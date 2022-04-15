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"Пожалуй, впервые в истории, когда очередь за почтовой маркой больше, чем за айфоном": в Киеве люди стоят за маркой "Русский военный корабль, иди…!". ФОТО

В Киеве огромная очередь в Главпочтамт за маркой "Русский военный корабель, иди…!".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укрпочту.

В главное отделение "Укрпочты" в Киеве на Майдане Незалежности стоит огромная очередь за почтовой маркой с "русским военным кораблем", отправленным в известном направлении.

Также читайте: "Укрпошта" ввела в обращение марку "Русский военный корабль, иди…!"

"Видимо, впервые в истории, когда очередь за почтовой маркой больше, чем за айфоном", - прокомментировали ситуацию в Укрпочте.

Пожалуй, впервые в истории, когда очередь за почтовой маркой больше, чем за айфоном: в Киеве люди стоят за маркой Русский военный корабль, иди…! 01

очередь (250) Укрпочта (310)


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Топ комментарии
+55
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15.04.2022 17:12
+48
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15.04.2022 17:14
+37
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15.04.2022 17:15
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15.04.2022 17:12 Ответить
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15.04.2022 17:14 Ответить
Марка неудачная, совсем не раскрыла смысла. Зарубежный обыватель ее не поймет. Минимум надо было на двух языках, украинском и английском, написать направление движения корабля.
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15.04.2022 18:07 Ответить
Срочно выпустить новую -"Русский военный корабль превратился в субмарину!" А дальше серийный ………
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15.04.2022 18:48 Ответить
Березневий втікач Олекса@Roshen_fuhrer

·
https://twitter.com/Roshen_fuhrer/status/1514968798138351622 1 ч



До речі, мало хто про це згадує, але крейсер "москва" відомий не тільки тим, що його послали накуй прикордонники зі Зміїного.
У березні 2014 ця ******** брала участь у блокуванні озеру Донузлав, де стояв легендарний тральщик ВМС України "Черкаси".
Але Нептун за все помстився.
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15.04.2022 18:52 Ответить
ну, і станцію київського метра "дружбанародів" на честь тральщика "Черкаси перейменувати доречно - там урочище є одноіменне
Vася Club Вася клаб,"Чорна гора" - https://www.youtube.com/watch?v=9HNDX4WD5_Q&ab_channel=%D0%92%D1%81%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%A7%D0%B0%D0%B9%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9
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15.04.2022 19:00 Ответить
филателисты.
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15.04.2022 17:13 Ответить
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15.04.2022 17:17 Ответить
Треба свято ввести - філателіст-ракетчик
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15.04.2022 17:58 Ответить
Потім продадуть задорого
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15.04.2022 17:15 Ответить
зацените видос: Улан Уде, ведущая что-то истерит о великой расее, а толпа безмолвствует.... )))
https://twitter.com/i/status/1514905890528366597
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15.04.2022 17:15 Ответить
В Бурятии с парашей граница с таможней стоит. Хрен проедешь просто так. Или путёвка в зону отдыха нужна, или какого-нить блатного бурят нужно знать...
Там русских не любят. Сибиряков ещё терпят, но уже с трудом.
Москву боятся.
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15.04.2022 17:35 Ответить
невже почалося?
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15.04.2022 20:58 Ответить
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15.04.2022 17:15 Ответить
не вистачає фрази - "а в той час, на мордорі...."
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15.04.2022 18:06 Ответить
Подумав що у військомат кацапи побігли після "москви"?
Тьху!
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15.04.2022 20:59 Ответить
Я теж хочу !
Треба попросити, щоб купили.

Як в Житомирі нема, то перевірю, чи можна замовити онлайн через УкрПошту.
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15.04.2022 17:19 Ответить
Сколько стоит марка? На виолити еще нету...
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15.04.2022 17:20 Ответить
Одна марка - 23 гривні.

