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"Муж привез со спецоперации с Украины", - россиянка продает украденный в Украине шуруповерт. СКРИНШОТ

Жительница Твери пытается продать в интернете украденный ее мужем-захватчиком в Украине шуруповерт. Цена – в четыре раза ниже нового.

Скриншот объявления опубликовала в фейсбуке Марина Данилюк-Ярмолаева, сообщает Цензор.НЕТ.

"Продам набор Metabo за 2 тысячи 400 рублей, фирменный, в отличном состоянии, муж привез со спецоперации с Украины", - говорится в тексте объявления.

2400 рублей, которые женщина хочет получить за украденный шуруповерт, – это 850 грн. Новый такой шуруповерт стоит вчетверо дороже – от 2999 до 3374 грн.

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Муж привез со спецоперации с Украины, - россиянка продает украденный в Украине шуруповерт 01


Муж привез со спецоперации с Украины, - россиянка продает украденный в Украине шуруповерт 02

мародерство (461) россия (95671)


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Топ комментарии
+48
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14.04.2022 13:52
+28
Ви думали що е Дно???
Ні в них прірва бездонна
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14.04.2022 13:53
+21
Дописала бы, что мужу на протез надо. Быстрее заплатили бы.
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14.04.2022 13:54
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14.04.2022 13:52 Ответить
Так а де ж скелети взяли? "Патєрь вєдь нєт?"
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14.04.2022 13:55 Ответить
зауважте, не антропології, а біології нізших потвор
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14.04.2022 14:04 Ответить
і не анатомії людини
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14.04.2022 14:11 Ответить
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14.04.2022 14:05 Ответить
Бляха, це ж два знищених т-600! Скайнет захопив ерефію
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14.04.2022 14:50 Ответить
Эта спермоприемник свиноличынка не знает что шуруповертом можно клитор крутить до утраты сознания и улететь сквиртом в Космос.. вот же дурепа ей муж сексо дром привез а она продает...
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14.04.2022 15:05 Ответить
после получения похоронных за своего ваньку ей ахмат-сила будет свой шуруп закручивать
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14.04.2022 15:41 Ответить
))) если череп как у неандертальца то верю...
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14.04.2022 14:04 Ответить
В качестве наглядного пособия редкого вида мутантов. Скелет человека, а ума даже в костном мозге не найдешь.
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14.04.2022 14:09 Ответить
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14.04.2022 14:50 Ответить
С паршивой овцы...
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14.04.2022 15:10 Ответить
Ви думали що е Дно???
Ні в них прірва бездонна
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14.04.2022 13:53 Ответить
Дописала бы, что мужу на протез надо. Быстрее заплатили бы.
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14.04.2022 13:54 Ответить
Вы нифига не поняли скрепную душу роSSийских *********! Если написать, что нужно СРОЧНО на протез, то покупатели активно будут требовать СКИДКУ! Им ПЛЕВАТЬ на собственных ублюдков.
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14.04.2022 14:56 Ответить
Паскуда тим шуруповертом дірку зроби собі та своїй ублюдочній родині
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14.04.2022 13:55 Ответить
ПРосверлити тим шурупокрутом діркі в лобі, цій сучці та ії ********.
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14.04.2022 13:55 Ответить
ХТО ЩЕ НЕ ВІДПИСАВСЯ ТВАРЮЦІ?
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14.04.2022 13:55 Ответить
Попробовала, не проходит, то ли уже удалила, наверное, много писали ей " добрых" пожеланий
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14.04.2022 14:09 Ответить
А ще Він привіз якусь фігню, що він почав ночами світитись.
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14.04.2022 13:55 Ответить
"А іщо прадайом все лампочки, ібо не нужни - муж послє вазвращенія із Чернобиля сам нам свєтіт..."
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14.04.2022 13:58 Ответить
Ну що, напишемо їй на вацап?
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14.04.2022 13:57 Ответить
Как личинка папашкина,гордится батей и традиционно для юных нацистов мечтает стать проституткой?
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14.04.2022 13:59 Ответить
Как ее мамка-самка?
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14.04.2022 15:51 Ответить
Настолько тупорылые,что даже не шифруются. 🤦
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14.04.2022 14:01 Ответить
позорище
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14.04.2022 14:02 Ответить
животные, твари, ПОТВОРИ !!!

