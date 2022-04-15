Воины 93-й ОМБр сбили вражеский боевой вертолет Ка-52 "Аллигатор": Пилотов отправили на "концерт Кобзона". ФОТО
Военнослужащие 93-й отдельной механизированной бригады "Холодный Яр" сбили вражеский вертолет Ка-52, пилоты вражеского вертолета погибли
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр 93-й отдельной механизированной бригады "Холодный Яр".
"Эта ночь была чрезвычайно результативной для одного из механизированных батальонов 93-й бригады "Холодный Яр". В его полосе ответственности совершил принудительную посадку с последующей "поджаркой" российский боевой вертолет Ка-52. Оккупанты планировали поражать технику и живую силу холодноярцев, однако наши воины внесли коррективы в их планы и отправили вражеских пилотов на концерт Кобзона", - говорится в сообщении.
Эту информацию подтверждают также в Генштабе ВСУ.
"Одно из подразделений 93-й отдельной механизированной бригады "Холодный Яр" ночью уничтожило российский вертолет. Предварительно, это "несбиваемый аналоговнет" - Ка-52 "Аллигатор", российский боевой вертолет, командная машина армейской авиации. Не крейсер "Москва", конечно, но 15 миллионов долларов США из бюджета Российской Федерации украинские воины "отминусовали". Это - цена только техники, а еще подготовка пилотов... и компенсация их родственникам", - отметили в Генштабе.
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Также СМИ https://t.me/u_now/41928 пишут , что командующий черноморским флотом РФ адмирал Игорь Осипов арестован, а такой "ущерб столь важному кораблю является ощутимым позором для ВМФ России и во многом поднимет боевой дух украинцев, поскольку на Донбассе надвигается более крупная битва".
от молодчинки!
алегата-ру фсё ! )))
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- На. И иди!
- Батюшки, что случилось-то, а?
- Кстати, бабушка, горчичников в аптеке тоже не было.
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Вот это настрой у бойцов ВСУ! Мелковато, говорят. Всего лишь какой-то самый современный вертолет кацапни. Разбаловались хлопцы.
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@operativnoZSU
В общєм вже можна. Вночі "Холодноярці" приземлили вертоліт Ка-52. Вдало так приземлили. Фрагментами окремими. Всю нічь окупанти атакували і намагалися забрати пілотів. Не дуже вийшло. Згоріли в общєм. Пілоти. А "спасатєлі малібу" отримали п*здюлєй
СЛАВА УКРАЇНІ!!!