завдання розбудова армії і поступове переоснащення. Підвищення матеріального забезпечення.
Залужний назвав Полторака найкращим міністром оборони, бо той підняв армію з нуля. Тобто в нас був нуль. Охорона складів теж нуль. Цим скористався ворог. А Зеленський навіть атомні станції не убезпечив. В нього і часу більше було і ресурсів.
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13.04.2022 10:05 Ответить
А Чонгар особисто Зеля мав мінувати?

А Порошенко не мав звернути на це своєї уваги коли було підірвано 1й склад і оперативно підсилити охорону всіх інших, виділивши на це гроші?

Я ж кажу - є 2 аналогічних випадки - в одному ви все валите на ***** повністю знімаючи вину з керівництва України за про*об, в другому - ви все валите на керівництво України.
А чому? А тому, що ваше особисте ставлення до керівництва України у цих двох випадках грає вирішальну роль.
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13.04.2022 10:31 Ответить
Там було заміновано.
І щоб зняти оборону мали дзвонити з самих верхів.
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13.04.2022 12:18 Ответить
Хіба? Там проїжджав автотранспорт. Невже по мінах?
Інша справа, що потрібно було закрити будь-яке сполучення і таки все замінувати - але це вже про*об такого ж рівня, як і відсутність посилення охорони складів. І так, за це теж потрібно буде відповісти. Але не вірте всьому, що вам кажуть політики, що вруться до влади. ВСІ політики брешуть - у тому числі і Порошенко.
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13.04.2022 12:31 Ответить
А про шаттли верещук не чулись?
То пошукайте інформацію. Що там готувалось.
Певно мало їхати
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13.04.2022 13:45 Ответить
Я знаю що брешуть.
Але ви і досі сидите тут і винуватите у всьому Порошенка. Хіба ні? Щоб виправдати себе за дурість в 2019 ? Чи просто втішаєтесь ?
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13.04.2022 13:49 Ответить
Де це я у всьому Порошенка звинувачую??? Я кілька раз писав - що кожен має свою частину провини і має відповідати за своє.
Зеля - за саботаж ракетної програми, і за те, що закуповувалися для армії тільки легкі броньовичкі, які непридатні для застосування на передовій, за прорив майже без бою рашистів з Криму (хоча відсутність укріпрайону на кордоні із Кримом - це провина обох - і Зелі, і Петі), за призначення Демченка і Татарова, за непризначення голови АКПУ і так далі.
І у Петі теж багато про що треба запитати - і про незахищені склади, і про Логвіново із Іловайськом, і про призначення Ложкіна і Райніна, і про скасування покарання за незаконне збагачення, і про небажання створювати АКСУ...

Але всьому свій час. Як бачите - я не валю все на одного і не вигороджую іншого. Я за те, що мають відповідати всі, хто винен. Але не зараз! Зараз можна до відповідальності притягати тільки відвертих зрадників.
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13.04.2022 16:22 Ответить
Ви маніпулюєте. Свідомо чи ні.
Вже сотий раз повторюю. Порошенко починав майже з нуля. А ви промахи януковича пишете на нього. Зеленський отримав значно кращий спадок. Тому до нього і питань більше.
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13.04.2022 17:01 Ответить
Та ні - я просто неупереджений і тому визнаю і правильні дії як Порошенко, так і Зеленського, і про*оби як Порошенка, так і Зеленського. А ви - упереджена і тому ви визнаєте у Порошенка тільки здобутки, а у Зеленського тільки провали.

І ні, ще раз повторюю - я за Зеленського не голосував і ніколи не голосовуватиму, бо запитаннь у мене до нього більш ніж потрібно. Але я проти ваших подвійних стандартів.
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13.04.2022 17:20 Ответить
А чого я упереджена ?
Я обрала значно кращий варіант, коли ви наполягаєте на гіршому. І життя вас досі не навчило. Не треба рівняти те що не рівняється
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13.04.2022 19:18 Ответить
Я розписав, чого ви упереджена. Ще раз повторити? Будь ласка: "ви - упереджена і тому ви визнаєте у Порошенка тільки здобутки, а у Зеленського тільки провали."

"коли ви наполягаєте на гіршому"

На якому це гіршому я наполягаю?
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13.04.2022 19:25 Ответить
А може я більш об'єктивна ніж ви.
Бачила як ботва рашкі масово працює проти Порошенка, а проти ЗЕ не бачила, ну хіба одиниці.
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13.04.2022 20:31 Ответить
Якби ви були об'єктивною - ви визнавали би про*оби Порошенка, о їх у нього було дуже багато.
А також визнавали б те, що Зеля ну хоч щось робить добре і правильно. Але ж ні.

