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Новости Фото Война
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Уничтожена техника российских оккупантов в Донецкой области: ВСУ сдерживают попытки прорыва военных РФ. ФОТОрепортаж

Украинские защитники Донецкой области уничтожили технику российских оккупантов.

Фото обнародовали в сети, передает Цензор.НЕТ.

"Военные, которые держат линию обороны под Донецком, сдерживают попытки российских сил совершить прорыв в сторону Красногоровки. Военные показали уничтоженную технику", - говорится в сообщении.

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Уничтожена техника российских оккупантов в Донецкой области: ВСУ сдерживают попытки прорыва военных РФ 01
Уничтожена техника российских оккупантов в Донецкой области: ВСУ сдерживают попытки прорыва военных РФ 02
Уничтожена техника российских оккупантов в Донецкой области: ВСУ сдерживают попытки прорыва военных РФ 03
Уничтожена техника российских оккупантов в Донецкой области: ВСУ сдерживают попытки прорыва военных РФ 04
Уничтожена техника российских оккупантов в Донецкой области: ВСУ сдерживают попытки прорыва военных РФ 05
Уничтожена техника российских оккупантов в Донецкой области: ВСУ сдерживают попытки прорыва военных РФ 06

Автор: 

Донецкая область (9756)


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Топ комментарии
+18
ками як хрестами обмалювався, але кою Святого Джавеліна не обманеш
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14.04.2022 00:05
+16
Танчик недавно покрашенный. До Пасхи не дожил, надеюсь вместе с экипажем)))
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14.04.2022 00:04
+10
екіпаж вискрести зсередини, а танчика - на ремонт
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14.04.2022 00:06
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Танчик недавно покрашенный. До Пасхи не дожил, надеюсь вместе с экипажем)))
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14.04.2022 00:04 Ответить
екіпаж вискрести зсередини, а танчика - на ремонт
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14.04.2022 00:06 Ответить
там ремонту багато, підвіска катків, заміна катків, гусінь то куйня. і це мінімум, з першого погляду
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14.04.2022 00:19 Ответить
дождь идет, мокрый, вот и блестит. А танчик под ремонт и в строй
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14.04.2022 00:19 Ответить
ками як хрестами обмалювався, але кою Святого Джавеліна не обманеш
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14.04.2022 00:05 Ответить
если бы с джавелина ****** он бы не был в таком хорошем состоянии
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14.04.2022 00:12 Ответить
Танк суцільне ЗЕ.
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14.04.2022 00:07 Ответить
лучше кораблик покажите
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14.04.2022 00:13 Ответить
это тебе к твоим браттям надо...
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14.04.2022 00:58 Ответить
А почему вражеские Z используют? Почему не З?
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14.04.2022 00:27 Ответить
Танк на фото майже непошкоджений - тільки не на ходу. Можливо його можна було б використати для стрільби по русні.
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14.04.2022 00:28 Ответить
Швец говорит есть у него аудио (обещал выложить)...., чудак какой-то прорывался от оккупантов на нашу сторону и по-ходу комментировал увиденное - песдетс говорит, горы уничтоженной рашистской техники вперемешку с сотнями трупов.... и это туда еще нога ВСУ-шника не ступала!
то есть это уничтожалось дистанционно, артой, видимо..... а это еще в ход не шли нлоу и джевелины.....
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14.04.2022 00:40 Ответить
Краще б відео... Читаю твій комент, а уява вимальовує такі файні пейзажі. )
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14.04.2022 00:48 Ответить
Вот што Zет живатварящий делает)
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14.04.2022 03:26 Ответить
прикрасили зетками як дурні крашенками. Але й це не допомогло, розмовляють зараз із жириновським у пеклі.
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14.04.2022 07:22 Ответить
Це Т-90, рахується кращим танком кацапні, сподіваюсь наші заберуть собі.
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14.04.2022 08:00 Ответить
Это круто модернизированный Т-72б3,по датчику баллистического вычислителя видно.Если не ходу, то можно в землю по башню вкопать и появится достойная огневая точка
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14.04.2022 10:03 Ответить
ЛИЧИНИ ЗЕЛЁНЫЕ ...А МЫ ДЭБИЛЫ ВСЁ ПРОСТИМ СУД ОКРУЖНОЙ ОТКРЫЛСЯ КОТОРЫЙ ИЗ ЦЕНРОВЫХ ШО УСЕХ ОТМАЖЕТ...
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14.04.2022 21:58 Ответить
 
 