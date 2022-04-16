Оккупанты ударили в нефтяное предприятие в Лисичанске, вспыхнул пожар на 5 тыс. кв.м. Топлива там нет, горят остатки нефтешлама, - Гайдай. ФОТО

Войска РФ обстреляли промышленный завод в Лисичанске.

Об этом сообщил в фейсбуке глава Луганской ОВА Сергей Гайдай, передает Цензор.НЕТ.

По его словам, еще утром оккупанты ударили по нефтяному предприятию, вспыхнул пожар на 5000 кв.м, тушение продолжается и сейчас.

"Это уже не первый обстрел этого завода. Рашисты ударяют в него систематически, чтобы вымотать ГСЧС. Топлива там нет. Горят остатки нефтешлама. В то же время россияне продолжают накрывать жилые кварталы Лисичанска. Оставайтесь в укрытиях!" - добавляет Гайдай.

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