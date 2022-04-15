"Пожалуй, впервые в истории, когда очередь за почтовой маркой больше, чем за айфоном": в Киеве люди стоят за маркой "Русский военный корабль, иди…!". ФОТО
В Киеве огромная очередь в Главпочтамт за маркой "Русский военный корабель, иди…!".
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укрпочту.
В главное отделение "Укрпочты" в Киеве на Майдане Незалежности стоит огромная очередь за почтовой маркой с "русским военным кораблем", отправленным в известном направлении.
"Видимо, впервые в истории, когда очередь за почтовой маркой больше, чем за айфоном", - прокомментировали ситуацию в Укрпочте.
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+55 Вася Шевченко #371210
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https://twitter.com/Roshen_fuhrer/status/1514968798138351622 1 ч
До речі, мало хто про це згадує, але крейсер "москва" відомий не тільки тим, що його послали накуй прикордонники зі Зміїного.
У березні 2014 ця ******** брала участь у блокуванні озеру Донузлав, де стояв легендарний тральщик ВМС України "Черкаси".
Але Нептун за все помстився.
Vася Club Вася клаб,"Чорна гора" - https://www.youtube.com/watch?v=9HNDX4WD5_Q&ab_channel=%D0%92%D1%81%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%A7%D0%B0%D0%B9%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9
https://twitter.com/i/status/1514905890528366597
Там русских не любят. Сибиряков ещё терпят, но уже с трудом.
Москву боятся.
Тьху!
Треба попросити, щоб купили.
Як в Житомирі нема, то перевірю, чи можна замовити онлайн через УкрПошту.
Підходить для рекомендованих листів до 50 грам.
зарабатывать можно и нужно головой.
И да -- не с большой буквы: какое ж уважение к мрази?
Невже в емейлах зібрались прикріплювати марки чи листи від руки писатимуть?
НЕ СКУПЧУЙТЕСЬ, НЕ НА ЧАСІ!!!
Азербайджан у нас в почете!
14-го утопили корабль...
Может пора выпустить марку с солдатом и путиным?
Куда послали, туда и пошёл)))
Отлично поплавали ребята.
Ибо *****!
Вежливые люди...
https://www.facebook.com/roman.shrike 18 hrs ·
шел по курсу, услышал хлопок, потерял остойчивость, очнулся - дно