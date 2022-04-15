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"Выстрелы, потом крики, сухой хрип мужа и тишина": на Херсонщине российские оккупанты расстреляли мужчину, который не пустил их жить в собственный дом. ФОТО

На Херсонщине российские военные расстреляли жителя населенного пункта Пригорье Игоря Тарасюка за то, что он не пустил их жить в свой дом.

Об этом в Facebook сообщает Оперативное командование "Південь", передает Цензор.НЕТ.

"Жителя населенного пункта Пригорье, что в Херсонской области, Тарасюка Игоря Богдановича, 26.10.1963 года рождения, расстреляли российские оккупанты за отказ впустить в собственный дом пожить", - говорится в сообщении.

Супруга убитого рассказывает: "Больно вспоминать тот период времени, мы все были напуганы, орки взяли под оккупацию наш населенный пункт около месяца назад. Как сейчас помню, они ездили по улицам, заходили в дома, отбирали теплые вещи, телефоны, сигареты… Большинство их прогоняло, но нашелся предатель украинского народа - Руслан МИХАЙЛЮК. Он им помогал, показывал полевые дороги для прохождения их колонн, где можно поживиться и заночевать.

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Когда эти изверги пришли к нам, мой покойный муж их прогнал, сказал, чтобы те убирались со своим "русским миром". 11 марта, когда мы услышали выстрелы в деревне, мы побежали в подвал. Я, мой сын, соседка и ее дочь забежали в подвал, мой муж спускался в него, ему не хватило нескольких минут, чтобы спастись.

Все происходило очень быстро, сначала выстрелы, потом крики, сухой хрип мужа и наступила тишина. Мы все затаили дыхание и притворились мертвыми. Когда в подвал спустился орк, то доложил по рации: "Всё чисто…" - и побежал к своим. После этого раздался громкий взрыв (это была граната, брошенная орком), но и здесь нас Боженька спас, граната взорвалась на лестнице.

Выстрелы, потом крики, сухой хрип мужа и тишина: на Херсонщине российские оккупанты расстреляли мужчину, который не пустил их жить в собственный дом 01

Эти ублюдки не позволяли мне его похоронить, только 14 апреля благодаря мольбам и односельчанам, нам позволили похоронить тело".

Сейчас этот населенный пункт находится под полной защитой Вооруженных сил Украины, военнослужащие пытаются оказать помощь каждому нуждающемуся.

Автор: 

армия РФ (19387) военные преступления (1440) Херсонская область (4807)


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Топ комментарии
+20
А цього пітараса -михайлюка ще не повісили.
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15.04.2022 15:24
+16
Таких зрадників шуцманів, як цей михайлюк потрібно страчувати по закону військового часу!Щось подібне відбувалося під час влаштованого москвою голоду 1932-33р.р,були місцеві, які допомагали окупантам знищувати українів.
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15.04.2022 15:26
+10
Царство Небесне...
Вічна пам'ять...
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15.04.2022 15:36
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Правила форума Совет форумчан
А цього пітараса -михайлюка ще не повісили.
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15.04.2022 15:24 Ответить
Таких зрадників шуцманів, як цей михайлюк потрібно страчувати по закону військового часу!Щось подібне відбувалося під час влаштованого москвою голоду 1932-33р.р,були місцеві, які допомагали окупантам знищувати українів.
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15.04.2022 15:26 Ответить
Царство Небесне...
Вічна пам'ять...
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15.04.2022 15:36 Ответить
Така инфа ‼️
За тиждень до початку війни остання бригада закінчила розмінування зі сторони Криму. Прибрані всі протитанкові загородження. Із-за цього за декілька годин взяли Херсон і херсонську область і Маріуполь у повну блокаду.
ЦЕ ПРАВДА ???? чі фейк ?
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15.04.2022 15:38 Ответить
Така інфа ‼️‼️

Днепровская вода уже пошла в Крым, канал работает на полную мощность, уже заполняют рисовые поля возле Джанкоя.

фейк чі правда ?

https://news.obozrevatel.com/vojna-v-ukraine/zhdanov-putin-gotov-polozhit-polstranyi-v-ukraine-polnyij-razgrom-ego-armii-blizok-intervyu.htm
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15.04.2022 15:42 Ответить
Крим вернется Украине. москалей в Криму этим летом ждет смерть
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15.04.2022 15:57 Ответить
Загибель Херсонців та маріупольців відбулася із-за разминованого путі з Криму . Хто це приказав зробити ?
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15.04.2022 15:45 Ответить
"остання бригада закінчила розмінування зі сторони Криму"

Остання бригада? Яка це "остання"?
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15.04.2022 15:49 Ответить
зам. начальника Херсонского СБУ кротом был. До вторжения, сливал росиянам все данные, расположение войск, где склады вооружения, где заминировано, расформировал терроборону, а сам за день до вторжения выехал. Мосты в Херсон и Каховку были заминированы с 2014г., и они не были взорваны по той же причине. Потому русня не торопясь, пешком, прошла от Херсона до Мариуполя. Очень бы хотелось узнать о результатах расследования, и ведется ли оно вообще, но все это покрыто тайной ...
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15.04.2022 16:31 Ответить
Генерал Хомчак в направил войска в Иловайский прорыв а сам уехал в хвост колонны, бросил раненых и с охраной упетлял пешком. Утром он выехал на новом авто через российские блокпосты без особых проблем.
Зе его наказал потом- поставил начальником генштаба...
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15.04.2022 17:37 Ответить
Царство Небесне
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15.04.2022 15:42 Ответить
Мир праху твоему, Господар
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15.04.2022 15:47 Ответить
А була б у чоловіка зброя,він би хоть одного орка та й знищив!
А так вони беззахистних людей вбивають не боячись,що їм вчинять опір!
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15.04.2022 15:53 Ответить
Так а як же ментовські казочки що "суспільство ще не готове", що українці одразу один одного перестріляють...
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15.04.2022 17:34 Ответить
солдатам нашим это показать что бы падаль кацапскую в плен не брали больше
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15.04.2022 16:54 Ответить
Сподіваюсь, цього зрадника Михайлюка повісять на площі, а не відпустять як мера і сбу-шників Херсону, які всіх кинули без зброї і полишили оркам документи зі списками ветеранів ато і власників зброї
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15.04.2022 17:32 Ответить
 
 