Підходить для рекомендованих листів до 50 грам.
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15.04.2022 18:45 Ответить
Я би взяв десяточок!..
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15.04.2022 18:59 Ответить
Нова марка вже трохи застаріла. Треба робити надпечатку з двома "НЕПТУНАМИ" та наслідками...
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15.04.2022 17:22 Ответить
Треба робити наступну марку !!
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15.04.2022 17:25 Ответить
Там вже на альбом набіжить - крейсер мацква,один Нептун, другий Нептун, фас, профіль, дірка, боєкомплект жахнув, спасатєльная операція, шось ще загорілось, усьо в порядку, просто покурили, ***** не в порядку - оно утонуло
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15.04.2022 18:04 Ответить
є таке поняття, як "погасити" марку. ну от, цю гасити печаткою з тризубом і підписом "нептун".
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15.04.2022 18:03 Ответить
У кого на Параше ещё знакомые остались- пишите им письма и отправляйте в конвертах с этими марками.
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15.04.2022 17:23 Ответить
Эта марка будет стоить когда-то больших денег скорее всего. Зачем переводить их на кацапов?
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15.04.2022 19:28 Ответить
Пора вторую марку серии выпускать... Что там у них дальше по водотонажности?
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15.04.2022 17:25 Ответить
Це був флагман. Більшого нема. Продовження серії виглядатиме так.
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15.04.2022 17:28 Ответить
еще раз убеждаюсь
зарабатывать можно и нужно головой.
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15.04.2022 17:28 Ответить
Надо серию делать, или блок... -- по ходу событий... *)
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15.04.2022 17:28 Ответить
Ярость благородная!
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15.04.2022 17:41 Ответить
безусловно серию марок надо продолжать пока на последней марке не появится сам ...ло с веревкой на шее...
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15.04.2022 17:40 Ответить
Дружище! Не стесняйтесь писать прозвище этой мрази полностью -- <*******. На ЦЕНЗОР это цензуре не подлежит.
И да -- не с большой буквы: какое ж уважение к мрази?
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15.04.2022 17:49 Ответить
Безстрашні філателісти якісь.
Невже в емейлах зібрались прикріплювати марки чи листи від руки писатимуть?
НЕ СКУПЧУЙТЕСЬ, НЕ НА ЧАСІ!!!
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15.04.2022 17:40 Ответить
Так. Бачила коменти, що слатимуть листи з цими марками родичам чи колишнім друзям на роісі.
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15.04.2022 17:54 Ответить
Конверт с гашением первого дня через несколько лет немалых денег за океаном будет стоить.
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15.04.2022 17:41 Ответить
можно ли купить онлайн и по почте получать? я живу в Азербайджане и очень хочу одну такую марку.
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15.04.2022 17:54 Ответить
Зачекайте! Поки самим не вистачає!
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15.04.2022 19:04 Ответить
пишите адрес, мы вам письмо пришлем от Цензора )
Азербайджан у нас в почете!
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15.04.2022 23:03 Ответить
13-го выпустили марку с солдатом и кораблем,
14-го утопили корабль...
Может пора выпустить марку с солдатом и путиным?
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15.04.2022 17:58 Ответить
Всему своё время и свои марки...
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15.04.2022 18:04 Ответить
Говорит Москва!

Куда послали, туда и пошёл)))
Отлично поплавали ребята.
Ибо *****!


Вежливые люди...
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15.04.2022 18:00 Ответить
У МЕНЯ УЖЕ ЕСТЬ !!!!!!
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15.04.2022 18:05 Ответить
Забагател...*)
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15.04.2022 18:22 Ответить
В Кропивницькому встиг купити лише з літерою W, тариф простого наземного листа за кордон- 43 гривні. F вже немає
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15.04.2022 18:09 Ответить
А чим вони зовні відрізняються?
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15.04.2022 19:15 Ответить
https://www.facebook.com/roman.shrike?__cft__[0]=AZUynJw2EN3SuDWCqHm1KlT4OU1jK5Yh-Xh7h6cpoHcm9pDiv12oAOTqJPlJLyawFnkIbaFbJPD_8FLctjeHUaDg7eQesrWw1J1NZKjzK2WIbwFKms3FdfIVvxVyDiEYud8&__tn__=-UC%2CP-R Роман Шрайк

https://www.facebook.com/roman.shrike 18 hrs ·



шел по курсу, услышал хлопок, потерял остойчивость, очнулся - дно
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15.04.2022 18:10 Ответить
Куплю историю крйесера "Москва". Дорого.
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15.04.2022 18:24 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=FGT91FHfZoI москва Палає
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15.04.2022 18:24 Ответить
я тоже хочу эту марку!
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15.04.2022 18:25 Ответить
Одесситы, а правда, что если в Одессе к уху приложить ракушку, то можно услышать не только как поет хор Александрова, но и как гудит крейсер "Москва"?
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15.04.2022 18:39 Ответить
Крейсер "Москва", торжественно приглашён на концерт Кобзона.
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15.04.2022 19:05 Ответить
Не знаю - до мушлів ще добратись треба, а пляжі заміновано!
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15.04.2022 19:08 Ответить
Як воно було насправді!

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15.04.2022 19:07 Ответить
 
 