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ГУР освободило из российского плена двух украинских пилотов Пепеляшко и Чижа. ФОТО

Украинские пилоты Чиж и Пепеляшко вернулись домой.

Об этом сообщает ГУР МО, передает Цензор.НЕТ.

"Усилиями ГУР МО освобождены два украинских пилота, которые находились в плену российских оккупантов. Иван Пепеляшко и Алексей Чиж попали в плен 8 марта в районе села Новая Басань (Черниговская область).

Для наших пилотов несколько раз меняли место содержания, в конце концов их доставили в СИЗО города Курск, где они находились в камере еще с восемью украинскими офицерами. Иван Пепеляшко рассказывает, что, несмотря на серьезные ранения в СИЗО, большинство украинцев не получают элементарной медицинской помощи: "Ребята держатся, но в большинстве раны начали гноиться. Просили россиян дать хотя бы бинты и зеленку, позаботиться о самых тяжелых. Но бесполезно".

ГУР освободило из российского плена двух украинских пилотов Пепеляшко и Чижа 01

Вместе с тем постоянно продолжались изнурительные допросы. Алексей Чиж вспоминает, что каждый допрос традиционно начинался с путинской пропаганды относительно того, что Украину придумал Ленин: "Заставляли записывать пропагандистские видео. Если отказывались, угрожали, что перестанут перевязывать раны товарищам. Говорили, что будут отрезать воспаленные части отрезать по кусочку. Вспоминали о наших семьях и об угрожающей им опасности".

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Российские офицеры даже при допросах признавали, что их "блиц-криг" провалился и поставленных целей достичь не удалось. "Они действительно зомбированы! Спрашивают, много ли в Украине "нациков", говорит Иван Пепеляшко: "Повторяют, что хотят освободить Украину от нацистов. Что мы скоро снова будем жить в одной стране, а Галицию заберет Польша. Просто е@нутые какие-то..."

Сразу по возвращении из плена пилотов встретил начальник ГУР МО Кирилл Буданов. Сейчас Иван Пепеляшко и Алексей Чиж находятся в безопасности. Они находятся в госпитале и получают всю необходимую медицинскую помощь.

Украина продолжает сражаться за всех своих пленных. Мы сделаем все, чтобы вернуть домой каждого из них", – рассказали в ГУР.

Буданов Кирилл (457) плен (2616) разведка (4179) пленные (2143)


