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Перед посольством РФ в Эстонии проводят демонстрацию против жестокого обращения с женщинами. ФОТО

Третий день подряд в Таллине проходит демонстрация против российской агрессии в Украине. На этот раз около 20 женщин собрались перед посольством России, чтобы привлечь внимание к насилию российских солдат по отношению к украинским женщинам и детям.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ERR.EE.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Эстония передала Украине гуманитарную помощь для обеспечения бесперебойной работы электроэнергетических систем.

Организаторы акции протеста хотели донести следующее: "Российские солдаты насилуют и убивают невинных женщин и детей в Украине. Люди, которые поддерживают эту войну, тем самым поддерживают военные преступления, дикие зверства и сами являются участниками этих актов. Это наше послание сторонникам путинского режима (в России, Эстонии и везде)"

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Перед посольством РФ в Эстонии проводят демонстрацию против жестокого обращения с женщинами 01

протест (5858) Эстония (1429) Таллин (8)


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Фінляндія сьогодні починає процес, у результаті якого може подати заявку на членство в НАТО

Сьогодні уряд Фінляндії на своєму засіданні планує підтвердити звіт про зміни у сфері безпеки. Після цього звіт буде переданий у парламент, вступні переговори заплановані через тиждень.

Прем'єр-міністр Фінляндії Санна Марин сьогодні зустрінеться зі шведською колегією Магдаленої Андерссон, головною темою, стане членством країни в НАТО.

В свою чергу, уряд РФ посилює військове угруповання на адмін-кордоні з Фінляндією, спростовуючи це тим, що вступ останньої є загрозою безпеки рф
https://t.me/operativnoZSU/18844
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13.04.2022 13:47
+5
європейці все ніяк не зрозуміють що мають справу з дикою агресивною кровожерливою ордою, це для них НАСОЛОДА, всі ці акції це для них слабкість і задоволення
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13.04.2022 13:25
+5
В мене сусід по вулиці має мінібус. Займався до війни комерційними перевезеннями. Зараз волонтерить - возить біженців з Маріуполя від Запоріжжя на Західну. Каже, всі дівчата 12-14 років згвалтовані. Все порвано. Не розмовляють.
Орків треба вбивати.
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13.04.2022 13:36
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європейці все ніяк не зрозуміють що мають справу з дикою агресивною кровожерливою ордою, це для них НАСОЛОДА, всі ці акції це для них слабкість і задоволення
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13.04.2022 13:25 Ответить
Фінляндія сьогодні починає процес, у результаті якого може подати заявку на членство в НАТО

Сьогодні уряд Фінляндії на своєму засіданні планує підтвердити звіт про зміни у сфері безпеки. Після цього звіт буде переданий у парламент, вступні переговори заплановані через тиждень.

Прем'єр-міністр Фінляндії Санна Марин сьогодні зустрінеться зі шведською колегією Магдаленої Андерссон, головною темою, стане членством країни в НАТО.

В свою чергу, уряд РФ посилює військове угруповання на адмін-кордоні з Фінляндією, спростовуючи це тим, що вступ останньої є загрозою безпеки рф
https://t.me/operativnoZSU/18844
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13.04.2022 13:47 Ответить
Вы не поняли. Абсолютно понятно всем, что такие акции призывать к совести москалей не смогут, ибо совести у них нет. Они предназначены для того, чтоб общество, проходя мимо или смотря фотографии в медийном пространстве, задумаось:«А могу ли Я позволить, чтоб в Европейской стране совершались такие преступления? Имею ли Я моральное право это игнорировать?»

