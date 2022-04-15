Враг не смог зайти вглубь Рубежного и Попасной. Уличные бои продолжаются, - Гайдай. ФОТО

Врагу не удается захватить свободные города Луганщины. От злости оккупанты стреляют по мирным жителям.

Об этом сообщил в фейсбуке глава Луганской ОВА Сергей Гайдай, передает Цензор.НЕТ.

"Рашисты ежедневно пытаются установить контроль над Попасной, Рубежным и областным центром - Северодонецком, который является главной целью оккупантов. И каждый день наши защитники отражают их атаки", - говорится в сообщении.

По словам Гайдая, горячо было этой ночью в Рубежном и Попасной, однако зайти в глубь населенных пунктов рашистам не удалось. Уличные бои продолжаются.

На территории Донецкой и Луганской областей за минувшие сутки отбиты восемь атак врага, уничтожены четыре танка, шесть бронетранспортеров, четыре боевых машины пехоты, а также одна артиллерийская система противника.

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Гайдай напомнил, что войска РФ за сутки 24 раза обстреливали дома и инфраструктуру Луганщины.