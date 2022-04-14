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Дом в Мариуполе пережил две мировые войны и одну гражданскую. Но не "русский мир". ФОТО

Оккупанты разрушили в Мариуполе историческое здание.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на местное издание Mrpl.city.

"Он видел две мировые и одну гражданскую войны. В 2014 году переселенцы из Донецка начали здесь свой бизнес. А в 2022-м сюда пришел "русский мир", - говорится в публикации.

Также читайте: Командиры "Азова" и морпехов в Мариуполе записали общее обращение: "Наш моральный дух силен, мы знаем, что делаем и для чего мы здесь". ВИДЕО

Дом в Мариуполе пережил две мировые войны и одну гражданскую. Но не русский мир 01
Дом в Мариуполе пережил две мировые войны и одну гражданскую. Но не русский мир 02

Мариуполь (5718)


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Топ комментарии
+47
Який у дідька "рейх"? Германський Райх був європейською імперією, а кацапія - остаточно здичавіла бидлоорда. І якщо німецький націонал-соціалізм ґрунтувався на справжніх расових якостях і цінностях Білої людини (нехай навіть у гіпертрофовано жорстоких проявах), то рашизм - це прагнення до огидної перемоги нижчої, біологічно і ментально неповноцінної псевдораси унтерменшів, до утвердження усього найнижчого і найпідлішого, до перетворення світу на зкріпну помийку, де у лайні копирсаються генетичні раби. Це тріумф хробацтва, що хоче усе зруйнувати, зжерти, висрати і жити у компостній купі гною.
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14.04.2022 07:02
+13
хворі кацапськи підараси
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14.04.2022 07:04
+10
руський мір може пережити тільки такий урод який там народився потерпел і умер
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14.04.2022 06:50
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Не ,,рузкий мир,, а четвёртый рейх.
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14.04.2022 06:46 Ответить
Який у дідька "рейх"? Германський Райх був європейською імперією, а кацапія - остаточно здичавіла бидлоорда. І якщо німецький націонал-соціалізм ґрунтувався на справжніх расових якостях і цінностях Білої людини (нехай навіть у гіпертрофовано жорстоких проявах), то рашизм - це прагнення до огидної перемоги нижчої, біологічно і ментально неповноцінної псевдораси унтерменшів, до утвердження усього найнижчого і найпідлішого, до перетворення світу на зкріпну помийку, де у лайні копирсаються генетичні раби. Це тріумф хробацтва, що хоче усе зруйнувати, зжерти, висрати і жити у компостній купі гною.
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14.04.2022 07:02 Ответить
робиш з дому чи вже покинув ті ноліки з одиничками?
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14.04.2022 07:31 Ответить
sunny, morning, Phila
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14.04.2022 14:46 Ответить
Вибачте, я 'вкраду' ваш коментар.
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14.04.2022 08:13 Ответить
Чудово написав!!! Аж хочеться цитувати.
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14.04.2022 08:23 Ответить
👍
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14.04.2022 11:28 Ответить
руський мір може пережити тільки такий урод який там народився потерпел і умер
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14.04.2022 06:50 Ответить
руський і рускій це антоніми
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14.04.2022 17:35 Ответить
Это напротив драмтеатра, одноклассник мой там жил.
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14.04.2022 06:57 Ответить
хворі кацапськи підараси
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14.04.2022 07:04 Ответить
слово "хворі" лишнє.
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14.04.2022 11:42 Ответить
Десь прочитав що протягом німецької окупації німці вбили в Маріуполі 8 осіб і не знищили жодної будівлі...
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14.04.2022 07:38 Ответить
немцы были еще те фашисты..., но кацапы в разы хуже, они дикие у них и налета цивилизации нет совсем
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14.04.2022 07:57 Ответить
Вермахт не займався каральними операціями і не виконував поліцейських функцій. Це було визнано на Нюрнбергському процесі. А кацапи це ж орда! А орда це дикунство. Чингісхан свого часу умудрився знищити 20% населення планети і нічого за все своє життя не побудував і не створив...
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14.04.2022 08:21 Ответить
Показували одного біженця з Донбасу, який зумів налагодити своє життя на Київщині, де знову наздогнав росіскій мір. Пограбували. Дім розбили, авто спалили. Забрали навіть золоті сережки їхньої бабусі, яка пережила німецьку окупацію, концтабір. Німці ті сережки не чипапи, а москалі все присвоїли.
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14.04.2022 07:46 Ответить
а коломойському все одно.
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14.04.2022 07:58 Ответить
Не було ніякої громадянської війни. Була російсько-українська війна 1917-1922 років, де ми зазнали поразки. Автор історію вивчав за російськими лекалами.
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14.04.2022 08:09 Ответить
автор мав на увазі війну "добра"(біла армія) і зла після більшовитського перевороту. Звісно, краще біле добро в лапках, чим більшовитське-фашистське зло без них...
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14.04.2022 11:50 Ответить
Їх неймовірно дратує все красиве і величне і внутрішня "кондрашка" миттєво збуджується саме на такі речі.
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14.04.2022 08:16 Ответить
В Україні ніколи не було громадянської війни. Не ганьбіться! Громадянська була в московитів між червоними і білими, а в Україні у той час тривала війна за незалежність проти обох сторін!
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14.04.2022 10:56 Ответить
руський і рускій це антоніми
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14.04.2022 17:36 Ответить
 
 