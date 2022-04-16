ВСУ не дали войскам РФ продвинуться в Рубежном и Попасной. Враг увеличил интенсивность огневого воздействия, - Гайдай. ФОТО
Войска РФ усилили обстрелы мирных городов Луганщины и продолжают готовиться к наступлению.
Об этом сообщил в фейсбуке глава Луганской ОВА Сергей Гайдай, передает Цензор.НЕТ.
По его словам, враг пытается удержать захваченные территории и сосредотачивает основные силы на взятии под контроль Попасной и Рубежного. Однако продвинуться орки не могут, мощная оборона ВСУ не пропускает их.
"На Северодонецком направлении значительных изменений в обстановке не отмечено. Враг увеличил интенсивность огневого воздействия с целью нанесения потерь, истощения наших войск и возможной подготовки к наступательным действиям", - отметил Гайдай.
Он также напоминает, что на территории Донецкой и Луганской областей за минувшие сутки отбиты десять атак врага, уничтожены три танка, один бронетранспортер, одна единица специальной техники, два автомобиля и три артиллерийских системы противника, захвачен один бронетранспортер захватчиков.
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"Якщо не можуть взяти міста, то руйнують їх. Росармія вночі обстріляла житлові масиви Сєверодонецька, Лисичанська та Кремінної", - резюмує Гайдай.
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