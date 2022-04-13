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В Киевской области нацгвардейцы нашли склад с российскими боеприпасами - почти 100 ящиков со снарядами 125-го калибра. ФОТОрепортаж

Военнослужащие Национальной гвардии Украины в Киевской области обнаружили склад боеприпасов российских захватчиков - почти 100 ящиками со снарядами.

Об этом сообщает Национальная гвардия Украины в Фейсбуке, передаёт Цензор.НЕТ.

"В эти сутки во время несения службы в селе Королевцы, Киевской области военнослужащие Национальной гвардии Украины обнаружили место, где российские оккупационные войска создали склад с боеприпасами. На месте было найдено около 100 ящиков со снарядами 125-го калибра. Также патрулирование осуществляется в других населенных пунктах.

"Усиленные меры безопасности и комендантский час позволят значительно обезопасить эти населенные пункты и защитить наших граждан", - говорится в сообщении.

Также смотрите: ССО уничтожили пункт наблюдения русских оккупантов. ФОТО

В Киевской области нацгвардейцы нашли склад с российскими боеприпасами - почти 100 ящиков со снарядами 125-го калибра 01
В Киевской области нацгвардейцы нашли склад с российскими боеприпасами - почти 100 ящиков со снарядами 125-го калибра 02
В Киевской области нацгвардейцы нашли склад с российскими боеприпасами - почти 100 ящиков со снарядами 125-го калибра 03

армия РФ (19350) боеприпасы (2342) Киевская область (4149) Национальная гвардия (2129)


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Топ комментарии
+38
Ещё одно доказательство, что валили с Киевской области спешно, что бы не сдохнуть всем, а не как свинособаки говорят про жест доброй воли
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13.04.2022 11:48
+26
«Медведчука спіймали», або черговий відосік 95 кварталу

Якби розумна людина переховувалась півтора місяця, щоб потім втекти через кордон, перше, що вона зробила б - змінила зовнішність. Виголила б плішину, підфарбувала б решту волосся, наростила б вуса і(або) бороду, пейси, … А тут раптом Медведчук у всій красі - поголений, одяг мало не випрасуваний, черевики блищать, … - не впізнає лише той, хто не хоче. Квартальний відосик розрахований на дурнів, якими і є фанати скотів сватів.
А щодо свідчень, про які пише пан Денисенко, то кому ще, як не йому, варто було б знати, що за ті півтора місяці, яких Медведчука тримали у відомстві старого і відданого подєльніка нашого Боневтіка, свідчення він вже дав, і то аж забагато. Тепер компромат поллється бурхливим потоком. Медведчук згадає всіх, хто заважає Зеленському Коломойському здати путіну Україну щоб узятись за дерибан грошей, які підуть на відновлення розрухи. Велике будівництво крадівництво здаватиметься дитячим жартом.
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13.04.2022 11:46
+19
Мы люди честные вернем все по воздуху и раздельно.
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13.04.2022 11:50
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«Медведчука спіймали», або черговий відосік 95 кварталу

Якби розумна людина переховувалась півтора місяця, щоб потім втекти через кордон, перше, що вона зробила б - змінила зовнішність. Виголила б плішину, підфарбувала б решту волосся, наростила б вуса і(або) бороду, пейси, … А тут раптом Медведчук у всій красі - поголений, одяг мало не випрасуваний, черевики блищать, … - не впізнає лише той, хто не хоче. Квартальний відосик розрахований на дурнів, якими і є фанати скотів сватів.
А щодо свідчень, про які пише пан Денисенко, то кому ще, як не йому, варто було б знати, що за ті півтора місяці, яких Медведчука тримали у відомстві старого і відданого подєльніка нашого Боневтіка, свідчення він вже дав, і то аж забагато. Тепер компромат поллється бурхливим потоком. Медведчук згадає всіх, хто заважає Зеленському Коломойському здати путіну Україну щоб узятись за дерибан грошей, які підуть на відновлення розрухи. Велике будівництво крадівництво здаватиметься дитячим жартом.
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13.04.2022 11:46 Ответить
О, вже почалися відмазки зашкварених.
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13.04.2022 11:51 Ответить
Денег никто не даст,если заключат мир с потерей территорий,так что успокойтесь
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13.04.2022 11:52 Ответить
Где вас дебилов рожают?
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13.04.2022 11:55 Ответить
Потрібно вдарити цими снарядами по їх лапотних госпідарях
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13.04.2022 11:47 Ответить
Ещё одно доказательство, что валили с Киевской области спешно, что бы не сдохнуть всем, а не как свинособаки говорят про жест доброй воли
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13.04.2022 11:48 Ответить
Маловато конечно,орки могли бьі и побольше оставить,но и на том спасибо на пару танковьіх каруселей хватит
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13.04.2022 11:49 Ответить
Так это только в одном селе столько
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13.04.2022 11:50 Ответить
Мы люди честные вернем все по воздуху и раздельно.
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13.04.2022 11:50 Ответить
Все по честному - " Опись , про́токол , сдал , приня́л ! Отпечатки пальцеу ! " (с)
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13.04.2022 12:52 Ответить
Читаю стогін з приводу того, що Україна не впустила Штайнмайєра. А я вважаю, що має повне право. Формула Штайнмайєра була формулою руйнування України, яку Штайнмайєр та його колеги наполегливо проштовхували разом із Путіним", - про це на своїй сторінці у Фейсбуці пише політолог Юрій Романенко

