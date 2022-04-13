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Войска РФ нанесли ракетный удар по н.п. Черкасское в Донецкой области, ранены по меньшей мере 7 человек, повреждены многоквартирные дома, - Кириленко. ФОТО

По меньшей мере семь человек ранены в результате ракетного удара, нанесенного российскими оккупантами по поселку Черкасское в Донецкой области.

Об этом сообщил в фейсбуке глава Донецкой ОВА Павел Кириленко, передает Цензор.НЕТ.

По его словам, удар произошел сегодня утром, повреждены многоквартирные дома.

"Снова и снова россияне подтверждают, что они не способны вести честную конвенционную войну, не способны противостоять Вооруженным силам Украины. Их главная тактика теперь – убивать и терроризировать гражданское население. Государство-террорист продолжает обстреливать города и села по всей линии фронта. Сегодня под ударом уже оказались Авдеевка и Великая Новоселка. В Авдеевке поврежден жилой дом и объекты городской инфраструктуры", - отметил он.

Войска РФ нанесли ракетный удар по н.п. Черкасское в Донецкой области, ранены по меньшей мере 7 человек, повреждены многоквартирные дома, - Кириленко 01
Войска РФ нанесли ракетный удар по н.п. Черкасское в Донецкой области, ранены по меньшей мере 7 человек, повреждены многоквартирные дома, - Кириленко 02
Войска РФ нанесли ракетный удар по н.п. Черкасское в Донецкой области, ранены по меньшей мере 7 человек, повреждены многоквартирные дома, - Кириленко 03
Войска РФ нанесли ракетный удар по н.п. Черкасское в Донецкой области, ранены по меньшей мере 7 человек, повреждены многоквартирные дома, - Кириленко 04

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В Великой Новоселке известно о попадании в частный дом, владелица которого получила легкую контузию.

"Все преступления россиян тщательно фиксируем. За все совершенное враг понесет заслуженное наказание", – резюмирует глава региона.

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США готовы рассмотреть возможность поставки Украине вооружений средней дальности, которые способны наносить удары по аэродромам на территории России.

Об этом заявила заместитель министра обороны США Кэтлин Хикс.
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13.04.2022 12:49 Ответить
Готовы рассмотреть - 1,5 мес., рассмотрели +1 месяц, распорядились передать +1 месяц, обучение + 1 месяц, доставка +0,5 месяц. Итого +3,5 месяца. И это я сильно оптимист.
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13.04.2022 14:39 Ответить
 
 