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Новости Фото Война
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В "Феофании" провели уникальную операцию, достав пулю из сердца 20-летнего воина Владимира Гордиенко. На следующий день он уже ходил, – Минздрав. ФОТО

В больнице "Феофания" провели уникальную операцию, во время которой извлекли пулю из сердца, не останавливая его.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Министерства здравоохранения.

Как отмечается, хирурги медицинского учреждения спасли жизнь 20-летнего украинского воина Владимира Гордиенко. Парню чудом удалось вырваться из российского плена и уцелеть после допросов, пыток и обстрелов оккупантами автомобиля, на котором он спасался со своим побратимом.

"Два дня Владимир лесом добирался до своих. Как станет известно позже, он шел с пулей в сердце и пневмогемотораксом. И дошел", - говорится в сообщении.

Первую врачебную помощь Владимиру оказали в Малине. Потом его доставили в Житомирскую областную больницу, где после обследований и выяснилось, что в области сердца у воина есть посторонний предмет. Молодого человека направили в Центр инновационной кардиохирургии на базе больницы "Феофания".

В Феофании провели уникальную операцию, достав пулю из сердца 20-летнего воина Владимира Гордиенко. На следующий день он уже ходил, – Минздрав 01

В Феофании провели уникальную операцию, достав пулю из сердца 20-летнего воина Владимира Гордиенко. На следующий день он уже ходил, – Минздрав 02
В Феофании провели уникальную операцию, достав пулю из сердца 20-летнего воина Владимира Гордиенко. На следующий день он уже ходил, – Минздрав 03

Здесь после дообследования врачи обнаружили, что в стенке левого желудочка, в полутора миллиметрах от полости сердца находится обломок.

Такое ранение могло привести к сквозному отверстию в сердце, или обломок мог мигрировать и спровоцировать инсульт или потерю конечности.

"Сложная операция длилась 5 часов и прошла успешно. Врачи оперировали на работающем сердце с помощью специальных стабилизаторов. Через несколько часов после оперативного вмешательства Владимир уже разговаривал, а на следующий день – ходил. Накануне своего дня рождения Владимир был выписан из больницы, но до сих пор находится на связи со своими врачами", - заметили в Минздраве.

Автор: 

операция (211) ранение (3385) Феофания (79) военнослужащие (6139)


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Топ комментарии
+32
это просто подвиг врачей. вам отдельное спасибо. хотя этого мало.
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16.04.2022 15:15
+24
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16.04.2022 15:19
+22
Господи, благослови цих лікарів.
Та й усіх, хто рятує життя як військовим так і цивільним.
Нажаль необхідності у їхній роботі багато і надалі схоже буде не менше.

Воїну- найшвидщого одужання удпчі і щастя.
Низький уклін їм всім.
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16.04.2022 15:17
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это просто подвиг врачей. вам отдельное спасибо. хотя этого мало.
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16.04.2022 15:15 Ответить
Господи, благослови цих лікарів.
Та й усіх, хто рятує життя як військовим так і цивільним.
Нажаль необхідності у їхній роботі багато і надалі схоже буде не менше.

Воїну- найшвидщого одужання удпчі і щастя.
Низький уклін їм всім.
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16.04.2022 15:17 Ответить
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16.04.2022 15:19 Ответить
тут больше божий промысел...
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16.04.2022 15:21 Ответить
Схоже, що Бог ближче до України, ніж до Ватикану.
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16.04.2022 15:23 Ответить
я би не вказував лікарню. ці підари можуть і розбомбити
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16.04.2022 15:35 Ответить
мож верхние люди уже могильщика орды узрели?
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16.04.2022 15:37 Ответить
Безсмертний нах)
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16.04.2022 15:55 Ответить
життя врятоване
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16.04.2022 16:05 Ответить
МЫ ХОТЬ ПОЙМЁМ ШО С ЛИЧИНКАМИ НА СМЕРТЬ,,А
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16.04.2022 16:09 Ответить
Кілька днів тому назад було відео. Можете пошукати в ТГ
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16.04.2022 16:22 Ответить
так в сердце не встряло а пуля такая как будто с первой мировой копанка и квадратная и черная и пористая странно
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16.04.2022 17:12 Ответить
Не пуля, - осколок.
Боец одного из ОбТрО Киевской области.
Доброволец, пришел сам в батальон, т.к. военкомат "не работал"...
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16.04.2022 19:44 Ответить
Здоров'я хлопцю і довголіття!!!
Слава ЗСУ!!!
Уклін Вам!!!
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16.04.2022 18:04 Ответить
Така позитивна новина.

Володимире, здоров'я тобі міцного і довгих років життя.
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16.04.2022 23:00 Ответить
 
 