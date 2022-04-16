Войска РФ нанесли ракетные удары по Днепровскому району Днепропетровщины. Полностью разрушена неработающая птицефабрика, - ОВА. ФОТО

Войска РФ нанесли ракетные удары по территории Днепропетровщины.

Об этом сообщил в телеграм-канале глава Днепропетровской ОВА Валентий Резниченко, передает Цензор.НЕТ.

"У нас два "прилета" в Днепровском районе. Полностью разрушена птицефабрика, которая не работала - там никого и ничего не было. Снова орки попали своими "кривыми" ракетами в "стратегический" объект", - пишет он.







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