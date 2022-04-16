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Новости Фото Война
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Остатки колонны 90-й танковой дивизии оккупантов, которую ВСУ уничтожили на Черниговщине. ФОТОрепортаж

Крутовская ОТГ на Черниговщине обнародовала фотографии остатков 90-й танковой дивизии армии РФ (Екатеринбург), которая месяц находилась в Нежинском районе.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на страницу ОТГ в фейсбуке.

Остатки колонны 90-й танковой дивизии оккупантов, которую ВСУ уничтожили на Черниговщине 01

"Эти мерзавцы проходили и через наши села, часть дивизии разбила штаб в Хорошем Озере и оттуда пыталась пройти в Нежин. В самом Нежине в результате обстрелов разрушены и повреждены: 5 зданий коммунальной собственности, 25 многоэтажных домов, 54 частных дома, 1 предприятие", - говорится в сообщении.

Остатки колонны 90-й танковой дивизии оккупантов, которую ВСУ уничтожили на Черниговщине 02
Остатки колонны 90-й танковой дивизии оккупантов, которую ВСУ уничтожили на Черниговщине 03

Остатки колонны 90-й танковой дивизии оккупантов, которую ВСУ уничтожили на Черниговщине 04

Смотрите: На Черниговщине обнаружили брошенный россиянами склад боеприпасов - 65 упакованных ящиков и 210 мин калибра 120 мм. Фоторепортаж

Остатки колонны 90-й танковой дивизии оккупантов, которую ВСУ уничтожили на Черниговщине 05

Отметятся, что на фото – результат работы ВСУ.

Остатки колонны 90-й танковой дивизии оккупантов, которую ВСУ уничтожили на Черниговщине 06

Остатки колонны 90-й танковой дивизии оккупантов, которую ВСУ уничтожили на Черниговщине 07
Остатки колонны 90-й танковой дивизии оккупантов, которую ВСУ уничтожили на Черниговщине 08
Остатки колонны 90-й танковой дивизии оккупантов, которую ВСУ уничтожили на Черниговщине 09

"В боях отличилась и тероборона Нежина (в рядах которой воевали и казаки из нашей громады), которая стояла на передовых блокпостах и проводила зачистку. Много работы нашими казаками из Теробороны было сделано для того, чтобы скоординировать удары по противнику и передать точные данные расположения вражеской техники", - добавили в Крутовской ОТГ.

Смотрите также: ВСУ на Черниговщине уничтожили российскую "Акацию". ВИДЕО

Остатки колонны 90-й танковой дивизии оккупантов, которую ВСУ уничтожили на Черниговщине 10
Остатки колонны 90-й танковой дивизии оккупантов, которую ВСУ уничтожили на Черниговщине 11

армия РФ (19238) Черниговщина (1485)


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Топ комментарии
+60
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16.04.2022 16:47
+27
впало дуло - мабуть в Україні щось в воді...
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16.04.2022 16:43
+24
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16.04.2022 17:09
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впало дуло - мабуть в Україні щось в воді...
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16.04.2022 16:43 Ответить
"А лен цвіте синьо, синьо...."
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16.04.2022 16:51 Ответить
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16.04.2022 16:56 Ответить
там на четвертому фото у кузові вантажівки садово-огородня тачка та ще якась битовуха (може котьол) - орда мародьорів, а не танкова дивізія
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16.04.2022 16:51 Ответить
А дуло пело,
А дуло пело...
А дуло пело пока не отлетело...
Что мы же братья
И мы спасем вас...
Но ЗСУ сказало "нет вас"...
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16.04.2022 16:55 Ответить
в кузові - сгорівші пральні машини, які кацапи перед цим вкрали
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16.04.2022 17:07 Ответить
а в Конотопі попереджали...
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16.04.2022 18:33 Ответить
скиньте один из этих танчиков на дом лукашенка. ему будет приятно.
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16.04.2022 16:43 Ответить
Душевно.Всім виконавцям-респект...
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16.04.2022 16:46 Ответить
По ситуации на середину апреля 2022 года в России работают конвейеры только четырех компаний: УАЗ, «Хавейл Мотор Мануфэкчуринг Рус» под Тулой, «Мазда https://www.gazeta.ru/tags/organization/sollers_avto.shtml Соллерс Мануфэкчуринг Рус» во Владивостоке, а также «Автотор» в Калининграде. Об этом сообщает аналитическое агентство «Автостат» со ссылкой на информацию от компаний.

