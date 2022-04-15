"Выстрелы, потом крики, сухой хрип мужа и тишина": на Херсонщине российские оккупанты расстреляли мужчину, который не пустил их жить в собственный дом. ФОТО
На Херсонщине российские военные расстреляли жителя населенного пункта Пригорье Игоря Тарасюка за то, что он не пустил их жить в свой дом.
Об этом в Facebook сообщает Оперативное командование "Південь", передает Цензор.НЕТ.
"Жителя населенного пункта Пригорье, что в Херсонской области, Тарасюка Игоря Богдановича, 26.10.1963 года рождения, расстреляли российские оккупанты за отказ впустить в собственный дом пожить", - говорится в сообщении.
Супруга убитого рассказывает: "Больно вспоминать тот период времени, мы все были напуганы, орки взяли под оккупацию наш населенный пункт около месяца назад. Как сейчас помню, они ездили по улицам, заходили в дома, отбирали теплые вещи, телефоны, сигареты… Большинство их прогоняло, но нашелся предатель украинского народа - Руслан МИХАЙЛЮК. Он им помогал, показывал полевые дороги для прохождения их колонн, где можно поживиться и заночевать.
Когда эти изверги пришли к нам, мой покойный муж их прогнал, сказал, чтобы те убирались со своим "русским миром". 11 марта, когда мы услышали выстрелы в деревне, мы побежали в подвал. Я, мой сын, соседка и ее дочь забежали в подвал, мой муж спускался в него, ему не хватило нескольких минут, чтобы спастись.
Все происходило очень быстро, сначала выстрелы, потом крики, сухой хрип мужа и наступила тишина. Мы все затаили дыхание и притворились мертвыми. Когда в подвал спустился орк, то доложил по рации: "Всё чисто…" - и побежал к своим. После этого раздался громкий взрыв (это была граната, брошенная орком), но и здесь нас Боженька спас, граната взорвалась на лестнице.
Эти ублюдки не позволяли мне его похоронить, только 14 апреля благодаря мольбам и односельчанам, нам позволили похоронить тело".
Сейчас этот населенный пункт находится под полной защитой Вооруженных сил Украины, военнослужащие пытаются оказать помощь каждому нуждающемуся.
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Вічна пам'ять...
За тиждень до початку війни остання бригада закінчила розмінування зі сторони Криму. Прибрані всі протитанкові загородження. Із-за цього за декілька годин взяли Херсон і херсонську область і Маріуполь у повну блокаду.
ЦЕ ПРАВДА ???? чі фейк ?
Днепровская вода уже пошла в Крым, канал работает на полную мощность, уже заполняют рисовые поля возле Джанкоя.
фейк чі правда ?
https://news.obozrevatel.com/vojna-v-ukraine/zhdanov-putin-gotov-polozhit-polstranyi-v-ukraine-polnyij-razgrom-ego-armii-blizok-intervyu.htm
Остання бригада? Яка це "остання"?
Зе его наказал потом- поставил начальником генштаба...
А так вони беззахистних людей вбивають не боячись,що їм вчинять опір!