На трассе Киев-Чернигов начата генеральная уборка, рядом с разрушенными мостами строят временные проезды. ФОТОрепортаж
От Чернигова по трассе в Киев начали генеральную уборку, а также строят проезды у разрушенных мостов.
Об этом на своей странице в соцсети написал заместитель главы Офиса президента Кирилл Тимошенко, передает Цензор.НЕТ.
Около села Смолин и Киселевка строят временные проезды рядом с разрушенными мостами. Там работает по 11 единиц техники.
"На трассе М-01 Киев-Чернигов начата генеральная уборка. Это критически важный логистический маршрут, соединяющий город со столицей. Очищено уже 8 км", - говорится в сообщении.
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Оно и к лучшему - дороги чиним, каналы закрываем...
А до Мариуполя-то 80 км открытого стэпу.А ведь эти километры всё равно пройти прийдётся,только навстречу ударить будет некому.