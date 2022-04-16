Утром оккупанты нанесли ракетные удары по Львовщине из самолетов Су-35. ПВО уничтожила 4 крылатые ракеты, - Козицкий. ФОТО
Утром, 16 апреля, из самолетов Су-35 российские оккупанты нанесли ракетные удары по Львовской области.
Об этом сообщил в фейсбуке глава Львовской ОВА Максим Козицкий, передает Цензор.НЕТ.
"Подразделения зенитных ракетных войск Воздушного командования "Захід" Воздушных сил ВС Украины уничтожили четыре крылатые ракеты! Истребители оккупантов слетали с аэродрома Барановичи. Слава нашим войскам ПВО! Слава Украине!" - отметил Козицкий.
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