"Пожалуй, впервые в истории, когда очередь за почтовой маркой больше, чем за айфоном": в Киеве люди стоят за маркой "Русский военный корабль, иди…!". ФОТО

В Киеве огромная очередь в Главпочтамт за маркой "Русский военный корабель, иди…!".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укрпочту.

В главное отделение "Укрпочты" в Киеве на Майдане Незалежности стоит огромная очередь за почтовой маркой с "русским военным кораблем", отправленным в известном направлении.

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"Видимо, впервые в истории, когда очередь за почтовой маркой больше, чем за айфоном", - прокомментировали ситуацию в Укрпочте.