В Вильнюсе возле посольства РФ прошла акция против изнасилований и издевательств российских оккупантов в Украине. ФОТОрепортаж

В Вильнюсе (Литва) у посольства РФ устроили акцию с целью привлечения внимания к военным преступлениям российских оккупантов в Украине: изнасилования женщин и издевательства над детьми.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на RLT.





Участницы акции надели на головы мешки, нанесли на ноги искусственную кровь и связали руки за спиной. Несколько дней назад аналогичная демонстрация прошла в Эстонии у здания посольства России в Таллинне.





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Как сказала одна из организаторов акции Неринга Буткуте, все, что сегодня должны принести с собой протестующие, – это решительность и смелость: "Следуя примеру эстонских женщин, мы стремимся привлечь внимание других стран и призвать женщин в других странах, чтобы они тоже набрались смелости показать агрессору, что мы, люди, принадлежим только себе и что агрессор не имеет права нападать на нас или оккупировать нас".

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