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"Элитные" псковские десантники становятся военными сразу после школы, - "Слідство.Інфо". ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Журналісти ідентифікували деяких окупантів, які вчиняли воєнні злочини у селищі Бородянка, і встановили, що більшість із них — не старші за 22 роки і майже жоден із них не здобув вищої освіти.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в расследовании "Слідство.Інфо": "Элитные" российские десантники идут в армию сразу после школы".

На днях Главное управление разведки Минобороны опубликовало список российских военных, совершавших военные преступления в поселке Бородянка. Речь идет о военнослужащих 234 десантно-штурмового полка России из города Псков.

Журналисты проанализировали этот список и сумели идентифицировать несколько оккупантов. В результате удалось установить, что большинство россиян из этого списка — не старше 22 лет и почти ни один из них не получил высшего образования. Исследование журналистов также показало, что, по крайней мере, часть оккупантов из этого списка до сих пор живы — они активны в соцсетях.

В частности, журналисты установили личность 20-летнего рядового Павла Петрова. По специальности он – гранатометчик. Павла призвали в армию менее года назад. До этого юный оккупант, как свидетельствуют его соцсети, распивал спиртные напитки и употреблял наркотики. В декабре прошлого года Петров получил грамоту от командира десантно-штурмового полка за "добросовестное исполнение должностных обязанностей". 10 апреля россиянин выложил фото, снятое, вероятно, в Украине.

Элитные псковские десантники становятся военными сразу после школы, - Слідство.Інфо 01

Рядовий Павел Петров, 20 лет

Еще один оккупант, идентифицированный журналистами, — заместитель командира взвода и командир боевой машины, сержант Анатолий Возисов. Анатолий — один из самых старших оккупантов, фигурирующих в забытом в Украине списке. Ему 31 год. Несмотря на относительно почтенный возраст Анатолий Возисов не слишком беспокоился о получении образования. Оккупант окончил 11 классов и сразу же ушел "служить отечеству".

Журналисты нашли старую страницу россиянина "Вконтакте", где в графе деятельность было написано: "Устраиваюсь на контрактную службу". А в разделе о себе: "Мужик я че сказать". Судя по фотографиям в соцсетях, Анатолий между контрактной службой не забывал и о гулянках.

Исследуя соцсети оккупанта, "Слідство.Інфо" обратило внимание на интересный момент. Некоторые пользователи оставляли под фотографиями оккупанта комментарии на украинском языке. На странице одной из комментаторов местом проживания указан город Ровно.

Элитные псковские десантники становятся военными сразу после школы, - Слідство.Інфо 02

Сержант Анатолий Возисов, 31 год

Еще один россиянин, личность которого установили журналисты, — 27-летний сержант Дмитрий Горбунов, занимающий должность командира боевой машины. Для взрослой жизни ему хватило 11 классов. Служить в оккупационных войсках Горбунов начал в 2014 году. В социальной сети "ВКонтакте" Горбунов назвал себя Чугуновым.

Оккупант Горбунов до вторжения в Украину демонстрировал на фото, как пьет водку, ест икру и смотрит советские фильмы. А еще россиянин успел отгулять свадьбу и даже съездить на отдых в оккупированный Крым.

Элитные псковские десантники становятся военными сразу после школы, - Слідство.Інфо 03

Сержант Дмитрий Горбунов, 27 лет (с водкой в руках)

25-летний рядовой-наводчик Констанит Мартьянов, как и другие из исследуемого журналистами списка, ограничился 11 классами образования и в 2016 году поступил на военную службу. Общие фото с оккупантом активно публикует в соцсетях его сестра. А еще она распространяет пропагандистские сообщения.

Элитные псковские десантники становятся военными сразу после школы, - Слідство.Інфо 04

Рядовой Константин Мартьянов, 25 лет

Также смотрите: "Слідство.Інфо" идентифицировало артиллеристов оккупационных войск из Брянска, обстреливающих украинские города. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Также журналисты идентифицировали 25-летнего младшего сержанта Александра Тимофеева, занимающего должность механика-водителя. Тимофеев выучился на автомеханика и решил стать воякой. Как свидетельствуют соцсети оккупанта, с молодых лет он не прочь выпить, покурить и вообще весело провести время.

