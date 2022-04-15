Конгрессмены США посетили Киев и освобожденные Бучу и Бородянку: "Ничто не может заменить то, чтобы увидеть это своими глазами". ФОТО

Республиканские сенатор Стив Дейнс и член Палаты представителей Виктория Спартц посетили Киев и окрестности украинской столицы после освобождения городов от российских захватчиков.

Об этом сообщает The New York Times, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

Они стали первыми американскими чиновниками, совершившими визит в Украину после начала вторжения российских войск 24 февраля.

"Ничто не может заменить фактически быть здесь, увидеть это своими глазами, провести время с людьми и лидерами тут, в Украине, которые ужасно пострадали от этой войны", – сказал Дейнс.

По его словам, было бы важно, чтобы американские избранники продемонстрировали солидарность с украинцами.

Отмечается, что Дейнс и Спартц были приглашены украинскими властями. Сообщается, что американские законодатели, помимо Киева, посетили Бучу и Бородянку.

Также смотрите: Украина является местом преступления, - прокурор Международного уголовного суда Хан в Буче. ФОТО

Дейнс и Спарц также призвали США вернуть своих дипломатов в Украину, как это сделали некоторые европейские государства.

"Я надеюсь, что наш визит побудит больше американских официальных лиц и лидеров приехать, поддержать народ Украины", – сказал Стив Дейнс.

В свою очередь, Виктория Спарц добавила, что важно оказать поддержку и заботу Украине.

Также читайте: Группа медицинских экспертов Международного уголовного суда приступит к работе в Буче, - Зеленский