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17-летний парень подорвался на растяжке в Киевской области, юноша получил травмы, - полиция. ФОТОрепортаж

17-летний парень в Киевской области подорвался на растяжке, которые оставили российские оккупанты.

Об этом в Facebook сообщает полиция Киевщины, передает Цензор.НЕТ.

15 апреля, в селе Литвиновка, подростки пошли гулять в заброшенное помещение. Как только 17-летний юноша открыл дверь, как произошел взрыв. К счастью, все ребята выжили. Один из пострадавших получил травмы головы, однако в госпитализации не нуждался.

"Уважаемые граждане, призываем вас быть осторожными, следить за досугом детей, не пользоваться лесными дорогами и тропами, не посещать не обследованные правоохранителями здания в районах, которые были в оккупации и следовать инструкциям взрывотехников и спасателей", - отметили правоохранители.

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17-летний парень подорвался на растяжке в Киевской области, юноша получил травмы, - полиция 01
17-летний парень подорвался на растяжке в Киевской области, юноша получил травмы, - полиция 02
17-летний парень подорвался на растяжке в Киевской области, юноша получил травмы, - полиция 03

Автор: 

Киевская область (4149) минирование (1446) Нацполиция (16487)


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Топ комментарии
+10
ну от це люди мінували з розрахунком на цивільних?
це хробаки
і їхня доля годувати рибу
і це ще в кращому випадку
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16.04.2022 23:07
+8
вви неправи. кожен може попасти в таку ситуацию. добре що пацан живий.
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16.04.2022 23:09
+7
чудо что живой...
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16.04.2022 23:10
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ну от це люди мінували з розрахунком на цивільних?
це хробаки
і їхня доля годувати рибу
і це ще в кращому випадку
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16.04.2022 23:07 Ответить
Видео рекомендовано к распространению на засРашкинских пабликах

https://twitter.com/i/status/1515296729045864457
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16.04.2022 23:09 Ответить
Відео ніяке і ні про що і взагалі не зрозуміло для чого?
У тих, кому воно адресовано, абсолютно нічого не зміниться а той хто звертається, отримає відповідь у такій же, виглядає звичній для обох сторін формі.

Більше користі було б якби ця матюклива жіночка, яка судячи по всьому користується мокшанськими соцмережами, відправила туди фото обсмажених і обгризених бродячими собаками недокурків-завоєватєлєй і запевнила що таке чекає і на її співбесідників з улусу.
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17.04.2022 00:12 Ответить
ума нет? новости не смотрят? сколько еще таких будет..
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16.04.2022 23:07 Ответить
вви неправи. кожен може попасти в таку ситуацию. добре що пацан живий.
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16.04.2022 23:09 Ответить
буде дохрєніща
коли 17річний юнак не помітив розтяжку
а жінка 20-110 років вам багато розтяжок побачать?
а діти - від немовляти починаючи?

так шо це наше майбутнє, допоки це гівно не вичистять в нуль
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16.04.2022 23:12 Ответить
чудо что живой...
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16.04.2022 23:10 Ответить
Жодна влада не припинила безвізовий режим з цими уйобками, бо української влади в Україні ще не було.
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16.04.2022 23:17 Ответить
може спершу вернеться кілька сотень тисяч великих патріотів з московських будівництв?
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16.04.2022 23:21 Ответить
Це ж яка підлість! Залізли в чужі хати, обікрали їх, пообсирали, та ще й вибухівку залишили. Для кого? Для цивільних! Дітей, жінок... Вони ж розуміли, що до хат не військові будуть заходити. Це ж якими нелюдами треба бути?!
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16.04.2022 23:29 Ответить
 
 