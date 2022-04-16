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Утром оккупанты нанесли ракетные удары по Львовщине из самолетов Су-35. ПВО уничтожила 4 крылатые ракеты, - Козицкий. ФОТО

Утром, 16 апреля, из самолетов Су-35 российские оккупанты нанесли ракетные удары по Львовской области.

Об этом сообщил в фейсбуке глава Львовской ОВА Максим Козицкий, передает Цензор.НЕТ.

"Подразделения зенитных ракетных войск Воздушного командования "Захід" Воздушных сил ВС Украины уничтожили четыре крылатые ракеты! Истребители оккупантов слетали с аэродрома Барановичи. Слава нашим войскам ПВО! Слава Украине!" - отметил Козицкий.

Утром оккупанты нанесли ракетные удары по Львовщине из самолетов Су-35. ПВО уничтожила 4 крылатые ракеты, - Козицкий 01

Смотрите также: Войска РФ нанесли ракетные удары по Днепровскому району Днепропетровщины. Полностью разрушена неработающая птицефабрика, - ОВА. ФОТО

Автор: 

армия РФ (19238) обстрел (27165) ракеты (3569) самолет (3591) Козицкий Максим (98) Львовская область (2905)


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Топ комментарии
+83
Пора уже и Бульбофюреру морду в кровь разбить
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16.04.2022 10:24
+76
а не пора ли нанести удары по аэродромам в барановичах, лиде, гомеле и минске... чтобы накрыть аэродромы вместе с самолетами?
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16.04.2022 10:24
+75
Чим, асфальтом? Ви ж навибирали будівників доріг і мостів, замість того, щоб під час війни будувати ракети, тим більше, що "барига" залишив вже готові проекти і гроші на ці проекти. Були вже готові спеціалісти, виробничі потужності, але хтось все це заморозив і звернув програму "Нептун" "Грім 2", "Ольха", а всі гроші закатав в асфальт, купуючи дорожний бітум у ворога, укріплюючи його армію, а не свою.
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16.04.2022 10:29
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Треба голосно звернутись до біларуської влади (щоб добре почув і біларуський народ) й попередити, що ті біларуськкі аеродроми, на яких будуть кацапські літаки, можуть бути обстріляні, тільки для очистки від цих літаків які шкодять Україні. Тому Україна хоче щоб Біларусь не розглядала це як агресію проти Біларусі.
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16.04.2022 13:31 Ответить
У бяшек нема влади. Є якийсь пастух-самозванець. До кого звертатись? Це вже не країна а провінційна територія. Кацапи її тупо перетворюють на військову базу. Якщо якісь бяшки раптом заявлять що "зелена травичка" це пасовище то їх просто виріжуть буряти і хакаси. Бяшки тупі - не розуміють що подихати вони будуть завжди "за *********" і "замість *********у" а жити тепер їм доведеться "для *********у". Вони вже всі приречені - овечок виїбуть, баранчиків каструють і всіх "на шашлик".
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16.04.2022 14:51 Ответить
нам нечем их обстрелять. а надо
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16.04.2022 16:17 Ответить
Словацкие С-300 хорошо работают.
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16.04.2022 16:06 Ответить
вы думаете они здесь? была инфа что их отправили в днепр, и там их обстреляли
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16.04.2022 16:18 Ответить
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