Конгрессмены США посетили Киев и освобожденные Бучу и Бородянку: "Ничто не может заменить то, чтобы увидеть это своими глазами". ФОТО
Республиканские сенатор Стив Дейнс и член Палаты представителей Виктория Спартц посетили Киев и окрестности украинской столицы после освобождения городов от российских захватчиков.
Об этом сообщает The New York Times, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
Они стали первыми американскими чиновниками, совершившими визит в Украину после начала вторжения российских войск 24 февраля.
"Ничто не может заменить фактически быть здесь, увидеть это своими глазами, провести время с людьми и лидерами тут, в Украине, которые ужасно пострадали от этой войны", – сказал Дейнс.
По его словам, было бы важно, чтобы американские избранники продемонстрировали солидарность с украинцами.
Отмечается, что Дейнс и Спартц были приглашены украинскими властями. Сообщается, что американские законодатели, помимо Киева, посетили Бучу и Бородянку.
Дейнс и Спарц также призвали США вернуть своих дипломатов в Украину, как это сделали некоторые европейские государства.
"Я надеюсь, что наш визит побудит больше американских официальных лиц и лидеров приехать, поддержать народ Украины", – сказал Стив Дейнс.
В свою очередь, Виктория Спарц добавила, что важно оказать поддержку и заботу Украине.
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інфантильне чмо.
Что-то новенькое в военной стратегии!
2) Почему вообще он на этот раз открыл рот на военную тему? Говорил ведь, что об этом должен высказываться Шойгу?
Хорошо устроилась бабця!
Штайнмаєр не має відношення до націонал-соціалізму, ні ідеологічно, ні політично. Ні він, ні СДПГ ніколи не були помічені у натяку навіть до фашистских ухилів, якщо ви розумієте різницю між двома політичними течіями. Вони типові соціал-демократи, ще й не надто ліві. Штайнмаєр - типовий представник. Тоді як у слоаах і діях українських зелених ознаки фашистських (але не нацистських) ідей виразно проглядаються. Слуги сповідують примат партійної 'єдності над соціальними, національними чи ліберальними цінностями, непогрішимість вождя і незаперечність його думки.
Гадаю, ваше негативне ставлення до Штайнмаєра, пов'язане із сприйняттям його особистості через призму української кухні, а не через його власні дії чи політичну позицію.
ох і не легка ж в тебе робота...