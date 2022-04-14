Группа ССО Украины взорвала мост с вражеской техникой, которая направлялась в Изюм. ФОТОрепортаж
На усиление группировки оккупантов в Харьковской области двигались бронеавтомобиль "Тигр", Камаз и три Урала. Но добраться до места назначения им не удалось.
Об этом сообщило Командование Сил специальных операций ВС Украины, передает Цензор.НЕТ.
Когда маршрут вражеской техники был установлен, операторы ССО Украины определили наиболее подходящий для засады объект. Это был мост по пути вражеской техники. Затем они определили место установки зарядов и рассчитали необходимое количество тротилового эквивалента.
"Заложив взрывчатку в определенное место, операторы Сил спецопераций ждали врага, который, ничего не подозревая, ехал навстречу смерти. Подрыв моста вместе с российской техникой совершили согласно определенному замыслу, уничтожив всю вражескую колонну", - рассказали в ССО.
Поражение цели было подтверждено с помощью БПЛА. Дальше работу завершили Силы обороны Украины.
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Сподіваюсь, наші спецпризначенці встигли відійти перед підривом?
А как радовались суки кацапские
Идут по Украине солдаты группы "Центр"
И да, это слова из песни Высоцкого
Первый, шаг вперёд, и в рай. Первый-второй!
А каждый второй тоже герой
В рай попадёт вслед за тобой
На счет рая сильно сомневаюсь, Павел мягко говоря недолюбливает мародеров и насильников.
респект воинам
ВИ КРАЩІ!
На фото тентовані вантажівки для перевезення рашотварюк, без бронетехніки, значить, має бути чимало...
Скоро буде русні "Ізюмський котел"....
С самим кораблем пока не все понятно. В 1:05 был подан сигнал СОС, в 1:14 крейсер практически лег на левый борт, через полчаса пропало все электропитание. С 2 часов ночи турецкое судно эвакуировало с «Москвы» 54 моряка, а приблизительно в 3 ночи Турция и Румыния заявили о том, что корабль вообще затонул. Это была иностранная версия событий, российской (внятной) нет до сих пор.
купимо не дорого,або приймемо в дар
акваланги і спорядження для проведення
спец. операції.
Цигани.
Які чонгарські споруди?
Оксана для тебя - сооружения, які в біса там споруди, пункт перетину і вбиральня?
Смотри карту, кроме Чонгара есть еще Армянск и Перекоп, что-бы взорвать этот переход надо было устраивать Херосиму и Нагасаки вместе взятыми. А там лядский титановый завод с кислотными отстойниками способными выжечь всю Таврию, но мы же УРА ПАТРИОТЫ, Бубочкиным асфальтом всех забросаем.
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02.03.2022
Это новые боты Подоляка-Ермака
А ще один, наразі ******** і скажімо так - "одесит" сказав
"Курица птица не далёкого полета, а весь двор засранный"
І зараз кремлядь біситься. Спершу Лавров, а далі пуйло в схожій формі заявляють, що Україна відмовилася від стамбульських домовленостей. Зверніть увагу, як ця колаборантська морда Арахамія відразу завищав: "Ні, дядя Вова, ми тут ні від чого не відмовилися. Все, що з вашої задниці вилизали, при нас" (цитата, як ви розумієте, не дослівна). А тепер від вермахту пуйла пішли нові погрози:
«Российское Минобороны видит попытки диверсий и нанесения ударов украинскими войсками по объектам на территории России. Если удары по территории России продолжатся, Вооружённые силы нанесут удары по центрам принятия решений, в том числе в Киеве».
От лише за півтора місяці війни ці погрози вже занадто жалюгідні. А "удари по центрах прийняття рішень" вони пробували наносити весь цей час. Пригадуєте збиту ракету біля Південного вокзалу та ще другу неподалік? Там була офіційна заява, то й я можу сказати, що вони летіли чітко до будівлі Міноборони та Генштабу. А збиту над Куренівкою? Проведіть лінійку на карті Києва й побачите куди. І про атаку на будівлю СБУ відомо. Ще кілька десятків ракет летіли по тих самих "центрах прийняття рішень" А в регіонах рашистам таки вдалося зруйнувати ряд офіційних будівель (та ж ОДА в Миколаєві) чи військових командувань (ВПС у Вінниці - це все офіційні повідомлення). У Києві прорвалися лише пару з тих, які били на віддалені від центру райони, зокрема, по телевежі. А Зеленський може зараз так вільно приймати іноземних гостей у столиці, виходити з бункера тощо лише завдяки реальній та дуже ефективній системі ППО посиленій та довершеній його ненависним попередником та ще й за рахунок прибутків "Рошену". І Київ не перетворився на другий Харків та навіть Маріуполь завдяки цій ППО.
Тому шантаж-шантажем, головне, щоб Зеленський більше боявся Байдена та Джонсона, ніж якогось напівдохлого шойгу. А хамство про "папиткі дівєрсій і нанєсєніє ударов па обьєктам" таки поза межами здорового глузду. Півтора місяці вони знищують наші міста, убивають мирних мешканців, а тут раз дістало по морді (чи саме імітувало) і абідєлась...
А Ванєк їм не жалко "баби ісчо наражают".