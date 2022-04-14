"Жизнь должна победить войну. Ценности должны победить войну. Европа должна победить войну. И мы победим", - Зеленский. ФОТОрепортаж

Президент Владимир Зеленский уверен, что жизнь и ценности должны победить войну.

Об этом он написал в Телеграм-канале и опубликовал подборку фото о жизни украинцев в условиях борьбы с российскими оккупантами, передает Цензор.НЕТ.

"Жизнь должна победить войну. Ценности должны победить войну. Европа должна победить войну. И мы победим", - подчеркнул Зеленский.

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