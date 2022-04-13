РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
8563 посетителя онлайн
Новости Фото Агрессия России против Украины Война
34 246 49

"Макаровский Хатико": верный пес почти месяц ждет хозяйку, которую изнасиловал и убил кадыровец. ФОТО

На пороге дома в Макарове, что на Киевщине, уже почти месяц верный пес Рини ждет свою хозяйку.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Вечерний Киев, на днях в сеть попало трогательное фото собаки породы акита-ину по имени Рини, которая почти месяц ждет свою хозяйку Татьяну Задорожняк.

Смотрите также: Возле Макарова российские оккупанты расстреляли семью: погибли три женщины и двое детей, - Нацполиция. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Местные волонтеры пытались забрать Рини в приют, но тот категорически отказался уходить. Впрочем, добровольцам удалось кое-что узнать о хозяйке верного пса.

Макаровский Хатико: верный пес почти месяц ждет хозяйку, которую изнасиловал и убил кадыровец 01

15 марта Татьяна Задорожняк и Рини не успели эвакуироваться из Макарова, в который вошли кадыровцы. Женщина в собственном доме ждала подругу, вместе с которой планировала бежать из поселка. Однако встретиться им было не суждено.

Один из оккупантов вывел Татьяну в соседний дом, где насиловал, а затем жестоко зарезал. Ей не могли прийти на помощь, потому что местных жителей собирали и запирали в подвалах по несколько человек. А других запугивали автоматными очередями.

Читайте также: Волонтеры спасли 27 собак из приюта в освобожденной Бородянке

Саму Татьяну насильник-кадыровец зарезал.

Позже местные жители рассказали, что его убил российский солдат. Тело жертвы похоронили во дворе этого же дома, где на доске написали дату смерти – 15 марта.

Макаровский Хатико: верный пес почти месяц ждет хозяйку, которую изнасиловал и убил кадыровец 02

По словам жителей Макарова, женщина жила здесь вместе с мужем с 2012 года. А три года назад, 16 марта, ковид унес жизнь ее мужа. С разницей почти в три года убили и Татьяну.

Автор: 

собаки (196) Макаров (18)


Поделиться:
Смотрите Цензор.НЕТ в YouTube
Топ комментарии
+52
Всі лапотні мерзенні покидьки-вбивці обов'язково мають бути знайдені та покарані...
показать весь комментарий
13.04.2022 10:39
+42
Немає слів!Смерть рашистам!
показать весь комментарий
13.04.2022 10:39
+31
Никакой пощады рашистам. НИКАКОГО МИРНОГО ДОГОВОРА!!! Мордор как вражеская террористическая страна должна быть записана в Конституцию Украины.
показать весь комментарий
13.04.2022 10:42
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Всі лапотні мерзенні покидьки-вбивці обов'язково мають бути знайдені та покарані...
показать весь комментарий
13.04.2022 10:39 Ответить
Знищимо лапотних покидьків-убивць, появляться серед них інші. Правильно- Знищимо лапотних покидьків. Усіх. Назавжди.
показать весь комментарий
13.04.2022 11:02 Ответить
Лучше уничтожить всю Россию-ошибки не будет. Тем более что все россияне у которых есть душа и совесть-давно выехали или уедут ближайшие дни. Росия-это раковая опухоль земли
показать весь комментарий
13.04.2022 21:26 Ответить
Немає слів!Смерть рашистам!
показать весь комментарий
13.04.2022 10:39 Ответить
Жахлива історія. І не закінчена- я про вбивство кадирівця росіянином.
показать весь комментарий
13.04.2022 10:40 Ответить
Саму Тетяну гвалтівник-кадирівець зарізав.



Пізніше місцеві розповіли, що його вбив російський солдат. Джерело: https://censor.net/ua/p3333661



показать весь комментарий
13.04.2022 10:41 Ответить
Це Ваша інтерпретація. Думаю, там помилка - "його вбив", скоріше за все "її вбив" по тексту. Там в такому контексті
показать весь комментарий
13.04.2022 11:08 Ответить
Це цитата- яка МОЯ помилка, в біса?
показать весь комментарий
13.04.2022 11:49 Ответить
кадырок и пиzzдаглазов кончать на месте лучше с нагана или маузера что больше кайфа а не то что пм пфф стечкин.. как ленин завещал
показать весь комментарий
13.04.2022 10:41 Ответить
Никакой пощады рашистам. НИКАКОГО МИРНОГО ДОГОВОРА!!! Мордор как вражеская террористическая страна должна быть записана в Конституцию Украины.
показать весь комментарий
13.04.2022 10:42 Ответить
Надо журналистам в ЕС эту инфу передать .
В ЕС большинство европейцев берут собак и кошек себе из притулкив .
Такая информационная политика. До войны слышала , что немцы хотели ехать в Украину за такими собаками
показать весь комментарий
13.04.2022 10:47 Ответить
показать весь комментарий
13.04.2022 10:49 Ответить
Эвакуация брошенных животных из Украины

К проблеме решили https://www.sussexexpress.co.uk/news/people/sussex-animal-rescue-to-help-evacuate-pets-abandoned-in-ukraine-3591623 подключиться международные организации. Так, волонтерская организация Paws and Whiskers Sussex обращается за приемными семьями и пожертвованиями, чтобы помочь спасти брошенных домашних животных в Украине.

