ГУР освободило из российского плена двух украинских пилотов Пепеляшко и Чижа. ФОТО

Украинские пилоты Чиж и Пепеляшко вернулись домой.

Об этом сообщает ГУР МО, передает Цензор.НЕТ.

"Усилиями ГУР МО освобождены два украинских пилота, которые находились в плену российских оккупантов. Иван Пепеляшко и Алексей Чиж попали в плен 8 марта в районе села Новая Басань (Черниговская область).

Для наших пилотов несколько раз меняли место содержания, в конце концов их доставили в СИЗО города Курск, где они находились в камере еще с восемью украинскими офицерами. Иван Пепеляшко рассказывает, что, несмотря на серьезные ранения в СИЗО, большинство украинцев не получают элементарной медицинской помощи: "Ребята держатся, но в большинстве раны начали гноиться. Просили россиян дать хотя бы бинты и зеленку, позаботиться о самых тяжелых. Но бесполезно".

Вместе с тем постоянно продолжались изнурительные допросы. Алексей Чиж вспоминает, что каждый допрос традиционно начинался с путинской пропаганды относительно того, что Украину придумал Ленин: "Заставляли записывать пропагандистские видео. Если отказывались, угрожали, что перестанут перевязывать раны товарищам. Говорили, что будут отрезать воспаленные части отрезать по кусочку. Вспоминали о наших семьях и об угрожающей им опасности".

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Российские офицеры даже при допросах признавали, что их "блиц-криг" провалился и поставленных целей достичь не удалось. "Они действительно зомбированы! Спрашивают, много ли в Украине "нациков", говорит Иван Пепеляшко: "Повторяют, что хотят освободить Украину от нацистов. Что мы скоро снова будем жить в одной стране, а Галицию заберет Польша. Просто е@нутые какие-то..."

Сразу по возвращении из плена пилотов встретил начальник ГУР МО Кирилл Буданов. Сейчас Иван Пепеляшко и Алексей Чиж находятся в безопасности. Они находятся в госпитале и получают всю необходимую медицинскую помощь.

Украина продолжает сражаться за всех своих пленных. Мы сделаем все, чтобы вернуть домой каждого из них", – рассказали в ГУР.