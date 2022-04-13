В Киевской области нацгвардейцы нашли склад с российскими боеприпасами - почти 100 ящиков со снарядами 125-го калибра. ФОТОрепортаж

Военнослужащие Национальной гвардии Украины в Киевской области обнаружили склад боеприпасов российских захватчиков - почти 100 ящиками со снарядами.

Об этом сообщает Национальная гвардия Украины в Фейсбуке, передаёт Цензор.НЕТ.

"В эти сутки во время несения службы в селе Королевцы, Киевской области военнослужащие Национальной гвардии Украины обнаружили место, где российские оккупационные войска создали склад с боеприпасами. На месте было найдено около 100 ящиков со снарядами 125-го калибра. Также патрулирование осуществляется в других населенных пунктах.

"Усиленные меры безопасности и комендантский час позволят значительно обезопасить эти населенные пункты и защитить наших граждан", - говорится в сообщении.

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