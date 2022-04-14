Ежедневно из-за российской агрессии тяжело травмируются сотни украинцев, - Зеленская. ФОТОрепортаж

Ежедневно из-за войны травмируются сотни украинцев, растет количество людей с инвалидностью.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом написала жена Президента Елена Зеленская в Фейсбуке.

"Ежедневная война тяжело травмирует сотни украинцев разного возраста и пола. Людей с инвалидностью становится больше. Тем, кто еще вчера ее не имел, приходится привыкать к новому образу жизни. Им нужна реабилитация – и психологическая, и физическая", - отметила Зеленская.

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Также она назвала конкретные случаи: "15-летняя Маша Фещенко из Запорожской области потеряла ногу после вражеского обстрела.

Юрий Веткин, сценарист и военный из Чернигова, пережил танковую атаку, также оставившую его без ноги.

Александр Чекмарев потерял ногу при попытке выехать из оккупированной Бучи, когда его машину расстрелял российский БТР. Жена и сыновья погибли…"

Зеленская продолжила: "Обычно инвалидность воспринимается как то, с чем чего-то нельзя. Но время поставить вопрос иначе – с ней многое можно! Жизнь должна продолжаться и продолжаться!"

Именно в эти дни Украина переходит на новую систему реабилитации для наших граждан – современную и дружественную. Ее аббревиатура МКФ – Международная классификация функционирования, ограничения жизнедеятельности и здоровья. Путь к МКФ длился долгие годы, но никогда она не была так нужна украинцам, как сейчас".

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"В настоящее время Министерство здравоохранения Украины вместе с НСЗУ Национальная служба здоровья Украины и при поддержке экспертов разрабатывают специальный электронный документ – Индивидуальный реабилитационный план. Он будет у каждого, кто в этом нуждается, и позволит людям с инвалидностью восстановиться и вернуться к активномой жизни – общественной и личной.

Благодарю единомышленников из Минздрава, уполномоченного Президента Украины Татьяну Ломакину и правительство за поддержку моей инициативы и оперативную работу. Война может травмировать. Но в наших силах – превратить травму в силу. Именно так победим", – резюмировала Зеленская.

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