Понятно, что в Эстонии вопрос не нужно даже задавать, здесь 92% эстонцев и так поддерживает Украину. Но, хотя с данного ракурся не видно, от крови, стекающей по голым бедрам протестующих, до связанных за спиной рук и полиэтиленовых пакетов на головах, должно стать дефолтным протестом против изнасилований, убийств и пыток перед ВСЕМИ российскими посольствами на Западе.
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13.04.2022 14:53 Ответить
ми все розуміємо. це ти не зрозумів. протестувати про згвалтування, це з роду - випити за мир у всьому світі. тільки зброя - і ліквідація ворога. все інше - пук в калюжу... ось протестують вони, далі що? видаш ордер на арешт кацапа? і що він прийде до тебе і здасться? ні... і як ті його покараєш? ніяк...
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13.04.2022 15:04 Ответить
Вооружение мы тоже поставляем, если не знал, все что только можем, все что у нас есть. Единственное, что маленькая страна, больше не можем, извини И сами готовимся ускоренными темпами. Демонстрации только один из способов социального инжиниринга. Правительства в демократических странах делают то, что от них требует общество, а общество Эстония сейчас требует одного"«Все для Украины, вае против России!» Эти же демонстранты жертвуют вам (в общей сложности примерно 20 миллионов евро), эти же люди присоединяются к добровольческой Лиги Обороны беспрецедентными числами, чтоб в случае чего быть готовыми брать в руки оружие. Друже, уверяю, мы далеко не только демонстрации устраиваем
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13.04.2022 15:32 Ответить
за це щиро дякую, я ж не мав на увазі що ви тільки демонстрації робите. я просто кажу що ви цими демонстраціями з одного боку робите тиск на свою владу, це добре, це супер, це потрібно, а з іншого боку, це робить картинку для раша-ЗМІ, і насолодцу мільйонам маньяків росіян, яці з насолодою це спостерігають, і щиро радіють цьому по їхньому *скигленню*. вони ж неадекватні, психічно-хворі ординці
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13.04.2022 15:44 Ответить
Понимаю все кроме одного: С какой стати нас должно волновать, что там росСМИ высосут из определённого места? Ибо сосать они будут даже если мы с вами нечего не будем делать - у них заказ. Пусть идут за кораблем, у нас своя страна и здесь мы поступаем так, как мы считаем нужным. Верно?
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13.04.2022 16:33 Ответить
А чоловіків значить можна? Тобто якщо не жінок, то вбивати можна, чоловіків хоч на палю садити зі знятою шкірою, і вони скажуть що все ок? Гарно, дуже дякую.
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13.04.2022 13:34 Ответить
чоловіків *можна*, тому що вони чоловіки - засіб війни, які мають змогу постояти за себе (в теорії), *сильна стать*, чоловіків ніх не рахує, ніхто в світі... таке от рівноправ'я
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13.04.2022 13:47 Ответить
І це нормально? Тоді чому чоловікам не роздали зброю хоча б? не дали якісь чисто чоловічі правва назамін привілеям що в жінок є? ну хоть щось, га?
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13.04.2022 13:59 Ответить
Ну то організуйте аналогічну акцію із друзями. Іще б причепився, що на акції немає дітей.

На цих дівчат орки зараз на усіх каналах такі помиї лиють, то ж стежте за словами.
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13.04.2022 13:52 Ответить
Я не можу, мене з України не випустять, привілейована ти...
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13.04.2022 14:00 Ответить
І так, я не кажу що вони щось погане зробили, звичайно хороше, але могли б хоч не забути сказати про чоловіків, капєц... А чому, а тому що вони мізандристки, і їм дійсно плювати на чоловіків, хоча чоловіків також гвалтують, а вбивають чоловіків в рази частіше, то хоча б згадати не можна було б? Тіпа все злопалося якщоб згадали про тих, кого найбільше вбивають?
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13.04.2022 14:03 Ответить
Де хоч натяк, що їм на чоловіків плювати? Може ще треба було заодно висловитись проти мародерства, викрадення дітей та зіпсованих доріг в цьому перфомансі?

Є ті, хто щось робить, а інші шукають до чого причепитись.
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13.04.2022 14:22 Ответить
ну так зроби перформанс в якому будуть казати зупиніть вбивства чоловіків та дітей і т.д. на 10 листів з багатогодинним скандуванням і все таке інше, і у вас вже через 5 хвилин запитають, я чого ви не виступаєте проти вбивств жінок, а от навпаки наплювати на чоловіків і знецінити і замовчувати БІЛЬШІСТЬ загиблих цієї війни - запросто. Тим паче що це явно робота фем організації, які завжди були мізандристками, які говорили що в нас (в україні в тому числі) привілеї у чоловіків, а дискримінують жінок, коли, *****, на ділі НАВПАКИ, і через мізандричні дії влади і суспільства вже загинули тисячі чоловіків, які б не загинули в цій війні, тобто жертв було б набагато менше. не по цій логіці просто відмовляли чоловікам в евакуації з великих міст? Або з країни евакуюватись тим хто не служив і абсолютно ніякої користі на війні не принесе, просто з мізандричних, гіноцентричних поглядів, але жінки-медики та військові евакуювалися при цьому...

