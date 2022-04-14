Группа ССО Украины взорвала мост с вражеской техникой, которая направлялась в Изюм. ФОТОрепортаж

На усиление группировки оккупантов в Харьковской области двигались бронеавтомобиль "Тигр", Камаз и три Урала. Но добраться до места назначения им не удалось.

Об этом сообщило Командование Сил специальных операций ВС Украины, передает Цензор.НЕТ.

Когда маршрут вражеской техники был установлен, операторы ССО Украины определили наиболее подходящий для засады объект. Это был мост по пути вражеской техники. Затем они определили место установки зарядов и рассчитали необходимое количество тротилового эквивалента.

"Заложив взрывчатку в определенное место, операторы Сил спецопераций ждали врага, который, ничего не подозревая, ехал навстречу смерти. Подрыв моста вместе с российской техникой совершили согласно определенному замыслу, уничтожив всю вражескую колонну", - рассказали в ССО.

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Поражение цели было подтверждено с помощью БПЛА. Дальше работу завершили Силы обороны Украины.









