Дом в Мариуполе пережил две мировые войны и одну гражданскую. Но не "русский мир". ФОТО

Оккупанты разрушили в Мариуполе историческое здание.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на местное издание Mrpl.city.

"Он видел две мировые и одну гражданскую войны. В 2014 году переселенцы из Донецка начали здесь свой бизнес. А в 2022-м сюда пришел "русский мир", - говорится в публикации.

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