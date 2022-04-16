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Последствия ракетного удара по селу под Полтавой: "демилитаризована" ферма, видимо, искали "боевых" гусей или коров. ФОТО

Вчера поздно вечером войска РФ нанесли ракетный удар по селу под Полтавой.

Об этом сообщил в телеграм-канале глава Полтавской ОВА Дмитрий Лунин, передает Цензор.НЕТ.

"Вот так выглядит так называемый "русский мир". "Демилитаризация" фермерского хозяйства вблизи Полтавы. Видимо, искали там "боевых" гусей или коров. Но убили человека - местного сторожа. Россияне творят вещи, которые выходят за пределы понимания и здравого смысла. Оккупантов ждет возмездие за каждую разрушенную жизнь", - отметил глава региона.

Читайте также: Российские военные обстреляли село под Полтавой, один человек погиб, - ОВА

Последствия ракетного удара по селу под Полтавой: демилитаризована ферма, видимо, искали боевых гусей или коров 01

Последствия ракетного удара по селу под Полтавой: демилитаризована ферма, видимо, искали боевых гусей или коров 02
Последствия ракетного удара по селу под Полтавой: демилитаризована ферма, видимо, искали боевых гусей или коров 03
Последствия ракетного удара по селу под Полтавой: демилитаризована ферма, видимо, искали боевых гусей или коров 04

Автор: 

армия РФ (19238) обстрел (27165) Тахтаулове (767) ракеты (3569) Лунин Дмитрий (54)


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Топ комментарии
+16
Та, которая...@JhoneSmith7

А вы знали, что беспилотник MQ-9 Reaper, находясь в воздушном пространстве Украины, своими ракетами "воздух - земля" может не только поразить московский Кремль, но и вообще любую цель в РФ на дальности более 1900 км?
Теперь вы это знаете.
Скоро в Украине
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16.04.2022 12:16
+15
на Дніпровщині курятник, на Полтавщині коровник. фтарая армія міра
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16.04.2022 12:21
+10
Управляемой ракетой по коровнику... Эти рашистские придурки фотоаппаратом гвозди еще не пробовали забивать?
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16.04.2022 12:18
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Їм п'яним здалось що там "танки, танки, танки".
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16.04.2022 12:15 Ответить
А над дорогой правосеки и бандЕровцы с косами стоять
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16.04.2022 12:24 Ответить
Та, которая...@JhoneSmith7

