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Новости Фото Война
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Несмотря на отсутствие гумкоридора, сегодня из Луганщины эвакуировали более 300 человек, - Гайдай. ФОТО

Несмотря на отсутствие гуманитарных коридоров, удалось эвакуировать из Луганщины более 300 человек.

Об этом сообщил в фейсбуке глава Луганской ОВА Сергей Гайдай, передает Цензор.НЕТ.

"С орками невозможно договариваться, даже с гумкоридорами "режима тишины" не было ни разу за полтора месяца войны. Но тем не менее, ежедневно мы вывозим людей, ведь безопасность наших жителей превыше всего", - заметил он.

По словам Гайдая, вместе с патрульной полицией и волонтерами сегодня удалось вывезти 198 жителей Кременной, 22 жителя Горской общины, 62 жителей Лисичанска, 23 жителей Северодонецка и 14 попаснян.

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"Для оставшихся традиционно завезена гуманитарная помощь: еда, лекарства, средства гигиены. Полицейские уже развозят помощь по бомбоубежищам. Отмечаю: ситуация такова, что это, возможно, последние дни, когда мы можем вам помочь оказаться в безопасном месте. Скорее принимайте решение!" – резюмирует он.

Несмотря на отсутствие гумкоридора, сегодня из Луганщины эвакуировали более 300 человек, - Гайдай 01
Несмотря на отсутствие гумкоридора, сегодня из Луганщины эвакуировали более 300 человек, - Гайдай 02

Автор: 

эвакуация (2078) Гайдай ЛОГА (716) Луганская область (6501)


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їдуть такі і зрозуміти неможуть. чому на парламентських виборах 2019 проголосували за опзж і партію шарія і їх скитанням. равлики блін.
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13.04.2022 13:20 Ответить
Ну вот совсем другое дело. Верещук не орет во всеуслышание и все получается.
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13.04.2022 13:24 Ответить
 
 