"Бачила як ботва рашкі масово працює проти Порошенка, а проти ЗЕ не бачила, ну хіба одиниці."
Це тому, що ви в основному погоджуєтесь, коли ботва працює проти Зелі, тому вам здається, що рашкінська ботва проти нього не працює. Працює, але тези використовує часто такі саме, як і порохоботи, тому вам це важко ідентифікуватию
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14.04.2022 00:29 Ответить
там весь перешейок був замінований нами у 2014 році, розмінували перед самим нападом. То хто дав команду це зробити, якщо тут піарщики президента нам розповідали, що не одна дія не робиться без затвердження Зеленського?
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13.04.2022 19:39 Ответить
Через перешийок йшло транспортне сполучення - такого не могло бути при мінуванні. Тому думайте, схоже вас хтось обманув.
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14.04.2022 00:34 Ответить
Я не валю все на керівництво, я враховую умови в яких вони приступили до роботи і їхнє ставлення до армії.
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13.04.2022 12:19 Ответить
Согласен политика была. А вот темпы были неудовлетворительные. Ну вот объясните почему завод им. "Малышева" 8 лет импортозамещал "Оплот"? Где модернизированные и ремоторизированные Т-64 в количества хотя бы по сотне штук в год? Где "Ольха" по тысячи штук, снаряды, патроны, да бронежилеты с касками, наконец?
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13.04.2022 11:08 Ответить
Певно питання в грошах.
Дешевше відремонтувати більше Булатів, ніж мати один новий танк. Ольху тільки мали пускати в серію з 2019. Ви думаєте так все швидко робиться? Мрійник....
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13.04.2022 13:57 Ответить
В Казахстане патронный завод построили за полгода! Завод им. Малышева в 1993 году выпустил около 900 танков. И до речи, где те "Булаты"? Они, кстати оказались неудачным вариантом модернизации! Я знаю когда есть жесткая установка и грамотный менеджмент, то скорости увеличиваются в несколько раз. Сталин за два года перебросил промышленность на Урал и к 1944 году завалил танками Красную Армию. Ну понятно, что строй не тот , система управления не та, но хотя бы в три раза медленнее и то было бы хорошо, тем более, что перебрасывать ничего не надо было.
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13.04.2022 14:51 Ответить
И да про "Ольху" почитайте историю ее заказов МО Украины!
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13.04.2022 14:53 Ответить
Питайте в експертів, чого нема. Значить вагомі причини є.
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13.04.2022 19:19 Ответить
Україна ніколи не була підписантом програми про скорочення ракет "середньої дальності" .. тому що при розвалі СССР вони пішли під програму знищення... До речі,за яку досі повністю Україна кошти не отримала..
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13.04.2022 08:51 Ответить
Вибачте, але яке на хрін скорочення того, чого немає? На 2019р було заплановано оплата з бюджету на виготовлення, але замість цього почали велике крадівництво, і побудували дороги, щоб москалям краще їздити було. І кримський перешийок розмінували , щоб до Херсона і Маріуполя легше добиратися. А тепер кричить - спасітє Маріуполь! От і маємо дороги замість ракет. І дайте нам ракети!
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13.04.2022 08:51 Ответить
Парень, ты хоть под "флагом". О каких конкретно ракетых ты пишешь? В Украине свернули, после выбров Зеленского программы ВИЛЬХА, Вильха М, Нептунов и ОТРК Гром. Даже Стугны перестали закупать. Открой Гугл и посмотри что это такое. А свернули в угоду строительства дорог,на ко торое тратили треть бюджета, забирая в том числе и у армии. Противясь даже закупкам ПВО.
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13.04.2022 10:44 Ответить
Такі самі колони повезуть лапотних 200-х взад запарєбрік...
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13.04.2022 08:22 Ответить
Бєлградська область - це красиво. Десь тихо схлипнув Мілошевіч...
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13.04.2022 09:24 Ответить
Американські дрони-камікадзе Switchblade вже доставлені в Україну для використання українською армією.Про це заявив на брифінгу неназваний чиновник Пентагону, повідомляє пресслужба відомства, передає з посиланням на https://news.liga.net/ua/politics/news/amerikanskie-drony-kamikadze-switchblade-uje-ispolzuyutsya-armiey-ukrainy-pentagon?fbclid=IwAR3HFDWDnAdA3Hcszgvg-TWxfHq_y5UhQHj8YfxYXCCdMfP8tjgfMLMjbWk ЛігаБізнесІнформ . Джерело:
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13.04.2022 09:34 Ответить
Коврові бомбуваня росії добровольцями НАТО та США зараз могли б привести до скорого закінчення війни взамін на забрану ядерну зброю України.
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13.04.2022 09:49 Ответить
там ни одного танка уралы и бтр чисто мясо для артилерии
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13.04.2022 09:52 Ответить
Редактор - не Бєлградська область, а Белгородська (ну або варіант написання - Білгородська).

Бєлград - столиця Сербії, а Белгород (Білгород) - російський обласний центр на кордоні з Україною, поруч з Харковом.
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13.04.2022 11:20 Ответить
сима, тихо, тихо... - шо такое... по-моему у мине такое приятное осчусчение, шо мине уже ****...
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13.04.2022 15:31 Ответить
 
 