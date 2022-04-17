После решения прихожан при Боярском военном лицее перейти в ПЦУ московские служители культа варварски демонтировали святой Престол. ВИДЕО

Свято-Николаевская парафия при Боярском военном лицее имени Ивана Богуна приняла решение о переходе в ПЦУ. В ответ на это часть священников УПЦ МП, которым позволили унести личные вещи, демонтировала святой Престоа, а также выкопала цветы возле церкви.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом в фейсбуке написал митрополит Александр (Драбинко).

Он отметил: "16 апреля в Лазареву Субботу в городе Боярка Киевской области состоялось официальное присоединение к Переяславско-Вишневской Епархии Православной Церкви Украины Свято-Николаевской парафии при боярском Военном лицее имени Ивана Богуна. В мероприятии принял участие руководитель заведения, герой Украины - майор Игорь Гордейчук. К сожалению, приход разделился во мнении относительно принадлежности к Поместной Церкви Украины, поскольку воспитан священником в сепаратистском промосковском духе. Священник, слава Богу, принял решение с отдельными прихожанами остаться в юрисдикции.







Пользователь Андрей Ковалев в фейсбуке написал: "Господи! Какой позор! Московские попы разрушают Престол в храме! Даже страшно представить, что с этими людьми теперь будет. Посмотрите, эти лукавые Бога не боятся!"

15 апреля 2022 года громада Николаевского храма на территории Военного лицея имени Ивана Богуна в Боярке на Киевщине приняла решение выйти из московского патриархата и воссоединиться с Переяславско-Вишневской епархией Православной Церкви Украины.

Духовенству РПЦ в Боярке было предложено присоединиться к канонической православной церкви Украины, но они отказались. Общество предложило лукавым московитам забрать свои личные вещи, но они начали ломать Престол и вынесли иконы из храма.

Даже страшно вообразить, что это происходит на наших глазах. Люди, которые называют себя священниками, ломают Трапезу Господню, ведут себя как грабители, мародеры…"

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"Очень важная деталь! Затем эти грешники и мародеры выкопали все цветы вокруг храма", - подчеркнул он.