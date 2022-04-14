"Муж привез со спецоперации с Украины", - россиянка продает украденный в Украине шуруповерт. СКРИНШОТ
Жительница Твери пытается продать в интернете украденный ее мужем-захватчиком в Украине шуруповерт. Цена – в четыре раза ниже нового.
Скриншот объявления опубликовала в фейсбуке Марина Данилюк-Ярмолаева, сообщает Цензор.НЕТ.
"Продам набор Metabo за 2 тысячи 400 рублей, фирменный, в отличном состоянии, муж привез со спецоперации с Украины", - говорится в тексте объявления.
2400 рублей, которые женщина хочет получить за украденный шуруповерт, – это 850 грн. Новый такой шуруповерт стоит вчетверо дороже – от 2999 до 3374 грн.
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+48 Сергей Владимирович #504607
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Ні в них прірва бездонна
животные, твари, ПОТВОРИ !!!
виставляти "привезенный с Украины шуруповерт" та себе із донькою може тільки кончена потвора !
https://bank.gov.ua/ua/news/all/natsionalniy-bank-vidkriv-spetsrahunok-dlya-zboru-koshtiv-na-potrebi-armiyi
є над чим подумати.......