"Потім Штайнмайєр визнав, що він помилявся. Проте, ціна цієї помилки широкомасштабне вторгнення Росії 24 лютого. Бо займи Штайнмайєр та інші лідери Заходу жорсткішу позицію щодо Путіна та Росії, то їх можна було б купірувати ще в 2014 році.
А можливо ще й під час війни Росії та Грузії. Проте Штайнмайєри воліли турбуватися, підгодовуючи амбіції кремлівського упиря. Тому Україна може цілком ігнорувати Штайнмайєра. Його помилки обернулися для нас загибеллю десятків тисяч людей та збитком на трильйони доларів", - завершує політолог.
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13.04.2022 11:51 Ответить
Как по мне, потеряли возможность показать ему Бучу. Надо было пользоваться, тем более что наш президент вместе с балтийскими приехал.
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13.04.2022 12:07 Ответить
запропонували, щоб зі стророни Німеччини Бучу побачив Шольц, від нього користі більше
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13.04.2022 12:11 Ответить
Штайнмаеру тоже не помешало бы. А теперь и Шольц не приедет. Вы как будто в шашки играете, а надо в шахматы.
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13.04.2022 13:11 Ответить
ви знайомі з гітлерівською "тактикою салямі", яку зараз копіює кабаїв. Це спосіб, яким диктатори розв'язували війни. Потрібна швидка і різка реакція, щоб поламати плани ворога, полоснути їх ножем пo пальцях, а не дати відрізати ще шматок від України
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13.04.2022 14:46 Ответить
Рашистский штаймайер - иди на ЙУХ!!
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13.04.2022 12:11 Ответить
Т.е. наш президент и его администрация 3 года своего пребывания укрепляли армию, принимали на вооружение новые образцы вооружений, называли россию агрессром, а не "той стороной", не пытались вести переговоры напрямую с представителями ОРДЛО, а Штанмаейер при этом, гадил из-за угла? Штанмайер действовал вполне в духе действий нашего президента и его администрации. Есть президент страны, который отвечает не за дороги, не за раздачу смартфонов, и, о ужас, даже не за высадку деревьев. Именно президент отвечает за обороноспособность и внешнюю политику страны, а не Меркель, Штанмайер, Макрон, или кто-то там еще. Пора это понять инфантильным любителям спихивать с себя ответственность.
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13.04.2022 12:57 Ответить
Ну да. Зеленскійнепрічьом...
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13.04.2022 13:08 Ответить
Зброя--- в обмін на унітаз!
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13.04.2022 11:58 Ответить
Надіюся що зі ********** вже кудись перевезли а не то що вони там і залишаються а то ще прилетить ракета(...
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13.04.2022 12:08 Ответить
а Ви я бачу експерд. витрачати іскандер чи калібр щоб розбити гараж де знаходиться 100 снарядів........
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13.04.2022 12:16 Ответить
эта находка была "новостью" 4 дня назад. https://mil.in.ua/uk/news/na-kyyivshhyni-natsgvardijtsi-znajshly-90-yashhykiv-************-dlya-tankiv/
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13.04.2022 12:22 Ответить
Треба ж чимось забити інформпростір,поки медведчука поміняють нм «нашиххлопцівтадівчат»
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13.04.2022 13:06 Ответить


примите от этих граждан брак и выдайте им другой
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13.04.2022 13:17 Ответить
Пускай этими снарядами вклочья разрывают путинских и кадыровских псов
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13.04.2022 12:25 Ответить
Поміняли на пральні машини...
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13.04.2022 13:00 Ответить
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13.04.2022 13:20 Ответить
куда их сувать в какое дуло теперь
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13.04.2022 13:17 Ответить
В МЗ и АЗ наших Т-64 и Т-72.
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13.04.2022 14:26 Ответить
 
 