Обстрел Харькова рашистами: Число жертв возросло до 10, ранения получили 35 человек. ФОТОрепортаж

Число жертв обстрела российскими оккупантами жилого района Харькова возросло до 10.

Об этом в Telegram сообщает пресс-служба прокуратуры Харьковщины, передает Цензор.НЕТ.

"15 апреля 2022 около 16:30 российские военнослужащие обстреляли реактивными системами залпового огня "Ураган" Индустриальный район г. Харькова. В результате обстрела погибли 10 мирных жителей, среди них - 7-месячный ребенок. Еще 35 человек ранены. Поврежден и разрушен ряд жилых домов", - говорится в сообщении.

Начато досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны, соединенного с умышленным убийством (ч. 2 ст. 438 УК Украины).

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