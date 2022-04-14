На Черниговщине обнаружили брошенный россиянами склад боеприпасов - 65 упакованных ящиков и 210 мин калибра 120 мм. ФОТОрепортаж

Тайник российских боеприпасов обнаружили сотрудники управления уголовного розыска полиции Черниговщины совместно с уголовным блоком Нежинского райотдела.

Об этом сообщает полиция Черниговской области в Фейсбуке, передает Цензор.НЕТ.

"Сотрудники управления уголовного розыска полиции Черниговщины совместно с уголовным блоком Нежинского райотдела полиции обнаружили тайник вражеских войск - 170 минометных мин калибра 120 мм. Боеприпасы будут переданы Вооруженным силам Украины", - говорится в сообщении.

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Отмечается, что полицейские установили местонахождение импровизированного склада боеприпасов в ходе отработки оперативной информации, полученной от небезразличных местных жителей. В одном из сел Нежинского района на заброшенном тракторном стане обнаружили 65 упакованных ящиков с минометными минами калибра 120 мм (по две в каждом) и еще 40 мин без упаковки. Боеприпасы датированы 1986 годом выпуска", - говорится в сообщении.

Все боеприпасы будут переданы Вооруженным силам Украины.











