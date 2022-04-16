РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
13613 посетителей онлайн
Новости Фото Помощь Украине Война
21 427 195

ВСУ сегодня удивляют мир. Нам необходимо только 100 истребителей, 200 вертолетов, 300 танков и где-то 1000 бронемашин, чтобы изменить ход войны, - Порошенко

Петр Порошенко поблагодарил Правительство США за выделение дополнительных 800 миллионов долларов военной помощи Украине и призвал нарастить поставки оружия в наше государство.

Об этом Порошенко заявил в эфире телеканала MSNBC, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу "Европейской солидарности".

Он подчеркнул, что это инвестиции в безопасность всего цивилизованного мира, и призвал США нарастить поставки оружия и привлечь к этому союзников.

"Что на самом деле означают эти объемы военной помощи? Речь идет об изменении правил игры. Можете себе представить, что для того, чтобы изменить ход войны, нам необходимо только 100 истребителей, только 200 вертолетов, только 300 танков и где-то 1000 бронемашин. А потом украинские солдаты сделают свое дело", – отмечает Порошенко.

"С этим оружием мы можем сформировать дополнительно 3-4 бригады, атаковать россиян и выгнать их прочь. И это не только помощь Украине, это ваша инвестиция в вашу же безопасность. А потому просто помогите нам сделать нашу работу. Помогите нам спасти мир", – призывает он.

ВСУ сегодня удивляют мир. Нам необходимо только 100 истребителей, 200 вертолетов, 300 танков и где-то 1000 бронемашин, чтобы изменить ход войны, - Порошенко 01
ВСУ сегодня удивляют мир. Нам необходимо только 100 истребителей, 200 вертолетов, 300 танков и где-то 1000 бронемашин, чтобы изменить ход войны, - Порошенко 02

"Больше танков, больше противовоздушных систем, истребители, больше оружия", – подчеркивает Порошенко. Он также сообщил, что с начала российского вторжения, украинцы сбили около 300 российских самолетов и вертолетов, уничтожили более 20 тысяч российских военных.

Читайте: После Бучи и Краматорска должно быть еще больше санкций против России, - Порошенко

"Украинцы и наши Вооруженные Силы сегодня удивляют мир. Наши Вооруженные Силы недооценили, а российские – переоценили. С помощью Соединенных Штатов мы сделаем больше", – убежден Порошенко.

"И еще одна вещь, где США также демонстрируют важное лидерство – это побуждение других государств присоединяться к этому процессу. Канада, отдельные страны ЕС, НАТО также теперь предоставляют нам оружие – и противотанковое, и противовоздушное. И даже бывшие советские танки и бронемашины, переданные нам, сегодня увеличивают наши возможности. Как это называется? Лэнд-лиз", – напоминает Порошенко.

"Так же, как это имело место в 1941 году. Сенат США уже проголосовал за это решение. И теперь дело за Палатой представителей. Я прошу: сделайте это как можно скорее, дайте полномочия президенту США передать нам больше оружия. Это и будет кратчайший путь к миру. Чем больше оружия мы получим, тем короче будет путь к миру. Ведь если Украина будет и дальше получать оружие, тогда будет мир. Если Россию не заставить прекратить стрелять, не станет Украина", – резюмирует Порошенко.

оружие (10219) помощь (7803) Порошенко Петр (19602) США (26672)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в X/Twitter
Топ комментарии
+72
То мабуть він 5 років був президентом і розуміється в питанні більше ніж той хто кричав : "Нужно просто перестать стрелять", або "Дагаваримся где-то посередине"😊😊
показать весь комментарий
16.04.2022 14:43
+59
Україні треба Порох !
показать весь комментарий
16.04.2022 14:41
+51
Ти зелень безголова, Пороха піар потопив Москву позавчора. Заткнись і не воняй.
показать весь комментарий
16.04.2022 14:46
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Страница 2 из 2
Одна одиниця броні 9 (любий танк, БМП, БТР і т. д.) -- це один постріл з ********* ПТРК. Те ж саме, якщо це буде і наш танк, чи БМП. Може краще з цього ракурсу подивитись на це питання. Колона танків 100 шт -- гарна засідка в правильному місці і 300 бійців з 200 ПТРК. Я не кажу, що танки не потрібні, АЛЕ.........
показать весь комментарий
16.04.2022 14:59 Ответить
а звідки в кацапів ******* ПТРК?
показать весь комментарий
16.04.2022 15:01 Ответить
для тех, кому сейчас в пабликах не хватает "джавелинов", специально для них в последний пакет военной помощи на 800 миллионов доларов военная администрация США их включила:

