Войска РФ повторно обстреляли украинских пограничников на Черниговщине: 12 минометных выстрелов 122-мм и 82-мм калибра. ФОТОрепортаж

На Черниговщине россияне со своей территории обстреляли позиции украинских пограничников.

Об этом идет речь в сообщении ГПСУ в Telegram, передает Цензор.НЕТ.

"Повторный обстрел пограничных позиций на Черниговщине! 12 минометных выстрелов 122-мм и 82-мм калибра выпустили с территории РФ после обеда сегодня. Пострадавших среди пограничников и местного населения нет. Данные уточняются", - говорится в сообщении.

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