Украинские воины из "Корсара" уничтожили 1 БМП и три бронеавтомобиля "Тигр". ФОТОрепортаж

В Херсонской области расчет ПТРК "Корсар" 28-й ОМБр уничтожил 3 российских "Тигра" и одну БМП-3, остатки пехоты противника были также ликвидированы.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщается в официальном фейсбуке 28-й отдельной механизированной бригады имени Рыцарей Зимнего Похода.

В сообщении отмечается: "Пока их бронемашины пылали, экипаж еще пытался спасаться бегством, но шансов выжить у них уже не было. Колонна российской техники: один БМП-3 и три бронированных автомобиля "Тигр" двинулась из временно оккупированного села в сторону наших войск. Прорыв, разведка боем или просто заблудились – наши разбирать не стали. Военные подпустили рашистов ближе, настолько близко, чтобы в наиболее подходящий момент произвести несколько метких выстрелов.

И вот благодаря ловким рукам младшего сержанта и старшего солдата и детищу отечественных производителей "Корсар" - БМП и "Тигры" вспыхнули четырьмя яркими факелами. Остатки экипажа, которые выжили после ударов противотанковых ракет, еще попытались спасаться из пылающей техники, пустились напрямик. Но куда им бежать среди степей украинского юга? Разве что навстречу пулям наших защитников и на верную смерть, потому что другого здесь не ждет".

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