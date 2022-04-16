Остатки колонны 90-й танковой дивизии оккупантов, которую ВСУ уничтожили на Черниговщине. ФОТОрепортаж
Крутовская ОТГ на Черниговщине обнародовала фотографии остатков 90-й танковой дивизии армии РФ (Екатеринбург), которая месяц находилась в Нежинском районе.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на страницу ОТГ в фейсбуке.
"Эти мерзавцы проходили и через наши села, часть дивизии разбила штаб в Хорошем Озере и оттуда пыталась пройти в Нежин. В самом Нежине в результате обстрелов разрушены и повреждены: 5 зданий коммунальной собственности, 25 многоэтажных домов, 54 частных дома, 1 предприятие", - говорится в сообщении.
Отметятся, что на фото – результат работы ВСУ.
"В боях отличилась и тероборона Нежина (в рядах которой воевали и казаки из нашей громады), которая стояла на передовых блокпостах и проводила зачистку. Много работы нашими казаками из Теробороны было сделано для того, чтобы скоординировать удары по противнику и передать точные данные расположения вражеской техники", - добавили в Крутовской ОТГ.
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А дуло пело...
А дуло пело пока не отлетело...
Что мы же братья
И мы спасем вас...
Но ЗСУ сказало "нет вас"...
Остальные автозаводы как иностранных, так и отечественных автокомпаний остановили сборку машин в стране, отмечает издание. Главная причина приостановки производства - дефицит автокомпонентов, а также нарушение цепочек поставок из-за ситуации на востоке Украины.
а реально - тільки УАЗ, бо решта - отвьорточна сборта китайських европейських брендів
Утім, вибух боєкомплекту підкинув башту на певну висоту, після чого вона впала.
Можна серію поштових марок випускати.
Попередня марка спрацювала.
Будемо програмувати події далі.
Далі має «потонути» Путін."