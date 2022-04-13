Перед посольством РФ в Эстонии проводят демонстрацию против жестокого обращения с женщинами. ФОТО

Третий день подряд в Таллине проходит демонстрация против российской агрессии в Украине. На этот раз около 20 женщин собрались перед посольством России, чтобы привлечь внимание к насилию российских солдат по отношению к украинским женщинам и детям.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ERR.EE.

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Организаторы акции протеста хотели донести следующее: "Российские солдаты насилуют и убивают невинных женщин и детей в Украине. Люди, которые поддерживают эту войну, тем самым поддерживают военные преступления, дикие зверства и сами являются участниками этих актов. Это наше послание сторонникам путинского режима (в России, Эстонии и везде)"

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