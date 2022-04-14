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Ежедневно из-за российской агрессии тяжело травмируются сотни украинцев, - Зеленская. ФОТОрепортаж

Ежедневно из-за войны травмируются сотни украинцев, растет количество людей с инвалидностью.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом написала жена Президента Елена Зеленская в Фейсбуке.

"Ежедневная война тяжело травмирует сотни украинцев разного возраста и пола. Людей с инвалидностью становится больше. Тем, кто еще вчера ее не имел, приходится привыкать к новому образу жизни. Им нужна реабилитация – и психологическая, и физическая", - отметила Зеленская.

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Также она назвала конкретные случаи: "15-летняя Маша Фещенко из Запорожской области потеряла ногу после вражеского обстрела.

Юрий Веткин, сценарист и военный из Чернигова, пережил танковую атаку, также оставившую его без ноги.

Александр Чекмарев потерял ногу при попытке выехать из оккупированной Бучи, когда его машину расстрелял российский БТР. Жена и сыновья погибли…"

Зеленская продолжила: "Обычно инвалидность воспринимается как то, с чем чего-то нельзя. Но время поставить вопрос иначе – с ней многое можно! Жизнь должна продолжаться и продолжаться!"

Именно в эти дни Украина переходит на новую систему реабилитации для наших граждан – современную и дружественную. Ее аббревиатура МКФ – Международная классификация функционирования, ограничения жизнедеятельности и здоровья. Путь к МКФ длился долгие годы, но никогда она не была так нужна украинцам, как сейчас".

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"В настоящее время Министерство здравоохранения Украины вместе с НСЗУ Национальная служба здоровья Украины и при поддержке экспертов разрабатывают специальный электронный документ – Индивидуальный реабилитационный план. Он будет у каждого, кто в этом нуждается, и позволит людям с инвалидностью восстановиться и вернуться к активномой жизни – общественной и личной.

Благодарю единомышленников из Минздрава, уполномоченного Президента Украины Татьяну Ломакину и правительство за поддержку моей инициативы и оперативную работу. Война может травмировать. Но в наших силах – превратить травму в силу. Именно так победим", – резюмировала Зеленская.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "У нас нет шансов на спасение – нам некуда бежать и нет возможности": Люди с инвалидностью умоляют о спасении из Бучи.

травма (570) инвалидность (174) Елена Зеленская (222)


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Топ комментарии
+7
Чому людей не евакуювали з прикордонних регіонів до початку наступу про який знала влада ще за 6 тижнів?
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14.04.2022 07:29
+3
Травмы можно лечить скумбриёй по 8 грн за кг. Кто её нашёл- тем уже помогло.
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14.04.2022 07:10
+1
зеленский постоянно вещает куда то в пустоту к кому он обращается? зачем все время ныть ? идет война на войне мирные страдают чаще всего
ты лучше скажи что ты сделал что мирные люди не страдали?
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14.04.2022 03:57
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зеленский постоянно вещает куда то в пустоту к кому он обращается? зачем все время ныть ? идет война на войне мирные страдают чаще всего
ты лучше скажи что ты сделал что мирные люди не страдали?
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14.04.2022 03:57 Ответить
Так це ж Лєнка написала у ФБ.
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14.04.2022 05:28 Ответить
а ты что сделал?
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14.04.2022 09:18 Ответить
верно написала.
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14.04.2022 05:55 Ответить
Травмы можно лечить скумбриёй по 8 грн за кг. Кто её нашёл- тем уже помогло.
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14.04.2022 07:10 Ответить
Чому людей не евакуювали з прикордонних регіонів до початку наступу про який знала влада ще за 6 тижнів?
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14.04.2022 07:29 Ответить
Чому ж? Себе вони евакуювали... Лєнка зі своїми лічинками сидить в Європі. А лохторат ніхто за людей не вважає. Їм відсіків на фоні хромакея запишуть - і ок.
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14.04.2022 10:12 Ответить
дуже дуже боляче дивитись на ці фото(((
сама вона ще до 24-го в німеччину втекла.
хоч би людям цим світова спільнота з протезами допомогла...
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14.04.2022 08:14 Ответить
О,появилась!
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14.04.2022 09:19 Ответить
Де ж появилась? Пише в фейсбуці. Лєнку не видно, себе вона спасла - ще до 24.02 втекла в Європу.
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14.04.2022 10:15 Ответить
 
 