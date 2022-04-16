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Украинские воины из "Корсара" уничтожили 1 БМП и три бронеавтомобиля "Тигр". ФОТОрепортаж

В Херсонской области расчет ПТРК "Корсар" 28-й ОМБр уничтожил 3 российских "Тигра" и одну БМП-3, остатки пехоты противника были также ликвидированы.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщается в официальном фейсбуке 28-й отдельной механизированной бригады имени Рыцарей Зимнего Похода.

В сообщении отмечается: "Пока их бронемашины пылали, экипаж еще пытался спасаться бегством, но шансов выжить у них уже не было. Колонна российской техники: один БМП-3 и три бронированных автомобиля "Тигр" двинулась из временно оккупированного села в сторону наших войск. Прорыв, разведка боем или просто заблудились – наши разбирать не стали. Военные подпустили рашистов ближе, настолько близко, чтобы в наиболее подходящий момент произвести несколько метких выстрелов.

И вот благодаря ловким рукам младшего сержанта и старшего солдата и детищу отечественных производителей "Корсар" - БМП и "Тигры" вспыхнули четырьмя яркими факелами. Остатки экипажа, которые выжили после ударов противотанковых ракет, еще попытались спасаться из пылающей техники, пустились напрямик. Но куда им бежать среди степей украинского юга? Разве что навстречу пулям наших защитников и на верную смерть, потому что другого здесь не ждет".

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Украинские воины из Корсара уничтожили 1 БМП и три бронеавтомобиля Тигр 01
Украинские воины из Корсара уничтожили 1 БМП и три бронеавтомобиля Тигр 02
Украинские воины из Корсара уничтожили 1 БМП и три бронеавтомобиля Тигр 03
Украинские воины из Корсара уничтожили 1 БМП и три бронеавтомобиля Тигр 04
Украинские воины из Корсара уничтожили 1 БМП и три бронеавтомобиля Тигр 05
Украинские воины из Корсара уничтожили 1 БМП и три бронеавтомобиля Тигр 06

ПТРК (91) Херсонская область (4789)


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Топ комментарии
+50
С каждым уничтоженным танком, бронеавтомобилем, самолетом и другой военной техникой ВСУ приближают победу Украины. Это называется невосполнимые потери и я не верю что сцыкливый ******** не оставить хотя бы 50% военной техники для защиты собственной ж@пы от нападения кого нибудь на его парашку.
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16.04.2022 21:39
+38
Які ж ви, хлопці, молодці. Одне прохання: більше, більше!!!
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16.04.2022 21:39
+38
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16.04.2022 22:01
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16.04.2022 21:36 Ответить
Так было дело один Ми8 при перегоне с бсср на рашу к нам слинял
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16.04.2022 21:42 Ответить
щоб писати - нигде, треба перелопатити все...
продовжуй
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16.04.2022 21:52 Ответить
Не, захопили в Гостомелі. Підбитий ще в перший день.
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16.04.2022 22:00 Ответить
Було. Не захопили, але москаль сам здався з вертольотом справним
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16.04.2022 21:44 Ответить
Які ж ви, хлопці, молодці. Одне прохання: більше, більше!!!
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16.04.2022 21:39 Ответить
Ну сколько кацапов приехало столько и денацифицировали. Где же их больше набрать?
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16.04.2022 21:43 Ответить
В хрюсии. там их ещё много
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16.04.2022 21:45 Ответить
Умовили. Але наступного разу - більше!😉
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16.04.2022 21:53 Ответить
С каждым уничтоженным танком, бронеавтомобилем, самолетом и другой военной техникой ВСУ приближают победу Украины. Это называется невосполнимые потери и я не верю что сцыкливый ******** не оставить хотя бы 50% военной техники для защиты собственной ж@пы от нападения кого нибудь на его парашку.
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16.04.2022 21:39 Ответить
Экземпляры на фото явно несвежие. Уже окислился металл. Как говорится "дела давно минувших дней".
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16.04.2022 21:40 Ответить
Это не окисление,а результат попадания корсара
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16.04.2022 21:42 Ответить
Сырая погода. Травка то свежая
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16.04.2022 21:43 Ответить
Ні. Два роки тому біля сусіднього будинку згорів автомобіль. Згорів вдень, а вночі пройшов дощ. Так от наступного дня він був точно такого кольору, як тут на фото.
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16.04.2022 21:44 Ответить
Зродились ми
Великої години
З пожеж війни
І з полум'я боїв 💪😎🇺🇦
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16.04.2022 21:44 Ответить
ну це залежить від ступеню прожарки металу та опадів.
могли вночі-зранку колону розбити а вже над вечер вона буде в такому стані.
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16.04.2022 21:45 Ответить
Без образ.
Маєш авто? Облий бензином повністю і запали. Потім перечекай ніч - і подивись - картина буде точно така.
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16.04.2022 21:45 Ответить
После пожара они такими стают буквально за сутки.
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16.04.2022 21:46 Ответить
ГАРРИ это в твоей БАШКЕ уже металл окислился.
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16.04.2022 21:52 Ответить
у тебе мозок несвіжий, після високої температури метал дуже швидко окислюється, тим більш, що не літо, вологість висока
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16.04.2022 21:53 Ответить
від вибуху обгарає захисна фарба... а оголена залізяка окисляється і іржавіє швидко при найменшій вологій чи холодній погоді..
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16.04.2022 21:55 Ответить
Та и тормозные диски в авто ржавеют мгновенно
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16.04.2022 22:17 Ответить
Возле БМП трава свежая взрывом побита.
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16.04.2022 22:04 Ответить
Воняет кацапом.
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16.04.2022 22:08 Ответить
Т.е., химию Вы в школе не изучали....
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16.04.2022 22:09 Ответить
не нравится смотреть как твои орки горят???
Привыкай....
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16.04.2022 22:21 Ответить
Мы так банки консервов окисляли в походах в костре.

