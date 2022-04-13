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"Потерь нет": В московском метро россиян агитируют подписывать контракт с армией РФ. ФОТО

В метрополитене Москвы Минобороны РФ разместило рекламу с агитацией до подписания контракта на прохождение военной службы в армии РФ.

Об этом в Telegram сообщил нардеп Алексей Гончаренко, передает Цензор.НЕТ.

"Шел второй месяц войны. Потерь у рашистов не было, но в метро рекламу контрактной службы они на всякий случай развесили... Еще никогда балалаечный рейх не был так близок к провалу", - говорится в сообщении.

Главный редактор Цензор.НЕТ Юрий Бутусов во время стрима заявил: "Чтобы понять, на сколько большие потери Россия уже несет в Украине... В московском метро, как бы смешно это не выглядело, Минобороны РФ развешивает рекламу о наборе военнослужащих на контракт. Срочно. Краткосрочный контракт. На войну на Украине. Ставятся обширные для РФ условия, 200 тыс. рублей в месяц, чтобы наемников набрать для убийств украинцев. Людей не хватает на столько, что уже даже в метро.

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Потерь нет: В московском метро россиян агитируют подписывать контракт с армией РФ 01
Потерь нет: В московском метро россиян агитируют подписывать контракт с армией РФ 02

россия (95660) Минобороны рф (932) вербовка (264) Бутусов Юрий (4367)


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Топ комментарии
+31
короткострокові?!)))))
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13.04.2022 21:55
+30
З расії йде виробник Дюрекс и Контекс. Тепер вони будуть виробляти свої власні *іздєлія номер 2* під назваю *Потєрь нєт*
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13.04.2022 21:53
+25
вот это трагедия...скоко ж они наплодят подобных себе ублюдков..., страшно подумать...
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13.04.2022 21:55
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З расії йде виробник Дюрекс и Контекс. Тепер вони будуть виробляти свої власні *іздєлія номер 2* під назваю *Потєрь нєт*
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13.04.2022 21:53 Ответить
вот это трагедия...скоко ж они наплодят подобных себе ублюдков..., страшно подумать...
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13.04.2022 21:55 Ответить
да они в очко долбятся
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13.04.2022 22:02 Ответить
недавно дивився одного блогера ,він пояснював чому на россії стільки дігінератів,у них там інцест процвітає,ось і родяться всякі ******
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13.04.2022 22:05 Ответить
Снохачество ісконно руссская скрепа
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13.04.2022 22:18 Ответить
Реальна історія. Знайомий по роботі їздив в рф в 2012 році (м.Бійськ). Розказував таке: з чоловіків до 40 років доживає лише 1 з 4 (алкоголізм, наркоманія, нещасні випадки на виробництві, бійки з смертельними наслідками). Тому через нестачу чоловіків поширено , коли двоє жінок (мати й дочка) живуть з одним і тим же чоловіком і кожна має від нього дитину! Розказував також, що люди бояться пішки пересуватись по місту (250 тис населення), в кого нема машини, їздять на таксі. Обов'язково викликають таксі, коли повертаються з супермаркетів, оскільки бояться пограбувань. І це ще в 2012 рік!
Цікаво, що там нині ...
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15.04.2022 08:52 Ответить
эта трагедия , мирового масштаба , длится с 1917 года ,
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13.04.2022 22:05 Ответить
Кацапи самі чудово справляються з "виробництвом" гандонів. Ц них там кожен перший гандон. Нахєра ще Дюрекс і Контекс.
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13.04.2022 21:58 Ответить
изделием №1, надо полагать был тот, кто одевал изделие №2
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13.04.2022 22:00 Ответить
Іздєлиє N1 це галоші. На одній фабриці виробляли.
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13.04.2022 23:11 Ответить
Іздєліє №1 це протигаз, а галоші то №4
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14.04.2022 09:12 Ответить
А що ж #3?
Кризові чоботи, напевно?
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15.04.2022 08:53 Ответить
От зараза... Презервативів тепер в кацапстані не буде, але гандони залишаться...
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13.04.2022 22:06 Ответить
У кого есть кацапские номера в гнилой стране, пересылайте по Viber или по WhatsApp … без дискуссий.
https://t.me/s/rf200_nooow
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13.04.2022 21:53 Ответить
я пробував,навіть з вайбера на польському номері не доходить до кацапського адресата нічого,стоїть одна галочка і все.Пробував на багато номерів,але результат нульовий
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13.04.2022 22:06 Ответить
Якщо патєрь нєт, тоді навіщо нові поповнення ? А ?
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13.04.2022 21:53 Ответить
Банять. Ще і як.
Хочете спробувати?
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13.04.2022 22:13 Ответить
ну так шо там, рашик?
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13.04.2022 22:39 Ответить
будуть! ось-но травонуть вони своїх у метрі газами а ля аумсєнрікьо, щоб на нас звернути...
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13.04.2022 21:59 Ответить
так парашоконтрактника век не долог, потому и краткосрочный ))
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13.04.2022 21:54 Ответить
короткострокові?!)))))
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13.04.2022 21:55 Ответить
ковід, жовтуха.... мруть орки сильно...
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13.04.2022 21:58 Ответить
по совковым нормативам на поле боя
жизнь мотострелка - 5 мин.
боеспособность танка - 15 мин. -

боевая задача здохнуть успешно выполнена !
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13.04.2022 22:03 Ответить
у перших контрактників мабуть були контракти взагалі на 48 годин, але у них виникли якість неприємності на роботі)
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13.04.2022 22:04 Ответить
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13.04.2022 23:07 Ответить
Так. До мішка.
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14.04.2022 01:20 Ответить
Гарний жарт 😀
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14.04.2022 01:27 Ответить
Ну недаремно ж "краткосрочньій кантракт", в лавах Z (та V дивізій) довго не живуть....
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13.04.2022 21:55 Ответить
горящие двухдневные туры на курорты бамбаза))
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13.04.2022 21:56 Ответить
умеют ведь дизайнеры кацапские работать !!!

