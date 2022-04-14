Уничтожена техника российских оккупантов в Донецкой области: ВСУ сдерживают попытки прорыва военных РФ. ФОТОрепортаж
Украинские защитники Донецкой области уничтожили технику российских оккупантов.
Фото обнародовали в сети, передает Цензор.НЕТ.
"Военные, которые держат линию обороны под Донецком, сдерживают попытки российских сил совершить прорыв в сторону Красногоровки. Военные показали уничтоженную технику", - говорится в сообщении.
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+18 Dust
показать весь комментарий14.04.2022 00:05
+16 Михаил Сомов #454446
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+10 Dust
показать весь комментарий14.04.2022 00:06
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то есть это уничтожалось дистанционно, артой, видимо..... а это еще в ход не шли нлоу и джевелины.....