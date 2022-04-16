Поселок Рогань в Харьковской области освобождено от российских оккупантов и возвращается к жизни, - ОВА. ФОТОрепортаж

Поселок Рогань под Харьковом освобожден от российских оккупантов и возвращается к нормальной жизни.

Как сообщает Цензор.НЕТ об этом в телеграм-канале написал руководитель Харьковской ОВА Олег Синегубов.

Он отметил: "Рогань освобождена от российских оккупантов и возвращается к жизни. Сегодня вместе с заместителями и поселковым головой осмотрели места разрушений, пообщались с жителями.

На фото – садик и школа со снарядами во дворах, воронки – на месте которых были дома. Местная башня водоснабжения во время оккупации была позицией вражеского снайпера. В настоящее время идет учет разрушенных инфраструктурных объектов, в том числе предприятий. Около 50% зданий – практически без крыш, 70% – без окон. Дотла выгорели от прямых попаданий снарядов - 27. Много разрушенных жилых домов в селе Докучаевское.

Вчера здесь впервые появилось электроснабжение. Сейчас местные власти и коммунальные службы делают все, чтобы полностью обеспечить жителей электричеством, водо- и газоснабжением.

С областного логистического центра доставляем продукты питания. Уже было передано почти 2500 наборов.

Россияне безжалостно уничтожали населенный пункт. Под украинским флагамом, постепенно, и совместными усилиями мы все отстроим!"

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