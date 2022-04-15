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Новости Фото Война Резня в Буче
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Конгрессмены США посетили Киев и освобожденные Бучу и Бородянку: "Ничто не может заменить то, чтобы увидеть это своими глазами". ФОТО

Республиканские сенатор Стив Дейнс и член Палаты представителей Виктория Спартц посетили Киев и окрестности украинской столицы после освобождения городов от российских захватчиков.

Об этом сообщает The New York Times, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

Они стали первыми американскими чиновниками, совершившими визит в Украину после начала вторжения российских войск 24 февраля.

"Ничто не может заменить фактически быть здесь, увидеть это своими глазами, провести время с людьми и лидерами тут, в Украине, которые ужасно пострадали от этой войны", – сказал Дейнс.

По его словам, было бы важно, чтобы американские избранники продемонстрировали солидарность с украинцами.

Отмечается, что Дейнс и Спартц были приглашены украинскими властями. Сообщается, что американские законодатели, помимо Киева, посетили Бучу и Бородянку.

Также смотрите: Украина является местом преступления, - прокурор Международного уголовного суда Хан в Буче. ФОТО

Дейнс и Спарц также призвали США вернуть своих дипломатов в Украину, как это сделали некоторые европейские государства.

Конгрессмены США посетили Киев и освобожденные Бучу и Бородянку: Ничто не может заменить то, чтобы увидеть это своими глазами 01

"Я надеюсь, что наш визит побудит больше американских официальных лиц и лидеров приехать, поддержать народ Украины", – сказал Стив Дейнс.

В свою очередь, Виктория Спарц добавила, что важно оказать поддержку и заботу Украине.

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Автор: 

визит (3088) Конгресс США (1236) США (26853) Буча (460)


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Топ комментарии
+25
Саме тому і потрібно було відвезти в Бучу, Бородянку Штайнмаєра, а не влаштовувати шкідливі демарші.
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15.04.2022 09:17
+22
сигожа под псевдонимом "грустная лошадь" таки сболтнул:
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15.04.2022 09:27
+16
Как интересно! Оказывается, расстреливать мирняк и эвакуационные колонны из танков, связывать людей и стрелять им в затылок, бомбить детские больницы и роддома - это допустимые способы ведения войны, а приложить ракетой боевой корабль с боевым же десантом во время ведения ими боевых действий - недопустимые!
Что-то новенькое в военной стратегии!
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15.04.2022 09:56
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Саме тому і потрібно було відвезти в Бучу, Бородянку Штайнмаєра, а не влаштовувати шкідливі демарші.
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15.04.2022 09:17 Ответить
Наполіон зобидився, шо ти вже тут поробиш?
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15.04.2022 09:22 Ответить
Дурне не здогадалось, а підказати нікому в оточенні кротів.
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15.04.2022 09:23 Ответить
Не віриться, що він сильно відрізняється від свого оточення.
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15.04.2022 09:28 Ответить
Думаю, дурнику якраз ці кроти і підказали, бо у самого яка думка з цього приводу наврядчи була.
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15.04.2022 10:34 Ответить
Взагалі то була велика тупість і помилка Зєлі. Чи не тупість?
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15.04.2022 09:32 Ответить
ідіотія з боку Зєлі. Шо погодитися на формулу Штанмайера шо зараз йому відмовити.
інфантильне чмо.
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15.04.2022 10:33 Ответить
сигожа под псевдонимом "грустная лошадь" таки сболтнул:
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15.04.2022 09:27 Ответить
Как интересно! Оказывается, расстреливать мирняк и эвакуационные колонны из танков, связывать людей и стрелять им в затылок, бомбить детские больницы и роддома - это допустимые способы ведения войны, а приложить ракетой боевой корабль с боевым же десантом во время ведения ими боевых действий - недопустимые!
Что-то новенькое в военной стратегии!
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15.04.2022 09:56 Ответить
1) Почему это недопустимо? Очень даже допустимо.
2) Почему вообще он на этот раз открыл рот на военную тему? Говорил ведь, что об этом должен высказываться Шойгу?
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15.04.2022 10:31 Ответить
Так алєнь в реанімації з інфарктом, ймовірно штучного походження.
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15.04.2022 10:35 Ответить
Не війна, Сірьожа Лашадкін, а спецоперація. І не потоплення, а від'ємна плавучість та боєздатність. Загаваріваца балєзний починає без аргентинського борошна...
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15.04.2022 10:57 Ответить
Это не ведение войны, Сэр Гей, это всего лишь проведение спецоперации Вооружёнными Силами Украины!
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15.04.2022 11:22 Ответить
Спартц - українка, вона приїхала в Америку у віці 22 роки
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15.04.2022 09:29 Ответить
Это не демарш. Нацисту показали, что его вылизывание жопы х...ла оценили. Кулеба правильно разрулит ситуацию. Не надо метать бисер перед подонками! Где там шлюха меркель? Молчит... е... рот занят?
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15.04.2022 09:30 Ответить
"Шлюха меркель" вовремя смылась на пенсию. Теперь она "спит и читает" (с), злорадно хихикает над Штайнмайером и Шольцем, которым это всё разгребать, а главное, теперь никому не интересно, ни чем занят её рот, ни что она скажет, когда и если его освободит.
Хорошо устроилась бабця!
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15.04.2022 10:00 Ответить
Эту бабцю, вместе со шрёдером, штайнмаером, макроном надо силой притащить в Бучу и показать, что они с газовым друганом натворили!
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15.04.2022 11:26 Ответить
А коли це Штангель встиг стати «нацистом»? Факти, якщо можна.
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15.04.2022 10:02 Ответить
він що, вийшов цього стану? постійно "вась-вась" з кремлівськими нацистами, допомагає й підігрує їм... укажіть хоч один факт, що він не нацист? чи ще гірше, не пособник нацистів.
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15.04.2022 10:52 Ответить
Штайнмаєр у свій час лише запропонував політичне рішення, та саме прийняв його саме Зеленський. Натомість німець з початком війни визнав свої помилки. Не багато політиків на це здатні. І назвав ***** вбивцею і злочинцем. От президент України не спромігся досі, ні на перше, ні на друге. Але мова не про це.
Штайнмаєр не має відношення до націонал-соціалізму, ні ідеологічно, ні політично. Ні він, ні СДПГ ніколи не були помічені у натяку навіть до фашистских ухилів, якщо ви розумієте різницю між двома політичними течіями. Вони типові соціал-демократи, ще й не надто ліві. Штайнмаєр - типовий представник. Тоді як у слоаах і діях українських зелених ознаки фашистських (але не нацистських) ідей виразно проглядаються. Слуги сповідують примат партійної 'єдності над соціальними, національними чи ліберальними цінностями, непогрішимість вождя і незаперечність його думки.
Гадаю, ваше негативне ставлення до Штайнмаєра, пов'язане із сприйняттям його особистості через призму української кухні, а не через його власні дії чи політичну позицію.
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15.04.2022 13:13 Ответить
https://www.pravda.com.ua/news/2019/10/1/7227833/
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15.04.2022 13:15 Ответить
але там ще десь є 50 "Леопардів" - витягуй Кулеба...
ох і не легка ж в тебе робота...
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15.04.2022 09:35 Ответить
 
 