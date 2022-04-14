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Новости Фото Война
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"Жизнь должна победить войну. Ценности должны победить войну. Европа должна победить войну. И мы победим", - Зеленский. ФОТОрепортаж

Президент Владимир Зеленский уверен, что жизнь и ценности должны победить войну.

Об этом он написал в Телеграм-канале и опубликовал подборку фото о жизни украинцев в условиях борьбы с российскими оккупантами, передает Цензор.НЕТ.

"Жизнь должна победить войну. Ценности должны победить войну. Европа должна победить войну. И мы победим", - подчеркнул Зеленский.

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Жизнь должна победить войну. Ценности должны победить войну. Европа должна победить войну. И мы победим, - Зеленский 01
Жизнь должна победить войну. Ценности должны победить войну. Европа должна победить войну. И мы победим, - Зеленский 02
Жизнь должна победить войну. Ценности должны победить войну. Европа должна победить войну. И мы победим, - Зеленский 03
Жизнь должна победить войну. Ценности должны победить войну. Европа должна победить войну. И мы победим, - Зеленский 04
Жизнь должна победить войну. Ценности должны победить войну. Европа должна победить войну. И мы победим, - Зеленский 05
Жизнь должна победить войну. Ценности должны победить войну. Европа должна победить войну. И мы победим, - Зеленский 06
Жизнь должна победить войну. Ценности должны победить войну. Европа должна победить войну. И мы победим, - Зеленский 07
Жизнь должна победить войну. Ценности должны победить войну. Европа должна победить войну. И мы победим, - Зеленский 08

Зеленский Владимир (20493)


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Топ комментарии
+13
Совкові цінності президента України можуть лише затягнути війну, а також могли б привести до повної поразки у цій війні, якщо б не допомога Заходу.
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14.04.2022 13:03
+10
Хомо совєтікус-виборці зеленського,бо він такий самий.
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14.04.2022 13:14
+10
Того ти, зелена ботва, намагався весь час продати Україну і заглядати в очі *****??? А зараз граєш великого полководця? Мразота, разом із своїми слугами. ТОбі в очах тільки гроші, все іньше роль.Лідор сраний
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14.04.2022 13:16
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Віримо в перемогу. Виборюємо перемогу. Ми переможемо!
Слава Україні!
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14.04.2022 13:03 Ответить
Совкові цінності президента України можуть лише затягнути війну, а також могли б привести до повної поразки у цій війні, якщо б не допомога Заходу.
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14.04.2022 13:03 Ответить
Хомо совєтікус-виборці зеленського,бо він такий самий.
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14.04.2022 13:14 Ответить
А ти за кого голосував?
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14.04.2022 13:22 Ответить
та він бот, з методички копі-пейстить
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14.04.2022 13:28 Ответить
39% хомо советікус,пажрать,паржать і паспать.
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14.04.2022 15:47 Ответить
А зараз щось змінилось? Вони вже рученьки потирають в очікуванні великої відбудови. Ви уявляєте сквльки МРІЙ можна збудувати на тому, що вони сп#здять?
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14.04.2022 13:34 Ответить
Того ти, зелена ботва, намагався весь час продати Україну і заглядати в очі *****??? А зараз граєш великого полководця? Мразота, разом із своїми слугами. ТОбі в очах тільки гроші, все іньше роль.Лідор сраний
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14.04.2022 13:16 Ответить
А ти за кого голосував?
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14.04.2022 13:32 Ответить
Перемога буде за Україною! Інакше і бути не може.
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14.04.2022 13:28 Ответить
До Янєлоха це ніякого відношення не має.
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14.04.2022 13:29 Ответить
Справа навіть не в Зєлі як такому, бо він, по суті, ніхто. Справа в успішному проведенні спецоперації "Буратіно", яка закінчилась олігархічно-популістичним реваншем з обранням блазня на вищу посаду.
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14.04.2022 13:28 Ответить
Він вже задрав зі своєю астанавіть вайну, посмотреть в глаза *****, надо йті на кампроміси. У нас війна з РАШОЮ, з ******, от про це треба казати, а не торгувати державою й територіями.
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14.04.2022 13:43 Ответить
Про які цінності воно меле, якщо протизаконно вимикають з ефірів т2 проукраїнські канали і це у час війни, коли така важлива патріотична позиція... І чому не були евакуйовані люди перед наступом рфії з прикордонних населених пунктів?
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14.04.2022 13:53 Ответить
Хтось навіяв йому, що він заслужив право висунутись кандидатом на Нобелівську премію миру, за прикладом Іцхака Рабіна. Щоправда, мир на Близькому сході так і не наступив.
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14.04.2022 13:56 Ответить
А ЧЕГО НЕ В ПУСТЫНЕ ТОГДА ВОЕВАТЬ !)
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14.04.2022 14:00 Ответить
Вкотре повторюся.Це не перша війна цивілізацій-Асса...Москалі були знані як ракшаси,по нашому - нав'і.
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14.04.2022 16:31 Ответить
 
 