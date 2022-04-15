Войска РФ повторно обстреляли украинских пограничников на Черниговщине: 12 минометных выстрелов 122-мм и 82-мм калибра. ФОТОрепортаж
На Черниговщине россияне со своей территории обстреляли позиции украинских пограничников.
Об этом идет речь в сообщении ГПСУ в Telegram, передает Цензор.НЕТ.
"Повторный обстрел пограничных позиций на Черниговщине! 12 минометных выстрелов 122-мм и 82-мм калибра выпустили с территории РФ после обеда сегодня. Пострадавших среди пограничников и местного населения нет. Данные уточняются", - говорится в сообщении.
Топ комментарии
+13 Alexey Chernyavsky
показать весь комментарий15.04.2022 15:33
+10 ladyar
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+8 Kolja Stambulskij
показать весь комментарий15.04.2022 15:34
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А, Данілов?! Через 2-3 дні все рівно доведеться вирішувати!
Данілов, напруж мозок!
Та й взагалі він ветеринар, так що сподіватись, що він хочь щось розумає у військвій справі якось наївно.
На сегодняшний первый обстрел (там же) назначенец - голова Корюківської РВА Іван Ващенко, сказал, что "ми даємо гідну відсіч". Естественно соврал. Но он хотя бы что-то промычал, а все остальные тупо "не заметили" такой "мелочи" и отморозились.