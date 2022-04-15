Оккупанты обстреляли почтовое отделение в Николаеве, ранены трое человек, - Ким. ФОТОрепортаж

Российские оккупанты нанесли удар по почтовому отделению в Николаеве. Предварительно, ранения получили три человека.

Об этом в Telegram сообщил глава Николаевской ОВА Виталий Ким, передает Цензор.НЕТ.

"Объясните, зачем стрелять дорогой ракетой в гражданское отделение "Новой почты"? Они думают, что мы там хороним военных? Мы "Новой почтой" пересылаем снаряды? Устрашение? ...На данный момент трое гражданских ранены", - говорится в сообщении.

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