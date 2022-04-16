Последствия ракетного удара по селу под Полтавой: "демилитаризована" ферма, видимо, искали "боевых" гусей или коров. ФОТО
Вчера поздно вечером войска РФ нанесли ракетный удар по селу под Полтавой.
Об этом сообщил в телеграм-канале глава Полтавской ОВА Дмитрий Лунин, передает Цензор.НЕТ.
"Вот так выглядит так называемый "русский мир". "Демилитаризация" фермерского хозяйства вблизи Полтавы. Видимо, искали там "боевых" гусей или коров. Но убили человека - местного сторожа. Россияне творят вещи, которые выходят за пределы понимания и здравого смысла. Оккупантов ждет возмездие за каждую разрушенную жизнь", - отметил глава региона.
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+16 olele
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+15 Андрюха71
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+10 Сергей Гусаченко #512260
показать весь комментарий16.04.2022 12:18
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А вы знали, что беспилотник MQ-9 Reaper, находясь в воздушном пространстве Украины, своими ракетами "воздух - земля" может не только поразить московский Кремль, но и вообще любую цель в РФ на дальности более 1900 км?
Теперь вы это знаете.
Скоро в Украине
Кацапи точно від лукавого, бо у них все навпаки