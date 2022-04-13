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Украинские саперы уничтожают российские неразорвавшиеся снаряды в Киевской области. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

На освобожденных от российских оккупантов территориях, в частности в Киевской области, ведутся работы по разминированию и ликвидации взрывоопасных российских снарядов.

Об этом рассказал журналист Андрей Дубчак, передает Цензор.НЕТ.

"Трактор вам в помощь!" – это уже звучит, как молитва. Украинские тракторы уже хорошо известны во всем мире своей дикой жаждой похищения российских танков. А теперь они еще помогают уничтожать русские снаряды. На фото - украинские саперы готовят к уничтожению российскую артиллерию и танковые снаряды из Киевской области. Фото 5 – Обратите внимание! Это фото неисследованной российской кассетной бомбы (запрещенной международной конвенцией). Не подходите близко. И не трогайте, если найдете это дерьмо. Очень опасно", – рассказал он.

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Украинские саперы уничтожают российские неразорвавшиеся снаряды в Киевской области 01
Украинские саперы уничтожают российские неразорвавшиеся снаряды в Киевской области 02
Украинские саперы уничтожают российские неразорвавшиеся снаряды в Киевской области 03
Украинские саперы уничтожают российские неразорвавшиеся снаряды в Киевской области 04
Украинские саперы уничтожают российские неразорвавшиеся снаряды в Киевской области 05

Неразорвавшаяся кассетная бомба. Будьте с такими осторожны и не подходите!

Украинские саперы уничтожают российские неразорвавшиеся снаряды в Киевской области 06
Украинские саперы уничтожают российские неразорвавшиеся снаряды в Киевской области 07
Украинские саперы уничтожают российские неразорвавшиеся снаряды в Киевской области 08
Украинские саперы уничтожают российские неразорвавшиеся снаряды в Киевской области 09
Украинские саперы уничтожают российские неразорвавшиеся снаряды в Киевской области 10
Украинские саперы уничтожают российские неразорвавшиеся снаряды в Киевской области 11

Кратер від російської авіабомби.

Украинские саперы уничтожают российские неразорвавшиеся снаряды в Киевской области 12

армия РФ (19350) Киевская область (4149) разминирование (715) сапер (138)


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Сьогодні мобільні підрозділи ЗСУ збили 2 російські літаки, які атакували населені пункти Харківщини. - Олег Синєгубов Віримо у наші Збройні Сили України, які цілодобово обороняють Харківську область💪
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13.04.2022 14:48 Ответить
Ох і робота в хлопців...
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13.04.2022 14:50 Ответить
Дай їм Бог здоров"я! Аби нічого не здитонувало...
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13.04.2022 14:52 Ответить
Маскальня пуляє снарядами за царя Панька. У них вийшов термін придатності.
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13.04.2022 15:03 Ответить
чому їх не перебирають? є нові, їх ще можна кацапам взад відіслати....
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13.04.2022 15:33 Ответить
 
 