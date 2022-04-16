В "Феофании" провели уникальную операцию, достав пулю из сердца 20-летнего воина Владимира Гордиенко. На следующий день он уже ходил, – Минздрав. ФОТО

В больнице "Феофания" провели уникальную операцию, во время которой извлекли пулю из сердца, не останавливая его.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Министерства здравоохранения.

Как отмечается, хирурги медицинского учреждения спасли жизнь 20-летнего украинского воина Владимира Гордиенко. Парню чудом удалось вырваться из российского плена и уцелеть после допросов, пыток и обстрелов оккупантами автомобиля, на котором он спасался со своим побратимом.

"Два дня Владимир лесом добирался до своих. Как станет известно позже, он шел с пулей в сердце и пневмогемотораксом. И дошел", - говорится в сообщении.

Первую врачебную помощь Владимиру оказали в Малине. Потом его доставили в Житомирскую областную больницу, где после обследований и выяснилось, что в области сердца у воина есть посторонний предмет. Молодого человека направили в Центр инновационной кардиохирургии на базе больницы "Феофания".





Здесь после дообследования врачи обнаружили, что в стенке левого желудочка, в полутора миллиметрах от полости сердца находится обломок.

Такое ранение могло привести к сквозному отверстию в сердце, или обломок мог мигрировать и спровоцировать инсульт или потерю конечности.

"Сложная операция длилась 5 часов и прошла успешно. Врачи оперировали на работающем сердце с помощью специальных стабилизаторов. Через несколько часов после оперативного вмешательства Владимир уже разговаривал, а на следующий день – ходил. Накануне своего дня рождения Владимир был выписан из больницы, но до сих пор находится на связи со своими врачами", - заметили в Минздраве.