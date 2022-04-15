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Оккупанты обстреляли почтовое отделение в Николаеве, ранены трое человек, - Ким. ФОТОрепортаж

Российские оккупанты нанесли удар по почтовому отделению в Николаеве. Предварительно, ранения получили три человека.

Об этом в Telegram сообщил глава Николаевской ОВА Виталий Ким, передает Цензор.НЕТ.

"Объясните, зачем стрелять дорогой ракетой в гражданское отделение "Новой почты"? Они думают, что мы там хороним военных? Мы "Новой почтой" пересылаем снаряды? Устрашение? ...На данный момент трое гражданских ранены", - говорится в сообщении.

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Оккупанты обстреляли почтовое отделение в Николаеве, ранены трое человек, - Ким 01
Оккупанты обстреляли почтовое отделение в Николаеве, ранены трое человек, - Ким 02
Оккупанты обстреляли почтовое отделение в Николаеве, ранены трое человек, - Ким 03
Оккупанты обстреляли почтовое отделение в Николаеве, ранены трое человек, - Ким 04
Оккупанты обстреляли почтовое отделение в Николаеве, ранены трое человек, - Ким 05
Оккупанты обстреляли почтовое отделение в Николаеве, ранены трое человек, - Ким 06
Оккупанты обстреляли почтовое отделение в Николаеве, ранены трое человек, - Ким 07

Николаев (2152) обстрел (27165) Ким Виталий (243)


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путєн за курськ взяв грошима, візьме й за москву. єдине погано, що як досвідчений барига буде просити більше.
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15.04.2022 19:22 Ответить
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15.04.2022 19:22 Ответить
московиты,биомусор! Сдохните!!!
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15.04.2022 19:38 Ответить
Гірше німецьких фашистів бо у німців не було точноі вибірковоі зброі. Просто так щоб украінцям зробити ******, ось весь смисл цієі бойні - " спєцапєраціі". Зробити побільше шкоди і вбити побільше людей. Не знаю чи вивозять чопнозем вагонами ?
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15.04.2022 19:52 Ответить
 
 