восемнадцать 155-мм гаубиц и 40 тысяч снарядов к ним;
десять радиолокационных систем контрбатарейной борьбы AN/TPQ-36;
два радара мониторинга воздушного пространства AN/MPQ-64 Sentinel;
300 беспилотников Switchblade;
500 «Джавелинов» и тысячи других систем для бронетехники;
двести бронетранспортеров M113;
сотню высокомобильных многоцелевых бронированных автомобилей;
11 вертолетов Ми-17;
беспилотные катера береговой обороны;
защитное оборудование на случай атак с применением химического, биологического, радиологического, ядерного оружия;
медицинское оборудование;
30 тысяч комплектов брони и шлемов для военных;
более двух тысяч оптических приборов и лазерных дальномеров;
взрывчатку С-4 и оборудование для разрушения препятствий;
противопехотные мины M18А1 Claymore.
показать весь комментарий
16.04.2022 15:21 Ответить
Сказок на ночь пересмотрели?
Если б так легко было ту бронетехнику жечь ,то наши уже всю кацапскую армию помножили б на ноль -джавелинов уже дали около 7000-этого хватило бы на бронетехнику всей группы вторжения,но что то она не кончается .
Да и сейчас идут дистанционные бои в основном
показать весь комментарий
16.04.2022 15:39 Ответить
Вася ! Чому ти досі на Цензорі ? ПТРК в руки і бігом звільняти від осади Маріуполь ! Коли кацапня тебе з ПТРК в руках побачить - повтікають без єдиного пострілу ! ((
показать весь комментарий
16.04.2022 17:22 Ответить
...а наступать як будеш без танків...привяжеш до ніг Джавеліни і стрімко полетишь вперед на ворога?
показать весь комментарий
16.04.2022 20:35 Ответить
ПОЕЗД СВЕЖИХ ТАНКОВ ПРИБЫЛ В УКРАИНУ -- Пополнение для Вооруженных Сил Украины
https://www.youtube.com/watch?v=1SFuNRt44O8
показать весь комментарий
16.04.2022 15:01 Ответить
це не танки, і це не для України, це для Сіхдного Флангу НАТО в Польщі, Україні передають радянського виробництва зброю (поки що тільки більше старі варіанти).
показать весь комментарий
16.04.2022 15:16 Ответить
это довольно старые (судя по расположению эжектора ствола) немецкие PzH-2000, которые Польше нахер не нужны. И ехали они действительно в Украину в рамках контракта одобренного властями Германии на сумму 1,7 ярда евро с немецкой компанией Krauss-Maffei Wegmann. В конечном итоге по этому контракту мы должны их получить 100 единиц.

показать весь комментарий
16.04.2022 15:34 Ответить
похоже на палладины последней генерации ,и на платформах их ровно 18 штук
показать весь комментарий
16.04.2022 15:43 Ответить
посчитайте САУ на платформах-их ровно 18
показать весь комментарий
16.04.2022 15:41 Ответить
Посмотрел, красота! Там же говорят в Украину!
показать весь комментарий
16.04.2022 19:08 Ответить
Так ану специ, що це ПАЛАДИН чи що!?
показать весь комментарий
16.04.2022 19:11 Ответить
нафіга? А дороги? Вони зіпсують всі дороги)))
показать весь комментарий
16.04.2022 15:03 Ответить
На фоне подоляка и абхаза, которые на переговорах в десна лупятся с мединским и другой русней, Порошенко занимается реальными делами! Стучи в двери и откроется, рано или поздно. Вот это я уважаю, а не всякие договорняки с расней. Абхаз - это вообще такое позорище, что мне даже за него стыдно, когда он говорить начинает.
показать весь комментарий
16.04.2022 15:05 Ответить
Георгий Албуров


@alburov

·
https://twitter.com/alburov/status/1514864860173066242 15 апр.



