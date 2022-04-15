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"Кораблю и морякам", - в оккупированном Севастополе "похоронили" крейсер "Москва". ФОТОрепортаж

В оккупированном Россией Севастополе прошла церемония прощания с ракетным крейсером Москва, затонувшим накануне в Черном море.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Русская служба ВВС.

На церемонии присутствовали ветераны ВМФ и священник. На одном из траурных венков видна лента с надписью "кораблю и морякам".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Крейсер "Москва" затонул, - Минобороны РФ

Кораблю и морякам, - в оккупированном Севастополе похоронили крейсер Москва 01
Кораблю и морякам, - в оккупированном Севастополе похоронили крейсер Москва 02
Кораблю и морякам, - в оккупированном Севастополе похоронили крейсер Москва 03
Кораблю и морякам, - в оккупированном Севастополе похоронили крейсер Москва 04

ВМФ РФ (180) крейсер (98) Черноморский флот РФ (1560)


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Топ комментарии
+114
Черти в рясах.
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15.04.2022 22:59
+79
боевые попы! нихерасе
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15.04.2022 22:58
+74
Украина должна стать военным государством, а народ должен обзавестись психологией победителей. Из нас долгое время по указке кремля делали мирную нацию и делали это враги с целью чтобы нашу страну захватить и погрузить наш народ в рабство. Наши предки со времен Скифов и заканчивая временами Руси жили войной и психологией войны - поэтому, враги не только боялись захватывать наши земли, они боялись даже думать о войне с нами. Все началось с крещения Руси когда понятие мира на земле, стало перевешивать понятие войны и это вроде бы правильно но, не с таким отсталым от развития соседом как у нас.

PS: Мы уничтожим врага!
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15.04.2022 23:01
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в николаевских верфях строили при этом еще
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15.04.2022 23:41 Ответить
Читал руспаблики.
Там такая тоскааа! Вопросы начинают правильные задавать. Это они еще про сухопутные потери не верят.
Спорят , что позорнее, утонуть от украинского Нептуна или отечественного Беломора.
Такой удар по святому👹👹👹.
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15.04.2022 23:36 Ответить
сейчас в основном гробы идут в деревни и села
много с бурятии
ну там ростов и юг вобщем еще
часть только доходит

думаю покажи им руины мариуполя, они не будут особо волноваться
скажут, надо было просто сдаться
ну или вышли бы войска из города

я что то не помню, что бы ссср пытался свою армию из городов выводить
когда вермахт атаковал их