Остальные автозаводы как иностранных, так и отечественных автокомпаний остановили сборку машин в стране, отмечает издание. Главная причина приостановки производства - дефицит автокомпонентов, а также нарушение цепочек поставок из-за ситуации на востоке Украины.

а реально - тільки УАЗ, бо решта - отвьорточна сборта китайських европейських брендів
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16.04.2022 17:07 Ответить
основне, щоб "буханку" далі випускали))
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16.04.2022 18:34 Ответить
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16.04.2022 16:47 Ответить
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16.04.2022 17:09 Ответить
"а хахли уже ушли?"
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16.04.2022 20:47 Ответить
ZатОнуV, або ОбіZраVся
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16.04.2022 17:33 Ответить
****-ю накриVся
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16.04.2022 18:35 Ответить
вірно буде н@їбнувся !
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16.04.2022 18:52 Ответить
правильно писати - жаба цицьки дала.
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16.04.2022 19:08 Ответить
обидва варіанти годяться)
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16.04.2022 21:50 Ответить
этож на сколько должна отлетеь башня чтобы продавить асфальт как масло
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16.04.2022 16:47 Ответить
...мабуть там і асфальт після "великого_крадівництва" не дуже міцний та ще й на тротуарі.
Утім, вибух боєкомплекту підкинув башту на певну висоту, після чого вона впала.
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16.04.2022 16:58 Ответить
Вага танкової башти в межах або більше 5 тонн. Так що то все нормально. Стосовно великого крадівництва. Зараз війна, то краще стулити пельку.
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16.04.2022 17:14 Ответить
З гарматою більше 10т.
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16.04.2022 21:23 Ответить
То не асфальт в полном смысле этого слова, это тротуар. Его не трамбовали так же, как дорожное полотно, ни собственно покрытие, ни подложку.
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16.04.2022 19:53 Ответить
Як в тій пісні, ...Побило дєсантуру Пригоріли трусєля...
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16.04.2022 16:51 Ответить
это такой жест доброй воли от *****
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16.04.2022 16:51 Ответить
а что за тактический термос на фото
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16.04.2022 16:52 Ответить
То китайський термос ще радянських часів зі скляною колбою. Крадуть, мерзотники-крохобори що під руку попадає. Орда бл...
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16.04.2022 16:59 Ответить
там такі термоси тілтьки по тіліфізору бачили, в якихось сраних фільмах їхніх же, такшо діфцит.
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16.04.2022 21:22 Ответить
Екатеринбург - иди на..й вслед за кораблем
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16.04.2022 16:53 Ответить
Славно козаки ніжинськи разом з ЗСУ погуляли, добрий вийшов салат по нижинськи...
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16.04.2022 16:56 Ответить
не выбрасывайте, может что то можно из всего этого собрать . . .
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16.04.2022 17:10 Ответить
Німецьких танків можна не чекати. Після незрозумілого ходу ОП Зе із не бажання приймати Штайнмайера в Києві, танки ,що повинні були вирушити на захист України повернулись на місце дислокації. -Дмитро Чекалкін. Дякую бубочка, а також всім, хто його підтримує. Скільки ще життів покладемо? Скільки міст втратимо? Руку дам на відсіч, що надоумив нашого недоумка на цей "блискучий" дипломатичний крок Андрюшка Ермак.
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16.04.2022 17:10 Ответить
Надайте посилання на німецьке джерело
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16.04.2022 17:20 Ответить
Місця Доблесті українських воїнів! Ворог той самий, Крути -1918..2022 рр
Можна серію поштових марок випускати.
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16.04.2022 17:16 Ответить
"Що ж.
Попередня марка спрацювала.
Будемо програмувати події далі.
Далі має «потонути» Путін."
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16.04.2022 17:16 Ответить
гарна колона,навіть ще краща чим була з самого початку
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16.04.2022 17:21 Ответить
"И молодая не узнает какой у парня был конец..."
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16.04.2022 18:31 Ответить
то шо на танку термос ? кацап на танку приперся шоб термоса вкрасти но шось пішло геть не так
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16.04.2022 20:03 Ответить
перша фотка - танку взгрустнулось, х..вост обвис
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16.04.2022 20:17 Ответить
 
 