Друзья, я пожертвовал собой и посмотрел утренние новости на "Первом канале".
За первые 9 минут новостей 25-секундный сюжет про крейсер "Москва" - единственный, где не упоминаются фашисты, националисты, бандеровцы, сбу и украинские провокации.
Крейсер просто сам зачем-то утонул
показать весь комментарий
16.04.2022 15:05 Ответить
Довелось застосувати опцію ,,аварійне занурення,, розробка для гасіння пожежі або перегріву корпуса в бойових умовах.
А ще якщо рядом нептуна
показать весь комментарий
16.04.2022 19:42 Ответить
наша сила в сменяемости царей леонидофф..
показать весь комментарий
16.04.2022 15:06 Ответить
думаю, що на ті гроші, які вкрали у держави всі президенти, включаючи і петю, можна було придбати набагато більше військової техніки. але крім військової техніки потрібно ще адекватне керівництво країною, якого, на жаль, наразі не видно.
показать весь комментарий
16.04.2022 15:07 Ответить
популізм
показать весь комментарий
16.04.2022 15:14 Ответить
А не пішов би ти юрік за рос. кораблем!
показать весь комментарий
16.04.2022 16:15 Ответить
Трильоні ******** і ******* далі ,за ці роки и мур десятиметровий біля підораши можно було сбудувати... але хер там , лучше ще одну квартирку в испани купить... и таких urodov там тысячи и все гребут себе.... Ничего не меняется, все течет своей чередой....
показать весь комментарий
16.04.2022 15:23 Ответить
Так навішо ви такіх президентів вибирали?
показать весь комментарий
16.04.2022 15:49 Ответить
Так хто кого дрючить?
показать весь комментарий
16.04.2022 15:09 Ответить
кожному зедебілу таке здається, особливо, коли подляк платить йому
показать весь комментарий
16.04.2022 15:11 Ответить
Якщо людина думає про чесно зароблені гроші Пороха, а не вкрадені каламойшою, то це вже діагноз.
Ти саме скільки перерахувало на армію? Нуль цілих хрєн десятих, це і так зрозуміло.
показать весь комментарий
16.04.2022 15:12 Ответить
Можна взнати думку решту лідерій партій і фракцій?
показать весь комментарий
16.04.2022 15:11 Ответить
Це які? Називай давай. Бойко? Юля? Чи може Рабінович? Навіть не смішно.

Порошенко - лідер нації з досвідом президентстів в умовах війни. Тому і висловлюється.
показать весь комментарий
16.04.2022 16:08 Ответить
піар України та заклики до допомоги у провідних закордонних ЗМІ та постачання амуніції і стрілкової зброї в тероборону і ЗСУ це тріскотня ?

хай З так потріщить із своєї кішені та інші жЮлі !!!!
показать весь комментарий
16.04.2022 16:13 Ответить
зеленые вонючки которые строили дороги для танков русни активировались. вы еще ответите за разминирование путев подхода танков
показать весь комментарий
16.04.2022 15:12 Ответить
Ще б балістичні ракети, щоб обстріляти їхні аеропорти
показать весь комментарий
16.04.2022 15:13 Ответить
розробки балістичної ракети Грім, зенітних Корал та Кільчень, виробництво Нептунів та Вільх закатані в асвальт
показать весь комментарий
16.04.2022 16:35 Ответить
Нагадаю, за Пороха русню мочили на сході ще коли жодного джавеліна нєгр не дав.

