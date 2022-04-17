После решения прихожан при Боярском военном лицее перейти в ПЦУ московские служители культа варварски демонтировали святой Престол. ВИДЕО
Свято-Николаевская парафия при Боярском военном лицее имени Ивана Богуна приняла решение о переходе в ПЦУ. В ответ на это часть священников УПЦ МП, которым позволили унести личные вещи, демонтировала святой Престоа, а также выкопала цветы возле церкви.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом в фейсбуке написал митрополит Александр (Драбинко).
Он отметил: "16 апреля в Лазареву Субботу в городе Боярка Киевской области состоялось официальное присоединение к Переяславско-Вишневской Епархии Православной Церкви Украины Свято-Николаевской парафии при боярском Военном лицее имени Ивана Богуна. В мероприятии принял участие руководитель заведения, герой Украины - майор Игорь Гордейчук. К сожалению, приход разделился во мнении относительно принадлежности к Поместной Церкви Украины, поскольку воспитан священником в сепаратистском промосковском духе. Священник, слава Богу, принял решение с отдельными прихожанами остаться в юрисдикции.
Пользователь Андрей Ковалев в фейсбуке написал: "Господи! Какой позор! Московские попы разрушают Престол в храме! Даже страшно представить, что с этими людьми теперь будет. Посмотрите, эти лукавые Бога не боятся!"
15 апреля 2022 года громада Николаевского храма на территории Военного лицея имени Ивана Богуна в Боярке на Киевщине приняла решение выйти из московского патриархата и воссоединиться с Переяславско-Вишневской епархией Православной Церкви Украины.
Духовенству РПЦ в Боярке было предложено присоединиться к канонической православной церкви Украины, но они отказались. Общество предложило лукавым московитам забрать свои личные вещи, но они начали ломать Престол и вынесли иконы из храма.
Даже страшно вообразить, что это происходит на наших глазах. Люди, которые называют себя священниками, ломают Трапезу Господню, ведут себя как грабители, мародеры…"
"Очень важная деталь! Затем эти грешники и мародеры выкопали все цветы вокруг храма", - подчеркнул он.
Пожалуйста, подождите...
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53 дні йде третя світова війна
Я просто закликаю бути точним і чітко розставляти означення стосовно війни.
З твоїми іншими твердженнями - не сперечаюсь.
Неначасі - це повний брєд. Як раз зараз самий максимальний на часі, бо поки наші героїчні воїни захищають Україну на передовій, ми мусимо забезпечити міцний та надійний тил, щоб їм було ради чого воювати. А міцний тил - це в першу чергу винищення 5-ї колони зрадників, колаборантів і іншої мразотної потворної гидоти.
Он же иудей?!
Щось парафіяни там неактивні.
автор рюзьгемира - патриарх гундяй. КГБ, ФСБ, политика, деньги и власть - РПЦ табачного магната.
https://youtu.be/SO_HBux4py4
Процес переходу, що почався після отримання Томосу, припинився після обрання у владу тих, кому що Томос, що Термос, «какаяразніца»
Є література в церковній лавці, котру ні одне сбу ніколи не перевіряло. Ні при патрітичному ющенку, ні не при ще більшому порошенку. А там, я був прихожанином тієї церкви, такого можна знайти, що попа розстріляти мало. Але як бачимо - у нас дійсно церква відокремлена від держави. В сенсі відповідальності.
Когда десница низпошлёт тяжелый хук по правой щеке, они обязаны подставить левую...
Ту заповідь говорили до апостолів а не для пересічних дятлів. І не факт, що таке було сказано. Бо Євангліє дуже фальсифіковане за минулі дві тисячі років. А от попи і такі як ти стали те використовувати на власну користь. Філософія гопника, рашиста - ми тебе вбиватимемо а ти повинен терпіти.
Українці, навідь Батька і Матір на "Ви" називають. Не те що незнайому людину...
Висновок - можливо, москаль.
Стосовно ваших історичних висновків, то є теж халепа. Якщо вам відомо, про знайдені "книги мертвого моя", в Кумрані. Священні книги Єсеїв. Виясилось, що тексти дішли без змін. Хоча вони давніші за "новий заповіт".
Тобто все, що ви мали написати - неграмотна дурня, притаманна москалям, які не цікавляться природою всесвіту і всі знання мають з телевізора.
То хто ви?
Смерть московітам-убивця в Україні!
Як писав видатний російський письменник Лєсков (якого ви заборонити хочете) вустами свого героя: что делаєтся братці - в москвє нашего Господа Сина Божьего жидовіном рисуют! - і реація слухачів - как? да нє можєт бить!
Так що я дуже прошу всіх притомних українців: якщо ви не віруючі - не лізьте в церковні справи. Як не лізете в справи будівельників чи агрономів. Без знань ніколи не буде ладу ні в чому.
- Ви не ремонтуєте дороги! - А ви просто не їдьте туди де ями!
- Ви не закриваєте РПЦ! - А ви просто не ходіть в РПЦ!
- Ви не зводите нові школи і дитсадки! - А ви просто ходіть в старі!
- Ваші податки занадто високі! - А ви просто не купуйте багато!
- Ви встановили дуже високі тарифи на електроенергію! - А ви ввечері сидіть при свічках!
Бачите, як зручно? Ви часом не з уряду зеленського? Ні, для того і існує влада, щоб визначати, що можна і чого не можна. Ви критикуєте людей, для яких "какаяразніца", не розуміючи, що це провина в тому числі і влади, бо це як раз є завдання влади: пояснити, какая разніца.
Величезна кількість старих людей, наприклад, не розуміються на церковних темах, їм треба просто зайти у церкву, поставити свічку і помолитися. Так як вони старенькі, далеко і довго ходити їм тяжко, то доводиться йти в церкву щоб поближче. Ну й відповідно, скоріш за все, йде в мп, оскільки ми ж такі світські і терплячі, не хочемо політичних проблем і не закриваємо розсадники сатанинської віри. А далі що - а далі онуки цих стареньких, що з бабусями і дідусями ходили змалечку ставити свічечку в церкву, виростають, і оце як раз і з'являється покоління "какаяразніца". А ви кажете, просто не ходіть... Наївність?
Як це назвати?!!!
Ничего не поменялось.. как были ******** в погонах, так ими и остались. В природе так: гавно на входе гавно на выходе!
Гнать надо МПЦ с Украины давно уже! Это же ФСБ.
Вони обрали свою долю.
І москаля нема!
Немає москаля!
Немає ні*** вопше,
Сама сира земля!
Коли ви вже прокинеться, #ляді?
А взагалі релігія ,страшна деструктивна система ,,створена негативними силами ,для маніпулювання ,упокорення та керуванням суспільством.Іудохристиянство ,робить з людини ,найстрашніше ,що тільки можна -духовного раба,це останній крок до знищення ЛЮДИНИ. А далі людина перетворюється у зомбі і весь всій потеціонал віддає екгрегору.
Где были бойцы теробороны и полиция ? СМИ и руководство лицея при всем этом злодействе ???
Але щоб диверсійна група московського паханату була у військовому ліцеї...
Чому керівник того ліцею й досі живий?