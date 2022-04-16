17-летний парень подорвался на растяжке в Киевской области, юноша получил травмы, - полиция. ФОТОрепортаж

17-летний парень в Киевской области подорвался на растяжке, которые оставили российские оккупанты.

Об этом в Facebook сообщает полиция Киевщины, передает Цензор.НЕТ.

15 апреля, в селе Литвиновка, подростки пошли гулять в заброшенное помещение. Как только 17-летний юноша открыл дверь, как произошел взрыв. К счастью, все ребята выжили. Один из пострадавших получил травмы головы, однако в госпитализации не нуждался.

"Уважаемые граждане, призываем вас быть осторожными, следить за досугом детей, не пользоваться лесными дорогами и тропами, не посещать не обследованные правоохранителями здания в районах, которые были в оккупации и следовать инструкциям взрывотехников и спасателей", - отметили правоохранители.

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