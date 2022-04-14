"Элитные" псковские десантники становятся военными сразу после школы, - "Слідство.Інфо". ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Журналісти ідентифікували деяких окупантів, які вчиняли воєнні злочини у селищі Бородянка, і встановили, що більшість із них — не старші за 22 роки і майже жоден із них не здобув вищої освіти.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в расследовании "Слідство.Інфо": "Элитные" российские десантники идут в армию сразу после школы".

На днях Главное управление разведки Минобороны опубликовало список российских военных, совершавших военные преступления в поселке Бородянка. Речь идет о военнослужащих 234 десантно-штурмового полка России из города Псков.

Журналисты проанализировали этот список и сумели идентифицировать несколько оккупантов. В результате удалось установить, что большинство россиян из этого списка — не старше 22 лет и почти ни один из них не получил высшего образования. Исследование журналистов также показало, что, по крайней мере, часть оккупантов из этого списка до сих пор живы — они активны в соцсетях.

В частности, журналисты установили личность 20-летнего рядового Павла Петрова. По специальности он – гранатометчик. Павла призвали в армию менее года назад. До этого юный оккупант, как свидетельствуют его соцсети, распивал спиртные напитки и употреблял наркотики. В декабре прошлого года Петров получил грамоту от командира десантно-штурмового полка за "добросовестное исполнение должностных обязанностей". 10 апреля россиянин выложил фото, снятое, вероятно, в Украине.

Рядовий Павел Петров, 20 лет

Еще один оккупант, идентифицированный журналистами, — заместитель командира взвода и командир боевой машины, сержант Анатолий Возисов. Анатолий — один из самых старших оккупантов, фигурирующих в забытом в Украине списке. Ему 31 год. Несмотря на относительно почтенный возраст Анатолий Возисов не слишком беспокоился о получении образования. Оккупант окончил 11 классов и сразу же ушел "служить отечеству".

Журналисты нашли старую страницу россиянина "Вконтакте", где в графе деятельность было написано: "Устраиваюсь на контрактную службу". А в разделе о себе: "Мужик я че сказать". Судя по фотографиям в соцсетях, Анатолий между контрактной службой не забывал и о гулянках.

Исследуя соцсети оккупанта, "Слідство.Інфо" обратило внимание на интересный момент. Некоторые пользователи оставляли под фотографиями оккупанта комментарии на украинском языке. На странице одной из комментаторов местом проживания указан город Ровно.

Сержант Анатолий Возисов, 31 год

Еще один россиянин, личность которого установили журналисты, — 27-летний сержант Дмитрий Горбунов, занимающий должность командира боевой машины. Для взрослой жизни ему хватило 11 классов. Служить в оккупационных войсках Горбунов начал в 2014 году. В социальной сети "ВКонтакте" Горбунов назвал себя Чугуновым.

Оккупант Горбунов до вторжения в Украину демонстрировал на фото, как пьет водку, ест икру и смотрит советские фильмы. А еще россиянин успел отгулять свадьбу и даже съездить на отдых в оккупированный Крым.

Сержант Дмитрий Горбунов, 27 лет (с водкой в руках)

25-летний рядовой-наводчик Констанит Мартьянов, как и другие из исследуемого журналистами списка, ограничился 11 классами образования и в 2016 году поступил на военную службу. Общие фото с оккупантом активно публикует в соцсетях его сестра. А еще она распространяет пропагандистские сообщения.

Рядовой Константин Мартьянов, 25 лет

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Также журналисты идентифицировали 25-летнего младшего сержанта Александра Тимофеева, занимающего должность механика-водителя. Тимофеев выучился на автомеханика и решил стать воякой. Как свидетельствуют соцсети оккупанта, с молодых лет он не прочь выпить, покурить и вообще весело провести время.

Сержант Александр Тимофеев, 25 лет (слева, в фуражке)

19-летний ефрейтор Владислав Якимович два года назад окончил школу и отправился служить в оккупационную армию. А теперь приехал совершать военные преступления в Украине. По должности Якимович – стрелок и помощник гранатометчика. Украинцы уже добрались до соцсетей оккупанта. "Лучше бы ты мозги себя накачал. Тогда бы понял, что в Украину лучше не ехать. Вас всех там пустят на пушечное мясо! Причем ваши же командиры", - такой комментарий появился недавно под фотографией оккупанта в соцсетях.

Ефрейтор Владислав Якимович, 19 лет

Заметим, что о так называемых псковских десантниках известно давно, они не впервые в Украине: боевики 234-го полка участвовали в оккупации Крыма, захвате буровых вышек "Черноморнефтегаза" и боевых действиях на Донбассе.