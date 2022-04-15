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Враг не смог зайти вглубь Рубежного и Попасной. Уличные бои продолжаются, - Гайдай. ФОТО

Врагу не удается захватить свободные города Луганщины. От злости оккупанты стреляют по мирным жителям.

Об этом сообщил в фейсбуке глава Луганской ОВА Сергей Гайдай, передает Цензор.НЕТ.

"Рашисты ежедневно пытаются установить контроль над Попасной, Рубежным и областным центром - Северодонецком, который является главной целью оккупантов. И каждый день наши защитники отражают их атаки", - говорится в сообщении.

По словам Гайдая, горячо было этой ночью в Рубежном и Попасной, однако зайти в глубь населенных пунктов рашистам не удалось. Уличные бои продолжаются.

На территории Донецкой и Луганской областей за минувшие сутки отбиты восемь атак врага, уничтожены четыре танка, шесть бронетранспортеров, четыре боевых машины пехоты, а также одна артиллерийская система противника.

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Враг не смог зайти вглубь Рубежного и Попасной. Уличные бои продолжаются, - Гайдай 01
Враг не смог зайти вглубь Рубежного и Попасной. Уличные бои продолжаются, - Гайдай 02
Враг не смог зайти вглубь Рубежного и Попасной. Уличные бои продолжаются, - Гайдай 03
Враг не смог зайти вглубь Рубежного и Попасной. Уличные бои продолжаются, - Гайдай 04

Гайдай напомнил, что войска РФ за сутки 24 раза обстреливали дома и инфраструктуру Луганщины.

армия РФ (19375) обстрел (27366) Северодонецк (605) Гайдай ЛОГА (716) Луганская область (6501)


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Тримайтеся, не довго залишилося.
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15.04.2022 08:58 Ответить
Це справжня орда! За понад тисячу років жодної зміни тактики, ті міста що не здалися, знищувати та спалювати. І оце кодло ще на історію священної русі зазіхань. СЛАВА УКРАЇНІ! СМЕРТЬ ВОРОГАМ!
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15.04.2022 09:01 Ответить
Рознесуть всі місто
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15.04.2022 09:05 Ответить
Гайдай малює більш сумну картинку ніж генштаб((((
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15.04.2022 10:05 Ответить
Хай будуть прокляті всі виродки до 10 коліна, що роблять таке з нашою державою.
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15.04.2022 10:30 Ответить
Рашисты - ПНХ.
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15.04.2022 11:10 Ответить
 
 