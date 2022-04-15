РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
13186 посетителей онлайн
Новости Фото Война
8 882 9

Обстрел Харькова рашистами: Число жертв возросло до 10, ранения получили 35 человек. ФОТОрепортаж

Число жертв обстрела российскими оккупантами жилого района Харькова возросло до 10.

Об этом в Telegram сообщает пресс-служба прокуратуры Харьковщины, передает Цензор.НЕТ.

"15 апреля 2022 около 16:30 российские военнослужащие обстреляли реактивными системами залпового огня "Ураган" Индустриальный район г. Харькова. В результате обстрела погибли 10 мирных жителей, среди них - 7-месячный ребенок. Еще 35 человек ранены. Поврежден и разрушен ряд жилых домов", - говорится в сообщении.

Начато досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны, соединенного с умышленным убийством (ч. 2 ст. 438 УК Украины).

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Армия РФ обстреляла Золочев в Харьковской области, четыре человека ранены. ФОТОрепортаж

Обстрел Харькова рашистами: Число жертв возросло до 10, ранения получили 35 человек 01
Обстрел Харькова рашистами: Число жертв возросло до 10, ранения получили 35 человек 02

обстрел (27165) прокуратура (5013) Харьков (7490)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Люди, ВСІ НА БОРОТЬБУ З рашизмом-путінізмом!

Сьогодні або ніколи! Завтра може бути пізно....

Борітеся - поборете!

а взагалі, Я знову ж таки переконують яка це лжива і підла продажна мерзота цей руZZкій мір і його адепти! руZZкому міру повірити - себе обманути!

раZZія це імперія Зла....країна терорист!
показать весь комментарий
15.04.2022 22:19 Ответить
Как же ******* эти твари
показать весь комментарий
15.04.2022 22:24 Ответить
уже не осталось слов для описания русской мрази, вместо слов укрепляется желание убивать русню, убивать всеми доступными методами. С русским нелюдьми не о чем разговаривать - их нужно утилизировать
показать весь комментарий
15.04.2022 22:27 Ответить
"Харьков -защищён.." -Терехов...
показать весь комментарий
15.04.2022 22:45 Ответить
показать весь комментарий
15.04.2022 22:46 Ответить
Це безумовно держава-Терорист!
показать весь комментарий
15.04.2022 23:16 Ответить
Совсем не похоже на то что они называют денацификацией. Натуральный геноцид.
показать весь комментарий
15.04.2022 23:17 Ответить
Курви кацапські! Та роз'їбіть уже їх нахєр хоча би біля Харкова, щоб мирні люди не страждали.
"Урагани", - це у межах 40 км. Тобто, треба відігнати від Харкова орків на приблизно таку ж відстань, - 40-50 км. Тоді вони матимуть змогу доставати тільки ракетами і літаками. А це вже буде набагато легше для мешканців. Бо основні втрати і ушкодження завдає артилерія масованими обстрілами.
показать весь комментарий
15.04.2022 23:48 Ответить
 
 