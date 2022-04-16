Остатки колонны 90-й танковой дивизии оккупантов, которую ВСУ уничтожили на Черниговщине. ФОТОрепортаж

Крутовская ОТГ на Черниговщине обнародовала фотографии остатков 90-й танковой дивизии армии РФ (Екатеринбург), которая месяц находилась в Нежинском районе.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на страницу ОТГ в фейсбуке.

"Эти мерзавцы проходили и через наши села, часть дивизии разбила штаб в Хорошем Озере и оттуда пыталась пройти в Нежин. В самом Нежине в результате обстрелов разрушены и повреждены: 5 зданий коммунальной собственности, 25 многоэтажных домов, 54 частных дома, 1 предприятие", - говорится в сообщении.









Смотрите: На Черниговщине обнаружили брошенный россиянами склад боеприпасов - 65 упакованных ящиков и 210 мин калибра 120 мм. Фоторепортаж

Отметятся, что на фото – результат работы ВСУ.







"В боях отличилась и тероборона Нежина (в рядах которой воевали и казаки из нашей громады), которая стояла на передовых блокпостах и проводила зачистку. Много работы нашими казаками из Теробороны было сделано для того, чтобы скоординировать удары по противнику и передать точные данные расположения вражеской техники", - добавили в Крутовской ОТГ.

Смотрите также: ВСУ на Черниговщине уничтожили российскую "Акацию". ВИДЕО



