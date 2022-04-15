Обстрел Харькова рашистами: Число жертв возросло до 10, ранения получили 35 человек. ФОТОрепортаж
Число жертв обстрела российскими оккупантами жилого района Харькова возросло до 10.
Об этом в Telegram сообщает пресс-служба прокуратуры Харьковщины, передает Цензор.НЕТ.
"15 апреля 2022 около 16:30 российские военнослужащие обстреляли реактивными системами залпового огня "Ураган" Индустриальный район г. Харькова. В результате обстрела погибли 10 мирных жителей, среди них - 7-месячный ребенок. Еще 35 человек ранены. Поврежден и разрушен ряд жилых домов", - говорится в сообщении.
Начато досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны, соединенного с умышленным убийством (ч. 2 ст. 438 УК Украины).
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а взагалі, Я знову ж таки переконують яка це лжива і підла продажна мерзота цей руZZкій мір і його адепти! руZZкому міру повірити - себе обманути!
раZZія це імперія Зла....країна терорист!
"Урагани", - це у межах 40 км. Тобто, треба відігнати від Харкова орків на приблизно таку ж відстань, - 40-50 км. Тоді вони матимуть змогу доставати тільки ракетами і літаками. А це вже буде набагато легше для мешканців. Бо основні втрати і ушкодження завдає артилерія масованими обстрілами.