В Харьковской области обнаружили ботоферму, через которую рассылали призывы переходить на сторону врага, - СБУ. ФОТО

Оборудование ботофермы размещалось в частном жилом доме. Руководили ею дистанционно из России.

Об этом сообщило управление Службы безопасности Украины в Харьковской области, передает Цензор.НЕТ.

"Ботоферму использовали для рассылки смс-сообщений населению с призывом переходить на сторону врага. С помощью специального оборудования создавались виртуальные номера украинских сим-карт. Позже их использовали для регистрации в мессенджерах. Таким образом враг распространял пропаганду и создавал панические настроения у населения", - говорится в сообщении.

Сотрудники СБУ изъяли компьютерную технику, GSM-шлюзы, сим-банки, а также сотни сим-карт мобильных операторов.

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