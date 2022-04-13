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На трассе Киев-Чернигов начата генеральная уборка, рядом с разрушенными мостами строят временные проезды. ФОТОрепортаж

От Чернигова по трассе в Киев начали генеральную уборку, а также строят проезды у разрушенных мостов.

Об этом на своей странице в соцсети написал заместитель главы Офиса президента Кирилл Тимошенко, передает Цензор.НЕТ.

Около села Смолин и Киселевка строят временные проезды рядом с разрушенными мостами. Там работает по 11 единиц техники.

На трассе Киев-Чернигов начата генеральная уборка, рядом с разрушенными мостами строят временные проезды 01

"На трассе М-01 Киев-Чернигов начата генеральная уборка. Это критически важный логистический маршрут, соединяющий город со столицей. Очищено уже 8 км", - говорится в сообщении.

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На трассе Киев-Чернигов начата генеральная уборка, рядом с разрушенными мостами строят временные проезды 02


На трассе Киев-Чернигов начата генеральная уборка, рядом с разрушенными мостами строят временные проезды 03

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На трассе Киев-Чернигов начата генеральная уборка, рядом с разрушенными мостами строят временные проезды 04

На трассе Киев-Чернигов начата генеральная уборка, рядом с разрушенными мостами строят временные проезды 05

На трассе Киев-Чернигов начата генеральная уборка, рядом с разрушенными мостами строят временные проезды 06

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На трассе Киев-Чернигов начата генеральная уборка, рядом с разрушенными мостами строят временные проезды 07

Автор: 

Черниговщина (1485) трасса (107)


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Это ,конечно, главное.А то думал и вправду война!Люди и ресурсы нужнее в других местах...
Оно и к лучшему - дороги чиним, каналы закрываем...
А до Мариуполя-то 80 км открытого стэпу.А ведь эти километры всё равно пройти прийдётся,только навстречу ударить будет некому.
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13.04.2022 13:21 Ответить
а что разве не надо налаживать коммуникации в тылу?
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13.04.2022 13:25 Ответить
китайцы такой мост за день строят а тут будут щебенку год елозить)
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13.04.2022 14:10 Ответить
Брат народного депутата Юрія Корявченкова має в Полтавській області у Горішніх плавнях цілу імперію з видобування щебеню. І як тільки "Юзік" став депутатом, бізнес брата пішов угору. При чому у відкритих джерелах цієї інформації - немає.
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13.04.2022 15:06 Ответить
 
 