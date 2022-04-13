На трассе Киев-Чернигов начата генеральная уборка, рядом с разрушенными мостами строят временные проезды. ФОТОрепортаж

От Чернигова по трассе в Киев начали генеральную уборку, а также строят проезды у разрушенных мостов.

Об этом на своей странице в соцсети написал заместитель главы Офиса президента Кирилл Тимошенко, передает Цензор.НЕТ.

Около села Смолин и Киселевка строят временные проезды рядом с разрушенными мостами. Там работает по 11 единиц техники.

"На трассе М-01 Киев-Чернигов начата генеральная уборка. Это критически важный логистический маршрут, соединяющий город со столицей. Очищено уже 8 км", - говорится в сообщении.

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