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Четыре многоэтажки загорелись после попадания снарядов ночью в Северодонецке, в Новодружеске уничтожен дом, - Гайдай. ФОТОрепортаж

Ночью под огнем россиян оказались новые районы Северодонецка.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщил в Телеграме глава Луганской ОВ Сергей Гайдай.

"Там уже и разрушать почти ничего – большую часть жилищного фонда враг уничтожил за последние полтора месяца. Однако обстрелы нашего самого молодого в области города не утихают. В ночь с 16 на 17 апреля после попадания снарядов загорелись три многоэтажки на одной улице. Еще одна – поодаль. Спасатели выехали на объекты сразу, как только россияне прекратили огонь. Зафиксированы многочисленные возгорания квартир. Информация о жертвах уточняются", - написал Гайдай.

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Четыре многоэтажки загорелись после попадания снарядов ночью в Северодонецке, в Новодружеске уничтожен дом, - Гайдай 01

Также он сообщил, что вечером еще один дом враг уничтожил в Новодружеске. Владельца пожарные успели эвакуировать.


Четыре многоэтажки загорелись после попадания снарядов ночью в Северодонецке, в Новодружеске уничтожен дом, - Гайдай 02

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Четыре многоэтажки загорелись после попадания снарядов ночью в Северодонецке, в Новодружеске уничтожен дом, - Гайдай 03


Четыре многоэтажки загорелись после попадания снарядов ночью в Северодонецке, в Новодружеске уничтожен дом, - Гайдай 04

Автор: 

обстрел (27312) Северодонецк (605) Гайдай ЛОГА (716) Луганская область (6501)


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