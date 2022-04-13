Контрразведка СБУ задержала в Черкасской области информатора РФ, собиравшего данные об украинских военных. ФОТОрепортаж
Вражеского агента, собиравшего данные об украинских военных, задержали в Черкасской области.
Об этом сообщает Управление СБУ в Черкасской области в Фейсбуке, передает Цензор.НЕТ.
По данным контрразведки, житель Черкасской области собирал данные о расположении военных и стратегически важных объектов региона, сбрасывал геоданные и информировал о перемещении военной техники ВСУ.
"Собранные сведения он передавал через электронные сети боевикам незаконных вооруженных формирований так называемой "Л/ДНР" и представителям властных структур РФ. Вражеский агент использовал методы конспирации: менял телефоны и карточки разных абонентов, с которых присылал разведданные. Сотрудники СБУ задержали информатора в доме , где он скрывался", - говорится в сообщении.
В ходе обыска был изъят мобильный телефон, с которого мужчина передавал врагу собранную информацию.
Следователи СБУ сообщили злоумышленнику о подозрении по ч. 3 ст. 114-2 (несанкционированное распространение информации о направлении, перемещении оружия, вооружении и боевых припасах в Украину, движении, перемещении или размещении ВСУ или других образованных в соответствии с законами Украины военных формирований, совершенном в условиях военного или чрезвычайного положения) Уголовного кодекса Украины.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
"Що ж, якщо Медведчук сам обрав для себе військову форму, він підпадає під правила воєнного часу. Пропоную РФ https://www.pravda.com.ua/news/2022/04/13/7339184/ обміняти цього вашого хлопця на наших хлопців і дівчат, які зараз у російському полоні".
Так ось, медведчук володіє всією інформацією про мережу зрадників, які зливали дані на наших патріотів, давали оркам координати об'єктів цивільної і військової інфраструктури, а головне - про агентів рашки на вищих щаблях влади...
То може не треба так поспішати з обміном медведчука, а, Гаранте?
А зесрань як і в випадку з Цемахом здають цінних свідків на росію.
Показуйте!!!!
Його ж "порвуть" місцеві!