Элитные псковские десантники становятся военными сразу после школы, - Слідство.Інфо 05

Сержант Александр Тимофеев, 25 лет (слева, в фуражке)

19-летний ефрейтор Владислав Якимович два года назад окончил школу и отправился служить в оккупационную армию. А теперь приехал совершать военные преступления в Украине. По должности Якимович – стрелок и помощник гранатометчика. Украинцы уже добрались до соцсетей оккупанта. "Лучше бы ты мозги себя накачал. Тогда бы понял, что в Украину лучше не ехать. Вас всех там пустят на пушечное мясо! Причем ваши же командиры", - такой комментарий появился недавно под фотографией оккупанта в соцсетях.

Элитные псковские десантники становятся военными сразу после школы, - Слідство.Інфо 06

Ефрейтор Владислав Якимович, 19 лет

Заметим, что о так называемых псковских десантниках известно давно, они не впервые в Украине: боевики 234-го полка участвовали в оккупации Крыма, захвате буровых вышек "Черноморнефтегаза" и боевых действиях на Донбассе.

армия РФ (19365) Слідство.Інфо (43) Бородянка (66)


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Топ комментарии
+24
рабсія та її насєлєніе повинно бути або знищене, або ізольоване, ми частина цивілізованого світу, тому для нас усі ці івани да марьї і світлини з їх задупінськів це як зоопарк, щоб більше не торкались нас і нашого життя їх смердюче зазеркалля з їх мовою, культурою, їжею, музикою і тд. для нас це повинно бути відразливим сміттям, всі ці світлини визивають тільки відразу і рвотний рефлекс... як фото побуту ІГІЛ та тому подібне
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14.04.2022 13:58
+21
А потім цю еліту Альфівці стріляють під Києвом))
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14.04.2022 13:54
+21
Типові москалі.
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14.04.2022 13:56
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А потім цю еліту Альфівці стріляють під Києвом))
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14.04.2022 13:54 Ответить
це той абсолютно кончений збочений полк, циї висерки гвалтують немовлят !!!!!!! цей факт обов'язково повинен бути представлений на новому Нюренберзі !!!!!!!!!!!!! цей, типа, полк має назавжди 6носити ім'я гвалтівників немовлят!!!!!!!!!
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14.04.2022 16:48 Ответить
Их всех нужно убить всех до единого !!! После ПЕРЕМОГИ Я буду готов. думаю как и все мое отделение найти их и всех похоронить
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15.04.2022 17:45 Ответить
Типові москалі.
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14.04.2022 13:56 Ответить
У Лаврова мне больше нравится.... ДЕБИЛЫ ***!!!!
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14.04.2022 15:02 Ответить
рабсія та її насєлєніе повинно бути або знищене, або ізольоване, ми частина цивілізованого світу, тому для нас усі ці івани да марьї і світлини з їх задупінськів це як зоопарк, щоб більше не торкались нас і нашого життя їх смердюче зазеркалля з їх мовою, культурою, їжею, музикою і тд. для нас це повинно бути відразливим сміттям, всі ці світлини визивають тільки відразу і рвотний рефлекс... як фото побуту ІГІЛ та тому подібне
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14.04.2022 13:58 Ответить
Пішов нах, за кораблем.
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14.04.2022 14:19 Ответить
Я не сказав, що ми повинні переходити кордони рабсії, і нищити їх. тільки тих хто на нашій землі. якщо є якісь сміливці, які готові проводит спецоперації з денацифікації самої рабсії, я тільки це підтримаю. я не говорю за геноцид. всім чхати що вони там читають і думають, вони живуть в зазеркаллі, нас не повинно обходити що хтось там з них думає. хай бояться... ми вже втомились боятись. 24 лютого цього року - момент коли зник весь страх, якщо в тебе ні, і ти досі боїшся... ну я не знаю... ми повинні покоритись і зникнути як нація? *пасрєдінє (України) домовимось?
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14.04.2022 14:45 Ответить
Які ж вони конечно-дебільні, як і всі кацапи.
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14.04.2022 13:58 Ответить
буржуї це хто, лайномнтчик?
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14.04.2022 14:20 Ответить
найманих працівників немає тільки при диктатурі, де всі працівники - раби
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14.04.2022 15:44 Ответить
Ти можеш теоретично сказати, як без найманих працівників зробити наприклад телевізор ?
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14.04.2022 16:04 Ответить
коли існує тільки один роботодавець - держава, то в магазині стоять на полицях тільки зелені помідори і гумові калоші, бо немає конкуренції.