Так що хоч скажи прямо що тобі насрати на чоловіків і ти тіки за свою ***** хвилюєшся в цьому світі.
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13.04.2022 14:43 Ответить
судячі з вашої невихаваності у спілкуванні, від вас треба захищати жінок, а не жінкам вас. Хто вам дав право переходити до Олени на ти? Ви особисто багато акцій провели на захист чоловіків, чи чекаєте, що вам хтось щось винен? По всьому світу жінки виходять на протести проти війни, вони там що не за права чоловіків виступають, а пишуть на плакатах "зупиніть війну, вбивайте тільки чоловіків"? Ви нормальний? Якщо у вас проблеми з психікою - пийте валеріанку і не шукайте приводу бикувати. Критик великий знайшовся
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13.04.2022 14:57 Ответить
Судячи з вашої та Єлени поведінки і поглядів, ви просто сексистски-мізандристки, які не вважають чоловіків людьми. Так, я до війни намагався, в тому числі мізандристки накшталт вас зривали їх, і називали анти-жіночими, хоча там про жінок зовсмім не йшлося, а саме про надання прав чоловікам, які давним-давно у жінок є, не більше, не інші, а ті ж самі які вже є.

І так, наголошувати що вбивати не можна саме і тільки жінок - це призов який звучить в реальтності як "вбивайте тільки чоловіків, і до вас претензій не буде". І це працює, санкцій ніяких не було поки вірили брехні путіна що вбивають тільки вйськових (24-26 лютого), на чоловіків дійсно НАСРАТИ в усьому світі, і ви це захищаете, і на відміну від мене, на ВАШИХ руках в тому кров тисяч чоловіків, а на моїх руках немає нічієї крові, не я а ВИ розділяєте кого вбивати не можна, а кого ще нормально вбивати.
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13.04.2022 15:14 Ответить
Боже, ви з головою товаришуєте? Такої білеберди я думала тільки від мокшанських орків можна почитати, аж ні, тут такі персонажі також існують. Не знаю хто там вас в дитинстві образив чи може ви жінкам не подобаєтесь (я навіть розумію чому), але це сугубо ваше хворе бачення світу і моя вам порада - зверніться до психолога, або й до психіатра, повірте - він вам зможе допомогти. Я 18 років у щасливому шлюбі і мій чоловік для мене найкращий Чоловік у світі, я виховала чудових дітей і у тому числі сина, якого виховала Чоловіком, що ви верзете про " кров тисяч чоловіків" на моїх руках... ви таблетки не випили? Ви спочатку станьте чоловіком, бо справжніх чоловіків жінки *******, цінують, бережуть і наколи не зроблять нічого, щоб їх образити. Проблема у тому, що вам до справжнього чоловіка дуже далеко. От навіть не маю бажання дискутувати з вами, бо після ваших "висерів" впевнена, що ви не дуже психічно стабільний. Шкода вас. Одужання вам.
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13.04.2022 21:59 Ответить
О, ще два пункти тп бінго, вже "образили" і "справжність", до купи до гомофобії і "ненависті" до жінок...

Якраз чим примітивніша спільнота, тим більш ганебно відносяться до чоловіків, якраз "бабы еще нарожают" це риторика мокшей, якраз рахування за людей тільки жінок, а чоловіки - тільки ресурс для війни, тяжкої роботи і т.д. - це риторика агресивних уродів накшталт путіна і вас.

Ви - тварина мізандрична, а не людина, мені дуже шкода вашого сина і чоловіка, ви їх за людей не рахуєте, і вони для вас "хороші" тільки допоки вони для вас корисні. Іди в пекло, ***** мізандрична, через ТВОЮ риторику війни і можливі в принципі, через таких як ти, що вважают за людей тільки жінок, а чоловік повинен бути "справжнім", тобто помирати за ТВОЇ інтереси... Ти просто потвора сексистська, яка вже ніколи не одужає.

