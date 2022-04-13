"Макаровский Хатико": верный пес почти месяц ждет хозяйку, которую изнасиловал и убил кадыровец. ФОТО
На пороге дома в Макарове, что на Киевщине, уже почти месяц верный пес Рини ждет свою хозяйку.
Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Вечерний Киев, на днях в сеть попало трогательное фото собаки породы акита-ину по имени Рини, которая почти месяц ждет свою хозяйку Татьяну Задорожняк.
Местные волонтеры пытались забрать Рини в приют, но тот категорически отказался уходить. Впрочем, добровольцам удалось кое-что узнать о хозяйке верного пса.
15 марта Татьяна Задорожняк и Рини не успели эвакуироваться из Макарова, в который вошли кадыровцы. Женщина в собственном доме ждала подругу, вместе с которой планировала бежать из поселка. Однако встретиться им было не суждено.
Один из оккупантов вывел Татьяну в соседний дом, где насиловал, а затем жестоко зарезал. Ей не могли прийти на помощь, потому что местных жителей собирали и запирали в подвалах по несколько человек. А других запугивали автоматными очередями.
Саму Татьяну насильник-кадыровец зарезал.
Позже местные жители рассказали, что его убил российский солдат. Тело жертвы похоронили во дворе этого же дома, где на доске написали дату смерти – 15 марта.
По словам жителей Макарова, женщина жила здесь вместе с мужем с 2012 года. А три года назад, 16 марта, ковид унес жизнь ее мужа. С разницей почти в три года убили и Татьяну.
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Пізніше місцеві розповіли, що його вбив російський солдат. Джерело: https://censor.net/ua/p3333661
В ЕС большинство европейцев берут собак и кошек себе из притулкив .
Такая информационная политика. До войны слышала , что немцы хотели ехать в Украину за такими собаками
К проблеме решили https://www.sussexexpress.co.uk/news/people/sussex-animal-rescue-to-help-evacuate-pets-abandoned-in-ukraine-3591623 подключиться международные организации. Так, волонтерская организация Paws and Whiskers Sussex обращается за приемными семьями и пожертвованиями, чтобы помочь спасти брошенных домашних животных в Украине.
Организация объединила усилия с Final Stop Rescue, Rescue European Animals in Need и Pawprints to Freedom Rescue, чтобы организовать транспортировку и предоставить убежище животным, оставленным теми, кто вынужден был бежать из Украины.
В рамках спасательной миссии брошенных животных будут перевозить из Украины в Румынию, где о них будут заботиться в приюте недалеко от города Текуч. В то же время животные, уже проживающие в румынском приюте, будут доставлены в британские приюты. После реабилитации украинским животным начнут искать новые семьи.
Отмечается, что с момента обращения в Facebook к приемным опекунам спасатели получили более 80 заявок от любителей животных, предлагающих свою поддержку.
Как поступить с домашними питомцами в условиях войны
приобрести достаточное количество корма и переноски;
приобрести ошейник и прикрепить на него наклейку с вашими контактами, номером телефона;
если вы уезжаете и не можете взять животное, то по возможности отдайте домашнего питомца на время в приют или знакомым, соседям, обеспечив последних достаточным количеством корма и средствами гигиены (которые могут приютить животное);
если у вас нет своего автомобиля, попросите друзей или знакомых перевезти животное в безопасное место;
ни в коем случае нельзя бросать животных взаперти! Если куда-то едете, а их не можете взять с собой, то спустите их с привязи или откройте вольеры
У Київській політехніці облаштовують тимчасовий притулок для евакуйованих тварин з Київщини. Притулок працюватиме в університеті до завершення воєнних дій на території України.
Організаторка притулку Софʼя Данилова витрачає власні кошти на будівництво вольєрів, корм і ветеринарну допомогу.
Якщо ви маєте можливість й бажання допомогти, долучайтеся:
🔹 банківська картка: 5375 4115 0488 6255
🔹 PayPal: [email protected]
🎥 Більше про притулок - у відео (https://youtu.be/yoEsRS3d3FE).
https://t.me/kpi_library/2094
их вере и обычаям ? Давно пора с покончить с этим позорищем.
В Вене очень много чеченцев и они против кадыровского режима - если их упрекнуть в таком поведении чеченцев - то они только из-за позора будут сами убивать кадыровских скотов
ДУМАЮ, что УКРАИНСКАЯ ВЛАСТЬ могла бы сделать обращение к семьям чеченцев - оппозиционеров - пусть осудят прилюдно поведение своих сородичей и как-то зашевелятся в борьбе за независимость своей земли
А то все пока на плечах украинцев - и Грузия и Молдова и Беларусь - все хотят в Рай въехать на крови украинцев
Іісус Христос в Корані (Сура 19)-найповажніший із пророків.
https://www.google.com.ua/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjSpLOSz5H3AhXriv0HHSxeCssQFnoECBcQAQ&url=https%3A%2F%2Fwww.bbc.com%2Fukrainian%2Fnews-50931898&usg=AOvVaw3Kv2Xz4-t_ovu6ZwIwsf_i Ісламісти на Різдво "обезголовили 10 християн-заручників ...
https://www.google.com.ua/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjSpLOSz5H3AhXriv0HHSxeCssQFnoECBYQAQ&url=https%3A%2F%2Fwww.radiosvoboda.org%2Fa%2F2217768.html&usg=AOvVaw1p_KjoV5IBAHLWrFya30SA Християни в мусульманському світі в небезпеці - Радіо ...
Падлюки є усюди, вважаю що не треба всіх чеченців називати кадировцями
"Величістю імперії" та шовінізмом від будь-якої з них пруть за кілометр.
Ординські самки набагато агресивніші, кровожерніші і збоченіші за самців.
Коронавіруси існували, звісно, за тисячі років і до 2019. Просто вони були поза увагою ЗМІ.