За сутки войска РФ обстреляли 11 населенных пунктов, есть жертвы, - Нацполиция. ФОТО

За сутки враг обстрелял 11 населенных пунктов. В результате обстрелов погибли и ранены гражданские жители.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Нацполиции.

Как отмечается, вследствие ударов российских войск убиты и ранены мирные жители, среди них - ребенок. Разрушения получили гражданские объекты. Полиция задокументировала последствия преступлений, возбуждены уголовные производства.

За прошедшие сутки оккупанты наносили удары по Мариуполю, Краматорску, Бахмуту, Угледару, Авдеевке, Марьинке, Великой Новоселке, Заречному, Приволье, Богородичному, Павловке.

"Враг обстреливал мирное население с авиации, ракетных установок, реактивных систем залпового огня "Град", танков, тяжелой артиллерии", - говорится в сообщении.









Кроме того, отмечается, что полицейские открыли уголовные производства по ст.438 (нарушение законов и обычаев войны) и ст. 110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины) Уголовного кодекса Украины.

Выявлено 47 нарушителей комендантского часа, среди них – двое воров. За управление транспортом в состоянии опьянения изъято 2 автомобиля.

На блокпостах проверели 5373 граждан, 2872 транспортные средства.