У тебя нема рівних прав, які прямо обіцяє тобі конституція? - іди до психіатра, бо ти "ненавидиш" жінок і "несправжній" чоловік... Ти забула прийняти таблетки від путінізму, потвора сексисьстська...
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13.04.2022 22:45 Ответить
Ну і так, "від вас треба захищати жінок" це що таке було? Тобто як завжди, якщо ти вважаєш що у чоловіків повинні бути рівні права з жінками - все, ти загроза яку треба знищити... А потом "ой робіть свої акції ПРОСТО, ХТО ВАМ НЕ ДАЄ", а от такі як ти, такі як ти зривали акції, писали в міській владі і т.д., а може навіть саме ти була одною з них. такі тварини як ти боролися проти прав тих, хто зараз вмирає ЗА ТЕБЕ, та й ще й захищаєш акції які дегуманізують чоловіків, викреслюючи їх з жертв війни і записують в дегуманізований ресурс, недолюдей. Але поганий я, звичайно, я вже звик... але це такі хороші як ти починають війни, тому що тільки людина яка не вважає чоловіків людьми може почати війну, тобто такі як ти, путін, муссоліні, гітлер, катерина друга і так далі, всі вони були гіноцентристами і мізандристами, які вважають смерті чоловіків абсолютно нормальною ціною для розпочатку війни...
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13.04.2022 15:20 Ответить
Ахінєя в тебе в голові, ну і так, ти виграла в сексистка-бінго, що не аргумент то мізандрична, гіноцентрична *****. тут і обесцінювання, і "самі сделайтє", і "ти нєнавідіш жєнщін" і гомофобія і все що хочеш, і все в відповідь тільки на те, що я посмів сказати що могли б і про чоловіків, яких вбито найбільше в цій війні, сказати хоч пару слів... Це просто рівень путіна в огидності, лицемірності і подвійних стандартах, ти мені просто огидна, буду дуже вдячний якщо ти мені більше нічого не писатимеш, хорошого дня, мізандрична потвора.
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13.04.2022 15:35 Ответить
ого, бачу вас "прорвало", як каналізацію)) навіть читати не буду більше одного речення - ви хворий, я вам не лікар, не пишіть мені, я не впускаю в своє життя божевільних, якщо вам подобається далі виставляти себе дурником - ну так вперед, змішайте себе ще більше з гівном, не смію заважати))
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13.04.2022 23:23 Ответить
Так все, я цю ахінею читати не буду.

Якщо маєте щось проти жінок - знайдіть собі чоловіка. Я вас навіть не засуджуватиму.
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13.04.2022 15:32 Ответить
Але ж він правий.
За людей рахують тільки жінок і дітей.
Тільки масові вбивства жінок і дітей спонукають політиків діяти.

А те, що чоловік років 30-40 який має освіту, гарну роботу чи бізнес і тим самим приносить набагато більше користі для суспільства - всім пофіг.

Зате якась рандомна малолєтка чи жінка - то цінність?! Хоча є зони для малолєток і зони для жінок. Бо серед цих категорій кримінальних і асоціальних елементів також вистачає.

Бережіть чоловіків.
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13.04.2022 18:13 Ответить
В мене сусід по вулиці має мінібус. Займався до війни комерційними перевезеннями. Зараз волонтерить - возить біженців з Маріуполя від Запоріжжя на Західну. Каже, всі дівчата 12-14 років згвалтовані. Все порвано. Не розмовляють.
Орків треба вбивати.
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13.04.2022 13:36 Ответить
так там жах повний кацапи це чорти з пекла а коли попадає в полон перетворюється в жалюгідне чмо мочити всих без жалю там шансів немає
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13.04.2022 13:44 Ответить
Манная Кафка


@Pers0naGrata

·
https://twitter.com/Pers0naGrata/status/1513843810928930816 23 ч



С. Смирнов:
Нефть в обмен на телефоны - будущее нашей экономики
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13.04.2022 13:49 Ответить
 
 