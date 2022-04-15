"Кораблю и морякам", - в оккупированном Севастополе "похоронили" крейсер "Москва". ФОТОрепортаж

В оккупированном Россией Севастополе прошла церемония прощания с ракетным крейсером Москва, затонувшим накануне в Черном море.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Русская служба ВВС.

На церемонии присутствовали ветераны ВМФ и священник. На одном из траурных венков видна лента с надписью "кораблю и морякам".

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