17-летний парень подорвался на растяжке в Киевской области, юноша получил травмы, - полиция. ФОТОрепортаж
17-летний парень в Киевской области подорвался на растяжке, которые оставили российские оккупанты.
Об этом в Facebook сообщает полиция Киевщины, передает Цензор.НЕТ.
15 апреля, в селе Литвиновка, подростки пошли гулять в заброшенное помещение. Как только 17-летний юноша открыл дверь, как произошел взрыв. К счастью, все ребята выжили. Один из пострадавших получил травмы головы, однако в госпитализации не нуждался.
"Уважаемые граждане, призываем вас быть осторожными, следить за досугом детей, не пользоваться лесными дорогами и тропами, не посещать не обследованные правоохранителями здания в районах, которые были в оккупации и следовать инструкциям взрывотехников и спасателей", - отметили правоохранители.
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це хробаки
і їхня доля годувати рибу
і це ще в кращому випадку
https://twitter.com/i/status/1515296729045864457
У тих, кому воно адресовано, абсолютно нічого не зміниться а той хто звертається, отримає відповідь у такій же, виглядає звичній для обох сторін формі.
Більше користі було б якби ця матюклива жіночка, яка судячи по всьому користується мокшанськими соцмережами, відправила туди фото обсмажених і обгризених бродячими собаками недокурків-завоєватєлєй і запевнила що таке чекає і на її співбесідників з улусу.
коли 17річний юнак не помітив розтяжку
а жінка 20-110 років вам багато розтяжок побачать?
а діти - від немовляти починаючи?
так шо це наше майбутнє, допоки це гівно не вичистять в нуль