виставляти "привезенный с Украины шуруповерт" та себе із донькою може тільки кончена потвора !
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14.04.2022 14:02 Ответить
Не дивуйтеся, вони ще і труси виставлять на продажу.
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14.04.2022 14:06 Ответить
Курва! Чтобы этот шуруповерт применили при таких же обстоятельствах, как насиловали наших женщин и детей! ***** конченые
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14.04.2022 14:04 Ответить
Чтобы понять насколько русские на поддерживают спецоперацию, нужно просто посмотреть что с такими мразями будет в дальнейшем. У этих упырей должны быть выбиты окна, двери и разбиты хлебальники это как миним, а особо дикие которые убивали украинцев должны быть резанными и стреляными. Если всего этого не произойдет - значит они все там за одно.
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14.04.2022 14:06 Ответить
Терміново! ЗСУ потрібна допомога. Залишилось всього 58 млн.грн.

https://bank.gov.ua/ua/news/all/natsionalniy-bank-vidkriv-spetsrahunok-dlya-zboru-koshtiv-na-potrebi-armiyi
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14.04.2022 14:07 Ответить
Кон чен і
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14.04.2022 14:07 Ответить
дешуруповертизация
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14.04.2022 14:08 Ответить
Свиноматка, вже приговорила своє дитя і всіх своїх рідних аж до сьомого коліна, не жити, а мучитися на цій землі. Так воно і буде.
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14.04.2022 14:12 Ответить
Надеюсь из твоего мужа сделают корм для собак и свиней и тебе продадут.
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14.04.2022 14:14 Ответить
Надо же, кацапы выглядят как люди, а внутри - просто деградировавшее античеловеческое тупое и злобное дерьмо.
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14.04.2022 14:15 Ответить
Отак подивишся здаля на москаля - неначе справді він людина: іде собі як сиротина, очима - блим, губами - плям, і десь трапляється хвилина - його буває навіть жаль. А ближче підійдеш -москаль...
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14.04.2022 14:26 Ответить
Вона ж навмисно це додала, щоб ціна зросла. Касапи дрочать на спижжене, особливо у ненависних "нацЫстов
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14.04.2022 14:17 Ответить
Мене завжди дивувала сліпа віра цих вилупків в безкарність. Наче, їх в ********* не дістануть. Мабуть, не знають про історію гіві, моторили і захарченка. Та в них хоч охорона була і фсбшна "криша", а вас, паскуди, хто охороняти буде. Їдіоти.
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14.04.2022 14:20 Ответить
Пора активизировать всех кто умеет разводить, чтобы они провели диверсию продавая краденное в Украине на русских площадках с подписью - муж или сын или сват, брат привез с Украины и вырученные деньги отправлять на потребности пострадавших или на потребности ВСУ
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14.04.2022 14:37 Ответить
Мародерка продає награблене мародером щоб купити пляшку і газировку своїм малолітнім майбутнім мародерам
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14.04.2022 14:39 Ответить
Всех этих курв надо регистрировать. И потом при возможности судить за подсобничество мародерства и продажу краденного.
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14.04.2022 15:01 Ответить
Народ, я не знаю, правда это или нет. Но знакомые сказали, что вчера где-то в соцсетях видели разоблачение: типа это украинская семья на фото, а само объявление сделали специально, чтобы кого-то подставить. Я не знаю, правда это или нет, за что купил, за то и продаю. Но никто такую информацию не слышал?
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14.04.2022 15:15 Ответить
проіздом з лугандону -на тернопільщині людей приютили накормили дали переспати-після відізду далі на захід чи в Європу залишили записку на ліжку-"всьо равно мы вас ненавидим"
є над чим подумати.......
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14.04.2022 15:40 Ответить
то всім можна дружно дзвонити цій курві і побажати чогось
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14.04.2022 15:34 Ответить
Стаття 198 Кримінального кодексу України: Придбання, отримання, зберігання чи збут майна, одержаного злочинним шляхом карається позбавленням волі до трьох років. У правоохоронних органів є всі підстави порушувати кримінальні справи і згодом притягати до відповідальності не лише самих московських мародерів але і їх самок.
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14.04.2022 16:12 Ответить
Тварюки з твері
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14.04.2022 16:22 Ответить
кацапских преступников надо находить и ликвидироватьв любой точке земного шара
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14.04.2022 16:43 Ответить
Мне вот Херсон дороже, чем этот шуруповёрт.
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14.04.2022 18:30 Ответить
Т.е. мужу шуруповерт не понадобился. И действительно, вы же там все **** рукожопые, даже не знаете в какую дырку в тот шуруповерт биту вставлять.
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14.04.2022 19:16 Ответить
Більш схоже на те, що її чоловіку цей дівайс більше ніколи не знадобиться. Тому і продає.
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14.04.2022 21:50 Ответить
 
 