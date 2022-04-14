На Черниговщине обнаружили брошенный россиянами склад боеприпасов - 65 упакованных ящиков и 210 мин калибра 120 мм. ФОТОрепортаж
Тайник российских боеприпасов обнаружили сотрудники управления уголовного розыска полиции Черниговщины совместно с уголовным блоком Нежинского райотдела.
Об этом сообщает полиция Черниговской области в Фейсбуке, передает Цензор.НЕТ.
"Сотрудники управления уголовного розыска полиции Черниговщины совместно с уголовным блоком Нежинского райотдела полиции обнаружили тайник вражеских войск - 170 минометных мин калибра 120 мм. Боеприпасы будут переданы Вооруженным силам Украины", - говорится в сообщении.
Отмечается, что полицейские установили местонахождение импровизированного склада боеприпасов в ходе отработки оперативной информации, полученной от небезразличных местных жителей. В одном из сел Нежинского района на заброшенном тракторном стане обнаружили 65 упакованных ящиков с минометными минами калибра 120 мм (по две в каждом) и еще 40 мин без упаковки. Боеприпасы датированы 1986 годом выпуска", - говорится в сообщении.
Все боеприпасы будут переданы Вооруженным силам Украины.
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А самое смешное, что эти стиралки они не смогут скорее всего даже подключить у себы в Мордоре, разве только если они не живут в крупных городах.
Идиоты. Сначала они свою счастливую жизнь вкладывают в ракеты, в снаряды, в мины... в смерть короче, а потом кидаются на трусы, стиралки, иными словами на бусы, как индейцы, бросая оружие, которое их же и убьет.
Надо "вернуть"...