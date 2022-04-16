В "Феофании" провели уникальную операцию, достав пулю из сердца 20-летнего воина Владимира Гордиенко. На следующий день он уже ходил, – Минздрав. ФОТО
В больнице "Феофания" провели уникальную операцию, во время которой извлекли пулю из сердца, не останавливая его.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Министерства здравоохранения.
Как отмечается, хирурги медицинского учреждения спасли жизнь 20-летнего украинского воина Владимира Гордиенко. Парню чудом удалось вырваться из российского плена и уцелеть после допросов, пыток и обстрелов оккупантами автомобиля, на котором он спасался со своим побратимом.
"Два дня Владимир лесом добирался до своих. Как станет известно позже, он шел с пулей в сердце и пневмогемотораксом. И дошел", - говорится в сообщении.
Первую врачебную помощь Владимиру оказали в Малине. Потом его доставили в Житомирскую областную больницу, где после обследований и выяснилось, что в области сердца у воина есть посторонний предмет. Молодого человека направили в Центр инновационной кардиохирургии на базе больницы "Феофания".
Здесь после дообследования врачи обнаружили, что в стенке левого желудочка, в полутора миллиметрах от полости сердца находится обломок.
Такое ранение могло привести к сквозному отверстию в сердце, или обломок мог мигрировать и спровоцировать инсульт или потерю конечности.
"Сложная операция длилась 5 часов и прошла успешно. Врачи оперировали на работающем сердце с помощью специальных стабилизаторов. Через несколько часов после оперативного вмешательства Владимир уже разговаривал, а на следующий день – ходил. Накануне своего дня рождения Владимир был выписан из больницы, но до сих пор находится на связи со своими врачами", - заметили в Минздраве.
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Та й усіх, хто рятує життя як військовим так і цивільним.
Нажаль необхідності у їхній роботі багато і надалі схоже буде не менше.
Воїну- найшвидщого одужання удпчі і щастя.
Низький уклін їм всім.
Боец одного из ОбТрО Киевской области.
Доброволец, пришел сам в батальон, т.к. военкомат "не работал"...
Слава ЗСУ!!!
Уклін Вам!!!
Володимире, здоров'я тобі міцного і довгих років життя.