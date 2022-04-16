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В Вильнюсе возле посольства РФ прошла акция против изнасилований и издевательств российских оккупантов в Украине. ФОТОрепортаж

В Вильнюсе (Литва) у посольства РФ устроили акцию с целью привлечения внимания к военным преступлениям российских оккупантов в Украине: изнасилования женщин и издевательства над детьми.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на RLT.

В Вильнюсе возле посольства РФ прошла акция против изнасилований и издевательств российских оккупантов в Украине 01
В Вильнюсе возле посольства РФ прошла акция против изнасилований и издевательств российских оккупантов в Украине 02

Участницы акции надели на головы мешки, нанесли на ноги искусственную кровь и связали руки за спиной. Несколько дней назад аналогичная демонстрация прошла в Эстонии у здания посольства России в Таллинне.

В Вильнюсе возле посольства РФ прошла акция против изнасилований и издевательств российских оккупантов в Украине 03
В Вильнюсе возле посольства РФ прошла акция против изнасилований и издевательств российских оккупантов в Украине 04

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Озеро перед посольством РФ в Литве покрасили в кровавый цвет, чтобы обратить внимание на преступления России в Украине. ФОТО

В Вильнюсе возле посольства РФ прошла акция против изнасилований и издевательств российских оккупантов в Украине 05
В Вильнюсе возле посольства РФ прошла акция против изнасилований и издевательств российских оккупантов в Украине 06

Как сказала одна из организаторов акции Неринга Буткуте, все, что сегодня должны принести с собой протестующие, – это решительность и смелость: "Следуя примеру эстонских женщин, мы стремимся привлечь внимание других стран и призвать женщин в других странах, чтобы они тоже набрались смелости показать агрессору, что мы, люди, принадлежим только себе и что агрессор не имеет права нападать на нас или оккупировать нас".

В Вильнюсе возле посольства РФ прошла акция против изнасилований и издевательств российских оккупантов в Украине 07

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В Вильнюсе возле посольства РФ прошла акция против изнасилований и издевательств российских оккупантов в Украине 08

акция (2425) Литва (2461) посольство РФ (450)


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Топ комментарии
+38
Всім хто підтримує Україну у важкі часи-респект...
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16.04.2022 18:11
+23
Треба, щоб це побачив весь світ, мадяри, французи, німці і особливо мальчік із бункера, який зібрався підписувати гарантії миру від московитів. Можливо він щось і надумав, але його підпис це не підпис народу України.
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16.04.2022 18:12
+13
Вони привертають увагу світової спільноти до звірств в Україні.
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16.04.2022 18:25
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Всім хто підтримує Україну у важкі часи-респект...
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16.04.2022 18:11 Ответить
Треба, щоб це побачив весь світ, мадяри, французи, німці і особливо мальчік із бункера, який зібрався підписувати гарантії миру від московитів. Можливо він щось і надумав, але його підпис це не підпис народу України.
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16.04.2022 18:12 Ответить
"акція проти зґвалтувань та знущань російських окупантів в Україні". Цікаво назвали статтю
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16.04.2022 18:14 Ответить
Думаю правильніше: акція проти зґвалтувань та знущань російськиМИ окупантАМИ в Україні
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16.04.2022 18:15 Ответить
двозначно дійсно.
(начебто окупантів згвалтували)))))
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16.04.2022 18:26 Ответить
Окупантів постійно ґвалтують ТРО та ЗСУ зброєю.
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16.04.2022 19:09 Ответить
спалить нах посольство, по моему, более действенно,чем визуализация труселей
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16.04.2022 18:14 Ответить
Ты не прав,акция очень "наглядная" и сильная. Просто так нельзя мимо нее пройти.Большой респект Прибалтам.
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16.04.2022 19:50 Ответить
Проти згвалтування акція не допоможе, лише 10грам свинцю в голову, є надійним захистом від окупанта насильнка.
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16.04.2022 18:18 Ответить
Познущались і погвалтували кацапський персонал?
Підтримка згвалтованих - крашені труси?
Навряд чи бідним жінкам, дівчаткам і дітям від цього легше стане...
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16.04.2022 18:18 Ответить
Вони привертають увагу світової спільноти до звірств в Україні.
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16.04.2022 18:25 Ответить
Більше ніж впевнений - деякі просто хочуть озвучення подробиць. Збоченці.
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16.04.2022 18:28 Ответить
На подібні звірства русише швайне необхідно відповідати адекватно, наприклад: захопити якесь кацапське село і всіх кацапів посадити на пляшку, а потім розстріляти або повісити
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16.04.2022 18:22 Ответить
Мене ця акція вразила....привертати увагу,формувати образ виродка - русофашиста - це дуже важливо.Потім емоції трансформуються в допомогу зброєю,літаками,танками і т.д.
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16.04.2022 18:26 Ответить
Для запада, чтобы увидели зверства русни
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16.04.2022 18:29 Ответить
В іспанському місті Аліканте у барі росіяни побили працівника бару, який є українцем.Чоловіків привернув його акцент, і вони запитали, звідки він родом. Руслан відповів, що з України і додав "Слава Україні", пише https://www.lavanguardia.com/local/valencia/20220415/8200681/investiga-brutal-paliza-tres-rusos-ucraniano-bar-torrevieja.html
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16.04.2022 18:28 Ответить
Это никак не изменит орков, но нужно кричать об этом на весь мир. Не только в Литве, но и в Лондоне, Париже, Нью-Йорке, чтобы понимали с кем мы имеем дело
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16.04.2022 18:29 Ответить
та ні поміняє їх свиноматок, яких будуть ганяти по всьому світу. Вони вже сьогодні соромляться називатися росіянками, а що буде через рік?
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16.04.2022 18:43 Ответить
А хлопців стріляти в потилицю можна? Тобто більшість вбитих - це нічого страшного, тільки згвалтовані жінки важливі, а вбиті хлопці ні?.. акцію в якій би говорилося тільки про чоловіків і дітей розкритикували би всі кому не лінь з перших секунд, а от "забувати" чоловіків - це норм, так само як і плювати на дискримінацію чоловіків любою із сторін...
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16.04.2022 18:43 Ответить
Сруцьня теперь вне закона. С ними что угодно можно делать. За геноцид украинцев и преступления против человечности ответят.
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16.04.2022 18:58 Ответить
Жах! Смерть рашистським виродкам! Україна вас, рашистів, прокляла навіки!
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16.04.2022 19:19 Ответить
Російська культура загинула в цій війні. Його до смерті зґвалтували російські солдати. У будь-яких дискусіях з росіянами завжди починайте із запитання: «Чи вважаєте ви зґвалтування, а особливо зґвалтування немовлят, нормально?» і «що якби це зробив хтось із ваших солдатів, як би ви за це покарали?». Тому не може бути жодної інтелектуальної чи культурної розмови з росіянами без визнання слона в кімнаті, зґвалтування, вбивства, військових злочинів. Німці десятиліттями вибачалися. Росіяни ще не почали свій шлях сорому та самосвідомості.
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16.04.2022 20:02 Ответить
 
 