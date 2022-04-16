Войска РФ нанесли ракетные удары по Днепровскому району Днепропетровщины. Полностью разрушена неработающая птицефабрика, - ОВА. ФОТО
Войска РФ нанесли ракетные удары по территории Днепропетровщины.
Об этом сообщил в телеграм-канале глава Днепропетровской ОВА Валентий Резниченко, передает Цензор.НЕТ.
"У нас два "прилета" в Днепровском районе. Полностью разрушена птицефабрика, которая не работала - там никого и ничего не было. Снова орки попали своими "кривыми" ракетами в "стратегический" объект", - пишет он.
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НАТО їм не по зубах. Ідіоти.
но наверное биолаборатория ))))) на основе старых зданий и разложившегося навоза была))))
для тих хто ще не чув цей звук... насправді це до кісток пробірає. особливо коли рано вранці над головою та перед влучанням в ціль (тут вона ще на марші та високо)
https://t.me/newspn/15823
Треба казати, що вона була працююча, а потім збити з ЄС та Штатів баблоси на відновлення!
Фсьо честно...