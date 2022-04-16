Ликвидирован масштабный пожар после вражеских обстрелов в Харькове, - ГСЧС. ВИДЕО+ФОТОрепортаж
16 апреля в 11:36 на номер "101" поступило сообщение о пожаре в административном здании, произошедшем в результате вражеских обстрелов в Основянском районе Харькова.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ГСЧС.
Как отмечалось, горели конструктивные элементы пятиэтажного административного здания на общей площади около 1500 кв.м, а также 9 автомобилей. В результате взрыва зданию причинены серьезные разрушения. Предварительно погиб 1 и пострадали еще 18 человек.
"На месте работало около 50 человек личного состава и 9 единиц техники ГСЧС. Удалось эвакуировать 65 человек из поврежденных и соседних зданий, а также находящихся рядом жилых домов. Пожар локализован в 12:18 и ликвидирован в 14:37", - говорится в сообщении.
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Вопрос - и власть Украины будет СПОКОЙНО наблюдать как рушат заводы, аэродромы , логистические склады ?
может власть офуела ? Может надо все таки ТОЖЕ поджарить орков ? Может крымский мост взорвать ?
может Лукашенко обьявить ноту - пусть гонит орков из Беларуси при помощи партизан и тогда его не обвинят в Гааге и не повесят как военного преступника
терріторія не освоена людьми -те пространсво обзивається.
Бити треба не по військовій а саме по цивільній інфраструктурі, за кожну нашу - 10 їхніх.
якщо і бити по кацапляндії, то по складах ***********, аеродромах та скупченню техніки та живої сили орків