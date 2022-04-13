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Контрразведка СБУ задержала в Черкасской области информатора РФ, собиравшего данные об украинских военных. ФОТОрепортаж

сбу,контрразведка,контррозвідка,орел,аквіла

Вражеского агента, собиравшего данные об украинских военных, задержали в Черкасской области.

Об этом сообщает Управление СБУ в Черкасской области в Фейсбуке, передает Цензор.НЕТ.

По данным контрразведки, житель Черкасской области собирал данные о расположении военных и стратегически важных объектов региона, сбрасывал геоданные и информировал о перемещении военной техники ВСУ.

"Собранные сведения он передавал через электронные сети боевикам незаконных вооруженных формирований так называемой "Л/ДНР" и представителям властных структур РФ. Вражеский агент использовал методы конспирации: менял телефоны и карточки разных абонентов, с которых присылал разведданные. Сотрудники СБУ задержали информатора в доме , где он скрывался", - говорится в сообщении.

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В ходе обыска был изъят мобильный телефон, с которого мужчина передавал врагу собранную информацию.

Следователи СБУ сообщили злоумышленнику о подозрении по ч. 3 ст. 114-2 (несанкционированное распространение информации о направлении, перемещении оружия, вооружении и боевых припасах в Украину, движении, перемещении или размещении ВСУ или других образованных в соответствии с законами Украины военных формирований, совершенном в условиях военного или чрезвычайного положения) Уголовного кодекса Украины.

Контрразведка СБУ задержала в Черкасской области информатора РФ, собиравшего данные об украинских военных 01
Контрразведка СБУ задержала в Черкасской области информатора РФ, собиравшего данные об украинских военных 02

задержание (6678) контрразведка (496) СБУ (19923) шпионаж (1391) Черниговская область (1138)


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Топ комментарии
+28
ЗСУ на Півдні знищили польовий склад *********** противника✌
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13.04.2022 09:12
+20
Повесить суку!!!
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13.04.2022 09:10
+14
Морда для чого закрита, народ України повинен знати своїх «героїв». Можливо його хтось впізнає і може здати його співучасників.
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13.04.2022 09:16
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Повесить суку!!!
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13.04.2022 09:10 Ответить
Да! И что он стоит, улыбаясь? Он должен сидеть в наручниках к стене раком, с избитой мордой!
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13.04.2022 10:00 Ответить
не сидить і не лежить. Це тільки патріотів кладуть писком в асвальт з ґвалтом "лєжать, бандера!"
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13.04.2022 10:09 Ответить
при спробі втечі. випадково попав в петлю.
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13.04.2022 10:55 Ответить
СБУ-черговий респект.Не зупиняйтесь...
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13.04.2022 09:12 Ответить
ЗСУ на Півдні знищили польовий склад *********** противника✌
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13.04.2022 09:12 Ответить
Для кого лицо замазано?
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13.04.2022 09:12 Ответить
Морда для чого закрита, народ України повинен знати своїх «героїв». Можливо його хтось впізнає і може здати його співучасників.
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13.04.2022 09:16 Ответить
ЩОБ МАМА НЕ ВПІЗНАЛА СВОГО ЗАХИСНИКА З МОРДЕРА!
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13.04.2022 09:17 Ответить
ну що з такими падлами робити?
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13.04.2022 09:23 Ответить
Ну це такій собі агент. Там Гарант вже збирається медведчука обмінювати. Даю цитату Гаранта, щоб не було зайвих істерик в коментах:
"Що ж, якщо Медведчук сам обрав для себе військову форму, він підпадає під правила воєнного часу. Пропоную РФ https://www.pravda.com.ua/news/2022/04/13/7339184/ обміняти цього вашого хлопця на наших хлопців і дівчат, які зараз у російському полоні".
Так ось, медведчук володіє всією інформацією про мережу зрадників, які зливали дані на наших патріотів, давали оркам координати об'єктів цивільної і військової інфраструктури, а головне - про агентів рашки на вищих щаблях влади...
То може не треба так поспішати з обміном медведчука, а, Гаранте?
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13.04.2022 09:24 Ответить
Гаранту закон не писаний,а під час війни і тим паче.
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13.04.2022 09:26 Ответить
Ще один диванний есбеушник.
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13.04.2022 09:29 Ответить
ну а що ви хотіли,він же гарант.він так вагнерівців *******,а зараз вони вбивають і гвалтують наших людей,він повідпускав всіх "патріотів" з ОПЗЖ,за якісь там гонорари,він і цього поміняє.А по законам війни він мав би бути розстріляний,бо під час івйни мараторій на смертну кару не повинен діяти,і всю цю *******,що СБУ виловлює в тилу,треба не годувати в комфортних умовах,а вішати на стовпах,щоб бачили що зі зрадниками і агентами роблять. Або по козацькому звичаю,садити на кіл.Ця нечість прирівнюється до маршала рф.або всіх наших людей на цього підара поміняти,або вчинити прикре самогубство,підарас захотів трахатися і сів на кіл,але нерозрахував свого темпераменту.і все.
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13.04.2022 09:37 Ответить
Арестович вчора говорив,шо мертвечук за все буде розказувати.і за гроші )(уйла,і за розвідку і за агентів в Україні і як починалась війна одним словом Ніхто Його Так Не Відпустить...А ви шо пропонуєте?відкиздити метвечука?
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13.04.2022 09:39 Ответить
судити. Тримати в камері під рукою. Він одразу все не розповість, його тре довго обробляти.

А зесрань як і в випадку з Цемахом здають цінних свідків на росію.
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13.04.2022 10:56 Ответить
Чому їб**альник "затертий"?
Показуйте!!!!
Його ж "порвуть" місцеві!
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13.04.2022 09:26 Ответить
А що далі,ну затримали як шуфрича?
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13.04.2022 09:36 Ответить
відпустять, як завжди...
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13.04.2022 10:06 Ответить
Пару тижнів назад на Ютубі в рекомендації потрапило відео, щось в назві писало про Донецьк, точно не пам'ятаю. І на цьому каналі знімалось якраз переміщення нашої техніки по залізниці, було підписано, що знімалось в Черкасах. Сподіваюся, що це впіймали того ви$лядка, який це знімав😡!
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13.04.2022 09:59 Ответить
навіщо їбальники їх замальовуєте?
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13.04.2022 10:03 Ответить
ґембу сховали бо то всьо фейк. Для отчьота)
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13.04.2022 10:05 Ответить
сволота яка. ще й урод.
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13.04.2022 10:09 Ответить
в каком городе Украины есть лаборатория по производству такого количества предателей ватников?
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13.04.2022 10:13 Ответить
в каждом
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13.04.2022 10:58 Ответить
шмаркач якийсь айфона мабуть захотів нового то тепер отримае на мінні поля падлюку
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13.04.2022 10:14 Ответить
мертвечуку (діду 67 років) дали с%іпатися, а потім героічно найшли, нагадує історію з чаусом. А цей клоун з телефоном, напевно внук мертвечука.
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13.04.2022 10:14 Ответить
Падло, *****...
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13.04.2022 10:29 Ответить
Не розумію навіщо закривати лице зраднику, може ще десь засвітився то люди скажуть, або це щось інше
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13.04.2022 10:37 Ответить
Оторвать яйца и выбросить животным в зоопарк (на съедение)
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13.04.2022 16:32 Ответить
 
 