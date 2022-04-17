Четыре многоэтажки загорелись после попадания снарядов ночью в Северодонецке, в Новодружеске уничтожен дом, - Гайдай. ФОТОрепортаж

Ночью под огнем россиян оказались новые районы Северодонецка.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщил в Телеграме глава Луганской ОВ Сергей Гайдай.

"Там уже и разрушать почти ничего – большую часть жилищного фонда враг уничтожил за последние полтора месяца. Однако обстрелы нашего самого молодого в области города не утихают. В ночь с 16 на 17 апреля после попадания снарядов загорелись три многоэтажки на одной улице. Еще одна – поодаль. Спасатели выехали на объекты сразу, как только россияне прекратили огонь. Зафиксированы многочисленные возгорания квартир. Информация о жертвах уточняются", - написал Гайдай.

Читайте: Новое наступление РФ на Украину может начаться в ближайшие дни, - Пентагон

Также он сообщил, что вечером еще один дом враг уничтожил в Новодружеске. Владельца пожарные успели эвакуировать.





Также смотрите: Оккупанты ударили в нефтяное предприятие в Лисичанске, вспыхнул пожар на 5 тыс. кв.м. Топлива там нет, горят остатки нефтешлама, - Гайдай. ФОТО











