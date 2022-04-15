Воины 93-й ОМБр сбили вражеский боевой вертолет Ка-52 "Аллигатор": Пилотов отправили на "концерт Кобзона". ФОТО

Военнослужащие 93-й отдельной механизированной бригады "Холодный Яр" сбили вражеский вертолет Ка-52, пилоты вражеского вертолета погибли

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр 93-й отдельной механизированной бригады "Холодный Яр".

"Эта ночь была чрезвычайно результативной для одного из механизированных батальонов 93-й бригады "Холодный Яр". В его полосе ответственности совершил принудительную посадку с последующей "поджаркой" российский боевой вертолет Ка-52. Оккупанты планировали поражать технику и живую силу холодноярцев, однако наши воины внесли коррективы в их планы и отправили вражеских пилотов на концерт Кобзона", - говорится в сообщении.

Эту информацию подтверждают также в Генштабе ВСУ.

"Одно из подразделений 93-й отдельной механизированной бригады "Холодный Яр" ночью уничтожило российский вертолет. Предварительно, это "несбиваемый аналоговнет" - Ка-52 "Аллигатор", российский боевой вертолет, командная машина армейской авиации. Не крейсер "Москва", конечно, но 15 миллионов долларов США из бюджета Российской Федерации украинские воины "отминусовали". Это - цена только техники, а еще подготовка пилотов... и компенсация их родственникам", - отметили в Генштабе.

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