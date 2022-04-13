"Потерь нет": В московском метро россиян агитируют подписывать контракт с армией РФ. ФОТО

В метрополитене Москвы Минобороны РФ разместило рекламу с агитацией до подписания контракта на прохождение военной службы в армии РФ.

Об этом в Telegram сообщил нардеп Алексей Гончаренко, передает Цензор.НЕТ.

"Шел второй месяц войны. Потерь у рашистов не было, но в метро рекламу контрактной службы они на всякий случай развесили... Еще никогда балалаечный рейх не был так близок к провалу", - говорится в сообщении.

Главный редактор Цензор.НЕТ Юрий Бутусов во время стрима заявил: "Чтобы понять, на сколько большие потери Россия уже несет в Украине... В московском метро, как бы смешно это не выглядело, Минобороны РФ развешивает рекламу о наборе военнослужащих на контракт. Срочно. Краткосрочный контракт. На войну на Украине. Ставятся обширные для РФ условия, 200 тыс. рублей в месяц, чтобы наемников набрать для убийств украинцев. Людей не хватает на столько, что уже даже в метро.

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