"Потерь нет": В московском метро россиян агитируют подписывать контракт с армией РФ. ФОТО
В метрополитене Москвы Минобороны РФ разместило рекламу с агитацией до подписания контракта на прохождение военной службы в армии РФ.
Об этом в Telegram сообщил нардеп Алексей Гончаренко, передает Цензор.НЕТ.
"Шел второй месяц войны. Потерь у рашистов не было, но в метро рекламу контрактной службы они на всякий случай развесили... Еще никогда балалаечный рейх не был так близок к провалу", - говорится в сообщении.
Главный редактор Цензор.НЕТ Юрий Бутусов во время стрима заявил: "Чтобы понять, на сколько большие потери Россия уже несет в Украине... В московском метро, как бы смешно это не выглядело, Минобороны РФ развешивает рекламу о наборе военнослужащих на контракт. Срочно. Краткосрочный контракт. На войну на Украине. Ставятся обширные для РФ условия, 200 тыс. рублей в месяц, чтобы наемников набрать для убийств украинцев. Людей не хватает на столько, что уже даже в метро.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Цікаво, що там нині ...
Кризові чоботи, напевно?
https://t.me/s/rf200_nooow
Хочете спробувати?
жизнь мотострелка - 5 мин.
боеспособность танка - 15 мин. -
боевая задача здохнуть успешно выполнена !
в правом углу - 18+, а
в левом - посмертный брелочек "на память молодой"
народ толпами на "спецоперацию "Зю" повалит
.Слава нації
Смерть москалям
Наприклад: безкоштовна кремація, ДНК тест решткіа у подарунок, поховання з оркестром!
Ну да, месяц максимум и фсьооо - жена получит 3 ляма с таджиком...
Только, несколько десятков тысяч - русских...