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В автомобиле на Киевщине нашли тела расстрелянных оккупантами гражданских: На месте захоронения временно установили автомобильные номера. ФОТО

В селе Богдановка Киевской области в одном из автомобилей обнаружены расстрелянные тела гражданских.

Об этом сообщили в сети, передает Цензор.НЕТ.

Тела погибших невозможно было распознать.

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В автомобиле на Киевщине нашли тела расстрелянных оккупантами гражданских: На месте захоронения временно установили автомобильные номера 01

Автор: 

Киевская область (4151)


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Ты передай своим хозяевам, чтобы таких тупых больше на работу не брали. Ты, вонючка, тут о смерти людей идет речь, а ты сюда свое говно всунул.
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14.04.2022 20:00 Ответить
сльози, сльози....
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14.04.2022 18:28 Ответить
 
 