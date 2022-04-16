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Новости Фото Война
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Ликвидирован масштабный пожар после вражеских обстрелов в Харькове, - ГСЧС. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

16 апреля в 11:36 на номер "101" поступило сообщение о пожаре в административном здании, произошедшем в результате вражеских обстрелов в Основянском районе Харькова.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ГСЧС.

Как отмечалось, горели конструктивные элементы пятиэтажного административного здания на общей площади около 1500 кв.м, а также 9 автомобилей. В результате взрыва зданию причинены серьезные разрушения. Предварительно погиб 1 и пострадали еще 18 человек.

"На месте работало около 50 человек личного состава и 9 единиц техники ГСЧС. Удалось эвакуировать 65 человек из поврежденных и соседних зданий, а также находящихся рядом жилых домов. Пожар локализован в 12:18 и ликвидирован в 14:37", - говорится в сообщении.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Вражеская ракета попала в центральный район Харькова, 1 человек погиб, 18 - госпитализированы, - Синегубов

Ликвидирован масштабный пожар после вражеских обстрелов в Харькове, - ГСЧС 01
Ликвидирован масштабный пожар после вражеских обстрелов в Харькове, - ГСЧС 02
Ликвидирован масштабный пожар после вражеских обстрелов в Харькове, - ГСЧС 03
Ликвидирован масштабный пожар после вражеских обстрелов в Харькове, - ГСЧС 04
Ликвидирован масштабный пожар после вражеских обстрелов в Харькове, - ГСЧС 05
Ликвидирован масштабный пожар после вражеских обстрелов в Харькове, - ГСЧС 06
Ликвидирован масштабный пожар после вражеских обстрелов в Харькове, - ГСЧС 07
Ликвидирован масштабный пожар после вражеских обстрелов в Харькове, - ГСЧС 08
Ликвидирован масштабный пожар после вражеских обстрелов в Харькове, - ГСЧС 09
Ликвидирован масштабный пожар после вражеских обстрелов в Харькове, - ГСЧС 10
Ликвидирован масштабный пожар после вражеских обстрелов в Харькове, - ГСЧС 11
Ликвидирован масштабный пожар после вражеских обстрелов в Харькове, - ГСЧС 12
Ликвидирован масштабный пожар после вражеских обстрелов в Харькове, - ГСЧС 13
Ликвидирован масштабный пожар после вражеских обстрелов в Харькове, - ГСЧС 14
Ликвидирован масштабный пожар после вражеских обстрелов в Харькове, - ГСЧС 15

армия РФ (19238) обстрел (27165) пожар (5948) Харьков (7490) ГСЧС (4971)


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Топ комментарии
+10
Орки все рушат в Украине . Медведев объявил войну Маску
Вопрос - и власть Украины будет СПОКОЙНО наблюдать как рушат заводы, аэродромы , логистические склады ?

может власть офуела ? Может надо все таки ТОЖЕ поджарить орков ? Может крымский мост взорвать ?

может Лукашенко обьявить ноту - пусть гонит орков из Беларуси при помощи партизан и тогда его не обвинят в Гааге и не повесят как военного преступника
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16.04.2022 16:57
+8
Пора уже. Я из РФ (если что). Пора отвечать российским ******* по полной. Большинство россиян думает отсидеться спокойно. Но так ведь не бывает. За это придется платить.И чем быстрее начать убивать россиян в их домах, тем быстрее они перестанут убивать украинцев.
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16.04.2022 17:02
+6
А російські об'єкти інфраструктури ми маємо право бомбити?
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16.04.2022 17:08
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Орки все рушат в Украине . Медведев объявил войну Маску
Вопрос - и власть Украины будет СПОКОЙНО наблюдать как рушат заводы, аэродромы , логистические склады ?

может власть офуела ? Может надо все таки ТОЖЕ поджарить орков ? Может крымский мост взорвать ?

может Лукашенко обьявить ноту - пусть гонит орков из Беларуси при помощи партизан и тогда его не обвинят в Гааге и не повесят как военного преступника
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16.04.2022 16:57 Ответить
Пора уже. Я из РФ (если что). Пора отвечать российским ******* по полной. Большинство россиян думает отсидеться спокойно. Но так ведь не бывает. За это придется платить.И чем быстрее начать убивать россиян в их домах, тем быстрее они перестанут убивать украинцев.
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16.04.2022 17:02 Ответить
Может пора уже бить по городам РФ? Что ждёте? Это ведь само не закончится. Строите из себя белых и пушистых. Цена высокая.
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16.04.2022 16:58 Ответить
Украинская армия не бьет по мирному населению, даже по такому скоту как на роисе. Этим мы отличаемся от вас, орков
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16.04.2022 17:05 Ответить
А російські об'єкти інфраструктури ми маємо право бомбити?
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16.04.2022 17:08 Ответить
так аеродроми з кацальотами але не дістати
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16.04.2022 17:17 Ответить
Ага...а заводи з виробництва ракет не можна...
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16.04.2022 17:28 Ответить
Можно по казармам начать. По аэродромам в Беларуси. Это оправдано. Но и по гражданским тоже. Война. Иначе мои сограждане так и будут чувствовать себя "вечными". По другому никак.
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16.04.2022 17:18 Ответить
Я думаю что ваши власти боятся ядерного удара. Он и так будет. Поверьте. Войска от Киева отвели не просто так. Вы там живёте в нормальной стране и не знаете с кем дело имеете. Рассуждаете с точки зрения гуманизма. Но со зверями так нельзя. Звери только на своём языке понимают. Или когда подыхают.
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16.04.2022 17:22 Ответить
Явно провокує, причому дуже по тупому.
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16.04.2022 18:47 Ответить
а ви правда з накоцапії?....
терріторія не освоена людьми -те пространсво обзивається.
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16.04.2022 17:13 Ответить
не ведіться на провокаторів -- "єслі что я із рф", так він з рф і тому провокує
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16.04.2022 17:57 Ответить
Ядерного оружия РФ боитесь? ***** по любому его использует. Его армии *****. Начинайте обстрелы городов в РФ. Может народ РФ очнется и закончит его ******** жизнь в бункере.
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16.04.2022 17:07 Ответить
ПО БЕЛГОРОДУ МЛЯТЬ !!!!!!!!!!!!! ИНАЧЕ ЭТА МРАЗЬ НЕ ПОНИМАЕТ
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16.04.2022 17:08 Ответить
мож куполом над монастырём добкина весь харьков якось накрыты?
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16.04.2022 17:08 Ответить
Маємо відправляти ССО в тил ворога. Підривати житлові будинки у Москві та Пітері, дитячі садочки, лікарні, з усім їхнім мотлохом. Щоб вони відчули те що відчуває наше цивільне населення. Щоб падали їхні 25-ти поверхівки, вибухало метро, аеропорти і літаки.

Бити треба не по військовій а саме по цивільній інфраструктурі, за кожну нашу - 10 їхніх.
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16.04.2022 17:18 Ответить
і чим ми в такому разі будемо від кацапів відрізнятись.
якщо і бити по кацапляндії, то по складах ***********, аеродромах та скупченню техніки та живої сили орків
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16.04.2022 17:29 Ответить
Провокатор? Кримський міст - так, дома - ні.
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16.04.2022 17:43 Ответить
лупонули ракетою.де ППО? Навколо Київа все зібрали? А нам харківянам що?
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16.04.2022 20:50 Ответить
Путин, заканчивай свое это дерьмо
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16.04.2022 21:36 Ответить
 
 