С начала российского вторжения в результате обстрелов повреждены девять кладбищ и Мемориал жертвам тоталитаризма в Харькове. ФОТОрепортаж
Из-за обстрела Харькова пострадали девять кладбищ и Мемориал жертвам тоталитаризма.
Об этом сообщили в Харьковском городском совете в телеграм-канале, передает Цензор.НЕТ.
"Как сообщили в Департаменте жилищно-коммунального хозяйства, с начала полномасштабного вторжения России в Украину из 20 объектов КП "Ритуал" были изувечены 9 кладбищ, а также Мемориал жертв тоталитаризма в Лесопарке", - говорится в сообщении.
Разрушены административные здания кладбищ, повреждены и разрушены надгробные сооружения.
Мемориальный комплекс жертв тоталитаризма в Харькове был открыт 17 июня 2000 года.
На кладбище перезахоронены останки 4302 военнопленных поляков, из них 493 офицера – жертвы так называемого украинского Катынского списка. В 60 меньших могилах похоронены останки 2746 граждан бывшего СССР разных национальностей, ставших жертвами НКВД в 1937-1938 годах.
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Этой Системе нужен мирный договор под протекторатом параши.
Иначе, они все -- или сядут, или лягут, или повиснут... ...тикать им некуда -- тут у них гнёздышко с корытом.