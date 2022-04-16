РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
13506 посетителей онлайн
Новости Фото Война
8 880 5

ВСУ не дали войскам РФ продвинуться в Рубежном и Попасной. Враг увеличил интенсивность огневого воздействия, - Гайдай. ФОТО

Войска РФ усилили обстрелы мирных городов Луганщины и продолжают готовиться к наступлению.

Об этом сообщил в фейсбуке глава Луганской ОВА Сергей Гайдай, передает Цензор.НЕТ.

По его словам, враг пытается удержать захваченные территории и сосредотачивает основные силы на взятии под контроль Попасной и Рубежного. Однако продвинуться орки не могут, мощная оборона ВСУ не пропускает их.

"На Северодонецком направлении значительных изменений в обстановке не отмечено. Враг увеличил интенсивность огневого воздействия с целью нанесения потерь, истощения наших войск и возможной подготовки к наступательным действиям", - отметил Гайдай.

Он также напоминает, что на территории Донецкой и Луганской областей за минувшие сутки отбиты десять атак врага, уничтожены три танка, один бронетранспортер, одна единица специальной техники, два автомобиля и три артиллерийских системы противника, захвачен один бронетранспортер захватчиков.

Подразделения противовоздушной обороны в небе украинского Донбасса сбили 6 беспилотных летательных аппаратов типа "Орлан-10".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Город Северодонецк разрушен на 70%, - городской голова Стрюк

ВСУ не дали войскам РФ продвинуться в Рубежном и Попасной. Враг увеличил интенсивность огневого воздействия, - Гайдай 01
ВСУ не дали войскам РФ продвинуться в Рубежном и Попасной. Враг увеличил интенсивность огневого воздействия, - Гайдай 02
ВСУ не дали войскам РФ продвинуться в Рубежном и Попасной. Враг увеличил интенсивность огневого воздействия, - Гайдай 03
ВСУ не дали войскам РФ продвинуться в Рубежном и Попасной. Враг увеличил интенсивность огневого воздействия, - Гайдай 04
ВСУ не дали войскам РФ продвинуться в Рубежном и Попасной. Враг увеличил интенсивность огневого воздействия, - Гайдай 05

"Якщо не можуть взяти міста, то руйнують їх. Росармія вночі обстріляла житлові масиви Сєверодонецька, Лисичанська та Кремінної", - резюмує Гайдай.

армия РФ (19238) обстрел (27165) Северодонецк (605) Гайдай ЛОГА (716) Луганская область (6497)


Поделиться:
Смотрите Цензор.НЕТ в YouTube
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Асвабадітєлі від усього.
показать весь комментарий
16.04.2022 09:11 Ответить
Ниче сами за хавчик будут отстраивать, главное по больше пленных набрать что бы ведра быстро таскали.
показать весь комментарий
16.04.2022 09:13 Ответить
Дивишся на все розбите і думаєш яке бляха будівництво....щоб коцапам було по чому стріляти.
Не про то люди думали.
показать весь комментарий
16.04.2022 09:17 Ответить
Воно про Україну не думало, воно думало про наступні вибори, щоб залишитися при владі і разом з "Беней" і своїми корифанами продовжувати обкрадати бюджет бідних українців. Але звичайно у всьому винен терорист № 1 пуйло і його терористична країна.
показать весь комментарий
16.04.2022 09:47 Ответить
**** твари кацапские сколько разрушили всего! В кандалы свинособак пленных и пусть отстраивают. И плёткой ******* вдобавок для мотивации!
показать весь комментарий
16.04.2022 09:27 Ответить
 
 