показать весь комментарий
16.04.2022 15:14 Ответить
Погляд Порошенка на плєшФюрера - вражає 👍🏼😠
показать весь комментарий
16.04.2022 15:55 Ответить
***** аж знітилось
показать весь комментарий
16.04.2022 16:04 Ответить
як чмошник..пуйло виглядає
показать весь комментарий
16.04.2022 20:42 Ответить
Порох миру в очах ***** не шукав, він його наскрізь краще фізика Рентгена бачив
показать весь комментарий
16.04.2022 16:37 Ответить
Ну хоч хтось дорослий в ВРУ є
показать весь комментарий
16.04.2022 15:15 Ответить
Він цього не купував, бо купує держава; і тоді, три роки тому - купували, але в українських підприємств-виробників. Коли відповідним чином фінансувався ДОЗ. А от чому з 2020р. ДОЗ перестав фінансуватися - оце питання ніхто з зебілів не хоче собі задати?
показать весь комментарий
16.04.2022 15:29 Ответить
сорі, мав на увазі - НЕ чують
показать весь комментарий
16.04.2022 15:33 Ответить
та зрозуміло... Якщо в пості присутня логіка - то механічні помилки на суть посту не впливають.
показать весь комментарий
16.04.2022 15:58 Ответить
Сомневаюсь, что 3-4 бригады могут изменить ход войны. Рашисты в районе Харькова-Изюма собрали уже 22 БТГ. Там, нам для эффективной обороны надо 10-12 бригад минимум. А для контрнаступления в 2 раза больше. И это с учетом того, что воюем мы намного эффективнее орков.
показать весь комментарий
16.04.2022 15:19 Ответить
Не думай что у нас нечем ответить, уже идет 3 волна мобилизации, а это не 3-4 бригады
показать весь комментарий
16.04.2022 15:34 Ответить
до сих пор многие ждут звонка...
показать весь комментарий
16.04.2022 15:50 Ответить
йому думати нічим , його кацапи 10 квітня мобілізували для роботи на інформаційному полі ((
показать весь комментарий
16.04.2022 17:25 Ответить
БТГ це 800-900 осіб. Бригада 3000-5000
показать весь комментарий
16.04.2022 15:51 Ответить
Ну собралі , і що .? І топчуться на місці , бо прорвати оборону не можуть .
А якщо й прорвуть під Ізюмом , то далі Слов'янськ і Краматорськ , оборона яких в рази потужніша за Ізюмську . А далі Курахове , яке ще потужніше за Слов'янськ і Краматорськ разом узяті . Кацапи там надірвуть пупа , тоді 3 - 4 свіжих наших бригад їх просто доб'ють .
Тому вони й бздять починати масований наступ , бо не впевнені в успіху . Шукають інші рішення .
показать весь комментарий
16.04.2022 15:55 Ответить
чекають супер ******* озброєння - "катюші"
показать весь комментарий
16.04.2022 16:06 Ответить
Не путай бригаду і бтг, стратег.
показать весь комментарий
16.04.2022 15:56 Ответить
ты походу большой военный эксперд)))) издержки перевода с английского. 300 танков это не 3-4 бригады, 300 танков это 10 батальонов, танковая дивизия, 10 тыс человк, как раз 12 бтг. а 100 самолетов= 2 авиаполка. у ВС Венгрии 40 танков и 20 самолетов.
показать весь комментарий
16.04.2022 16:24 Ответить
кацапському лизуну похрін ваші коментарі - головне його завдання посіяти тут сумніви у спроможності ЗСУ , так що не відповіді таким давайте а у спам їх , щоб інші час на таке лайно не витрачали !
показать весь комментарий
16.04.2022 17:28 Ответить
нужны Байрактары и ракеты к ним.
побольше.
показать весь комментарий
16.04.2022 15:19 Ответить
Не видумуй. Якраз Порох почав виробництво нептунів, якими ЗЕ зараз хизуються. Якраз Порох створив армію і постійно її розширював і поповнював зброєю, а ваш Зе скоротив фінансування армії, припинив закупку зброї за три роки, всі гроші закопав у дороги, а коли почалась війна, виявилось нема грошей і кругом куди не глянь рахунки на допомогу армії з простих людей, навіть у ДІЯ.А сам Зеленський хоч копійку воїнам пожертвував? А де зараз Лєнка перше блєді? І те, що сталося, те, що війна загострилась винен лише Зе, своїми загляданнями Путіну в око, особливо коли америка попереджала, що буде війна, а він говорив ідіть на шашлики.. І ще багато всього, що сюди не влізе в коментар.
показать весь комментарий
16.04.2022 15:36 Ответить
Сьогодні пішов шквал відвертої брехні проти Порошенка, такий собі Ю. Бондаренко ллє, як з відра помиї на 5-го. Знайшли якогось "офіцера СБУ" і той на камеру клянеться, що Порошенко блокував ракетну програму і зокрема "Нептун". Настільки гидко, що не додивився і до половини відео - вимкнув, поставиши дизлайк. І "Хвиля" кацапською мовою з цим же "офіцером СБУ" написала схожий пасквіль на Порошенка. Це що, каломойські воші і гниди щось затіяли?
показать весь комментарий
16.04.2022 16:24 Ответить
ні. ти правий, що "Один (оплот) вартує десятьох" (Т-64). А, може, і двадцятьох - по ціні. Що зробиш - шейхи собі комфорт замовили, як в ролс-ройслі. Тому і робили їх - на експорт. А наші воюють на модернізованих Т-64, які, виявляється, кращі по своїм ТТХ, ніж Армати. І з зарактеристикою Т-64 ти збрехав. Ну, не може зебіл без брехні!
показать весь комментарий
16.04.2022 15:36 Ответить
"Всього лиш"... Ех...
Так це - більше, чим мають більшість "армій" світу.
показать весь комментарий
16.04.2022 15:32 Ответить
Це Порох порахував із розрахунку, що мордор має бути денацифікований до Уралу. За Уралом буде вже Китай.
Хід думки в нього правильний...
показать весь комментарий
16.04.2022 15:40 Ответить
а по загальному рахунку - мінські домовленості в редакції 14-го і 15-го року зіграли більше на користь України, ми нічого від них не втратили, зате отримали боєздатні ЗСУ та Асоціацію з ЄС (і список можна продовжувати); чому прямим доказом слугує нервова реакція касапів-Хуйла з повномасштабною війною з 24/02.
показать весь комментарий
16.04.2022 15:53 Ответить
Не пояснюй зебілам нічого. А нормальні все розуміють.
показать весь комментарий
16.04.2022 16:00 Ответить
мертвечук в Україні промишляв з 1996-го року, і нікуди він не дівався, він завжди був в ділі, як не в політиці, так в бізнесі (ну, якщо не зважати на позавчорашню посадку)
показать весь комментарий
16.04.2022 15:57 Ответить
Слова державного мужа, не 🤡....
показать весь комментарий
16.04.2022 16:15 Ответить
Тяжело вам зебилам жить в своей альтернативный реальности ?
показать весь комментарий
16.04.2022 16:30 Ответить
не кизди гнида
показать весь комментарий
16.04.2022 16:35 Ответить
Дурненьке, цукерки випускала КОНДИТЕРСЬКА корпорація "РОШЕН" під управлінням сліпого трасту Ротшильдів. Порох передав свій бізнес і займався виключно державним справами. Липецька фабрика НІЧОГО не виробляла, оскільки перебувала під арештом РФ. Правда, була інформація, що найцінніше обладнання було контрабандою вивезене в Україну. Що ти там не збираєшся прощати? Те, що ти п'ять років пило, жрало, дивилося "Сватів", "Слугу народу", "Вечірній квартал" і "наморювалося" від війни?
показать весь комментарий
16.04.2022 17:03 Ответить
Нам треба усе ефективне осб. і побільше, тоді буде 150% перемоги і менше втрат.

