"Макаровский Хатико": верный пес почти месяц ждет хозяйку, которую изнасиловал и убил кадыровец. ФОТО

На пороге дома в Макарове, что на Киевщине, уже почти месяц верный пес Рини ждет свою хозяйку.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Вечерний Киев, на днях в сеть попало трогательное фото собаки породы акита-ину по имени Рини, которая почти месяц ждет свою хозяйку Татьяну Задорожняк.

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Местные волонтеры пытались забрать Рини в приют, но тот категорически отказался уходить. Впрочем, добровольцам удалось кое-что узнать о хозяйке верного пса.

15 марта Татьяна Задорожняк и Рини не успели эвакуироваться из Макарова, в который вошли кадыровцы. Женщина в собственном доме ждала подругу, вместе с которой планировала бежать из поселка. Однако встретиться им было не суждено.

Один из оккупантов вывел Татьяну в соседний дом, где насиловал, а затем жестоко зарезал. Ей не могли прийти на помощь, потому что местных жителей собирали и запирали в подвалах по несколько человек. А других запугивали автоматными очередями.

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Саму Татьяну насильник-кадыровец зарезал.

Позже местные жители рассказали, что его убил российский солдат. Тело жертвы похоронили во дворе этого же дома, где на доске написали дату смерти – 15 марта.

По словам жителей Макарова, женщина жила здесь вместе с мужем с 2012 года. А три года назад, 16 марта, ковид унес жизнь ее мужа. С разницей почти в три года убили и Татьяну.