Организация объединила усилия с Final Stop Rescue, Rescue European Animals in Need и Pawprints to Freedom Rescue, чтобы организовать транспортировку и предоставить убежище животным, оставленным теми, кто вынужден был бежать из Украины.

В рамках спасательной миссии брошенных животных будут перевозить из Украины в Румынию, где о них будут заботиться в приюте недалеко от города Текуч. В то же время животные, уже проживающие в румынском приюте, будут доставлены в британские приюты. После реабилитации украинским животным начнут искать новые семьи.

Отмечается, что с момента обращения в Facebook к приемным опекунам спасатели получили более 80 заявок от любителей животных, предлагающих свою поддержку.
Как поступить с домашними питомцами в условиях войны

приобрести достаточное количество корма и переноски;
приобрести ошейник и прикрепить на него наклейку с вашими контактами, номером телефона;
если вы уезжаете и не можете взять животное, то по возможности отдайте домашнего питомца на время в приют или знакомым, соседям, обеспечив последних достаточным количеством корма и средствами гигиены (которые могут приютить животное);
если у вас нет своего автомобиля, попросите друзей или знакомых перевезти животное в безопасное место;
ни в коем случае нельзя бросать животных взаперти! Если куда-то едете, а их не можете взять с собой, то спустите их с привязи или откройте вольеры
показать весь комментарий
13.04.2022 10:50 Ответить
🐶 Тимчасовий притулок для тварин у КПІ

У Київській політехніці облаштовують тимчасовий притулок для евакуйованих тварин з Київщини. Притулок працюватиме в університеті до завершення воєнних дій на території України.

Організаторка притулку Софʼя Данилова витрачає власні кошти на будівництво вольєрів, корм і ветеринарну допомогу.

Якщо ви маєте можливість й бажання допомогти, долучайтеся:

🔹 банківська картка: 5375 4115 0488 6255
🔹 PayPal: [email protected]

🎥 Більше про притулок - у відео (https://youtu.be/yoEsRS3d3FE).
https://t.me/kpi_library/2094
показать весь комментарий
13.04.2022 13:38 Ответить
Неужели мусульманам всё равно, какую "рекламу" кадыровцы делают
их вере и обычаям ? Давно пора с покончить с этим позорищем.
показать весь комментарий
13.04.2022 10:49 Ответить
Надо больше и везде об этом говорить . Главное не молчать
В Вене очень много чеченцев и они против кадыровского режима - если их упрекнуть в таком поведении чеченцев - то они только из-за позора будут сами убивать кадыровских скотов
ДУМАЮ, что УКРАИНСКАЯ ВЛАСТЬ могла бы сделать обращение к семьям чеченцев - оппозиционеров - пусть осудят прилюдно поведение своих сородичей и как-то зашевелятся в борьбе за независимость своей земли
А то все пока на плечах украинцев - и Грузия и Молдова и Беларусь - все хотят в Рай въехать на крови украинцев
показать весь комментарий
13.04.2022 10:56 Ответить
Якби чеченці були проти кадирівського режиму, вони б не поїхали до Відня, а залишилися у себе вбивати цих тварин.
показать весь комментарий
13.04.2022 11:06 Ответить
реклама там така,вони -кадирівці служать ***** ,точно так як наші манкурти в лугандонії,а кінець буде я не сумніваюся..
показать весь комментарий
13.04.2022 11:03 Ответить
Для мусульман християнин не людина, вбивство "невірного" мусульманство заохочує.
показать весь комментарий
13.04.2022 11:36 Ответить
Де таке сказано? Читай Коран, а не видумуй.
Іісус Христос в Корані (Сура 19)-найповажніший із пророків.
показать весь комментарий
13.04.2022 14:02 Ответить
Прочитай про ІДІЛ, Талібан, Аль Каїду, бен Ладена, ісламських фундаменталістів.

https://www.google.com.ua/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjSpLOSz5H3AhXriv0HHSxeCssQFnoECBcQAQ&url=https%3A%2F%2Fwww.bbc.com%2Fukrainian%2Fnews-50931898&usg=AOvVaw3Kv2Xz4-t_ovu6ZwIwsf_i Ісламісти на Різдво "обезголовили 10 християн-заручників ...

https://www.google.com.ua/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjSpLOSz5H3AhXriv0HHSxeCssQFnoECBYQAQ&url=https%3A%2F%2Fwww.radiosvoboda.org%2Fa%2F2217768.html&usg=AOvVaw1p_KjoV5IBAHLWrFya30SA Християни в мусульманському світі в небезпеці - Радіо ...

показать весь комментарий
13.04.2022 21:08 Ответить
Да и какой ковид 3 года назад?
показать весь комментарий
13.04.2022 12:05 Ответить
Я нікого не виправдовую! але почитайте як українські кубанські козаки на службі у росіян вирізали кавказців під час воєн 1830-х років.
Падлюки є усюди, вважаю що не треба всіх чеченців називати кадировцями
показать весь комментарий
13.04.2022 11:56 Ответить
Увесь цивілізований світ повинен охороняти мир від двуногих істот москалів, і вбивати їх завжди і всюди, бо це богоугодна справа.
показать весь комментарий
13.04.2022 11:01 Ответить
Царство Небесне...
показать весь комментарий
13.04.2022 11:05 Ответить
На машинах, перевозящих орков, написано "Люди".
показать весь комментарий
13.04.2022 11:11 Ответить
зелені тварюки вивезли своїх дружин і дітей ще за тиждень до війни, при цьому самі переконували країну, що ніякої війни не буде. Закінчиться війна, і всі з цього плядського цирку мають сидіти за те що нічого не робили аби убезпечити цивільне населення прикордонних областей
показать весь комментарий
13.04.2022 11:15 Ответить
От би знайти і побачити фото, що то за жіночка з лагідним голосом, що дозволяє своєму чоловіку в Україні "насіловать украінскіх баб". Фактично благословляє на це.
показать весь комментарий
13.04.2022 11:16 Ответить
А який сенс? Там можна ткнути пальцем у практично будь-яку, і не помилишся.
"Величістю імперії" та шовінізмом від будь-якої з них пруть за кілометр.
Ординські самки набагато агресивніші, кровожерніші і збоченіші за самців.
показать весь комментарий
13.04.2022 11:33 Ответить
Поймали Мертветчука - поймают и этого кадыровца. Только обмена не будет - отдадут его на прокорм этому Хатико.
показать весь комментарий
13.04.2022 11:27 Ответить
каДырка массажируй клоаку, это твоя бутылка:

показать весь комментарий
13.04.2022 11:40 Ответить
Три роки тому ковіда ще не було.
показать весь комментарий
13.04.2022 11:41 Ответить
Теж звернув на це увагу. Якась помилка.
Коронавіруси існували, звісно, за тисячі років і до 2019. Просто вони були поза увагою ЗМІ.

показать весь комментарий
13.04.2022 13:13 Ответить
У самого две собаки и коты. Очень жалко собаку - он может умереть тоски. Обычно такая собака отказывается есть и пить и умирает от истощения. Кадыровцев и других лапотников - резать, как баранов. Без пощады.
показать весь комментарий
13.04.2022 11:59 Ответить
Этот выброс я уже прочитал во многих новостях , вам не кажется тут присутствует манипуляция ФСБ, калыровец изнасиловал а русский солдат расстрелял насилника, это вы верите ??? Они хотят преподнести что русские не насилуют, а это буряты и кадыровцы делают, а русский солдат таких расстреляет , я не сомневаюсь что насилник и убийца этой девушки это русский фашист, и большинство насильством занимается именно русские, а вместе с ними кадыровские свини который воюют против Украины тоже такие же убийцы и Насильники, нет хорошего русского оккупанта , они все Насильники и убийцы и марадеры , кто эту сказку сочинил "Что кадыровец изнасиловал, а русский солдат убил того насилник ??? Кто то верит в это???
показать весь комментарий
13.04.2022 12:02 Ответить
Кто-то верит что кадыровский свинья насиловал а русский солдатубил насилника ???
показать весь комментарий
13.04.2022 12:05 Ответить
Може понапивались, почали з'ясовувати стосунки і застрелив. Ніхто ж не скаже що застрелив саме через згвалтування.
показать весь комментарий
13.04.2022 13:11 Ответить
Кто-то верит что кадыровский свинья насиловал а русский солдат застрелил насилника ???
показать весь комментарий
13.04.2022 12:06 Ответить
Я тоже сомневаюсь...
показать весь комментарий
13.04.2022 12:39 Ответить
lišj vo vtorom možno usomnitsia.
показать весь комментарий
13.04.2022 13:59 Ответить
Кто-то верит что кадыровский свинья насиловал а русский солдат застрелил насилника ??? Они Все насилуют и убивают мирных
показать весь комментарий
13.04.2022 12:09 Ответить
А что плохого сделали свиньи? овцейобам как свинособакам, до свиньи много сотен веков эволюционировать надо!
показать весь комментарий
13.04.2022 12:50 Ответить
Хочу сказать что я не верю что русский солдат свинья убил кадвровца за то что он изнасиловал Украинку, это не правда, они все Насильники и убийцы, русский свини больше всех насилуют и убивают , нет среди них хороший и плохой
показать весь комментарий
13.04.2022 13:08 Ответить
Не треба нікому віддавати. Це його дім, його територія, для чого травмувати песика. По сусідству хтось живе, нехай годують, є волонтери. Може згодом хтось в будинку оселиться тоді буде йому новий господар.
показать весь комментарий
13.04.2022 13:08 Ответить
 
 