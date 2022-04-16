ВСУ сегодня удивляют мир. Нам необходимо только 100 истребителей, 200 вертолетов, 300 танков и где-то 1000 бронемашин, чтобы изменить ход войны, - Порошенко
Петр Порошенко поблагодарил Правительство США за выделение дополнительных 800 миллионов долларов военной помощи Украине и призвал нарастить поставки оружия в наше государство.
Об этом Порошенко заявил в эфире телеканала MSNBC, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу "Европейской солидарности".
Он подчеркнул, что это инвестиции в безопасность всего цивилизованного мира, и призвал США нарастить поставки оружия и привлечь к этому союзников.
"Что на самом деле означают эти объемы военной помощи? Речь идет об изменении правил игры. Можете себе представить, что для того, чтобы изменить ход войны, нам необходимо только 100 истребителей, только 200 вертолетов, только 300 танков и где-то 1000 бронемашин. А потом украинские солдаты сделают свое дело", – отмечает Порошенко.
"С этим оружием мы можем сформировать дополнительно 3-4 бригады, атаковать россиян и выгнать их прочь. И это не только помощь Украине, это ваша инвестиция в вашу же безопасность. А потому просто помогите нам сделать нашу работу. Помогите нам спасти мир", – призывает он.
"Больше танков, больше противовоздушных систем, истребители, больше оружия", – подчеркивает Порошенко. Он также сообщил, что с начала российского вторжения, украинцы сбили около 300 российских самолетов и вертолетов, уничтожили более 20 тысяч российских военных.
"Украинцы и наши Вооруженные Силы сегодня удивляют мир. Наши Вооруженные Силы недооценили, а российские – переоценили. С помощью Соединенных Штатов мы сделаем больше", – убежден Порошенко.
"И еще одна вещь, где США также демонстрируют важное лидерство – это побуждение других государств присоединяться к этому процессу. Канада, отдельные страны ЕС, НАТО также теперь предоставляют нам оружие – и противотанковое, и противовоздушное. И даже бывшие советские танки и бронемашины, переданные нам, сегодня увеличивают наши возможности. Как это называется? Лэнд-лиз", – напоминает Порошенко.
"Так же, как это имело место в 1941 году. Сенат США уже проголосовал за это решение. И теперь дело за Палатой представителей. Я прошу: сделайте это как можно скорее, дайте полномочия президенту США передать нам больше оружия. Это и будет кратчайший путь к миру. Чем больше оружия мы получим, тем короче будет путь к миру. Ведь если Украина будет и дальше получать оружие, тогда будет мир. Если Россию не заставить прекратить стрелять, не станет Украина", – резюмирует Порошенко.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
восемнадцать 155-мм гаубиц и 40 тысяч снарядов к ним;
десять радиолокационных систем контрбатарейной борьбы AN/TPQ-36;
два радара мониторинга воздушного пространства AN/MPQ-64 Sentinel;
300 беспилотников Switchblade;
500 «Джавелинов» и тысячи других систем для бронетехники;
двести бронетранспортеров M113;
сотню высокомобильных многоцелевых бронированных автомобилей;
11 вертолетов Ми-17;
беспилотные катера береговой обороны;
защитное оборудование на случай атак с применением химического, биологического, радиологического, ядерного оружия;
медицинское оборудование;
30 тысяч комплектов брони и шлемов для военных;
более двух тысяч оптических приборов и лазерных дальномеров;
взрывчатку С-4 и оборудование для разрушения препятствий;
противопехотные мины M18А1 Claymore.
Если б так легко было ту бронетехнику жечь ,то наши уже всю кацапскую армию помножили б на ноль -джавелинов уже дали около 7000-этого хватило бы на бронетехнику всей группы вторжения,но что то она не кончается .
Да и сейчас идут дистанционные бои в основном
https://www.youtube.com/watch?v=1SFuNRt44O8
@alburov
·
https://twitter.com/alburov/status/1514864860173066242 15 апр.
Друзья, я пожертвовал собой и посмотрел утренние новости на "Первом канале".
За первые 9 минут новостей 25-секундный сюжет про крейсер "Москва" - единственный, где не упоминаются фашисты, националисты, бандеровцы, сбу и украинские провокации.
Крейсер просто сам зачем-то утонул
А ще якщо рядом нептуна
Ти саме скільки перерахувало на армію? Нуль цілих хрєн десятих, це і так зрозуміло.
Порошенко - лідер нації з досвідом президентстів в умовах війни. Тому і висловлюється.
хай З так потріщить із своєї кішені та інші жЮлі !!!!
А якщо й прорвуть під Ізюмом , то далі Слов'янськ і Краматорськ , оборона яких в рази потужніша за Ізюмську . А далі Курахове , яке ще потужніше за Слов'янськ і Краматорськ разом узяті . Кацапи там надірвуть пупа , тоді 3 - 4 свіжих наших бригад їх просто доб'ють .
Тому вони й бздять починати масований наступ , бо не впевнені в успіху . Шукають інші рішення .
побольше.
Так це - більше, чим мають більшість "армій" світу.
Хід думки в нього правильний...
До слова, а скільки буба бронеавтомобілів зі свого кортежа передав у ЗСУ?