тобі скільки рочків ?

ти в ссссері жив ?
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14.04.2022 16:21 Ответить
То лівацький неадекват.
Йому якесь кацапське окупантське бидло миліше за, наприклад, "буржуя" Ілона Маска, який допомагає Україні.
Ліваки хворі на голову. Такі долбануті є у всіх країнах.
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14.04.2022 16:36 Ответить
Так Ви подивіться їхні фільми про десантників там тільки і роблять що бухають і головою про щось б'ються (бо там порожньо)
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14.04.2022 13:59 Ответить
А є й десантниці. Їм голова не потрібна. )))

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14.04.2022 16:41 Ответить
Півтора на два то заглибоко буде. Сантиметрів 50 вистачить.
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14.04.2022 14:10 Ответить
А еще и контужеными при рождении😀
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14.04.2022 14:00 Ответить
Последнее фото бздесантника - конченный дрыщь
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14.04.2022 14:04 Ответить
На коні то можна і відхватити по самісінькі.
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14.04.2022 14:08 Ответить
Дивлячись на фото, де воно граблі підняло, одразу згадалося, що у рукопашників є удар під пахву, що рука німіє на 1-2 хв, як від ураження струмом.
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14.04.2022 14:09 Ответить
ХУНВЕЙбінезація...
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14.04.2022 14:10 Ответить
На першому фото пєтров то чисто арієць. Характер нордічеський, к ізмєнє нє склонєн.
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14.04.2022 14:13 Ответить
СЛАВА ВСУ!
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14.04.2022 14:35 Ответить
Яка нахрен еліта! Гопники це з підворотні, яким офіційно дали зброю і благословили пуйло з гундяєм йти вбивати та гвалтувати. І якщо хто з них вціліє і повернеться в вонючий мордор, то буде там робити те саме що і тут в Україні.
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14.04.2022 14:39 Ответить
Та яка вища освіта??? Вони ж дебіли! В них нестача йоду на обличчі написана! Не зрозуміло як вони взагалі школу закінчили.
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14.04.2022 14:48 Ответить
а потім від асфальту відшкрябуй
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14.04.2022 15:43 Ответить
Ставши ЕЛІТНИМ псковским десантником вони відразу стають ЗВИЧАЙНИМ кормом українських червів
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14.04.2022 17:22 Ответить
Это точно десантники ?

На фото мудилы с нижнего тагила
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14.04.2022 17:40 Ответить
Какие то дегенераты в физическом плане.какое то гнилье, ппц... и это войска козломордые?!...да и в ментальном плане дауны конченные...
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14.04.2022 20:10 Ответить
Глаза уский,значит русский
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14.04.2022 22:22 Ответить
Насколько уже пропитан смотря на эту другую всю эту мразь , сразу после просмотра фото убогих лиц , можно смело сказать это Кацап.. У нас на Украине таких ****** нет . Слава Украине !!!
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15.04.2022 13:58 Ответить
Якесь зборище імбіцилів
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15.04.2022 21:10 Ответить
Вглядевшись в эти хари, так и хочется воскликнуть - старик Ломброзо, как же Вы были правы со своей теорией!!!!
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16.04.2022 10:32 Ответить
Прочитав статтю і склалося враження що автор переживає що кацапи не мають вищої освіти , ніби дохлий кацап із ВО чимось кращий за дохлого безграмотного , як на мене то якось ***** , аби дохлий (( Вища освіта ще жодного кацапа не зробила розумним , вони всі дзюрять окропом від думки про "знищення націков" від нещасного оленяра до любого прахвєсора .... нічого не поробиш .... орда ((
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16.04.2022 12:10 Ответить
 
 