пока их волнует что еда подорожала
и много что еще
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15.04.2022 23:46 Ответить
Россияне еще не осознают , что это война не только трагедия Украины. Мы вас всем шариком отстроим, отогреем и поставим в строй. Вы заслужили быть нацией через чудовищные страдания. Все время контактирую с бедными девченками с детишками, старики.. сердце превратилось в уголь .
Но к этим тварям осознание не пришло . Пока.
Они еще ищут , где отдохнуть подешевле. Дебилы.
Они даже близко не представляют , как их ненавидит мир.
Хотя , мир же сплошь ..
Пиндосы, хохлы , хачи , жабоеды , *********, шпротоеды, чухны , бульбаши, черножопые, косорылые, узкоглазые и прочий биомусор.
Есть лишь богоподобные.
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16.04.2022 01:03 Ответить
"Они даже близко не представляют , как их ненавидит мир."
++
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16.04.2022 03:32 Ответить
Я б сказав, що більше зневажає, ніж ненавидить. У всякому випадку в Європейських країнах, в яких я бував.
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16.04.2022 09:59 Ответить
Далі буде цікавіше, кажуть Курбін встиг запустити самоліквідацію ядерних ракет, по перше крейсер недалеко від Севастополя, по друге 16 ракет П-1000 по 340 кт, якщо жахне то Крим та частина Кавказу в труху... наскільки відомо турки врятували 44 каZапа та 14 моряків врятували валенки, інші 472 пішли по відомому напрямку. Вчора у Криму була паніка, евакуація штабів ЧФ
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15.04.2022 23:38 Ответить
фейки в основному.
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15.04.2022 23:45 Ответить
Яковина казав що вивчав чати кримські, то з них зробив висновок - усім торба настала, усьому екіпажу ))
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16.04.2022 01:48 Ответить
Подивіться як Солопій і ********* божеволіють та рвуть волосся на срацi, це просто пи...ць:
https://www.youtube.com/watch?v=OMpBmlj1sfg
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15.04.2022 23:41 Ответить
Ну шо, взяли Київ за три дні? В рот ви взяли !
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15.04.2022 23:42 Ответить
Дуже гарна церемонія, до сліз проймає.
Следующий на виход!
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15.04.2022 23:43 Ответить
Яке воно було наглюче - "Я русский военный корабль..." А тепер воно вже бац..., і на х..ю у "Нептуна".
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15.04.2022 23:45 Ответить
По "МАСКВЕ" звонят колокола!
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15.04.2022 23:47 Ответить
Тяжело в учении - легко в Раю...В.В. Путин
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15.04.2022 23:48 Ответить
руSSкі кріпосні пішли в путінскій рай...на концерт кабздона...
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15.04.2022 23:48 Ответить
Менше треба було "плавать" по нашому Чорному морю.
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15.04.2022 23:50 Ответить
Сльози мєшают мне радовацца...
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15.04.2022 23:51 Ответить
На похоронах тещі зазвичай рвуть два баяна. Цікаво, скільки ж тут порвали?
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15.04.2022 23:53 Ответить
сдох москвин-да х%й с ним
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15.04.2022 23:53 Ответить
Пффф, я сподівалась, що там увесь ватностополь буде ридма ридати, а вийшло кілька алкоголіків та піп з колорадкою. Попу треба було ще літеру Z на кокошнику намалювати.
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15.04.2022 23:56 Ответить
Решта дєдоваєвалєй невдало похмелилась і відрубилась завчасно , не дочекавшись паніхіди .
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16.04.2022 00:30 Ответить
мрази
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15.04.2022 23:56 Ответить
Подох корабль и моряки...
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15.04.2022 23:57 Ответить
Казалось бы куда ещё глубже, ан нет, снизу снова постучали!
ПОП бл@дь с колорадской тряпкой!!!
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16.04.2022 00:02 Ответить
Видео аж на слезу пробило!!! Серной кислотой вам вода на том свете!
Будем надеяться, что и оставшиеся корабли пойдут за "Москвой", чтобы по громкой концерт Кобздона послушать.
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16.04.2022 00:03 Ответить
Там всем остальным бы приготовиться...
Типа Эссен там... что там еще...
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16.04.2022 00:09 Ответить
эссен стал на вечный ремонт силовой установки.
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16.04.2022 01:30 Ответить
Заміна газової турбіни, на парову машину...
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22.05.2022 13:27 Ответить
**** батюшка чёрт убогий без грима в ужасы вне конкуренции ... Кацапская убогость тварей без масок...
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16.04.2022 00:11 Ответить
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16.04.2022 00:18 Ответить
Морячок рулит
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16.04.2022 01:48 Ответить
єтот морячек давно в рулоне стекловаті ротором вертиться
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16.04.2022 08:47 Ответить
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16.04.2022 10:02 Ответить
Цей корабель і увесь його подохший екіпаж, за всю свою історію існування, лише окуповував і захоплював чужі території суверенних України і Грузії, обстрілював мирні міста України і Грузії, тому і получив по заслугам. Хай кожен окупант знає, що його кінець буде такий же, як в цього безславного кацапського корита. А Крим був, є і завжди буде українським, і до запроданців кримських також дійде ще черга, як дійшла вона до кораблів Саратов і Москва і їх ублюдочних екіпажів
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16.04.2022 00:21 Ответить
В ночь с 14 на 15 апреля 1912 года - затонул "Титаник". В ночь с 14 на 15 апреля 2022 года - накрылась медной рындой "москва". И в одном и во втором случае был развенчан ореол непотопляемости. Одним из необычных свойств Черного моря является наличие сероводорода. В связи с этим на дне Черного моря нет и не может быть никаких проявлений жизни. Чудное место для коррозирования! Москва должна упокоиться в запахе протухших яиц! Аминь!
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16.04.2022 00:33 Ответить
На дні Чорного Моря спить Ктулу.
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16.04.2022 01:14 Ответить
У мпц Попа, с под рясы копита торчат а вобще Козаки московских попов в проруби топили ,как и крэйсэр моцква,молодцы Славные потомки Запорожцев !!!!
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16.04.2022 00:57 Ответить
Дорогая "Москва"! Посылаю тебе "Лучи" "Нептуна"!
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16.04.2022 01:07 Ответить
***** кацапському флоту!
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16.04.2022 01:08 Ответить
севастополь должен стать Ахтиаром, а законодательно должно быть закреплено, что мером города может избираться или крымский татарин или караим.
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16.04.2022 01:29 Ответить
Сльозьі мешают набірать мне на клавіатурі 😁😁😁😁
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16.04.2022 01:31 Ответить
Пашинский хоть личность не однозначная. Но за то что спас Нептун и другие ракеты, ему нужно дать героя и простить все остальное. Наш коростенский хлоп. Что уж там говорить
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16.04.2022 01:34 Ответить
Поменьше дивіться тсн , то й зрозумієте, що Пашинський нормальна людина, і нічого він поганого не робив
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16.04.2022 08:26 Ответить
Бальзам на душу. "Саратов"+"Москва"
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16.04.2022 02:01 Ответить
"Символ доминирования". Мы доминировали, доминировали, пока не выдоминировали
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16.04.2022 02:08 Ответить
Может быть Русский Военный КАрабль не так понял? Его послали на три буквы, но может он подумал что три буквы это "ДНО".
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16.04.2022 02:39 Ответить
Мешок с гавном толкает речь о какомто корабле русской славы?откуда у русских животных та слава взялась.Ублюдки русские.
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16.04.2022 03:37 Ответить
Теперь у них будет новый праздник - день утопления москвы. Хороводы, пляски, конфети...
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16.04.2022 04:56 Ответить
Какая пріятная ва всєх атнашеніях цірімонія. Адно нє панятна - пачєму так мала адічавшіх вакруг?
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16.04.2022 05:26 Ответить
Кто знает, зачем тому питору в платье с крестом колорадка? Что это означает?
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16.04.2022 05:37 Ответить
Это боевой питор
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16.04.2022 07:24 Ответить
Убийца авианосцев везет русалок и дохлых моряков на концерт Кобзона и хора Александрова! Это просто офигенно!Всем привет со степей Казахстана! Украина переможе!
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16.04.2022 06:27 Ответить
Немецкий метеоролог заявил, что крейсер "Москва" затонул не из-за шторма, так как "никакого шторма не было". Йорг Кахельман написал об этом в Twitter и приложил метеорологическую карту. То же самое говорит американский военный эксперт Марк Хертлинг