В школе химию учили? Что такое горение? Правильно - экзотермическая реакция окисления.
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16.04.2022 23:18 Ответить
Ну красиво же. Одни штаны кацапские по полю валяются
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16.04.2022 21:41 Ответить
Скотина - на озимину заїхало.
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16.04.2022 21:43 Ответить
👍Справжній українець!
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16.04.2022 22:20 Ответить
Обратите внимание, что на одном из сгоревших тигров стоит старый ДШК. Не новый корд, не даже утес, а старичок ДШК. Надеюсь, уже и со стрелкотней начинаются проблемы.
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16.04.2022 21:43 Ответить
там три тигри- один з АГСом, другий з ДШК, а третій із Утес нув а БМП ..... А вигорають як у фільмі "Освобождение. Видно при будівництві зробили все чисто по російські -І танки,і БМП, і БТР вигорають
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16.04.2022 22:51 Ответить
No zrada, no cry! @porobanda
Хитяра! Дохлой "Москве" посвящается!
https://twitter.com/i/status/1515343338295246849

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16.04.2022 21:45 Ответить
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16.04.2022 21:49 Ответить
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16.04.2022 21:52 Ответить
мабуть фейк ...
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16.04.2022 22:25 Ответить
фейк. У нас есть намного лучшие оборонительные системы против авиации и крылатых ракет. Айрон дом это против Градов и кустарных ракет земля-земля
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16.04.2022 22:47 Ответить
Вроде "градами" начали по Харькову херачить в усиленном режиме, так что туда бы подошло.
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17.04.2022 02:47 Ответить
РСЗО хорошо уничтожаются дальнобойной артиллерией.РЛС определения координат ВСУ имеет,но "Богданы"утоплены в битуме,..
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17.04.2022 09:28 Ответить
На другому фото в якості додаткового захисту стрільця використані диски з дискової борони. Певно теж анало-говнєт технології
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16.04.2022 21:52 Ответить
Ммм, красивое...
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16.04.2022 21:54 Ответить
доля свинособак в тих "тиграх" яка? тигри нажерлись?
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16.04.2022 21:54 Ответить
Жирного карася угандошили. З таким ескортом прапорщики не їздять...
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16.04.2022 21:56 Ответить
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16.04.2022 22:01 Ответить
Молодці!!!
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16.04.2022 22:02 Ответить
Скоріше БМД, а не БМП. Але з рештою, яка *** разніца?
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16.04.2022 22:02 Ответить
БМП 3. Обратите внимание на отлетевшую башню со спаренной 100 мм и 30 мм пушками.
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16.04.2022 22:08 Ответить
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16.04.2022 22:16 Ответить
😄👍Клас. Бережіть себе, козаки.
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16.04.2022 22:23 Ответить
52-й день Війни, а рашка ще нікого нє прічісліла к ліку святих... Щось в них не складається.
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16.04.2022 22:21 Ответить
Мої друзі-лицарі. Тримайтесь і бережіть Україну.
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16.04.2022 22:28 Ответить
в копілочку
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16.04.2022 23:02 Ответить
Розвідка боєм на алюмінієвій БМП и 3-х LTV...(?!?) це ж яким має бути гівняним життя
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16.04.2022 23:08 Ответить
Судя по Тиграм,попадаеия сверху,больше похоже на NLOW или Джевелин
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17.04.2022 09:07 Ответить
А еще эти лапотные твари поставили в качестве защиты диск от тяжелой дисковой бороны, называется "Ромашка". Вот суки!
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17.04.2022 13:15 Ответить
Тепловізійні камери до Корсару вироблялись на Ізюмському заводі. Його хоч встигли евакуювати?
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17.04.2022 20:15 Ответить
 
 