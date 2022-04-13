Контрразведка СБУ задержала в Черкасской области информатора РФ, собиравшего данные об украинских военных. ФОТОрепортаж

Вражеского агента, собиравшего данные об украинских военных, задержали в Черкасской области.

Об этом сообщает Управление СБУ в Черкасской области в Фейсбуке, передает Цензор.НЕТ.

По данным контрразведки, житель Черкасской области собирал данные о расположении военных и стратегически важных объектов региона, сбрасывал геоданные и информировал о перемещении военной техники ВСУ.

"Собранные сведения он передавал через электронные сети боевикам незаконных вооруженных формирований так называемой "Л/ДНР" и представителям властных структур РФ. Вражеский агент использовал методы конспирации: менял телефоны и карточки разных абонентов, с которых присылал разведданные. Сотрудники СБУ задержали информатора в доме , где он скрывался", - говорится в сообщении.

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В ходе обыска был изъят мобильный телефон, с которого мужчина передавал врагу собранную информацию.

Следователи СБУ сообщили злоумышленнику о подозрении по ч. 3 ст. 114-2 (несанкционированное распространение информации о направлении, перемещении оружия, вооружении и боевых припасах в Украину, движении, перемещении или размещении ВСУ или других образованных в соответствии с законами Украины военных формирований, совершенном в условиях военного или чрезвычайного положения) Уголовного кодекса Украины.