А вы знали, что беспилотник MQ-9 Reaper, находясь в воздушном пространстве Украины, своими ракетами "воздух - земля" может не только поразить московский Кремль, но и вообще любую цель в РФ на дальности более 1900 км?
Теперь вы это знаете.
Скоро в Украине
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16.04.2022 12:16 Ответить
Думаю, що нам, нажаль, не дадуть таку зброю. Ради буду помилятись.
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16.04.2022 12:20 Ответить
так говорили шо не дадуть..але це поки шо..
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16.04.2022 12:52 Ответить
Самое главное дело не в беспилотнике а в ракетах который он может нести. Дали бы нам такие ракеты мы бы и с самолетов могли их запускать
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16.04.2022 12:46 Ответить
?
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16.04.2022 13:03 Ответить
КОГДА???
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16.04.2022 13:58 Ответить
Дальність польоту 1900 км.. Тобто 950 в один кінець.
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16.04.2022 14:02 Ответить
уперше чую як ракети в два кінці літають (( дописувач в адекватному стані чи він просто с далєкіх стєпєй забайкалья ? ((
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16.04.2022 16:24 Ответить
Нищуть сільське господарство. У самих бур'ян в дєрєвнях і у нас так зроблять.
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16.04.2022 12:16 Ответить
ничего. все отстроим. а что будут делать москальня после войны вопрос. подохнут суки. и многие сядут. там вон командующий чф уже в сизо. москальня пишет что отстранили. ну мы знаем что такое отстранение по расейски.
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16.04.2022 12:46 Ответить
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16.04.2022 12:56 Ответить
Управляемой ракетой по коровнику... Эти рашистские придурки фотоаппаратом гвозди еще не пробовали забивать?
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16.04.2022 12:18 Ответить
на Дніпровщині курятник, на Полтавщині коровник. фтарая армія міра
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16.04.2022 12:21 Ответить
Новітні супутники фіксують всі злочини рашистів.Згідно з недавніми супутниковими знімками, проаналізованими лондонським некомерційним центром інформаційної стійкості (CIR), в окупованому росією Херсоні викопуються ряди могил.15 квітня на херсонський цвинтар було додано не менше 824 нових могил. Місце поховання знаходиться на околиці міста, на схід від аеропорту.Джерело: https://www.washingtonpost.com/world/2022/04/15/russia-ukraine-war-news-putin-live-updates/ The Washington Post .
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16.04.2022 12:22 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=rXZIq_udhw0 Cіла Птаха
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16.04.2022 12:22 Ответить
Гнида канашєнков скаже,що там був "Азов". На цьому все. Кацапське бидло повірить на раз-два,а нам це лише черговий привід впевнитись в тому що кацапи-покидьки та звірі.
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16.04.2022 12:23 Ответить
Трактор. Вони злякалися трактора !
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16.04.2022 12:24 Ответить
я чомусь впевнений, ціна запуску тієї ракети на порядок дороже ферми з курятником і старим трактором які знищені. ферму фермер відбудує, ще й компенсацію отримає.
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16.04.2022 12:27 Ответить
найбільше бісить що хлопців які вбивали кацапів в 14-му потім кинули за грати.....
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16.04.2022 12:27 Ответить
якого куя вони взагалі нас мають "демілітаризувати"? Це ж вони друга армія світу! Це їх треба демілітаризувати.

Кацапи точно від лукавого, бо у них все навпаки
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16.04.2022 12:27 Ответить
Везде биндеравцы мерещутся. Мерзота собственной тени боится! Наша Армия лучшая в мире. Сил и бейте без промаха!
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16.04.2022 12:30 Ответить
А ракета то "Калибр", 6500000$. рабсеяне я вас поздравляю с очередным пабедобесным обнищанием.
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16.04.2022 12:37 Ответить
Нажаль ні. Європа платить куйлу 1 млрд $ щодня.
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16.04.2022 22:31 Ответить
Ну мы то в Полтаве знаем, куда они хотели попасть. Но с традиционным москальским рукожопием в такую цель еще полгода можно тренироваться..
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16.04.2022 12:48 Ответить
по тому как началась охота за ангарами курятников, можно смело начинать размещать в полях на безопасных расстояниях от людей, но в направлении к линии фронта, тентовые шатры выставочных павильйонов. к которым за ночь накатывать гусеничными тракторами колеи сквозного вьезда- выезда )))) будут разносить такие за милую душу ))
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16.04.2022 12:49 Ответить
У кацапів паніка, ракетами вони готових знищувати все, що завгодно - курники, ферми, туалети, поля, житлові будинки, все що завгодно. Від злості вони готові зрівняти все з землею.
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16.04.2022 12:53 Ответить
Є ще така думка. Деякі здравомислячі люди на раші, що знаходяться біля пультів запуску (їх обмаль, але вони є) свідомо змінюють координати цілі, щоб завдати мінімум збитків і забрати мінімум життів. І при цьому можна було списати на допустимі відхилення від курсу, ну і наказ на пуск, ніби, виконав.
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16.04.2022 12:53 Ответить
Tak eta prjamoi napad na traktornuju DRG , ani achenj bajatsa ih , bolshe chem tankov !
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16.04.2022 13:46 Ответить
Все розумію але.Кожен день с Барановичів вильоти почти в той же час.Вже всі знають.Якого дітька туди не поставити хоча би пзрк і лупити їх?І так само на інші напрямки де одне і теж і в тому числі время?Ну *** !!!
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16.04.2022 14:15 Ответить
Це майже поряд з нами, в 12:00 ночі лупонула так шо стекло у вікнах дівеніло.
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16.04.2022 14:45 Ответить
 
 