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С начала российского вторжения в результате обстрелов повреждены девять кладбищ и Мемориал жертвам тоталитаризма в Харькове. ФОТОрепортаж

Из-за обстрела Харькова пострадали девять кладбищ и Мемориал жертвам тоталитаризма.

Об этом сообщили в Харьковском городском совете в телеграм-канале, передает Цензор.НЕТ.

"Как сообщили в Департаменте жилищно-коммунального хозяйства, с начала полномасштабного вторжения России в Украину из 20 объектов КП "Ритуал" были изувечены 9 кладбищ, а также Мемориал жертв тоталитаризма в Лесопарке", - говорится в сообщении.

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С начала российского вторжения в результате обстрелов повреждены девять кладбищ и Мемориал жертвам тоталитаризма в Харькове 01

Разрушены административные здания кладбищ, повреждены и разрушены надгробные сооружения.


С начала российского вторжения в результате обстрелов повреждены девять кладбищ и Мемориал жертвам тоталитаризма в Харькове 02
С начала российского вторжения в результате обстрелов повреждены девять кладбищ и Мемориал жертвам тоталитаризма в Харькове 03

Мемориальный комплекс жертв тоталитаризма в Харькове был открыт 17 июня 2000 года.

На кладбище перезахоронены останки 4302 военнопленных поляков, из них 493 офицера – жертвы так называемого украинского Катынского списка. В 60 меньших могилах похоронены останки 2746 граждан бывшего СССР разных национальностей, ставших жертвами НКВД в 1937-1938 годах.


С начала российского вторжения в результате обстрелов повреждены девять кладбищ и Мемориал жертвам тоталитаризма в Харькове 04

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С начала российского вторжения в результате обстрелов повреждены девять кладбищ и Мемориал жертвам тоталитаризма в Харькове 05
С начала российского вторжения в результате обстрелов повреждены девять кладбищ и Мемориал жертвам тоталитаризма в Харькове 06

кладбище (280) обстрел (27165) Харьков (7490)


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Украинцам, нужно постоянно иметь в виду, что Системе Коломойского, победа Украины над Россией не нужна!
Этой Системе нужен мирный договор под протекторатом параши.
Иначе, они все -- или сядут, или лягут, или повиснут... ...тикать им некуда -- тут у них гнёздышко с корытом.
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15.04.2022 17:20 Ответить
Якщо снаряд попаде у поле, або болото, нас про ці "важливі" речі теж будуть інформувати?
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15.04.2022 17:27 Ответить
В Києві також в один із цвинтарів кілька влучань було... Сьогодні ходив на могилах близьких прибирати, бачив уламки снарядів і руйнування...
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15.04.2022 18:14 Ответить
 
 