в правом углу - 18+, а
в левом - посмертный брелочек "на память молодой"

народ толпами на "спецоперацию "Зю" повалит
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13.04.2022 21:56 Ответить
Найцікавіше там слова "краткосрочный контракт". Тобто, " підписав контракт-приїхав-здох". Швидко і якісно
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13.04.2022 22:17 Ответить
Мабудь, вигідно їм таких даунів набирать. "Воювати" воно піде вже зараз, а от чи доживе хоча б до першого авансу - це питання. Вигідно, одним словом.
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13.04.2022 21:56 Ответить
Контракт может оказаться гораздо краткосрочнее, чем им обещают.
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13.04.2022 21:58 Ответить
+18 написали. это наверное про изнасилование детей и женшинь
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13.04.2022 21:58 Ответить
Да нет... просто сзади кацапов каДыровцы будут...
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13.04.2022 22:02 Ответить
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13.04.2022 23:19 Ответить
ну якщо вже в столиці рашистського рейху йде агітація то це повний провал їх компанії)
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13.04.2022 21:59 Ответить
Какие там потери когда ВСЁ уже потеряно ...
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13.04.2022 22:00 Ответить
Если по РосГебельсТВ не крутят ролики с толпами у военкоматах, зачит что то пошло не так.
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13.04.2022 22:01 Ответить
Рядом нужно фото с обгрызяным собаками трупом рюзьгого зольдатен повесить
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13.04.2022 22:02 Ответить
Певно там і бомжі не хочуть бути мясом.

.Слава нації
Смерть москалям
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13.04.2022 22:02 Ответить
Просто батарейки сіли…
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13.04.2022 22:04 Ответить
"краткосрочный", це вірно))
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13.04.2022 22:08 Ответить
Уявіть собі якої якості там буде м'ясо. Напівживі оркі зовсім без мозоку.
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13.04.2022 22:10 Ответить
Треба додати смаколиків, щоб жвавіше записувалися!
Наприклад: безкоштовна кремація, ДНК тест решткіа у подарунок, поховання з оркестром!
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13.04.2022 22:10 Ответить
ласкаво просимо-назад виносимо
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13.04.2022 22:12 Ответить
Головне зщо справедливо, контракт короткотерміновий, пару тижнів і на удобрение
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13.04.2022 22:13 Ответить
Очень краткосрочный: подписал -приехал- сдох.
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13.04.2022 22:18 Ответить
Очень странно, что русофашики написали "моё дело", а не "моя борьба"..
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13.04.2022 22:20 Ответить
Cosa Mia патамушта
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13.04.2022 22:39 Ответить
Yandex translater'ом пользовались, вот и получили то, что получили.
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14.04.2022 14:22 Ответить
Саме час Євгену Вольнову зробити пранко-дзвінок за тим номером
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13.04.2022 22:22 Ответить
От именни Жириновского
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13.04.2022 22:35 Ответить
"Краткосрочный контракт!"...
Ну да, месяц максимум и фсьооо - жена получит 3 ляма с таджиком...
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13.04.2022 22:24 Ответить
Увидеть Украину и умереть!
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13.04.2022 22:31 Ответить
.Ага потєрь нєт. До понеділка переглядав ресурс мордору бдокнот.ру регіонального рівня півдуенні регіони. По волгоградській області були повідомлення про десь півсотні задвохсочених орків -"міротворцев і борцов за народ данбасса". З вчорашнього дня вихід заблоковано на ці ресурси кацапні.
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13.04.2022 22:31 Ответить
"За МКАДом жізні нєт!" - це аксіома і релігія кожного мешканця москви. Поки на складах є хавчик і бухло і увесь ********* ці склади покірно наповнює вербування в москві приречене на провал.
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13.04.2022 22:35 Ответить
Там не хватает "поезд в одно направление".
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13.04.2022 22:38 Ответить
Як в воду, краткосрочний. Записали, одягли так сяк, переїхав, здох. Всьо, добриво.
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13.04.2022 22:43 Ответить
Краткосрочный контракт. Це щось середнє між срочніком і контрактником?
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13.04.2022 23:08 Ответить
к чему они написали 18+ - одному Богу известно. И так же берут после 18
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14.04.2022 00:08 Ответить
Блин, а ведь точно, потерь нет, не один человек не пострадал, со стороны кацапстана!!!
Только, несколько десятков тысяч - русских...
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14.04.2022 00:18 Ответить
В этой ленте есть заложенность насикомой Твари , так и хочется суку раздавить....
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14.04.2022 23:50 Ответить
 
 