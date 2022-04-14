Дом в Мариуполе пережил две мировые войны и одну гражданскую. Но не "русский мир". ФОТО
Оккупанты разрушили в Мариуполе историческое здание.
Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на местное издание Mrpl.city.
"Он видел две мировые и одну гражданскую войны. В 2014 году переселенцы из Донецка начали здесь свой бизнес. А в 2022-м сюда пришел "русский мир", - говорится в публикации.
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