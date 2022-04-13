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Новости Фото Война Резня в Буче
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Украина является местом преступления, - прокурор Международного уголовного суда Хан в Буче. ФОТО

Главный прокурор Международного уголовного суда Карим Хан лично приехал в Бучу, чтобы своими глазами увидеть последствия российской оккупации города.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает официальный твиттер суда.

Во время поездки по Киевщине Хан отметил необходимость проведения независимого расследования зверств в Буче и других населенных пунктах. Он также анонсировал приезд группы судебно медицинских экспертов суда.

"Украина является местом преступления. Мы находимся здесь, поскольку имеем рациональные основания считать, что здесь совершаются преступления, подпадающие под юрисдикцию Международного суда", – заявил прокурор.

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Украина является местом преступления, - прокурор Международного уголовного суда Хан в Буче 01
Украина является местом преступления, - прокурор Международного уголовного суда Хан в Буче 02
Украина является местом преступления, - прокурор Международного уголовного суда Хан в Буче 03

Буча (460) Международный уголовный суд (234)


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Дякуємо, Капітане Очевидносте.
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13.04.2022 19:57 Ответить
Він не КО, а Прокурор.
І робить "очевидні" для тебе речі ДОКАЗАМИ у СУДІ.
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13.04.2022 20:54 Ответить
Україна є місцем геноциду проти незламної української нації...
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13.04.2022 19:57 Ответить
харэ уже озабоченности высказывать - пора уже пыне повестку к следаку выписывать! )
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13.04.2022 20:01 Ответить
Вже час називати не місце злочину, а хто винний
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13.04.2022 20:05 Ответить
Вивчаються докази для виписки ордера на арешт фуйла.
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13.04.2022 20:07 Ответить
Кремлівський вилупку , вже прийшов час вилазити зі свого бунькера
та готуватися до Гааги 😡
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13.04.2022 20:10 Ответить
Що це за хер з відром на голові, і що він там робить?
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13.04.2022 21:25 Ответить
 
 