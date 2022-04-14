В автомобиле на Киевщине нашли тела расстрелянных оккупантами гражданских: На месте захоронения временно установили автомобильные номера. ФОТО
В селе Богдановка Киевской области в одном из автомобилей обнаружены расстрелянные тела гражданских.
Об этом сообщили в сети, передает Цензор.НЕТ.
Тела погибших невозможно было распознать.
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Николай К
показать весь комментарий14.04.2022 20:00 Ответить Мне нравится 3
Alisa Korovieva
показать весь комментарий14.04.2022 18:28 Ответить Мне нравится 5
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