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16.04.2022 06:59 Ответить
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16.04.2022 07:03 Ответить
Во лохи!
Когда заиграла музыка никто не догадался пригласить дам на танец......!
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16.04.2022 07:40 Ответить
Вони повністю кончені! Як можна справляти жалобу по кораблю, який вбиває людей України і знищує їх домівки, інфраструктуру? Відзначають заслуги цього крейсера у війні з Грузією....Як їм не соромно? Як їх земля носить? Здохніть усі разом зі своїм путіним! Згоріть у пеклі, орки погані!
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16.04.2022 08:25 Ответить
Не верю ни единому слову кацапских свиней. У них один чл..носос по фамилии Холмогоров (член думы) сказал "... если надо. будем врать всей страной.."
Это очень полезно вспомнить когда показывают интервью с любой свинорылой особью.
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16.04.2022 08:32 Ответить
У кацапов талант обыгрывать вообщем-то заурядное событие с невыносимым пафосом и душещипательными речами. Ну то есть весь героизм только языком. Ублюдочное племя мразей)
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16.04.2022 08:46 Ответить
На моряків кацапам, звісно, начхати - їх ще й у втраті корабля звинувачують
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16.04.2022 08:46 Ответить
репутационно для них это вторая Цусима.
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16.04.2022 09:40 Ответить
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16.04.2022 14:58 Ответить
Морда у священника як у сатани
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16.04.2022 15:15 Ответить
Ашот плякаль...
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16.04.2022 21:15 Ответить
Новая загадка: В воде горит, в огне тонет - что это? Флагман надводного и подводного флотов, самый дорогой гроб и по совместительству раколовка 21 века
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17.04.2022 00:34 Ответить
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