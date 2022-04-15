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В Харьковской области обнаружили ботоферму, через которую рассылали призывы переходить на сторону врага, - СБУ. ФОТО

Оборудование ботофермы размещалось в частном жилом доме. Руководили ею дистанционно из России.

Об этом сообщило управление Службы безопасности Украины в Харьковской области, передает Цензор.НЕТ.

"Ботоферму использовали для рассылки смс-сообщений населению с призывом переходить на сторону врага. С помощью специального оборудования создавались виртуальные номера украинских сим-карт. Позже их использовали для регистрации в мессенджерах. Таким образом враг распространял пропаганду и создавал панические настроения у населения", - говорится в сообщении.

Сотрудники СБУ изъяли компьютерную технику, GSM-шлюзы, сим-банки, а также сотни сим-карт мобильных операторов.

Читайте на "Цензор.НЕТ": СБУ разоблачила вражеские агентурные сети в четырех областях, в том числе чиновника одного из украинских судов

В Харьковской области обнаружили ботоферму, через которую рассылали призывы переходить на сторону врага, - СБУ 01
В Харьковской области обнаружили ботоферму, через которую рассылали призывы переходить на сторону врага, - СБУ 02

СБУ (19934) Харьковщина (5577) боты (68)


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Топ комментарии
+8
ЗЕбіло, загубися за курсом сруського корабля😡
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15.04.2022 15:18
+7
Всем задержанным нужно первым делом отрубать руки,чтобы они больше никогда не могли строчить смски,а потом предъявлять обвинения и судить по всей строгости Закона.Мы же не звери
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15.04.2022 15:16
+7

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15.04.2022 15:22
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Нижняя фоточка колоритная : сила и интеллект слились воедино, лукас
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15.04.2022 15:04 Ответить
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15.04.2022 15:07 Ответить
https://twitter.com/alinaeurus/status/1514309490258157572?s=20&t=inmEA8YjbbTcHROYq4hijw https://twitter.com/alinaeurus/status/1514309490258157572?s=20&t=inmEA8YjbbTcHROYq4hijw

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15.04.2022 15:09 Ответить
Ніхто з дописувачів Цензора себе на фото не впізнав?
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15.04.2022 15:13 Ответить
ЗЕбіло, загубися за курсом сруського корабля😡
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15.04.2022 15:18 Ответить
Всем задержанным нужно первым делом отрубать руки,чтобы они больше никогда не могли строчить смски,а потом предъявлять обвинения и судить по всей строгости Закона.Мы же не звери
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15.04.2022 15:16 Ответить
Шукайте "тщательнее". Там їх до фуя
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15.04.2022 15:16 Ответить
Поки не проведем паспортизацію за прикладом прибалтів , де є етнічні українці отримують повні права, і є ентнічні росіяни обмежуються в праві голосу , збільшені податки і т д
буде горе
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15.04.2022 15:19 Ответить
Пора нагороджувати лейтенанта Баканова за плідну працю продовж всіх 3 років - всю країну заполонили ворожі ДРГ, колобаранти, запроданці, ботоферми
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15.04.2022 15:21 Ответить

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15.04.2022 15:22 Ответить
раньше это называлось одним простым словом - провокаторы
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15.04.2022 15:23 Ответить
В рудий мурашник їх посадити дупою й прив'язати, щоб не зіскочили. А в труси сипонути цукру.
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15.04.2022 15:24 Ответить
we (Ukraine) assembled this cruiser in Nikolaev, and soldiers of the Nikolaev 406 artillery brigade sent it to the bottom
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15.04.2022 16:09 Ответить
а ферми зе-ботів будуть шукати?чи сам себе не зловиш?
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15.04.2022 16:23 Ответить
 
 