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Поселок Рогань в Харьковской области освобождено от российских оккупантов и возвращается к жизни, - ОВА. ФОТОрепортаж

Поселок Рогань под Харьковом освобожден от российских оккупантов и возвращается к нормальной жизни.

Как сообщает Цензор.НЕТ об этом в телеграм-канале написал руководитель Харьковской ОВА Олег Синегубов.

Он отметил: "Рогань освобождена от российских оккупантов и возвращается к жизни. Сегодня вместе с заместителями и поселковым головой осмотрели места разрушений, пообщались с жителями.

На фото – садик и школа со снарядами во дворах, воронки – на месте которых были дома. Местная башня водоснабжения во время оккупации была позицией вражеского снайпера. В настоящее время идет учет разрушенных инфраструктурных объектов, в том числе предприятий. Около 50% зданий – практически без крыш, 70% – без окон. Дотла выгорели от прямых попаданий снарядов - 27. Много разрушенных жилых домов в селе Докучаевское.

Вчера здесь впервые появилось электроснабжение. Сейчас местные власти и коммунальные службы делают все, чтобы полностью обеспечить жителей электричеством, водо- и газоснабжением.

С областного логистического центра доставляем продукты питания. Уже было передано почти 2500 наборов.

Россияне безжалостно уничтожали населенный пункт. Под украинским флагамом, постепенно, и совместными усилиями мы все отстроим!"

Читайте: Боровская громада в Харьковской области почти полностью оккупирована войсками РФ, - поселковый голова

Поселок Рогань в Харьковской области освобождено от российских оккупантов и возвращается к жизни, - ОВА 01
Поселок Рогань в Харьковской области освобождено от российских оккупантов и возвращается к жизни, - ОВА 02
Поселок Рогань в Харьковской области освобождено от российских оккупантов и возвращается к жизни, - ОВА 03
Поселок Рогань в Харьковской области освобождено от российских оккупантов и возвращается к жизни, - ОВА 04
Поселок Рогань в Харьковской области освобождено от российских оккупантов и возвращается к жизни, - ОВА 05
Поселок Рогань в Харьковской области освобождено от российских оккупантов и возвращается к жизни, - ОВА 06
Поселок Рогань в Харьковской области освобождено от российских оккупантов и возвращается к жизни, - ОВА 07
Поселок Рогань в Харьковской области освобождено от российских оккупантов и возвращается к жизни, - ОВА 08

Харьковщина (5577) Синегубов Олег (560)


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Рогань вигнала Погань !
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15.04.2022 23:42 Ответить
Крок за кроком до Перемоги України. Ще буде важко, але не має нічого неможливого для українців. Бережіть себе і Україну
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15.04.2022 23:47 Ответить
от Чугуева до Индустриального района 20 км. Мирняк задалбывают артой и кассетным минированием (((
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16.04.2022 00:46 Ответить
Одне з пересічних фото , але і символічне цієї війни :
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16.04.2022 03:52 Ответить
Це добре але коли Балаклію Ізюм це більш важливіше.
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16.04.2022 06:29 Ответить
Сколько вчера погибло десятков людей в Харькове? На 602 районе тела возле морга лежат. Мест нет. Эвакуйруйте людей в 30 км. Зону. А не сказки рассказуйте
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16.04.2022 07:38 Ответить
 
 