До слова, а скільки буба бронеавтомобілів зі свого кортежа передав у ЗСУ?
показать весь комментарий
16.04.2022 16:23 Ответить
І я впевнений на 100%, що якби нарід вибрав Порошенко президентом у 2019 році, то пуйло навіть і думки не мав нападати, бо в нас були б ці літаки, танки і новітні ракетні дивізіони і навіть полки, які знищили б всі кораблі москалів в Чорному і Азовському морях, а також аеродроми з літаками, зваідки вони вилітають. Але мудрий нарід повірив шахраям, які їх розвели по повній. Правда діти шахраїв у надійних місцях, а самі вони "герої" в надійних бомбосховищах, розповідають з усмішками про "подвиги", а нарід під ракетами, бомбами і кулями. Зато "хуже не будет", на наступних виборах можете вибирати гордона.
показать весь комментарий
16.04.2022 16:28 Ответить
Петро Олексійович віддав своїх півтора мільярда на армію, яка сьогодні добре боронить Україну. Краще хай віддать Володя Мальчік некрадущій і не офшорний і допоможе йому кристально ческний(правда тільки в Україні, бо в інших країн заведені справи) пан Беня Мойський.
показать весь комментарий
16.04.2022 16:48 Ответить
Настав час притиснути усіх український олігархів і взяти в них по декілька сот мільйонів гривень на ЗСУ. Коломойський і брати Суркіси перші в черзі.
показать весь комментарий
16.04.2022 17:34 Ответить
Перші в черзі Володя Криворізький, єрмак, татаров, а потім решта.
показать весь комментарий
16.04.2022 18:17 Ответить
За каденцію міністра оборони Гриценко було розпродані тільки 200 танків. Коли за це спитають?
показать весь комментарий
17.04.2022 08:28 Ответить
Страница 2 из 2
 
 