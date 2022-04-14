В автомобиле на Киевщине нашли тела расстрелянных оккупантами гражданских: На месте захоронения временно установили автомобильные номера. ФОТО

В селе Богдановка Киевской области в одном из автомобилей обнаружены расстрелянные тела гражданских.

Об этом сообщили в сети, передает Цензор.НЕТ.

Тела погибших невозможно было распознать.

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