Четыре многоэтажки загорелись после попадания снарядов ночью в Северодонецке, в Новодружеске уничтожен дом, - Гайдай. ФОТОрепортаж
Ночью под огнем россиян оказались новые районы Северодонецка.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщил в Телеграме глава Луганской ОВ Сергей Гайдай.
"Там уже и разрушать почти ничего – большую часть жилищного фонда враг уничтожил за последние полтора месяца. Однако обстрелы нашего самого молодого в области города не утихают. В ночь с 16 на 17 апреля после попадания снарядов загорелись три многоэтажки на одной улице. Еще одна – поодаль. Спасатели выехали на объекты сразу, как только россияне прекратили огонь. Зафиксированы многочисленные возгорания квартир. Информация о жертвах уточняются", - написал Гайдай.
Также он сообщил, что вечером еще один дом враг уничтожил в Новодружеске. Владельца пожарные успели эвакуировать.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль