В Киевской области нацгвардейцы нашли склад с российскими боеприпасами - почти 100 ящиков со снарядами 125-го калибра. ФОТОрепортаж
Военнослужащие Национальной гвардии Украины в Киевской области обнаружили склад боеприпасов российских захватчиков - почти 100 ящиками со снарядами.
Об этом сообщает Национальная гвардия Украины в Фейсбуке, передаёт Цензор.НЕТ.
"В эти сутки во время несения службы в селе Королевцы, Киевской области военнослужащие Национальной гвардии Украины обнаружили место, где российские оккупационные войска создали склад с боеприпасами. На месте было найдено около 100 ящиков со снарядами 125-го калибра. Также патрулирование осуществляется в других населенных пунктах.
"Усиленные меры безопасности и комендантский час позволят значительно обезопасить эти населенные пункты и защитить наших граждан", - говорится в сообщении.
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+38 Дмитрий Иванов #512538
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Якби розумна людина переховувалась півтора місяця, щоб потім втекти через кордон, перше, що вона зробила б - змінила зовнішність. Виголила б плішину, підфарбувала б решту волосся, наростила б вуса і(або) бороду, пейси, … А тут раптом Медведчук у всій красі - поголений, одяг мало не випрасуваний, черевики блищать, … - не впізнає лише той, хто не хоче. Квартальний відосик розрахований на дурнів, якими і є фанати скотів
сватів.
А щодо свідчень, про які пише пан Денисенко, то кому ще, як не йому, варто було б знати, що за ті півтора місяці, яких Медведчука тримали у відомстві старого і відданого подєльніка нашого Боневтіка, свідчення він вже дав, і то аж забагато. Тепер компромат поллється бурхливим потоком. Медведчук згадає всіх, хто заважає
ЗеленськомуКоломойському здати путіну Україну щоб узятись за дерибан грошей, які підуть на відновлення розрухи. Велике будівництвокрадівництво здаватиметься дитячим жартом.
"Потім Штайнмайєр визнав, що він помилявся. Проте, ціна цієї помилки широкомасштабне вторгнення Росії 24 лютого. Бо займи Штайнмайєр та інші лідери Заходу жорсткішу позицію щодо Путіна та Росії, то їх можна було б купірувати ще в 2014 році.
А можливо ще й під час війни Росії та Грузії. Проте Штайнмайєри воліли турбуватися, підгодовуючи амбіції кремлівського упиря. Тому Україна може цілком ігнорувати Штайнмайєра. Його помилки обернулися для нас загибеллю десятків тисяч людей та збитком на трильйони доларів", - завершує політолог.
примите от этих граждан брак и выдайте им другой