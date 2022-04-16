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Оккупанты ударили в нефтяное предприятие в Лисичанске, вспыхнул пожар на 5 тыс. кв.м. Топлива там нет, горят остатки нефтешлама, - Гайдай. ФОТО

Войска РФ обстреляли промышленный завод в Лисичанске.

Об этом сообщил в фейсбуке глава Луганской ОВА Сергей Гайдай, передает Цензор.НЕТ.

По его словам, еще утром оккупанты ударили по нефтяному предприятию, вспыхнул пожар на 5000 кв.м, тушение продолжается и сейчас.

"Это уже не первый обстрел этого завода. Рашисты ударяют в него систематически, чтобы вымотать ГСЧС. Топлива там нет. Горят остатки нефтешлама. В то же время россияне продолжают накрывать жилые кварталы Лисичанска. Оставайтесь в укрытиях!" - добавляет Гайдай.

Смотрите также: ВСУ не дали войскам РФ продвинуться в Рубежном и Попасной. Враг увеличил интенсивность огневого воздействия, - Гайдай. ФОТО

Оккупанты ударили в нефтяное предприятие в Лисичанске, вспыхнул пожар на 5 тыс. кв.м. Топлива там нет, горят остатки нефтешлама, - Гайдай 01

Оккупанты ударили в нефтяное предприятие в Лисичанске, вспыхнул пожар на 5 тыс. кв.м. Топлива там нет, горят остатки нефтешлама, - Гайдай 02
Оккупанты ударили в нефтяное предприятие в Лисичанске, вспыхнул пожар на 5 тыс. кв.м. Топлива там нет, горят остатки нефтешлама, - Гайдай 03
Оккупанты ударили в нефтяное предприятие в Лисичанске, вспыхнул пожар на 5 тыс. кв.м. Топлива там нет, горят остатки нефтешлама, - Гайдай 04

Автор: 

армия РФ (19238) Северодонецк (333) обстрел (27165) Гайдай ЛОГА (716) Луганская область (6497)


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Топ комментарии
+14
Завезли років 100 тому , це етнічні росіяни , після війни потрібно робити фільтрацію як прибалти , етнічні українці отримують всі права , етнічні совки , росіяни і т д обмежуються в правах виборних податкових , признач на держ посади і т д
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16.04.2022 14:30
+5
По всей Украине работает армия наводчиков.
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16.04.2022 14:22
+5
их завезли задолго до войны.
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16.04.2022 14:23
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По всей Украине работает армия наводчиков.
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16.04.2022 14:22 Ответить
их завезли задолго до войны.
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16.04.2022 14:23 Ответить
Завезли років 100 тому , це етнічні росіяни , після війни потрібно робити фільтрацію як прибалти , етнічні українці отримують всі права , етнічні совки , росіяни і т д обмежуються в правах виборних податкових , признач на держ посади і т д
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16.04.2022 14:30 Ответить
так і тільки так, після перемоги треба подавати десятки петицій у верховну раду.
і про розслудування ракетної справи і про ураження в правах тварюк і про багато що...
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16.04.2022 14:43 Ответить
це вже не перший раз - кацапня мітить в нафту,
по вагонах, по бочках і не кучкуватись....
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16.04.2022 14:22 Ответить
пора в мозыре нефтепереработку проверить на пожароустойчивость..
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16.04.2022 14:30 Ответить
https://youtu.be/AR5buCAq-dY Пригоди крейсера"москва
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16.04.2022 14:39 Ответить
нате за закрытое небо мы попизже памятник поставим..
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16.04.2022 14:39 Ответить
в зелене пофарбувати не забудьте...
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16.04.2022 14:46 Ответить
вчимося війні на війні...
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16.04.2022 14:41 Ответить
"Томагавками" (по ленд лизу) неполохо бы ответить по крупнейщим Оренбургским и Орским нефте и газопререрабатывающим заводам (там и газ и нефть в большом избытке - гореть будет долго)!
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16.04.2022 15:03 Ответить
от хто б їм підсунув маєтки коломойші, рудого,та інших? Зловили коректувальника,затисли яйця, от і координати підуть.
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16.04.2022 15:37 Ответить
А вітер в яку сторону дме?
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16.04.2022 16:10 Ответить
 
 