"Муж привез со спецоперации с Украины", - россиянка продает украденный в Украине шуруповерт. СКРИНШОТ

Жительница Твери пытается продать в интернете украденный ее мужем-захватчиком в Украине шуруповерт. Цена – в четыре раза ниже нового.

Скриншот объявления опубликовала в фейсбуке Марина Данилюк-Ярмолаева, сообщает Цензор.НЕТ.

"Продам набор Metabo за 2 тысячи 400 рублей, фирменный, в отличном состоянии, муж привез со спецоперации с Украины", - говорится в тексте объявления.

2400 рублей, которые женщина хочет получить за украденный шуруповерт, – это 850 грн. Новый такой шуруповерт стоит вчетверо дороже – от 2999 до 3374 грн.

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