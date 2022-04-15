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Новости Фото Война
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Войска РФ повторно обстреляли украинских пограничников на Черниговщине: 12 минометных выстрелов 122-мм и 82-мм калибра. ФОТОрепортаж

На Черниговщине россияне со своей территории обстреляли позиции украинских пограничников.

Об этом идет речь в сообщении ГПСУ в Telegram, передает Цензор.НЕТ.

"Повторный обстрел пограничных позиций на Черниговщине! 12 минометных выстрелов 122-мм и 82-мм калибра выпустили с территории РФ после обеда сегодня. Пострадавших среди пограничников и местного населения нет. Данные уточняются", - говорится в сообщении.

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Войска РФ повторно обстреляли украинских пограничников на Черниговщине: 12 минометных выстрелов 122-мм и 82-мм калибра 01

Войска РФ повторно обстреляли украинских пограничников на Черниговщине: 12 минометных выстрелов 122-мм и 82-мм калибра 02
Войска РФ повторно обстреляли украинских пограничников на Черниговщине: 12 минометных выстрелов 122-мм и 82-мм калибра 03

Автор: 

пограничники (1576) Черниговщина (1485)


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Топ комментарии
+13
Пора давать ответку
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15.04.2022 15:33
+10
Они так планируют делать постоянно.
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15.04.2022 15:33
+8
що будемо робити?? Раду безпеки оон скликаємо, ноту в мид рашки направимо? Чи у відповідь розкуряему к ипеням....
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15.04.2022 15:34
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Они так планируют делать постоянно.
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15.04.2022 15:33 Ответить
Пора давать ответку
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15.04.2022 15:33 Ответить
с градов
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15.04.2022 16:02 Ответить
Немає мін калібром 122мм - є 60, 82, 120. Перевіряйте інформацію.
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15.04.2022 15:33 Ответить
И что делать с такими обстрелами через границу?А если Градами
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15.04.2022 15:34 Ответить
що будемо робити?? Раду безпеки оон скликаємо, ноту в мид рашки направимо? Чи у відповідь розкуряему к ипеням....
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15.04.2022 15:34 Ответить
визвуть французьких інспекторів шоб зафіксували...
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15.04.2022 15:41 Ответить
это лечится MAM-L'ом с Байрактара не заходя воздушное пространство белоруссии. Поэтому на каждые 150-200 км белорусской границы должен быть один дежурный Байрактар.
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15.04.2022 15:41 Ответить
а не асфальтированая дорога на гомель.
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15.04.2022 15:44 Ответить
Я ще вчора писав, після обстрілів наших сел в Сумській і Чернігівській, що це стає системною проблемою. Поки що влада не сформулювала нашої позиції з цієї проблеми. Чув тільки заяви Данілова, що це провокації. То ми відповідаємо чи не відповідаємо на ці "провокації"?
А, Данілов?! Через 2-3 дні все рівно доведеться вирішувати!
Данілов, напруж мозок!
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15.04.2022 15:44 Ответить
А ви впевнені, що у пана Данілова е що напружувати?
Та й взагалі він ветеринар, так що сподіватись, що він хочь щось розумає у військвій справі якось наївно.
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15.04.2022 16:32 Ответить
Он исчё 2 купил: пидахоха и мента.
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15.04.2022 17:41 Ответить
Вопрос адекватной ответки по сопредельной территории РФ всегда трусливо умалчивался нашей властью и высшим командованием ВСУ.
На сегодняшний первый обстрел (там же) назначенец - голова Корюківської РВА Іван Ващенко, сказал, что "ми даємо гідну відсіч". Естественно соврал. Но он хотя бы что-то промычал, а все остальные тупо "не заметили" такой "мелочи" и отморозились.
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15.04.2022 15:45 Ответить
В любую игру можно играть вдвоём...
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15.04.2022 15:49 Ответить
трансграничные обстрелы с территории рф и белоруссии станут обычным явлением, если эту проблему не решать радикально.
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15.04.2022 15:50 Ответить
Атадвинут границу до арловскай и маасковскай абластей.
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15.04.2022 17:42 Ответить
Цікаво, коли вже наші перестануть соплі жувати і в'їбуть у відповідь так, щоб потім їх засцаний домік в дєрєвнє від бруду на дорозі відрізнити не могли, ***?
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15.04.2022 16:08 Ответить
так не можна, а то ***** ядрьону бімбу скине
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15.04.2022 16:14 Ответить
Війна іде між )(уйлоросією та Україною, чи ні? Подавляти у відповідь місця пострілів. Чи досі сцикотно?
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15.04.2022 18:45 Ответить
Скоро прийдуть контрбатарейні радарчики от тоді і пограбться
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15.04.2022 19:11 Ответить
 
 