Поселок Рогань в Харьковской области освобождено от российских оккупантов и возвращается к жизни, - ОВА. ФОТОрепортаж
Поселок Рогань под Харьковом освобожден от российских оккупантов и возвращается к нормальной жизни.
Как сообщает Цензор.НЕТ об этом в телеграм-канале написал руководитель Харьковской ОВА Олег Синегубов.
Он отметил: "Рогань освобождена от российских оккупантов и возвращается к жизни. Сегодня вместе с заместителями и поселковым головой осмотрели места разрушений, пообщались с жителями.
На фото – садик и школа со снарядами во дворах, воронки – на месте которых были дома. Местная башня водоснабжения во время оккупации была позицией вражеского снайпера. В настоящее время идет учет разрушенных инфраструктурных объектов, в том числе предприятий. Около 50% зданий – практически без крыш, 70% – без окон. Дотла выгорели от прямых попаданий снарядов - 27. Много разрушенных жилых домов в селе Докучаевское.
Вчера здесь впервые появилось электроснабжение. Сейчас местные власти и коммунальные службы делают все, чтобы полностью обеспечить жителей электричеством, водо- и газоснабжением.
С областного логистического центра доставляем продукты питания. Уже было передано почти 2500 наборов.
Россияне безжалостно уничтожали населенный пункт. Под украинским флагамом, постепенно, и совместными усилиями мы все отстроим!"
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