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Топ комментарии
+45
Добре діло. З поверненням!!!
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14.04.2022 13:50
+43
кацапи так і не поняли, що нациків тут вся країна, ДЯКУЄМО хлопцям, що вижили
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14.04.2022 13:56
+39
за пілотів, пофуй, хоч Арестовича з Подоляком.
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14.04.2022 13:56
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Правила форума Совет форумчан
Добре діло. З поверненням!!!
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14.04.2022 13:50 Ответить
Ти ба,***************: на кого,чи не понівечені?Знову хитрують???Що з іншими... ще з тої війни не повернулись закатовані....
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14.04.2022 17:00 Ответить
Ти ба,***************: на кого,чи не понівечені?Знову хитрують???Що з іншими... ще з тої війни не повернулись закатовані....
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14.04.2022 17:00 Ответить
Слава Богу, что вы живые. Спасибо вам за мужество.
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14.04.2022 13:52 Ответить
А кого віддали ?
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14.04.2022 13:54 Ответить
за пілотів, пофуй, хоч Арестовича з Подоляком.
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14.04.2022 13:56 Ответить
І арахамію,- надодачу!
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14.04.2022 14:01 Ответить
За этих двоих даже ведро картошки не дадут, не то, что лётчиков.
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14.04.2022 16:27 Ответить
Теж пілотів. Тих,що військові злочинці. Можна було б і здогадатись.
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14.04.2022 13:59 Ответить
Нельзя пилотов до конца войны менять, так мы умножаем свои потери. Надеюсь во второй раз они уже живыми в плен не попадут.
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14.04.2022 17:57 Ответить
Ти ба,******** мовчать: на кого,чи не понівечені?Знову хитрують???Що з іншими... ще з тої війни не повернулись закатовані....
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14.04.2022 17:01 Ответить
Хоча б не медветчука
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14.04.2022 17:01 Ответить
Хоча б не медветчука
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14.04.2022 17:01 Ответить
кацапи так і не поняли, що нациків тут вся країна, ДЯКУЄМО хлопцям, що вижили
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14.04.2022 13:56 Ответить
Одужуйте.
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14.04.2022 13:58 Ответить
Слава Захисникам України!!
Низький їм, земний уклін від Українців!!
Смерть московитам в Україні та їх зажопникам!!
Шухряча із сином не видно…
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14.04.2022 14:07 Ответить
В чем заслуга ГУР, по всей видимости обычный обмен.. Просто повод Буданову попиариться.
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14.04.2022 14:21 Ответить
А про переміщення наших льотчиків в Курськ-хто взнав?Можливо ти?І що це в тебе за літери в нікові? Исконно русские? Із під таких букв і вбивають наших людей українців.
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14.04.2022 14:58 Ответить
Буданов особисто звільнив? Пиар, пиар, і ці люди говорять що порох піариться.
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14.04.2022 14:24 Ответить
Ось чому нам потрібна певна кількість полонених за винятком артилеристів та ракетників
, хочемо ми цього чи ні, якщо б нікого не брали в полон, розстрілюючи, не повернули б жодного нашого воїна і ще міжнародна Женевська конвенція забороняє проводити обмін військовополонених на цивільних,сподіваюся всі розуміють чому такі правила
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14.04.2022 14:31 Ответить
Так їх звільнили чи обміняли? Якщо обміняли то скоріш за все на пухляша.
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14.04.2022 14:48 Ответить
А решту 8 (вісім!) українських офіцерів - де??? Чи наше ГУР займається вибірковим "звільненням"? Гівном від цього *******...
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14.04.2022 14:55 Ответить
Що значить "звільнило"? Може обміняли?Тоді на кого?Я не вірю що рашисти і орки просто так віддали асів
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14.04.2022 15:05 Ответить
Ну да, не могли же они просто так их отдать, на кого то ведь обменяли, да и не на такое количество, а на гораздо большее. Или это у клоуна, как всегда - секрет?
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14.04.2022 16:00 Ответить
Буданову також хочеться побути героєм, не визволили так поміняли.
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14.04.2022 16:55 Ответить
Буданову також хочеться побути героєм, не визволили так поміняли.
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14.04.2022 16:55 Ответить
Ти ба,тут ***** мовчать: на кого,ци не понівечені?Знову хитрують???
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14.04.2022 16:56 Ответить
Ти ба,тут ***** мовчать: на кого,ци не понівечені?Знову хитрують???Що з іншими... у на ще з тої війни не повернулись закатовані....
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14.04.2022 16:57 Ответить
Ти ба,тут ***** мовчать: на кого,ци не понівечені?Знову хитрують???Що з іншими... у на ще з тої війни не повернулись закатовані....
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14.04.2022 16:57 Ответить
Буданову також хочеться побути героєм, не визволили так поміняли.
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14.04.2022 16:57 Ответить
Ти ба,******** мовчать: на кого,чи не понівечені?Знову хитрують???Що з іншими... ще з тої війни не повернулись закатовані....
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14.04.2022 16:58 Ответить
Ти ба,***************: на кого,чи не понівечені?Знову хитрують???Що з іншими... ще з тої війни не повернулись закатовані....
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14.04.2022 16:59 Ответить
Ти ба,******** мовчать: на кого,чи не понівечені?Знову хитрують???Що з іншими... ще з тої війни не повернулись закатовані....
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14.04.2022 17:02 Ответить
Ти ба,******** мовчать: на кого,чи не понівечені?Знову хитрують???Що з іншими... ще з тої війни не повернулись закатовані....
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14.04.2022 17:02 Ответить
Ти ба,******** мовчать: на кого,чи не понівечені?Знову хитрують???Що з іншими... ще з тої війни не повернулись закатовані....
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14.04.2022 17:03 Ответить
Ти ба,******** мовчать: на кого,чи не понівечені?Знову хитрують???Що з іншими... ще з тої війни не повернулись закатовані....
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14.04.2022 17:03 Ответить
Повидаляйте дублі, будь ласка.
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14.04.2022 18:13 Ответить
Це і ви можете зробити двічі натиснувши кнопку спам під коментом , бо іноді це робиться не через помилки , а навмисне щоб забити коментарі непотрібним текстом , допомагайте модераторам і буде вам щастя !
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16.04.2022 11:58 Ответить
А какая тут заслуга гурмо? Они сбивали русских дятлов или в плен брали?
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14.04.2022 17:59 Ответить
Нацики - ОпЗЖ@
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15.04.2022 21:37 Ответить
Не зрозуміло яке відношення має Буданов до визволення пілотів бо зрозуміло що вони були звільнені в результаті обміну, а не спецоперацією. Дивне фото.
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16.04.2022 11:49 Ответить
Для вас дивне - для співмешканця гражданіна кацапстана саме те що потрібно (( вам в черзі за нагородами не стояти а для таваріща буданава їх вже приготували , підстави потрібно вписати , одна із них вже готова ))
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16.04.2022 12:01 Ответить
Не здивуюся, як через деякий час це представлять, як звільнення наших пілотів штурмом курського СІЗО.
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16.04.2022 20:52 Ответить
 
 