ВСУ не дали войскам РФ продвинуться в Рубежном и Попасной. Враг увеличил интенсивность огневого воздействия, - Гайдай. ФОТО

Войска РФ усилили обстрелы мирных городов Луганщины и продолжают готовиться к наступлению.

Об этом сообщил в фейсбуке глава Луганской ОВА Сергей Гайдай, передает Цензор.НЕТ.

По его словам, враг пытается удержать захваченные территории и сосредотачивает основные силы на взятии под контроль Попасной и Рубежного. Однако продвинуться орки не могут, мощная оборона ВСУ не пропускает их.

"На Северодонецком направлении значительных изменений в обстановке не отмечено. Враг увеличил интенсивность огневого воздействия с целью нанесения потерь, истощения наших войск и возможной подготовки к наступательным действиям", - отметил Гайдай.

Он также напоминает, что на территории Донецкой и Луганской областей за минувшие сутки отбиты десять атак врага, уничтожены три танка, один бронетранспортер, одна единица специальной техники, два автомобиля и три артиллерийских системы противника, захвачен один бронетранспортер захватчиков.

Подразделения противовоздушной обороны в небе украинского Донбасса сбили 6 беспилотных летательных аппаратов типа "Орлан-10".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Город Северодонецк разрушен на 70%, - городской голова Стрюк











"Якщо не можуть взяти міста, то руйнують їх. Росармія вночі обстріляла житлові масиви Сєверодонецька, Лисичанська та Кремінної", - резюмує Гайдай.