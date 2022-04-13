Украина является местом преступления, - прокурор Международного уголовного суда Хан в Буче. ФОТО

Главный прокурор Международного уголовного суда Карим Хан лично приехал в Бучу, чтобы своими глазами увидеть последствия российской оккупации города.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает официальный твиттер суда.

Во время поездки по Киевщине Хан отметил необходимость проведения независимого расследования зверств в Буче и других населенных пунктах. Он также анонсировал приезд группы судебно медицинских экспертов суда.

"Украина является местом преступления. Мы находимся здесь, поскольку имеем рациональные основания считать, что здесь совершаются преступления, подпадающие под юрисдикцию Международного суда", – заявил прокурор.

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