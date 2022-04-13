Украинские саперы уничтожают российские неразорвавшиеся снаряды в Киевской области. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

На освобожденных от российских оккупантов территориях, в частности в Киевской области, ведутся работы по разминированию и ликвидации взрывоопасных российских снарядов.

Об этом рассказал журналист Андрей Дубчак, передает Цензор.НЕТ.

"Трактор вам в помощь!" – это уже звучит, как молитва. Украинские тракторы уже хорошо известны во всем мире своей дикой жаждой похищения российских танков. А теперь они еще помогают уничтожать русские снаряды. На фото - украинские саперы готовят к уничтожению российскую артиллерию и танковые снаряды из Киевской области. Фото 5 – Обратите внимание! Это фото неисследованной российской кассетной бомбы (запрещенной международной конвенцией). Не подходите близко. И не трогайте, если найдете это дерьмо. Очень опасно", – рассказал он.

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Неразорвавшаяся кассетная бомба. Будьте с такими осторожны и не подходите!













Кратер від російської авіабомби.